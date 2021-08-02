Саморегулівні організації зможуть повністю реалізувати свій потенціал тільки за наявності якісного законодавства, - Клочко

На законодавчому рівні мають бути створені належні умови для повноцінної реалізації інституційного потенціалу саморегулівних організацій.

Про це сказав голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрій Клочко під час круглого столу "Законодавче регулювання діяльності саморегулівних організацій: сучасний стан та шляхи вдосконалення".

"Важливу роль відіграє інституційний потенціал національних асоціацій, які, я впевнений, будуть зміцнюватися і розширюватися в нашій державі. Тому наш комітет чудово розуміє важливість діяльності саморегулівних організацій, необхідність належного законодавчого забезпечення такої діяльності", - наголосив він.

Андрій Клочко підкреслив, що комітет Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування готовий долучитися до опрацювання законодавчих пропозицій у цій сфері, які б повною мірою враховували позиції представників самих саморегулівних організацій.

"Треба буде провести ще кілька зустрічей, щоб ви вказали, які фахові зауваження є у вас, щоб з ними можна було ознайомитися. Під час круглих столів пропоную більш глибоко пірнути в "простори" саморегулівних організацій – тоді буде більш повне розуміння серед колег", - наголосив він.

Представники саморегулівних організацій арбітражних керуючих, приватних виконавців, адвокатури, які брали участь у круглому столі, висловили готовність до діалогу та окреслили основні проблеми, які, на їхню думку, мають бути усунені під час ухвалення законодавства.

"Порядок доступу до професії регулюється Мінюстом, кваліфікаційно-дисциплінарна комісія утворюється при Міністерстві юстиції, перевірки діяльності здійснюються Мінюстом, Єдиний реєстр приватних виконавців і арбітражних керуючих також формується Мінюстом", - поскаржився голова Ради приватних виконавців Віталій Чепурний.

Своєю чергою член Ради арбітражних керуючих Анатолій В’язовченко звернув увагу на те, що наразі існує велика відмінність між самоврядними і саморегулівними організаціями, і останні істотно обмежені у своїх повноваженнях, зокрема безпосередньо для арбітражних керуючих "дуже важко ведеться діалог з Мінюстом".

"Арбітражні керуючі дуже хотіли б, щоб у нас була така сама саморегулівна організація, як і в адвокатів. Але щоб це реалізувати – потрібні роки боротьби", - наголосив він.

Голова Національної асоціації адвокатів України Лідія Ізовітова підкреслила, що в базовому законі про саморегулівні організації мають бути прописані універсальні положення, які стосуються їхнього утворення, організації діяльності і припинення функціонування. На думку учасників круглого столу, якщо ці питання будуть врегульовані – решту напрямів, які стосуються специфіки роботи в тих чи інших галузях, можна буде унормувати в спеціальних законах.