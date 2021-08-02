У Вінниці вартість проїзду в міському транспорті зросла із 4 до 8 грн

У Вінниці проїзд у муніципальному авто- та електротранспорті подорожчав із 4 до 8 грн.

Про це повідомили в КП "Вінницька транспортна компанія" ("ВТК"), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Нові тарифи на проїзд у міському комунальному транспорті встановив виконком міської ради ще 15 липня, а 1 серпня вони набули чинності", - повідомили у компанії.

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Зазначається, що новий тариф на проїзд у муніципальному транспорті буде єдиним - 8 грн за поїздку у трамваї, тролейбусі чи автобусі. Попри те, що проїзд для пасажирів подорожчав удвічі, для підприємства-перевізника він буде збитковим.

У ВТК зазначили, що вартість електронних проїзних квитків залишається пільговою. Так, безлімітний за кількістю поїздок місячний квиток коштуватиме 750 грн. А проїзний на 130 поїздок – 510 грн. Вартість студентського проїзного становитиме 255 грн, учнівський місячний квиток коштуватиме 155 грн.

Востаннє вартість проїзду в муніципальному транспорті Вінниці змінювалася три роки тому.