Прикордонні застави Литви повністю заповнені нелегальними мігрантами: ми досягли межі наших можливостей, - голова прикордонслужби Любаєвас
У Литві досягнута межа можливостей з розміщення мігрантів на прикордонних заставах, заявив голова Служби охорони держкордону (СОДК) Рустамас Любаєвас.
"Усі прикордонні застави зараз заповнені, довелося і в суботу, і в неділю вирішувати питання щодо розміщення цих людей, бачимо, що поки можливості перемістити нелегальних мігрантів із прикордонних підрозділів немає, (...) Ми підійшли до межі наших можливостей", - сказав у понеділок радіостанції Lietuvos radijas Любаєвас, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Він повідомив, що з опівночі до ранку понеділка кордон з Білоруссю перейшли ще 109 нелегальних мігрантів, а в неділю їх була рекордна кількість - 289 осіб.
На прикордонних заставах тимчасово розміщені близько 2 тис. нелегальних мігрантів, які прибули з Білорусії.
Минулого четверга 380 осіб було розміщено на полігоні в Руднинкаї, всього там планується розмістити 800 осіб.
Кордон Литви з території Білорусі цього року вже перетнуло майже 4 тис. нелегальних мігрантів. Це кількість вища в кілька разів, ніж за весь 2020 рік.
Литва оголосила екстремальну ситуацію через збільшення рівня нелегальної міграції. Офіційні особи країни вважають, що збільшилися потоки міграції - це організована акція Мінська проти Литви.
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Молочная продукция идет в РФ из загрязненной нуклидами зоны Беларуси, но написавший об этом журналист попал под суд....
Хоча це все зі слів господинь , я ж у цьому - ні гу гу . .
тому молочка у них повний відстій.
Це мабуть того до війни на Чернігівщині вихідні дні на оптових ринках іменувалися "білоруськими" - не продихнуть було від "сябрів" ТОму ми скуповуваться їздили саме в будні - тоді покупців було менше
Это всем кто стремиться в Евросоюз.
Только не пеняйте больше Европе что она мало делает для Украины. Она честная. Она для себя ничего не делает.
Щоб їм було приємніше співпрацювати з фуйлом. Бо і такатика мокшанська, і "мігрантів" поставляють з мордора.
Меркель требовала от Орбана держать сирийцев в Венгрии , но все президенты Восточной Европы категорически отказались выполнятЬ ЗАБАГАНКИ Меркель . Она угрожала им разными санкциями , но заткнулась и повесила содержание сирийцев на немцев ,
Це - єдиний варіант! З "гопниками" можна бороться лише таким методом - перекладать проблему, створену ними, на їхже плечі!
І у нас іракці не затримуються - пруть транзитом через наш західний кордон
Это значит люди будут на нейтральной полосе стоять . Это проблема от тоталитарных режимов типа Беларусь и рашка - к себя нагадили и теперь пытаются гадить у соседей
Там хочуть просити допомоги в Туреччини,щоб ідентифікувати тих "біженців",бо більшість потрапили до Білорусі через аеропорти Туреччини
Продовжують авіасполучення з Мінськом авіакомпанії кількох країн, зокрема:Росії Китаю Сербії Південної Кореї Туреччини.
Чкурнут в Белорусь как зайцы.
27 183https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-Area2015UA-2 [2] км²(4,5 %, 9-е место) блин как две области...малявка
границу они прошли удачно...шли долго...пока один случайно ногу не подвернул...и решили тормознуть такси...а таксист сразу тревожную кнопочку нажал и к ментам....И их обратно в Украину...пока не узнали, что они местные содержали по международным нормам вместе с остальными...а когда узнали что живут здесь то отлупили так, что одному пришлось почку удалять...на этом служба в легионе и закончилась...кроме того дядя попал на бабки, чтобы их еще вытянуть...еще пацан 17 летний остался инвалидом...
И в литве нужно так же...забивать каждого палкой резиновой, пока не остануться калеками..и желание ехать в Литву резко пропадет...