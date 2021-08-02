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Новини Розслідування злочинів на Майдані
2 022 31

Розстріли на Майдані: cуд дозволив заочне розслідування щодо Януковича, - Офіс генпрокурора

Розстріли на Майдані: cуд дозволив заочне розслідування щодо Януковича, - Офіс генпрокурора

Печерський районний суд Києва дав дозвіл на проведення заочного розслідування щодо екс-президента Віктора Януковича у справі про вбивства протестувальників на Майдані в 2014 році.

Про це йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"За участі прокурорів Офісу Генерального прокурора Печерським районним судом міста Києва задоволено клопотання слідчого ДБР про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно колишнього Президента України у кримінальному провадженні за фактами організації низки тяжких та особливо тяжких насильницьких злочинів, у тому числі умисних вбивств, скоєних відносно мітингувальників у лютому 2014 в центральній частині міста Києва – на Майдані Незалежності та прилеглих вулицях", - сказано в повідомленні.

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Оскільки Янукович наразі переховується від органів слідства та суду на території держави-агресора - у Російській Федерації, таке рішення суду надає право стороні обвинувачення на проведення досудового розслідування стосовно нього за його відсутності (in absentia).

За даними слідства, колишній президент, бажаючи припинити масові акції протесту, які ставили під загрозу його перебування при владі, використовуючи наявні повноваження Президента України, діючи у складі організованої групи спільно з колишніми Головою СБУ та Міністром внутрішніх справ, не пізніше 18 лютого 2014 року організував застосування працівниками правоохоронних органів без відповідних підстав і з порушенням норм чинного законодавства спеціальних засобів, військової техніки, вогнепальної зброї для силової протидії та розгону демонстрантів.

Також читайте: Янукович із сином залишаються під санкціями Євросоюзу, - представник Єврокомісії Стано

Такі дії призвели до масових жертв серед мітингувальників в центральній частині м. Києва з 18 по 20 лютого 2014 року, в тому числі до протиправного заподіяння смерті 62 особам.

майдан (763) розстріл (262) суд (11653) Янукович Віктор (10778) Офіс Генпрокурора (3239)


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Топ коментарі
+7
Вінком придавлений, яйцем контужений. Розстріли на Майдані: cуд дозволив заочне розслідування щодо Януковича, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 5406
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02.08.2021 11:40
+4
Расстрелы на Майдане: Суд разрешил заочное расследование в отношении Януковича, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 7503
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02.08.2021 11:18
+3
А раніше це хтось забороняв ?
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02.08.2021 11:14
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А раніше це хтось забороняв ?
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02.08.2021 11:14 Відповісти
ещё б не разрешил я б неудивился ..хотя какаяразница разрешил или неразрешил - овощ в Барвихе спокойно живет и толк от нашей Фемиды 0.0000000000000000001
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02.08.2021 11:16 Відповісти
Так это делается для того, что бы провести новое расследование, которое овоща оправдает! Вы просто забыли, что у нынешней власти есть только один виноватый.
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02.08.2021 11:19 Відповісти
А є якесь "старе" розслідування, яке визнало Овоча винним у розстрілах на майдані?
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02.08.2021 11:22 Відповісти
Расследование массовых убийств протестующих велось с 2014-го года. Но мощный "министр Майдана" Аваков успешно уничтожил почти все вещдоки по этому расследованию, а потом величайший политик Зеленский передал обвиняемых по этому делу в рф, обменяв их на таксистов.
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02.08.2021 12:27 Відповісти
Ну не скажите. С такими новостями всех работников силовых структур надо под расписку знакомить. что бы помнили и думали в случае чего
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02.08.2021 11:22 Відповісти
100%!Порошенка убийц Майдана нашел,всех посадил,как обещал,а зебильный клоун повыпускал!Скотина
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02.08.2021 12:46 Відповісти
Расстрелы на Майдане: Суд разрешил заочное расследование в отношении Януковича, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 7503
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02.08.2021 11:18 Відповісти
Печерский?Тогда ясно.Всем судам суд.
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02.08.2021 11:19 Відповісти
Розстріли на Майдані: cуд дозволив заочне розслідування щодо Януковича, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 8075
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02.08.2021 11:21 Відповісти
оце так логіка!!
Виходячи з неї, януковощ - ні у чому не винуватий, він не підписував харківських угод, не розвалював ЗСУ, не відмовився від підписання асоціації з ЄС?!! Він не погрожував Майдану, не створював антимайдан, не закликав військо агресора вдертися до України?!!
Закусювати треба, або не пити з ранку міцних напоїв..
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02.08.2021 11:34 Відповісти
О казлина, речь идет о расстрелах, которые организовали Клюев, беня, сцыкушвили, корчинский.
Или повесить на него еще и убийство кеннеди?
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02.08.2021 11:53 Відповісти
кАзліна -це ти.
Пішов до ***** "за порєбрік", тут водки нема.
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02.08.2021 12:00 Відповісти
правосуддя-кучерява штука.
Обвинуваченню потрібні докази, що овощ щось особисто наказував, або не наказував, хоча був зобов*язаний: підписані папери або свідки.
Якщо таких доказів немає, або суд не визнає їх легітимність, то Вітя-шльопєр гулятиме далі.
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02.08.2021 11:54 Відповісти
і це я про розстріл на Майдані.
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02.08.2021 11:55 Відповісти
Путинская агентура в действии
Баньте, придет украинская власть- всех отловим и утопим в дерьме!
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02.08.2021 11:36 Відповісти
Письмо Индюковича от 1 марта 2014 года зачитал в СовБезе ООН Виталий Чуркин...,типа Вова введи мне... Розстріли на Майдані: cуд дозволив заочне розслідування щодо Януковича, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 8630
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02.08.2021 11:34 Відповісти
Мавзолейные говноеды...вам пора в Чечню..в Третий раз...мож одолеете... Украина вам Хмырям не по Зубам...тренируйтесь на КадырОВЦАХ... стадо баранов...
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02.08.2021 11:36 Відповісти
Вінком придавлений, яйцем контужений. Розстріли на Майдані: cуд дозволив заочне розслідування щодо Януковича, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 5406
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02.08.2021 11:40 Відповісти
Август для РАБссии страшный месяц ... лучше сидеть ТИХО...и не вісовіваться...бо опять утонет подлока Курск...или СССр опрять сдохнет 21 августа 1991 года....Или Гитлер заключит 10 лет Договор Молотов-Риббентроп 23 августа...А 30 августа полный асфальт...Краснопузая Шушера обх
явила Крассный террор..от чЛенинрада до Хабаровска...,мочили в сортире друг друга, аж Гай шумів...,красніе херачили беліх и наобьрот...
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02.08.2021 11:45 Відповісти
Розстріли на Майдані: cуд дозволив заочне розслідування щодо Януковича, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 1129
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02.08.2021 11:55 Відповісти
Розстріли на Майдані: cуд дозволив заочне розслідування щодо Януковича, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 8736 Шариковы
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02.08.2021 11:57 Відповісти
Что-то очень быстрое решение - нужно было подождать еще лет двадцать, пока Яйцекович не откинулся.
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02.08.2021 12:07 Відповісти
Что бы не выйти на самих себя и не раскрывать путинскую агентуру, будут упорно игнорировать показания исполнителей и обвинять всех, вплоть до римского папы.
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02.08.2021 13:00 Відповісти
05.07.21 https://censor.net/ru/photo_news/3275244/sud_otpustil_eksglavu_umvd_zaporojskoyi_oblasti_serbu_kotorogo_podozrevayut_v_razgone_mestnogo_mayidana

22.06.21 https://censor.net/ru/news/3272741/sud_reshil_ne_otstranyat_ot_doljnosti_sotrudnika_npu_kotoryyi_vmeste_s_berkutom_s_primeneniem_sily_zaderjal

07.05.21 https://censor.net/ru/photo_news/3264059/************************************************************************************************************
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02.08.2021 12:41 Відповісти

ЗАВЕТ - ЗАВЕЩАНИЕ ПРОДАЖНОГО КРЕМЛЁВСКОГО ХОЛУЯ, БЕГЛОГО
БАНДИТА -ВОРА И ТРИЖДЫ СУДИМОГО МАТЁРОГО ЗЭКА - ЯНУКА....
*
КАК УМРУ, ТАК ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ НА ТЕРРИКОНЕ, ПОСРЕДИ РОДНОЙ ДОНЕЦКОЙ , СРАНИ, КОПОТИ И ВОНИ,
МНЕ В МОГИЛУ ПОЛОЖИТЕ КРЫМСКИЕ ОККУПАЦИОННЫЕ ПАКТЫ- МОЕГО С ФАШИСТСКИМ КРЕМЛЁМ УЛИКИ ПОЛОВОГО АКТА.
ПАМЯТНИК КРУТОЙ ПОСТАВЬТЕ, Я ВЕДЬ- ВОР В ЗАКОНЕ.И ПРО НАДПИСЬ НЕ ЗАБУДЬТЕ:ПОКА"ДВАЖДЫ БЫЛ НА ЗОНЕ".
И ПУСКАЙ ТЕРРОРИСТЫ МНЕ МУЗЕЙ УСТРОЯТ В МИЛОМ ЛУГАНДОНЕ. А ФАШИСТ )(УЙЛО ПУСТЬ ЗАКОН ПРИМЕТ,
ЧТО ГЕРОЙ Я ЕГО ЛАПОТНОЙ ПА РАШИ, ИЗ ЗА НЕЁ И ПОДОХНУ НА ЧУЖБИНЕ. А НА МОГИЛУ ПУСТЬ НЕСУТ МНЕ
НЕ ЦВЕТЫ, А БАБКИ. У КОГО С ДЕНЬГАМИ ТУГО, ТО ЗОЛОТОЙ УНИТАЗ И ОЧЕНЬ МНОГО- ПИЗЖЕННЫЕ ШАПКИ.
*
ПРОШУ ! ПОМНИТЬ ЛЮБИТЬ И СКОРБЕТЬ, ВАШ : ВОР В ЗАКОНЕ,
ОН ЖЕ:ПРОДАЖНЫЙ КАЦАПСКИЙ ХОЛУЙ -ЯНЫЧАРА, МАТЁРЫЙ ЗЭК В БЕГАХ ЯНУК.
А ТАКЖЕ ( ХАМ, ЗАВГАР, ПРОФфЕССОР, ЛЕГИТИМНЫЙ КАЦАПСКИЙ ..РЕЗИДЕНТ,
И ПРОДАЖНЫЙ КРЕМЛЁВСКИЙ ОПРИЧНИК ПРИХВОСТЕНЬ ИУДА !-
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02.08.2021 12:55 Відповісти
К осени будут готовить перемогы да бы сбить протесты.
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02.08.2021 13:26 Відповісти
стало зручно вішати все на відсутнього Яника, а в той час виконавців злочинного наказу поновлюють на службі
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02.08.2021 18:32 Відповісти
 
 