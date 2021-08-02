Розстріли на Майдані: cуд дозволив заочне розслідування щодо Януковича, - Офіс генпрокурора

Печерський районний суд Києва дав дозвіл на проведення заочного розслідування щодо екс-президента Віктора Януковича у справі про вбивства протестувальників на Майдані в 2014 році.

Про це йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"За участі прокурорів Офісу Генерального прокурора Печерським районним судом міста Києва задоволено клопотання слідчого ДБР про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно колишнього Президента України у кримінальному провадженні за фактами організації низки тяжких та особливо тяжких насильницьких злочинів, у тому числі умисних вбивств, скоєних відносно мітингувальників у лютому 2014 в центральній частині міста Києва – на Майдані Незалежності та прилеглих вулицях", - сказано в повідомленні.

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Оскільки Янукович наразі переховується від органів слідства та суду на території держави-агресора - у Російській Федерації, таке рішення суду надає право стороні обвинувачення на проведення досудового розслідування стосовно нього за його відсутності (in absentia).

За даними слідства, колишній президент, бажаючи припинити масові акції протесту, які ставили під загрозу його перебування при владі, використовуючи наявні повноваження Президента України, діючи у складі організованої групи спільно з колишніми Головою СБУ та Міністром внутрішніх справ, не пізніше 18 лютого 2014 року організував застосування працівниками правоохоронних органів без відповідних підстав і з порушенням норм чинного законодавства спеціальних засобів, військової техніки, вогнепальної зброї для силової протидії та розгону демонстрантів.

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Такі дії призвели до масових жертв серед мітингувальників в центральній частині м. Києва з 18 по 20 лютого 2014 року, в тому числі до протиправного заподіяння смерті 62 особам.