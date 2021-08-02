Власники земельних ділянок або паїв, які не оформлять на них право власності до 2025 року, втратять їх, - Мін'юст
В Україні власники земельних ділянок або паїв, які не оформлять на них право власності, можуть їх втратити.
Про це попередили в Міністерстві юстиції, передає Цензор.НЕТ.
"Якщо до 1 січня 2025 року власник невитребуваної земельної ділянки (паю) або його спадкоємець не оформив право власності на земельну ділянку, він вважається таким, що відмовився від отримання земельної ділянки", - йдеться в повідомленні.
У Мін'юсті зазначили, що отримання кадастрового номера земельної ділянки - необхідна умова для реєстрації права власності.
Кадастровий номер присвоюється земельній ділянці незалежно від форми власності.
Як отримати кадастровий номер:
- подати в Держгеокадастр заяву (в паперовій або електронній формі) про державну реєстрацію земельної ділянки встановленої форми;
- оригінал документації із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки;
- документація із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки у формі електронного документа.
Державний кадастровий реєстратор протягом 14 днів із дня реєстрації заяви здійснює державну реєстрацію земельної ділянки або надає заявнику мотивовану відмову.
На підтвердження державної реєстрації земельної ділянки заявнику безоплатно видається витяг із державного земельного кадастру про земельну ділянку.
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Питання, що вони хочуть зробити зараз? Окрім як вибивати таким чином гроші з громадян...
Ты когда квартиру приватизировал (если приватизировал) - много платил? Я - копейки. Тут та же история. Или ты зраду ищешь? Тогда ищи до 2025-го.
Я, ще в 2004-2005 роках за рахунок ще живого тоді СВК"Горбані" закадастрував усі 700 з гаком паїв (причому там ще й роздвоєні навпіл паї - 4,05 га - рілля + 0,67-0,78 га пасовища(сінокоси). Уже доволі давно, як тільки но з'явилась кад карта, була ляпота - наші 3500 га на 2 села красиво світились синеньким без всяких помилок і накладок. Вся ж розпайовка навкруг була сильно фрагментованою. Кадастрові номери були де-не-де, добре, якщо хочаб третина...
Але ж непорядок получається - треба з людей збити бабло. І от, раз - і, виявляється, що всі ці кадастрові номери неправильні, тимчасові, корочє, заставили усіх робити нові кадастрові номери. Я до сих пір не доганяю, що ж тоді було зроблено не так. Просто все абсолютно залишається на місці, а на карті просто з'являються ці нові номери і все. Звичайно, після купи витрачених грошей і випитої крові у людей кадастровиками.
Наша ж, з 2005 року розпайовка зараз висвітлюється натисканням шару "Архівні ділянки". Але, наприклад ще торік-позаторік в тому шарі були абсолютно всі паї, зараз же якимось чином їх там лишилось відсотків 70-80...
Однім словом на даний момент уже є кадастрові номери (подумаєш, пройшло лише 2 роки ), але й тут якимось дивним чином ділянки, які були виділені, на які були УЖЕ підписані акти погодження меж, позалазили на схил гори і так висять і до нині. Наприклад у брата таким чином лишилось 0,7 га, решті повезло трохи більше - гектар під горою- гектар на схилі. Що цікаво, там землі виділили ще 5 АТОвцям, рішення було прийняте уже в кінці 19-го, то у них до сих пір нема нічогісінько, кадастровики пояснють це тим, що "ось спустимо з схилу перших, а от тоді в там зробимо"
Єдине що пофартило - нормальний сусід - магнат. Ну знаєте, як запитаєте у БОЛЬШИНСТВА в селі (єстєствєнно голосували за оманського осла), то скажуть, що мало платить ЗП (в Єгипет мало працівників відправляє відпочивати) мало платить оренду (в окрузі найбільше, ну хіба що ми трішечки більше від нього, бо орендуємо, якщо не в кума, так в родича), гнобить усіх МЄЛКИХ фермерів і одноосібників (там охорона нормальна, плюс диспетчери контролюють перміщення усієї техніки, однім словом не дає, гад, ворувать все з поля, щоб вони за копійки зкуповували крадене)... Він розводить м'ясну породу корів, бички їдуть прямо на Ліван, повипасали майже усі бур'яни на заплаві річки Супій, тепер випасають і підгір'я. Тому забрав він усі наші АТОшні ділянки, як є, під випас, а взамін дав просту ріллю.
Общий итог голосования таков:
Слуга народа - 206
ОПЗЖ - 0
Европейская солидарность - 23
Батькивщина - 0
За майбутнє - 0
Голос - 13
Довіра - 12
Внефракционные - 5
До речі - досить смачно!
щоб уявити це, за такі гроші можна придбати всю вулицю в його селі і ще здача залишиться.
Что это как не чиновничий беспредел, бардак с государственной документацией, издевательство над гражданами...?!
Все я уважно прочитав. Навіть маючи всі документи на володіння землею, ніхто із власників не має цієї "виписки" з вказаним кадастровим номером, тому що раніше ніхто її не видавав і вона була непотрібна. Це ще однга бюрократична волокіта! А пов'язана вона з бардаком, який панує в їх документації. Тому вони вирішили попевірити перевірене... А може і ще якась мета, тільки не на нашу користь!
Источник: https://censor.net/ru/n3280323
Спикер, вальяжный и холеный, вещает:
- Панове депутаты! Мы удачно поделили заводы, фабрики, недвижимость и прочую инфраструктуру. Есть недовольные?
Из зала ленивые голоса:
-Нет! Все норм! Все отлично!
Спикер:
- Мы поделили реки, озера, побережья морей, леса и заповедники. Есть недовольные?
Снова из зала:
- Всем хватило, все нормально!
Спикер:
- Мы разделили землю. Луга, пашни и все такое. Тут все довольны?
- Да, довольны!
Спикер:
- Ну что, панове депутаты, раз все довольны и никаких претензий нет, пора бы и о нашем народе подумать. Есть какие-то соображения, идеи, предложения?
Возглас из зала:
- Я предлагаю каждому из нас выделить тысяч по 150-200 душ на депутата, а там посмотрим!
И ваши 10 соток действительно станут ВАШИМИ.
УРААА!!!!
P.S. Ваша калічна Зе влада.
- уже десять лет оформляю купленую в селе дилянку - хитрожопые бюджетники два раза "теряли" собраные документы, после - уже было получил договор, где обязуются в течении месяца "всё сделать" - фиг вам, ТЕ куда-то пропали, а те, что остались, говорят: "мы ничего не знаем, то не мы, делай заново", удивительное дело - за пару лет, текст распечатанного договора на бумаге стал совсем невидимый, осталась видна только печать.. плюнул на оформление, оставил только аудиофиксацию всех приходов в "земресурсы" (скрытую, незаконную, законодавцы специально так сделали, чтобы упростить коррупции жизнь), чтобы не говорили после, что никогда у них не был - бо жизнь коротка, чтобы проводить её в коридорах хабарников или в тюрьме за мордобой этих же хабарников.. а в пещерные суды обращаться бесполезно, разве что "с одной гранатой на всех"..(
зеленский это глобальное банкротство украинцев и катастрофа Украины в целом