Німеччина не перекриє "Північний потік - 2", навіть якщо він стане геополітичною зброєю Росії, - Bloomberg
Німеччина не має наміру перекривати "Північний потік - 2", навіть якщо президент РФ Володимир Путін спробує використовувати трубопровід як геополітичну зброю.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg, про це заявили співрозмовники, знайомі з планами офіційного Берліна.
Зазначають, що в разі агресивних дій Росії уряд Німеччини зосередиться на більш широких санкціях на рівні ЄС.
Співрозмовники заявили, що це є складнішим шляхом для заходів у відповідь проти Кремля.
Крім того, пише видання, президент США Джо Байден намагався переконати Німеччину погодитися на жорсткі заходи, якщо Путін спробує використовувати трубопровід для підриву України. Хоча канцлер Ангела Меркель погодилася вжити заходів "на національному рівні" в рамках угоди 21 липня. Небажання Берліна зробити останній крок і закрити вентилі - це потенційна перемога для президента Росії та удар по Білому дому.
Представник уряду Меркель підтвердив, що Німеччина зобов'язана діяти в разі неправильного використання трубопроводу, але відмовився уточнити, як саме.
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С перепуга быт изнасилованной как в 1945-м.
Меркель предала изнасилованных немок.
Еврейка Меркель же не немка - ей плевать.
Лишь бы здоровье было,а всё остальное мелочи жизни
Якось так вже сталося що найбільше в цьому напрямку старається команда нашого горе-президента і сам всенародно обраний гівногарант-кловун. Ой не для того його туди обирав народ, а значить з цим щось треба робити, але тут знову непонятка - на кого міняти? скурвлена гівноеліта за останні 20-25 років незалежності не змогла породити нікого достойного хто б повів країну до омріяного світлого майбутнього, шо підсовувало організоване олігархічне злодійське шобло те нарід і обирав. якщо так буде і надалі то навіть важко уявити кого підсунуть лохторату наступного разу, коли вже мали і президента-злодія, президента-олігарха і навіть президента-кловуна. Судьбоносні здобутки гідні поваги є лише в Порошенка проте їх дуже і дуже мало для того щоб використати історичний шанс у побудові повноцінної держави Україна. Кремль свого існування паралельно з незалежною Україною не допустить ніколи, це для них недопустимо ні за яких умов і після невдалої однієї спроби будуть нові і ще більш цинічні і масштабніші, мета загнати українців у стійло. І як бачимо з німцями і французами кремль домовився запуск "Північного потоку" незабаром а це значить що через деякий час кремль домовиться і з Польшею і з Прибалтами. Серед впливових і значимих союзників залишається США, поки що. І не дай Бог їх втратимо(зверніть увагу як старається ОП на чолі з Єрмилою) питання повномасштабної інтервенції з боку схибленого на всю голову "Старшого брата" питання найближчого часу, рік максимум 2 роки.
Все знову повторюється!
Хай живе союз вірних союзників!
фашистів Рейха і комуно - фашистів срср.
в завоюванні всього світу.
ЧТО еще НЕ СЛИЛ ЗЕЛЕНСКИЙ?!!
К чему, так сказать готовиться?
Молотова- РіббентропаПутіна-Меркель повторюється
Надеюсь,Бубочка не очень опозорится .
общ - полезных работ
Стадіон так Стадіон!