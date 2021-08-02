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Прикордонні застави Литви повністю заповнені нелегальними мігрантами: ми досягли межі наших можливостей, - голова прикордонслужби Любаєвас

Прикордонні застави Литви повністю заповнені нелегальними мігрантами: ми досягли межі наших можливостей, - голова прикордонслужби Любаєвас

У Литві досягнута межа можливостей з розміщення мігрантів на прикордонних заставах, заявив голова Служби охорони держкордону (СОДК) Рустамас Любаєвас.

"Усі прикордонні застави зараз заповнені, довелося і в суботу, і в неділю вирішувати питання щодо розміщення цих людей, бачимо, що поки можливості перемістити нелегальних мігрантів із прикордонних підрозділів немає, (...) Ми підійшли до межі наших можливостей", - сказав у понеділок радіостанції Lietuvos radijas Любаєвас, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він повідомив, що з опівночі до ранку понеділка кордон з Білоруссю перейшли ще 109 нелегальних мігрантів, а в неділю їх була рекордна кількість - 289 осіб.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Литва пригрозила Білорусі новими санкціями на рівні ЄС за організацію нелегальної міграції

На прикордонних заставах тимчасово розміщені близько 2 тис. нелегальних мігрантів, які прибули з Білорусії.

Минулого четверга 380 осіб було розміщено на полігоні в Руднинкаї, всього там планується розмістити 800 осіб.

Кордон Литви з території Білорусі цього року вже перетнуло майже 4 тис. нелегальних мігрантів. Це кількість вища в кілька разів, ніж за весь 2020 рік.

Також читайте: Через наплив мігрантів Литва ініціює позачергове засідання міністерської ради ЄС

Литва оголосила екстремальну ситуацію через збільшення рівня нелегальної міграції. Офіційні особи країни вважають, що збільшилися потоки міграції - це організована акція Мінська проти Литви.

Білорусь (7922) кордон (4749) Литва (2378) мігранти (1105) нелегали (383)


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Топ коментарі
+25
толерантность хороша в клубе джентельменов. А вот для охраны границ эффективнее всего пулемет
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02.08.2021 10:08
+14
Правда еще можно высадить их на границе Калининградской области.
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02.08.2021 10:03
+13
Ця байка про продукти з Білорусі вже навіть не смішна.
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02.08.2021 10:25
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Пинками назад в светлое будущее..
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02.08.2021 10:03 Відповісти
Погранзаставы Литвы полностью заполнены нелегальными мигрантами: мы достигли предела наших возможностей, - глава погранслужбы Любаевас - Цензор.НЕТ 5499
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02.08.2021 10:13 Відповісти
Правда еще можно высадить их на границе Калининградской области.
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02.08.2021 10:03 Відповісти
Сябры кто куда тикают из своей бульбафюрерной страны. А у нас еще есть такие идиоты, который Беларусь в пример ставят как там хорошо жить и какие продукты вкусные
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02.08.2021 10:04 Відповісти
А до цих ще інші ідіоти, які ютять тут опозицію. Так і пригріємо на одного білоруса по три агента ФСБ.
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02.08.2021 11:02 Відповісти
в теплушки и обратно
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02.08.2021 10:04 Відповісти
толерантность хороша в клубе джентельменов. А вот для охраны границ эффективнее всего пулемет
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02.08.2021 10:08 Відповісти
Как жить в Беларуси не знаю, а продукты - супер.
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02.08.2021 10:10 Відповісти
Насмешил....
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02.08.2021 10:16 Відповісти
И пальмы у нас тоже растут: Лукашенко объяснил наличие пальмового масла в белорусских продуктах ...инспекция Роспотребнадзора во время рейда по смоленским супермаркетам выявила несоответствие сразу в 20 образцах молочных продуктов белорусского производителя. Отмечается, что сыры, творог и сметана находились на прилавках под маркировкой БЗМЖ (без заменителей молочного жира). В то же время проверка продуктов в лаборатории подтвердила наличие в них пальмового масла. О чём не сообщалось на упаковке. Все образцы были в экстренном порядке изъяты с прилавков и утилизированы на специальном полигоне.

Молочная продукция идет в РФ из загрязненной нуклидами зоны Беларуси, но написавший об этом журналист попал под суд....
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02.08.2021 10:21 Відповісти
Ця байка про продукти з Білорусі вже навіть не смішна.
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02.08.2021 10:25 Відповісти
Какие именно продукты?
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02.08.2021 10:28 Відповісти
Банани
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02.08.2021 12:27 Відповісти
За всі продукти не знаю , а от ( чув таке в народі ) - молочка їхня , зараз нічим не краща за нашу А раніше дійсно , була якісніша за українську . . .



Хоча це все зі слів господинь , я ж у цьому - ні гу гу . .
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02.08.2021 10:30 Відповісти
Вы просто попробуйте мороженное береза ,и сразу поймете какие у них продукты.Возможно чуть лучше чем в козлостане.
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02.08.2021 11:05 Відповісти
Сахар один в этой бярозе. Сладко-приторная фигня. У нас есть производители поинтереснее и с ценами-качеством беларусы не блещут.
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02.08.2021 11:20 Відповісти
Все правильно До війни дочка з чоловіком їздили до його рідні білоруської Сказала що у нас і асортимент ширший і смак кращий Це стосувалося, зокрема, молочки, м"ясопродуктів Сказала що є смачні речі, але вони дорожчі набагато, ніж такі самі - у нас!
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02.08.2021 13:32 Відповісти
почитайте, кто производитель этого мороженого. Там от Беларуси только надпись на этикетке
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02.08.2021 21:07 Відповісти
Ты не прав,есть и оригинал. Еще хуже .
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03.08.2021 10:30 Відповісти
фури з блорусії приїзджали на молокозавод, де я працюю, так вони затарувалися таким лайном, що собаки не їли (сирний продукт), і саме головне, що етикетку клеїли з вагою головки, а назву і склад взагалі не писали.
тому молочка у них повний відстій.
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02.08.2021 10:39 Відповісти
Проси продуктового притулку, дурень.
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02.08.2021 11:04 Відповісти
это ж каким гавном ты питаешься, если беларусские продукты для тебя "супер"?
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02.08.2021 11:27 Відповісти
Питаюсь я очень хорошо и поэтому разбираюсь в продуктах. Белорусская тушенка Жлобинского комбината сравнима только с продукцией Алан, шоколад - в Украине не с чем.
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02.08.2021 13:10 Відповісти
Віримо! Плачемо, але віримо! Ну якби ж я не куштував цих продуктів сам і діти не розказували про "якість" продуктів з Білорусі - у зятя рідні повно на Гомельщині!
Це мабуть того до війни на Чернігівщині вихідні дні на оптових ринках іменувалися "білоруськими" - не продихнуть було від "сябрів" ТОму ми скуповуваться їздили саме в будні - тоді покупців було менше
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02.08.2021 13:38 Відповісти
Просто Ты ********* нормальных продуктов не пробовал - их там нет!
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02.08.2021 14:22 Відповісти
почему их не депортируют в их Ирак и Афганистан?
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02.08.2021 10:11 Відповісти
Для того потібно довести,що вони є громадянами тих країн .А більшість нелегалів без документів,вони не такі дурні,щоб просто так в свої зімбабви повернутися після того,як майже потрапили в ЄС
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02.08.2021 10:28 Відповісти
по качану. Хто їх візме без документів в країні де війна.
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02.08.2021 11:05 Відповісти
Литва впала! Під натиском орд варварів. Історія повторюється. І зараз ЄС нагадує римську імперію на закаті свого існування.
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02.08.2021 10:15 Відповісти
Евросоюз подтверждает свою искренность. У него любимчиков нет. Ему даже на своих пох. Максимальная помощь - два проверяющих. Как там разместили мигрантов. Во всей Явропе колючей проволоки не нашлось для укрепления границы. Только из Украины слать будут.
Это всем кто стремиться в Евросоюз.
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02.08.2021 10:39 Відповісти
Рассія і Бєларуссія ні прі чьом?
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02.08.2021 10:47 Відповісти
Рассія і Бєларуссія прі том, прі том.
Только не пеняйте больше Европе что она мало делает для Украины. Она честная. Она для себя ничего не делает.
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02.08.2021 11:29 Відповісти
Ну тогда минируйте...
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02.08.2021 10:19 Відповісти
Прикордонні застави Литви повністю заповнені нелегальними мігрантами: ми досягли межі наших можливостей, - голова прикордонслужби Любаєвас - Цензор.НЕТ 8473
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02.08.2021 10:26 Відповісти
От, якби Литва пропутила цих "мігрантів" до країн мадам рібінтроп та мікрона.
Щоб їм було приємніше співпрацювати з фуйлом. Бо і такатика мокшанська, і "мігрантів" поставляють з мордора.
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02.08.2021 10:28 Відповісти
Литва с Польшей могла бы договориться и отвезти мигрантов в автобусах к Меркель 😀
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02.08.2021 10:29 Відповісти
Де гарантія,що вони в Меркель осядуть?Розбредуться,як кози,по Європі,а потім жди від них чергових терактів чи ще чого
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02.08.2021 10:32 Відповісти
Орбан пропустил сирийцев мимо Венгрии - не стал им мешать . Те стремились в Германию , бо там больше платят на содержание, и все мигранты туда стремятся. Никто не хочет сидеть в бедных странах- это и спасает восточную Европу от мигрантов
Меркель требовала от Орбана держать сирийцев в Венгрии , но все президенты Восточной Европы категорически отказались выполнятЬ ЗАБАГАНКИ Меркель . Она угрожала им разными санкциями , но заткнулась и повесила содержание сирийцев на немцев ,
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02.08.2021 10:38 Відповісти
Взагалі ЄС потрібно припинити цю дурну халяву для мігрантів.Тоді й "біженців" стане менше.Впускати лише після перевірки кожного,і якщо на те є вагомі причини,а не цілими стадами не зрозуміло кого садити собі на шиї
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02.08.2021 10:43 Відповісти
В Австрии мигрантам платят 700 евро на человека - они сидят на шее австрийского налогоплательщика и тупо рожают
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02.08.2021 10:48 Відповісти
Назвіть міжнародну домовленість, згідно якої Литва з Польщею мають право це зробить, а Німеччина - прийнять цих мігрантів! Їм простіше їх вивести на КПП з Білоруссю і залишить там, оточивши це місце "колючкою" - адже ці мігранти прибули саме звідти Не сумніваюся що Лука продовжить "бикувать" - однак тоді проблеми з"являться і у нього Адже треба тоді і йому від цих мігрантів відгороджуваться і їх годувать - вони ж почнуть голодувать і шастать грабувать округу!
Це - єдиний варіант! З "гопниками" можна бороться лише таким методом - перекладать проблему, створену ними, на їхже плечі!
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02.08.2021 10:44 Відповісти
А як ці мігранти опинилися у Білорусі?
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02.08.2021 10:50 Відповісти
Прямі авіамаршрути на Москву і Мінськ з Іраку Вони і в Україну потрапляють але через сухопутний кордон з Росією Їх набагато менше - адже треба рухаться своїми ногами чи нелегально автотранспортом через всю Україну А білоруси їх підвозять майже на сам кордон!
І у нас іракці не затримуються - пруть транзитом через наш західний кордон
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02.08.2021 11:06 Відповісти
Как они вывезут их к белорусам, если там погранцы не пустят ?

Это значит люди будут на нейтральной полосе стоять . Это проблема от тоталитарных режимов типа Беларусь и рашка - к себя нагадили и теперь пытаются гадить у соседей
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02.08.2021 10:51 Відповісти
Саме про це я й кажу! Хай створену владою "Бєларуссии" проблему вирішують самі білоруси! Чесно кажучи , у мене не залишилося ніякого співчуття до них! Їм же саме про цей казали рік тому!!! (Згадайте як мене тут кляли люди не тільки під прапорцями білоруськими але й українськими!) Вони своїми руками перетворили свою країну навіть не у Північну Корею , а як сказав Портніков - у окупований Росією Крим Ну так хай і "расхлёбуют кашу", ними заварену! Чому нас чи литовців з поляками повинні тривожить проблеми білорусів, якщо вони самі не хочуть їх вирішувать?
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02.08.2021 11:01 Відповісти
Кстати на Цензоре практически не осталось белорусов , а те что появились - явно троли . И может кацапские
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02.08.2021 11:06 Відповісти
А Ви сумніваєтеся? Та там і "білорусів" мабуть не залишилося - Лука відкрив для тролів кацапських власний портал і воони тепер "касят пад "сябров" з червоно-зеленими прапорами
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02.08.2021 11:09 Відповісти
Мігранти вже потрапили на територію Литви,тепер виперти їх на територію Білорусі не так просто.До отриманна статусу біженця,Литва повинна утримувати нелегалів у себе за свій кошт.
Там хочуть просити допомоги в Туреччини,щоб ідентифікувати тих "біженців",бо більшість потрапили до Білорусі через аеропорти Туреччини
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02.08.2021 10:52 Відповісти
Прибалтика, Польша, Словакия, Румыния, Турция могли бы сделать совместную программу борьбы с мигрантами - им всем угрожают тоталитарные Беларусь и рашка
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02.08.2021 10:59 Відповісти
И Молдова
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02.08.2021 10:59 Відповісти
Яка вумна. Аж страшно. А коли тобі у Туреччину повернуть всіх приблуд, де буде Литва, Польща і т.д.?
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02.08.2021 11:13 Відповісти
"більшість потрапили до Білорусі через аеропорти Туреччини" - де про це сказано?
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02.08.2021 11:00 Відповісти
https://www.bbc.com/russian/news-57734705 Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис утверждает, что большинство мигрантов прибывают в Минск через турецкие аэропорты, соответственно, Турция может помочь с их идентификацией. Белорусские пограничники со своей стороны на контакт с литовскими коллегами не идут
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02.08.2021 11:03 Відповісти
Тобто літаки з емігрантами з Туреччини летять до Білорусії...чи я щось не зрозумів...
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02.08.2021 11:19 Відповісти
Майбутні мігранти як звичайні пасажири просто купують квиток на турецькі авіалінії до Мінську,а потім з Білорусі чешуть на Литву.При покупці квитка вносять дані з документів,а потім вже в Литві ті докуметни "*******".Тому з допомогою турків можна ідентифікувати хто є хто.
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02.08.2021 11:26 Відповісти
Так...
Продовжують авіасполучення з Мінськом авіакомпанії кількох країн, зокрема:Росії Китаю Сербії Південної Кореї Туреччини.
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02.08.2021 11:34 Відповісти
Це ви до міністра іноземних справ Литви переадресуйте.Але.якщо чиновник такого рівня щось говорить,значить має на це підстави і інформацію
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02.08.2021 11:40 Відповісти
Ні...це я переадресую Туреччині, яка не припинила авіасполучення з Білорусією.
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02.08.2021 11:44 Відповісти
Там у них свої мульки.Літаки МНС Білорусі зараз допомагають гасити пожежі в Туреччині.А що до мігрантів,так у Ердогана це болючий мозоль.
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02.08.2021 11:51 Відповісти
Вывести на границу с Белорусью и дать пару очередей над головами.
Чкурнут в Белорусь как зайцы.
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02.08.2021 11:06 Відповісти
Вот поэтому Англия и вышла из Евросоюза. Демократические ценности (прием беженцев) - обязательны к выполнению, а проблемы ... разруливайте сами.
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02.08.2021 10:28 Відповісти
Демокра́тія, народопра́вствоhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F#cite_note-1 [1] - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC політичний режим , за якого єдиним https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C легітимним джерелом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0 влади в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 державі визнається її https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4 народ . При цьому https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F управління державою здійснюється народом, безпосередньо (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F пряма демократія ), або через обраних представників (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F представницька демократія ).
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02.08.2021 10:40 Відповісти
Дайте им убежище о отправьте дальше.
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02.08.2021 10:43 Відповісти
Непоганий варіант направляти нелегалів до області калінінградської
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02.08.2021 10:43 Відповісти
Ха ха ха ха. Там кордон на замку. І ви шо тягнути їх будете чи нестина руках. Вони самі до російського кордону не підійдуть. Інструктаж, мать твою
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02.08.2021 11:15 Відповісти
литва сама по размеру наверно меньше нашей области)
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02.08.2021 10:44 Відповісти
литва https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 Территория • Всего65 301 км² (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B8 121-я в мире )зап область

27 183https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-Area2015UA-2 [2] км²(4,5 %, 9-е место) блин как две области...малявка
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02.08.2021 10:49 Відповісти
нужно не колючую проволоку устанавливать, а минировать границу с Беларусью
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02.08.2021 10:51 Відповісти
Друзі, нам потрібно бути готовими, що ця хвиля рушить на нас, коли Лива та Польша повністю "перекриються". Не те що б Україна була особливо приманливою, але все таки тут краще ніж в тих місцях, звідки вони валять. І не виключаю моменту, що лідери ЄС пообіцяють нашій владі якогось кредита, щоб Україна їх прийняла. Тому, оскільки у нас з Білоруссю кордон набагато довший ніж у Литви, скоріш за все буде потрібно підтримати погранців.
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02.08.2021 11:26 Відповісти
Зато пртивопех.мины на складах пылятся.Уложить и табличку "мины".
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02.08.2021 11:37 Відповісти
Так розстрілюйте їх при спрбі перетену кордону як Російських диверсантів І Лаврова теж
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02.08.2021 13:09 Відповісти
Необходим трудовой концентрационный лагерь..где мигранты будут работать по установленным Литвой расценкам оплаты труда мигрантов и за нормы вещевого и продовольсвия...пока их не выкупят либо **********, либо та страна откуда сбежали
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02.08.2021 13:17 Відповісти
Доминиканский опыт депортации - концлагерь с тремя стенами. Четвертая не охраняется и выходит на Гаити. Только в Литве - на Беларусь.
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02.08.2021 13:29 Відповісти
У нас в сосед в начале 2000 сдавал хату афганцу...а тот имел двух племянников...И племянники где-то рекламы насмотрелись про французский легион...и сильно захотели попасть туда служить...и решили дернуть в Европу через словацкую границу...
границу они прошли удачно...шли долго...пока один случайно ногу не подвернул...и решили тормознуть такси...а таксист сразу тревожную кнопочку нажал и к ментам....И их обратно в Украину...пока не узнали, что они местные содержали по международным нормам вместе с остальными...а когда узнали что живут здесь то отлупили так, что одному пришлось почку удалять...на этом служба в легионе и закончилась...кроме того дядя попал на бабки, чтобы их еще вытянуть...еще пацан 17 летний остался инвалидом...

И в литве нужно так же...забивать каждого палкой резиновой, пока не остануться калеками..и желание ехать в Литву резко пропадет...
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02.08.2021 13:32 Відповісти
Стрелять не пробовали? Я вот, например, по наивности, думал, что если незаконно пересекать границу, то могут шлёпнуть. Если нет, то пойду тогда в германию... Пусть меня задержат, поселят в доме и дают денех на жисть...
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02.08.2021 16:23 Відповісти
Нехай перенимают опыт Австралии. Они нелегалов отправляют в лагерь на остров Вануату. Договоритесь с Эстонией, там мелких островков масса.
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02.08.2021 16:31 Відповісти
 
 