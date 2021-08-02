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Роботу пункту пропуску "Лужанка - Бурегшурань" тимчасово припинено на україно-угорському кордоні, - Держприкордонслужба

Роботу пункту пропуску

Пропускні операції в міжнародному пункті пропуску "Лужанка - Берегшурань" на україно-угорському кордоні тимчасово не здійснюються.

Про це інфоормує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Припинення пропускних операцій пов'язано з відсутністю електропостачання, спричинене ураганом, який вчора пронісся на Закарпатті. Зараз вживаються заходи з відновлення можливості здійснення пропускних операцій", - ідеться в повідомленні.

Як повідомлялося, внаслідок негоди без електроенергії залишилися 529 населених пунктів у 7 областях України.

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Угорщина (2261) Держприкордонслужба ДПСУ (5925) кордон (4750) Закарпатська область (2044)


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