Розстріли на Майдані: cуд дозволив заочне розслідування щодо Януковича, - Офіс генпрокурора
Печерський районний суд Києва дав дозвіл на проведення заочного розслідування щодо екс-президента Віктора Януковича у справі про вбивства протестувальників на Майдані в 2014 році.
Про це йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
"За участі прокурорів Офісу Генерального прокурора Печерським районним судом міста Києва задоволено клопотання слідчого ДБР про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно колишнього Президента України у кримінальному провадженні за фактами організації низки тяжких та особливо тяжких насильницьких злочинів, у тому числі умисних вбивств, скоєних відносно мітингувальників у лютому 2014 в центральній частині міста Києва – на Майдані Незалежності та прилеглих вулицях", - сказано в повідомленні.
Оскільки Янукович наразі переховується від органів слідства та суду на території держави-агресора - у Російській Федерації, таке рішення суду надає право стороні обвинувачення на проведення досудового розслідування стосовно нього за його відсутності (in absentia).
За даними слідства, колишній президент, бажаючи припинити масові акції протесту, які ставили під загрозу його перебування при владі, використовуючи наявні повноваження Президента України, діючи у складі організованої групи спільно з колишніми Головою СБУ та Міністром внутрішніх справ, не пізніше 18 лютого 2014 року організував застосування працівниками правоохоронних органів без відповідних підстав і з порушенням норм чинного законодавства спеціальних засобів, військової техніки, вогнепальної зброї для силової протидії та розгону демонстрантів.
Такі дії призвели до масових жертв серед мітингувальників в центральній частині м. Києва з 18 по 20 лютого 2014 року, в тому числі до протиправного заподіяння смерті 62 особам.
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Виходячи з неї, януковощ - ні у чому не винуватий, він не підписував харківських угод, не розвалював ЗСУ, не відмовився від підписання асоціації з ЄС?!! Він не погрожував Майдану, не створював антимайдан, не закликав військо агресора вдертися до України?!!
Закусювати треба, або не пити з ранку міцних напоїв..
Или повесить на него еще и убийство кеннеди?
Пішов до ***** "за порєбрік", тут водки нема.
Обвинуваченню потрібні докази, що овощ щось особисто наказував, або не наказував, хоча був зобов*язаний: підписані папери або свідки.
Якщо таких доказів немає, або суд не визнає їх легітимність, то Вітя-шльопєр гулятиме далі.
Баньте, придет украинская власть- всех отловим и утопим в дерьме!
явила Крассный террор..от чЛенинрада до Хабаровска...,мочили в сортире друг друга, аж Гай шумів...,красніе херачили беліх и наобьрот...
22.06.21 https://censor.net/ru/news/3272741/sud_reshil_ne_otstranyat_ot_doljnosti_sotrudnika_npu_kotoryyi_vmeste_s_berkutom_s_primeneniem_sily_zaderjal
07.05.21 https://censor.net/ru/photo_news/3264059/************************************************************************************************************
ЗАВЕТ - ЗАВЕЩАНИЕ ПРОДАЖНОГО КРЕМЛЁВСКОГО ХОЛУЯ, БЕГЛОГО
БАНДИТА -ВОРА И ТРИЖДЫ СУДИМОГО МАТЁРОГО ЗЭКА - ЯНУКА....
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КАК УМРУ, ТАК ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ НА ТЕРРИКОНЕ, ПОСРЕДИ РОДНОЙ ДОНЕЦКОЙ , СРАНИ, КОПОТИ И ВОНИ,
МНЕ В МОГИЛУ ПОЛОЖИТЕ КРЫМСКИЕ ОККУПАЦИОННЫЕ ПАКТЫ- МОЕГО С ФАШИСТСКИМ КРЕМЛЁМ УЛИКИ ПОЛОВОГО АКТА.
ПАМЯТНИК КРУТОЙ ПОСТАВЬТЕ, Я ВЕДЬ- ВОР В ЗАКОНЕ.И ПРО НАДПИСЬ НЕ ЗАБУДЬТЕ:ПОКА"ДВАЖДЫ БЫЛ НА ЗОНЕ".
И ПУСКАЙ ТЕРРОРИСТЫ МНЕ МУЗЕЙ УСТРОЯТ В МИЛОМ ЛУГАНДОНЕ. А ФАШИСТ )(УЙЛО ПУСТЬ ЗАКОН ПРИМЕТ,
ЧТО ГЕРОЙ Я ЕГО ЛАПОТНОЙ ПА РАШИ, ИЗ ЗА НЕЁ И ПОДОХНУ НА ЧУЖБИНЕ. А НА МОГИЛУ ПУСТЬ НЕСУТ МНЕ
НЕ ЦВЕТЫ, А БАБКИ. У КОГО С ДЕНЬГАМИ ТУГО, ТО ЗОЛОТОЙ УНИТАЗ И ОЧЕНЬ МНОГО- ПИЗЖЕННЫЕ ШАПКИ.
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ПРОШУ ! ПОМНИТЬ ЛЮБИТЬ И СКОРБЕТЬ, ВАШ : ВОР В ЗАКОНЕ,
ОН ЖЕ:ПРОДАЖНЫЙ КАЦАПСКИЙ ХОЛУЙ -ЯНЫЧАРА, МАТЁРЫЙ ЗЭК В БЕГАХ ЯНУК.
А ТАКЖЕ ( ХАМ, ЗАВГАР, ПРОФфЕССОР, ЛЕГИТИМНЫЙ КАЦАПСКИЙ ..РЕЗИДЕНТ,
И ПРОДАЖНЫЙ КРЕМЛЁВСКИЙ ОПРИЧНИК ПРИХВОСТЕНЬ ИУДА !-