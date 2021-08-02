Прикордонні застави Литви повністю заповнені нелегальними мігрантами: ми досягли межі наших можливостей, - голова прикордонслужби Любаєвас

У Литві досягнута межа можливостей з розміщення мігрантів на прикордонних заставах, заявив голова Служби охорони держкордону (СОДК) Рустамас Любаєвас.

"Усі прикордонні застави зараз заповнені, довелося і в суботу, і в неділю вирішувати питання щодо розміщення цих людей, бачимо, що поки можливості перемістити нелегальних мігрантів із прикордонних підрозділів немає, (...) Ми підійшли до межі наших можливостей", - сказав у понеділок радіостанції Lietuvos radijas Любаєвас, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він повідомив, що з опівночі до ранку понеділка кордон з Білоруссю перейшли ще 109 нелегальних мігрантів, а в неділю їх була рекордна кількість - 289 осіб.

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На прикордонних заставах тимчасово розміщені близько 2 тис. нелегальних мігрантів, які прибули з Білорусії.

Минулого четверга 380 осіб було розміщено на полігоні в Руднинкаї, всього там планується розмістити 800 осіб.

Кордон Литви з території Білорусі цього року вже перетнуло майже 4 тис. нелегальних мігрантів. Це кількість вища в кілька разів, ніж за весь 2020 рік.

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Литва оголосила екстремальну ситуацію через збільшення рівня нелегальної міграції. Офіційні особи країни вважають, що збільшилися потоки міграції - це організована акція Мінська проти Литви.