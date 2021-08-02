Під егідою партії "Єдина Росія" у НЗФ "ЛНР" перепрофілюють середню школу в козачий кадетський корпус, - правозахисник Лисянський

Російська партія "Єдина Росія", що проявляє дедалі більше активності на окупованому Донбасі перед виборами до Державної Думи, заявила про створення нового кадетського корпусу. Це мілітаризоване утворення буде сформовано на базі середньої школи № 19 у місті Антрацит, що перебуває під контролем НЗФ "ЛНР".

Про це повідомляє правозахисник Павло Лисянський, засновник "Східної правозахисної групи", який навчався в цій школі, передає Цензор.НЕТ.

Ініціативу про створення воєнізованого дитячого закладу подав депутат Державної Думи РФ Віктор Водолацький, який також курирує організації російських козаків. Раніше він був отаманом "Всевеликого війська Донського" - саме ця організація в 2014 році захоплювала владу в Луганській області в період так званої "русской весниы".

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Лисянський пояснює, що школу обрали не випадково - вона розташована на околиці міста Антрацит у 4 мікрорайоні. Поблизу школи розташовується ідеальна місцевість для тренувань з топографії, на території плавальний басейн завдовжки 50 м, у підвальному приміщенні розташований ТИР, що відповідає запиту мілітаризованого навчального закладу. Загалом у школі можуть навчатися 1,2 тис. учнів.

"Програми з мілітаризації молодого покоління дуже великі в окупованому Донбасі. Дітей навчають стрільбі, пошуку шпигунів, диверсантів, тим самим підтримують високий рівень мілітаризації в суспільстві. Діти для російської машини пропаганди точно такий самий об'єкт, як і дорослі", - говорить Лисянський.

Подібна активність з боку російських депутатів не одинична. Наприклад, у 2018 році депутат Держдуми Андрій Козенко сприяв появі в НЗФ "ДНР" так званої "Юнармії" за російським зразком. До того ж окупанти розповідають у своїх звітах про заняття з дітьми, не соромлячись в описах: "юнармійці дізналися про облаштування мінних загороджень (мінування) і ліквідацію мінних загороджень (розмінування). На завершення цього етапу занять була проведена лекція щодо запобігання мінно-вибуховим травмам".

"Підростаюче покоління НЗФ "ЛДНР" налаштовують на те, що війна може тривати все їхнє життя. Це важливо знати і вже зараз думати про те, чим нам протидіяти такій обробці дітей. Наприклад, показувати, що в Україні демократичне суспільство з великим вибором можливостей, ніж у закритому тоталітаризмі", - говорить Лисянський.

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За даними СПГ, на території НЗФ "ЛНР" уже діють різні воєнізовані кадетські корпуси, наприклад, "Луганський козачий кадетський корпус імені маршала авіації Олександра Єфімова", кадетський корпус "Молодої гвардії", Алчевський козачий кадетський корпус імені Матвія Платова, Ясенівська гімназія №2 імені Д.В. Лазутіна (в складі школи функціонують два кадетські класи), Свердловська середня школа №8 імені Станіслава Синельника (в складі школи функціонують два кадетські класи).