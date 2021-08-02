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Власники земельних ділянок або паїв, які не оформлять на них право власності до 2025 року, втратять їх, - Мін'юст

Власники земельних ділянок або паїв, які не оформлять на них право власності до 2025 року, втратять їх, - Мін'юст

В Україні власники земельних ділянок або паїв, які не оформлять на них право власності, можуть їх втратити.

Про це попередили в Міністерстві юстиції, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо до 1 січня 2025 року власник невитребуваної земельної ділянки (паю) або його спадкоємець не оформив право власності на земельну ділянку, він вважається таким, що відмовився від отримання земельної ділянки", - йдеться в повідомленні.

У Мін'юсті зазначили, що отримання кадастрового номера земельної ділянки - необхідна умова для реєстрації права власності.

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Кадастровий номер присвоюється земельній ділянці незалежно від форми власності.

Як отримати кадастровий номер:

  • подати в Держгеокадастр заяву (в паперовій або електронній формі) про державну реєстрацію земельної ділянки встановленої форми;
  • оригінал документації із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки;
  • документація із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки у формі електронного документа.

Державний кадастровий реєстратор протягом 14 днів із дня реєстрації заяви здійснює державну реєстрацію земельної ділянки або надає заявнику мотивовану відмову.

На підтвердження державної реєстрації земельної ділянки заявнику безоплатно видається витяг із державного земельного кадастру про земельну ділянку.

земля (1670) Мін’юст (1586)


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Топ коментарі
+32
плохо представляю себе как сельская бабуля будет переоформлять в собственность свой земельный пай и в какую сумму ей это обойдется
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02.08.2021 10:36
+27
А скільки часу треба щоб оформити землю на себе? Памятаю я колись оформляв...за той час дитина виросла і пішла до школи
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02.08.2021 10:35
+23
А тепер головне поставити найбільше перепон і понастворювати найбільше проблем для тих,хто переоформлюватиме,щоб забрати і продати...І ця зелена сволота при цьому ще каже - "ми вперше дали змогу відчути людям господарями власної землі"...У нас ще не було такої лицемірної,неукраїнської влади...
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02.08.2021 10:44
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Владельцы земельных участков или паев, которые не оформят на них право собственности до 2025 года, лишатся их, - Минюст - Цензор.НЕТ 1255
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02.08.2021 10:33 Відповісти
В голові у тебе лайно!
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02.08.2021 10:38 Відповісти
помиляетесь. Не Украіна лайно а влада яку обрав мудрий нарід
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02.08.2021 10:40 Відповісти
писец. а как же они владельцы если у них нет права собственности?
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02.08.2021 10:35 Відповісти
А скільки часу треба щоб оформити землю на себе? Памятаю я колись оформляв...за той час дитина виросла і пішла до школи
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02.08.2021 10:35 Відповісти
Государственный кадастровый регистратор в течение 14 дней со дня регистрации заявления осуществляет государственную регистрацию земельного участка или предоставляет заявителю мотивированный отказ. Источник: https://censor.net/ru/n3280323
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02.08.2021 10:41 Відповісти
То мабуть якщо не хворіє секретарка, якщо не відсутня трикутна печатка, якщо на марсі нема пильової бурі....
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02.08.2021 10:43 Відповісти
Ну жди до 2025 года. Кто ж тебе - доктор?
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02.08.2021 10:45 Відповісти
Я про те якщо зараз почати до до 25 можна встигнути
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02.08.2021 10:50 Відповісти
Ты наверное что-то регистрировал очень давно. Сейчас вопросы регистрации решаются очень быстро. Только нужно выполнить хоть какие-то телодвижения, а не ждать, когда оно с неба упадёт.
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02.08.2021 10:55 Відповісти
Земельна ділянка під забудову. Почав десь у 2006 і до 2011, якщо память не зраджує. Треба було по тих самих конторах два рази обійти зі стосом паперу
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02.08.2021 10:59 Відповісти
Я же говорю, что давно.
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02.08.2021 11:03 Відповісти
переоформлював спадщину. Дівчинка в ЦНАПі зробила помилку і мені довелося потратити купу часу,нервів , виїздити до сільради,до ЦНАП 2 місяці як на роботу.... А правила я також читав... тільки життя має трохи інший вигляд
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02.08.2021 11:01 Відповісти
И когда это было? За царя Гороха?
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02.08.2021 11:05 Відповісти
Січень-Березень 2021 року Рівненська область
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02.08.2021 11:09 Відповісти
И что же ты там 2 месяца делал? Просто интересно.
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02.08.2021 11:15 Відповісти
Частіше всього чекав поки перехворіють))) Повернуться з наради, прийдуть на роботу, випишуть довідку чи пошлють ще кудись за довідкою . Так час і летів. Їздити за кілька десятків км і майже щодня...Питання вирішилось
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02.08.2021 11:36 Відповісти
Чиновники у нас обычно делают всё, чтобы ничего не делать. Приемное время с 10 до 11 утра, и только по средам, обязательную "предварительную запись по интернету", на которую потом всем насрать, "компьтер повис", "у нас карантин и мы работаем только удаленно", и даже "вам для ваших документов нужно получить QR-код, но я лично не знаю, как это сделать, ищите в интернете". Да, толстая пачка одинаково раскрашенных бумажек сильно ускоряют этот процесс, но не у всех есть эти бумажки, разфасованные в толстые пачки.
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02.08.2021 18:49 Відповісти
Я оформив десь хвилин за двадцять.
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02.08.2021 13:12 Відповісти
плохо представляю себе как сельская бабуля будет переоформлять в собственность свой земельный пай и в какую сумму ей это обойдется
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02.08.2021 10:36 Відповісти
На то и расчет
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02.08.2021 11:00 Відповісти
А після 25-го що придумають? Уже ж двічі переоформляли - так у мутній водичці гектарики й *********...
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02.08.2021 10:41 Відповісти
Как так? Если земля в геокадастре на тебя зарегистрирована, то никуда эта регистрация не девается.
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02.08.2021 10:46 Відповісти
Ось тримай: https://map.land.gov.ua/?cc=3461340.1719504707,6177585.367221659&z=6.5&l=kadastr&bl=ortho10k_all Можеш навіть свою ділянку знайти з кадастровим номером.

Питання, що вони хочуть зробити зараз? Окрім як вибивати таким чином гроші з громадян...
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02.08.2021 10:54 Відповісти
Не сцы. Моя есть.
Ты когда квартиру приватизировал (если приватизировал) - много платил? Я - копейки. Тут та же история. Или ты зраду ищешь? Тогда ищи до 2025-го.
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02.08.2021 10:57 Відповісти
Так платив небагато, проте часу згаяв достатньо. І за дачу так само. Я що маю платити ще раз, невідомо за що? Ти питання не чув? Що вони хочуть зробити зараз?
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02.08.2021 11:04 Відповісти
Платить будешь госпошлину или как там это называется. Вобщем за внесение в реестр. А сейчас они хотят занести всех владельцев в кадастр. Сельсоветы таких ведомостей в кадастр не подают. Я так понимаю.
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02.08.2021 11:08 Відповісти
Щорічно плачу податок на нерухоме майно. Все сільради подають. Відкрий мапу, знайди будь яке село та натисні на ділянку що виділена синім, побачиш і кадастровий номер, і багато іншої інформації. Питання відкрите, що хочуть зробити зелені вилупки, окрім вибивання грошей у громадян?
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02.08.2021 11:22 Відповісти
На кад карті ще є купа шарів...
Я, ще в 2004-2005 роках за рахунок ще живого тоді СВК"Горбані" закадастрував усі 700 з гаком паїв (причому там ще й роздвоєні навпіл паї - 4,05 га - рілля + 0,67-0,78 га пасовища(сінокоси). Уже доволі давно, як тільки но з'явилась кад карта, була ляпота - наші 3500 га на 2 села красиво світились синеньким без всяких помилок і накладок. Вся ж розпайовка навкруг була сильно фрагментованою. Кадастрові номери були де-не-де, добре, якщо хочаб третина...
Але ж непорядок получається - треба з людей збити бабло. І от, раз - і, виявляється, що всі ці кадастрові номери неправильні, тимчасові, корочє, заставили усіх робити нові кадастрові номери. Я до сих пір не доганяю, що ж тоді було зроблено не так. Просто все абсолютно залишається на місці, а на карті просто з'являються ці нові номери і все. Звичайно, після купи витрачених грошей і випитої крові у людей кадастровиками.
Наша ж, з 2005 року розпайовка зараз висвітлюється натисканням шару "Архівні ділянки". Але, наприклад ще торік-позаторік в тому шарі були абсолютно всі паї, зараз же якимось чином їх там лишилось відсотків 70-80...
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02.08.2021 22:13 Відповісти
У мене на руках договори наших АТОвців на виготовлення проектної документації по 2 га від 24.05.2019. Рішення про надання землі сільрада прийняла ще задовго до того, ну то таке...
Однім словом на даний момент уже є кадастрові номери (подумаєш, пройшло лише 2 роки ), але й тут якимось дивним чином ділянки, які були виділені, на які були УЖЕ підписані акти погодження меж, позалазили на схил гори і так висять і до нині. Наприклад у брата таким чином лишилось 0,7 га, решті повезло трохи більше - гектар під горою- гектар на схилі. Що цікаво, там землі виділили ще 5 АТОвцям, рішення було прийняте уже в кінці 19-го, то у них до сих пір нема нічогісінько, кадастровики пояснють це тим, що "ось спустимо з схилу перших, а от тоді в там зробимо"
Єдине що пофартило - нормальний сусід - магнат. Ну знаєте, як запитаєте у БОЛЬШИНСТВА в селі (єстєствєнно голосували за оманського осла), то скажуть, що мало платить ЗП (в Єгипет мало працівників відправляє відпочивати) мало платить оренду (в окрузі найбільше, ну хіба що ми трішечки більше від нього, бо орендуємо, якщо не в кума, так в родича), гнобить усіх МЄЛКИХ фермерів і одноосібників (там охорона нормальна, плюс диспетчери контролюють перміщення усієї техніки, однім словом не дає, гад, ворувать все з поля, щоб вони за копійки зкуповували крадене)... Він розводить м'ясну породу корів, бички їдуть прямо на Ліван, повипасали майже усі бур'яни на заплаві річки Супій, тепер випасають і підгір'я. Тому забрав він усі наші АТОшні ділянки, як є, під випас, а взамін дав просту ріллю.
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02.08.2021 22:37 Відповісти
Ты не только омерзительный, а еще и наивный
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02.08.2021 11:01 Відповісти
нет . просто по службе обязан все идиотизмы зебилья поддерживать и нахваливать
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02.08.2021 16:56 Відповісти
З нашими напьорсточниками - аж бігом!
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02.08.2021 14:14 Відповісти
у нас квартиры внезапно оказывалось хозяевам уже не принадлежат несмотря на все регистрации . да и земельными участками точно так же было .хозяин кинется а его земля уже не его и пару раз уже перепродана . таки расскажи про " ни куда эта регистрация не денется " главное иметь своего судью и можешь стать хозяином всего . что тебе понравилось.
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02.08.2021 16:54 Відповісти
Господь услышал меня! наконец то я избавлюсь соседа - дегенерата по даче!!!
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02.08.2021 10:43 Відповісти
А тепер головне поставити найбільше перепон і понастворювати найбільше проблем для тих,хто переоформлюватиме,щоб забрати і продати...І ця зелена сволота при цьому ще каже - "ми вперше дали змогу відчути людям господарями власної землі"...У нас ще не було такої лицемірної,неукраїнської влади...
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02.08.2021 10:44 Відповісти
Кто же голосовал за рынок земли?

Общий итог голосования таков:
Слуга народа - 206
ОПЗЖ - 0
Европейская солидарность - 23
Батькивщина - 0
За майбутнє - 0
Голос - 13
Довіра - 12
Внефракционные - 5
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02.08.2021 10:45 Відповісти
все кто не дал голоса, расстрелять))) они хотят аренду по 900 грн за пай
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02.08.2021 15:01 Відповісти
Та забирайте все - тварини дикі
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02.08.2021 10:46 Відповісти
Диких тварин треба відстрілювати, тим більше, якщо вони створюють загрозу...
До речі - досить смачно!
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02.08.2021 10:52 Відповісти
Який висновок? Кількість власників помітно зменшиться. ЗЕбоби зробили себе разом. Далі буде.Власники земельних ділянок або паїв, які не оформлять на них право власності до 2025 року, втратять їх, - Мін'юст - Цензор.НЕТ 5820
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02.08.2021 10:48 Відповісти
на моїх очах мужичок в селі придбавший ділянку прийшов її "оформити", так йому загнули таку суму що він аж побілів, оцінили земельну ділянку і хату в 500 тис. грн.
щоб уявити це, за такі гроші можна придбати всю вулицю в його селі і ще здача залишиться.
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02.08.2021 10:48 Відповісти
ну оцінили - то й добре. як продаватиме буде непогана ціна, А проблема у чому?
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02.08.2021 10:51 Відповісти
Так никто столько денех не даст.
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02.08.2021 11:03 Відповісти
Нахрена оформлять-переоформлять то, что уже оформлено раньше...???
Что это как не чиновничий беспредел, бардак с государственной документацией, издевательство над гражданами...?!
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02.08.2021 10:49 Відповісти
за текстом, якщо читати уважніше, якщо оформлено - претензій немає. Лише якщо не оформлена власність!
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02.08.2021 10:52 Відповісти
Такі цікаві формулювання - "неоформлена власність"... Ну якщо вона ніяк не оформлена, то яка це власність?)
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02.08.2021 11:15 Відповісти
Це про Порошенко. У нього багато але власність неоформлена.
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02.08.2021 11:34 Відповісти
штанці перевірив? невже знову це зробив Порошенко?
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02.08.2021 11:52 Відповісти
"В подтверждение государственной регистрации земельного участка заявителю бесплатно выдается выписка из государственного земельного кадастра о земельном участке."
Все я уважно прочитав. Навіть маючи всі документи на володіння землею, ніхто із власників не має цієї "виписки" з вказаним кадастровим номером, тому що раніше ніхто її не видавав і вона була непотрібна. Це ще однга бюрократична волокіта! А пов'язана вона з бардаком, який панує в їх документації. Тому вони вирішили попевірити перевірене... А може і ще якась мета, тільки не на нашу користь!
Источник: https://censor.net/ru/n3280323
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02.08.2021 11:24 Відповісти
Зеленский подписал закон о продаже земли. Вначале надо разобраться с ворами, правящими Украиной, а уж потом продавать её оптом и в розницу. А жадность губит фраеров .
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02.08.2021 10:52 Відповісти
Ты предлагаешь Зеленскому разобраться... с Зеленским?
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02.08.2021 11:26 Відповісти
Ты предлагаешь Зеленскому разобраться... с Зеленским?/ Никто шибздику-пианисту, пусть и в кипе, Украину не доверит. Украиной правит главный её кадровик, гражданин Израиля и друг Нетаньяхи. Смотрящий от мирового еврейского капитала Коломойский.
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02.08.2021 11:43 Відповісти
У нас что бы оформить что то, можно годами ходить по разным конторам. Сволочи.
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02.08.2021 10:55 Відповісти
Вроде паники не должно быть, до 25 года же. Но как сейчас ломанется нарид, как ломанется... Да всем побыстрее, сами же купюры зеленого цвета и не только начнут совать.
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02.08.2021 11:05 Відповісти
Обратна сторона медалі за Зе-рехформи. Чуствую, що щасливі власники земельних паїв до 25 року сплатять державі мінімум ще 20-50% відсотків вартості своєї землі. Жрі те.
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02.08.2021 11:09 Відповісти
2030-й год, заседачка ВР
Спикер, вальяжный и холеный, вещает:
- Панове депутаты! Мы удачно поделили заводы, фабрики, недвижимость и прочую инфраструктуру. Есть недовольные?
Из зала ленивые голоса:
-Нет! Все норм! Все отлично!
Спикер:
- Мы поделили реки, озера, побережья морей, леса и заповедники. Есть недовольные?
Снова из зала:
- Всем хватило, все нормально!
Спикер:
- Мы разделили землю. Луга, пашни и все такое. Тут все довольны?
- Да, довольны!
Спикер:
- Ну что, панове депутаты, раз все довольны и никаких претензий нет, пора бы и о нашем народе подумать. Есть какие-то соображения, идеи, предложения?
Возглас из зала:
- Я предлагаю каждому из нас выделить тысяч по 150-200 душ на депутата, а там посмотрим!
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02.08.2021 11:10 Відповісти
Осталось утвердить маааленький списочек из 100500 справок от владельца, всех членов его семьи, всех родственников, вплоть до пяти-юродных правнуков, всех соседей в радиусе 10 км, всех органов самоуправления данной местности, всех комунальных служб, всех органов правопорядка, характеристики с мест работы на всех родственников, атестаты начиная с детского сада, ....
И ваши 10 соток действительно станут ВАШИМИ.
УРААА!!!!
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02.08.2021 11:42 Відповісти
Якщо хтось є власником , це значить що у нього вже є право власності і йому нічого оформляти не потрібно . Інакше який же він власник , без права власності ? І так вже купа народу повиїзджала . Ще почніть забиати землю і влаштуєте навий початок 20-го століття . Як би самим не довелось дерти когті .
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02.08.2021 14:04 Відповісти
Шо вы тут гоните все! У нас свободная и демократическая страна, не то что Белоруссия! Это же вам не совок, а демократия! Будете платить за переприватизацию, за переохрану, перекрышевания, за переписку, за перенаследование и т.д.! А шо? Зато свободны украинцы, сами не знают от чего!
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02.08.2021 16:46 Відповісти
ахахахах))лолка ты в ауте)))
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02.08.2021 19:07 Відповісти
нерозподілені земельні ділянки/невитребувані паї після формування їх у земельні ділянки передаються в оренду без проведення земельних торгів (https://reyestr.court.gov.ua/Review/87760353 Постанова Верховного Суду від 21.02.2020 у справі № 647/195/18)
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02.08.2021 20:29 Відповісти
Что, до 25 года ещё разрешают взятки давать и брать? Только по-земельному вопросу, или вообще ?
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02.08.2021 20:32 Відповісти
Було ваше - стало наше.

P.S. Ваша калічна Зе влада.
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02.08.2021 20:57 Відповісти
на какой планете живёт "гражданин начальник" Минюст..?
- уже десять лет оформляю купленую в селе дилянку - хитрожопые бюджетники два раза "теряли" собраные документы, после - уже было получил договор, где обязуются в течении месяца "всё сделать" - фиг вам, ТЕ куда-то пропали, а те, что остались, говорят: "мы ничего не знаем, то не мы, делай заново", удивительное дело - за пару лет, текст распечатанного договора на бумаге стал совсем невидимый, осталась видна только печать.. плюнул на оформление, оставил только аудиофиксацию всех приходов в "земресурсы" (скрытую, незаконную, законодавцы специально так сделали, чтобы упростить коррупции жизнь), чтобы не говорили после, что никогда у них не был - бо жизнь коротка, чтобы проводить её в коридорах хабарников или в тюрьме за мордобой этих же хабарников.. а в пещерные суды обращаться бесполезно, разве что "с одной гранатой на всех"..(
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02.08.2021 21:41 Відповісти
если назвать зеленского барыгой или мародёром, это для него будет только комплемент..
зеленский это глобальное банкротство украинцев и катастрофа Украины в целом
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02.08.2021 21:43 Відповісти
Оформляли пай. Делали недавно,бабушка умерла 20 лет назад, никто не занимался переоформлением на наследника, так как была проблема с документами. Этим делом занялись молодые наследники. Кадастровый номер стоил 2000 грн. Через электронный суд вызнали право на пай, судебный сбор около 800 грн. Иск составляли сами, через личный кабинет в электронном суде, там есть примеры. Если нет денег на адвокатов, то это можно сделать самому, посидеть разобраться.
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03.08.2021 10:15 Відповісти
 
 