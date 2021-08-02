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У Вінниці вартість проїзду в міському транспорті зросла із 4 до 8 грн

У Вінниці вартість проїзду в міському транспорті зросла із 4 до 8 грн

У Вінниці проїзд у муніципальному авто- та електротранспорті подорожчав із 4 до 8 грн.

Про це повідомили в КП "Вінницька транспортна компанія" ("ВТК"), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Нові тарифи на проїзд у міському комунальному транспорті встановив виконком міської ради ще 15 липня, а 1 серпня вони набули чинності", - повідомили у компанії.

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Зазначається, що новий тариф на проїзд у муніципальному транспорті буде єдиним - 8 грн за поїздку у трамваї, тролейбусі чи автобусі. Попри те, що проїзд для пасажирів подорожчав удвічі, для підприємства-перевізника він буде збитковим.

У ВТК зазначили, що вартість електронних проїзних квитків залишається пільговою. Так, безлімітний за кількістю поїздок місячний квиток коштуватиме 750 грн. А проїзний на 130 поїздок – 510 грн. Вартість студентського проїзного становитиме 255 грн, учнівський місячний квиток коштуватиме 155 грн.

Востаннє вартість проїзду в муніципальному транспорті Вінниці змінювалася три роки тому.

Автор: 

Вінниця (620) проїзд (277) транспорт (1390) подорожчання (74)


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Топ коментарі
+16
Епоха бідності закінчилась. Можуть собі дозволити.
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02.08.2021 10:59
+6
У Вінниці вартість проїзду в міському транспорті зросла із 4 до 8 грн - Цензор.НЕТ 9101
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02.08.2021 11:12
+5
Не помню когда ездил муниципальным или каким бы то еще кроме своего, ну и такси. Но рад за зебилов
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02.08.2021 11:06
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В Днепре давно 8, пару месяцев точно.
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02.08.2021 10:58 Відповісти
В Харькове уже пару лет 9-10 грн
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02.08.2021 10:59 Відповісти
Маршрутки, а гор электротранспорт по 6
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02.08.2021 11:00 Відповісти
У Вінниці вартість проїзду в міському транспорті зросла із 4 до 8 грн - Цензор.НЕТ 9101
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02.08.2021 11:12 Відповісти
По 10 маршрутки.
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02.08.2021 11:13 Відповісти
Днепр, город миллионник. А у нас город, 10 км.
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02.08.2021 12:03 Відповісти
Епоха бідності закінчилась. Можуть собі дозволити.
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02.08.2021 10:59 Відповісти
при том что 90% парка трамваев ЭТО ДАРОМ ПОДАРОК ЦЮРИХА с капремонтом и запчастями досталась Виннице на подходе еще подарунок на 40 вангонов иной модели опять же с капремонтом и запчастями из Цюриха Эй горсовет может надо просто перестать ворвоать много????
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02.08.2021 11:18 Відповісти
Вони реально збиткові, підьговики одні їхдять, а кошти з бюджету за це не платять😞
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02.08.2021 13:55 Відповісти
Ну чому Ви так? То все через Чауса, якого знайшли у Вінницькі області. 😊 Туди ломанулися туристи і просто цікаві, які шукають шляхи телепортації з Молдови в Україну поза пунктами переходу кордону. 😊 А це вже вартує грошей. 😊
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02.08.2021 11:34 Відповісти
Епоха бідності закінчилась. Можуть собі дозволити.
В наших ****** в булочную на такси ездят.(100 грн). А чё? Могут себе позволить. Не хочешь - при пешком 7 туда, 7 обратно. Не все на лисапетах могут. ОПЗЖ подарок сделало. Автобус по четвергам пустило. Терь раз в неделю за тридцатник можно съездить.
А вы за 8 грн. ругаетесь.
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02.08.2021 11:39 Відповісти
Можно ближе (км. 7), но нужно речку вплавь переплывать. А там выдра знаете какая? Во.У Вінниці вартість проїзду в міському транспорті зросла із 4 до 8 грн - Цензор.НЕТ 8761
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02.08.2021 11:42 Відповісти
В Мариуполе, со вчерашнего дня- 10 гривен.
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02.08.2021 10:59 Відповісти
Хотя, в троллейбусе- 9 гривен.
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02.08.2021 11:01 Відповісти
Не помню когда ездил муниципальным или каким бы то еще кроме своего, ну и такси. Но рад за зебилов
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02.08.2021 11:06 Відповісти
Не думаю, что в исполкоме зебилы, там хлопцы в вышиванках.
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02.08.2021 11:11 Відповісти
Ага, команда Гройсмана в вышиванках. Там вышит шестиконечный тризуб.
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02.08.2021 11:24 Відповісти
У Вінниці вартість проїзду в міському транспорті зросла із 4 до 8 грн - Цензор.НЕТ 7929
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02.08.2021 12:22 Відповісти
Так вот ты какой, Вальцман
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02.08.2021 14:56 Відповісти
Нормально живемо-нормально платимо, що шкода? І ціни впали в два рази. Що таке слово Косоворотки, сказав зробив, так 73%?
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02.08.2021 11:10 Відповісти
Зарплаты подняли в два раза!?и цены,все справедливо.слава Украине!
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02.08.2021 14:31 Відповісти
А в Херсоне всё ещё коммунизьмь по руп пиисят или уже нет?
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02.08.2021 11:11 Відповісти
В Кривбассе ваще бесплатно, если есть карта Кривбасянина.
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02.08.2021 12:07 Відповісти
Мер Вінниці - від партії Гройсмана. Міська рада Вінниці - партія Гройсмана + ПЕС.

Тому не здивований, вже всі знайомі з потужними і рішучими реформами типу ось такої.
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02.08.2021 11:20 Відповісти
Проезд в винницком трамвае поднят на столичный уровень.
Це перемога.
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02.08.2021 11:23 Відповісти
В Кийові вроді вже чєрвончік
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02.08.2021 12:08 Відповісти
6.50 - 8.00
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02.08.2021 12:14 Відповісти
У нас проезд в общественном стоит 1.15 евро - так что у вас уже коммунизм , радовались бы успехам ЗЕ команды
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02.08.2021 11:28 Відповісти
У вас европейские зарплаты, налоги и банковские проценты - коммунизм у вас.
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02.08.2021 12:15 Відповісти
Доки це буде продовжуватись, Порошенко - астанавись😱
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02.08.2021 11:35 Відповісти
Гройсман с Моргуновым нажраться не могут. Су...и!
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02.08.2021 12:04 Відповісти
Те,до чого Вінниця щойно доросла Львів уже забув...В нас давно десять гривень...І схема маршрутів у нашому територіально невеликому місті так хитро влаштована,що з кінця в кінець не проїдеш без пересадки...Зате ми культурна столиця,П"ємонт і все таке...
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02.08.2021 13:04 Відповісти
...хто кого п'є?
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02.08.2021 14:57 Відповісти
 
 