Власники земельних ділянок або паїв, які не оформлять на них право власності до 2025 року, втратять їх, - Мін'юст

В Україні власники земельних ділянок або паїв, які не оформлять на них право власності, можуть їх втратити.

Про це попередили в Міністерстві юстиції, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо до 1 січня 2025 року власник невитребуваної земельної ділянки (паю) або його спадкоємець не оформив право власності на земельну ділянку, він вважається таким, що відмовився від отримання земельної ділянки", - йдеться в повідомленні.

У Мін'юсті зазначили, що отримання кадастрового номера земельної ділянки - необхідна умова для реєстрації права власності.

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Кадастровий номер присвоюється земельній ділянці незалежно від форми власності.

Як отримати кадастровий номер:

подати в Держгеокадастр заяву (в паперовій або електронній формі) про державну реєстрацію земельної ділянки встановленої форми;

оригінал документації із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки;

документація із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки у формі електронного документа.

Державний кадастровий реєстратор протягом 14 днів із дня реєстрації заяви здійснює державну реєстрацію земельної ділянки або надає заявнику мотивовану відмову.

На підтвердження державної реєстрації земельної ділянки заявнику безоплатно видається витяг із державного земельного кадастру про земельну ділянку.