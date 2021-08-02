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Під егідою партії "Єдина Росія" у НЗФ "ЛНР" перепрофілюють середню школу в козачий кадетський корпус, - правозахисник Лисянський

Під егідою партії

Російська партія "Єдина Росія", що проявляє дедалі більше активності на окупованому Донбасі перед виборами до Державної Думи, заявила про створення нового кадетського корпусу. Це мілітаризоване утворення буде сформовано на базі середньої школи № 19 у місті Антрацит, що перебуває під контролем НЗФ "ЛНР".

Про це повідомляє правозахисник Павло Лисянський, засновник "Східної правозахисної групи", який навчався в цій школі, передає Цензор.НЕТ.

Ініціативу про створення воєнізованого дитячого закладу подав депутат Державної Думи РФ Віктор Водолацький, який також курирує організації російських козаків. Раніше він був отаманом "Всевеликого війська Донського" - саме ця організація в 2014 році захоплювала владу в Луганській області в період так званої "русской весниы".

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Лисянський пояснює, що школу обрали не випадково - вона розташована на околиці міста Антрацит у 4 мікрорайоні. Поблизу школи розташовується ідеальна місцевість для тренувань з топографії, на території плавальний басейн завдовжки 50 м, у підвальному приміщенні розташований ТИР, що відповідає запиту мілітаризованого навчального закладу. Загалом у школі можуть навчатися 1,2 тис. учнів.

"Програми з мілітаризації молодого покоління дуже великі в окупованому Донбасі. Дітей навчають стрільбі, пошуку шпигунів, диверсантів, тим самим підтримують високий рівень мілітаризації в суспільстві. Діти для російської машини пропаганди точно такий самий об'єкт, як і дорослі", - говорить Лисянський.

Подібна активність з боку російських депутатів не одинична. Наприклад, у 2018 році депутат Держдуми Андрій Козенко сприяв появі в НЗФ "ДНР" так званої "Юнармії" за російським зразком. До того ж окупанти розповідають у своїх звітах про заняття з дітьми, не соромлячись в описах: "юнармійці дізналися про облаштування мінних загороджень (мінування) і ліквідацію мінних загороджень (розмінування). На завершення цього етапу занять була проведена лекція щодо запобігання мінно-вибуховим травмам".

"Підростаюче покоління НЗФ "ЛДНР" налаштовують на те, що війна може тривати все їхнє життя. Це важливо знати і вже зараз думати про те, чим нам протидіяти такій обробці дітей. Наприклад, показувати, що в Україні демократичне суспільство з великим вибором можливостей, ніж у закритому тоталітаризмі", - говорить Лисянський.

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За даними СПГ, на території НЗФ "ЛНР" уже діють різні воєнізовані кадетські корпуси, наприклад, "Луганський козачий кадетський корпус імені маршала авіації Олександра Єфімова", кадетський корпус "Молодої гвардії", Алчевський козачий кадетський корпус імені Матвія Платова, Ясенівська гімназія №2 імені Д.В. Лазутіна (в складі школи функціонують два кадетські класи), Свердловська середня школа №8 імені Станіслава Синельника (в складі школи функціонують два кадетські класи).

Автор: 

діти (5041) Єдина Росія (144) росія (64923) Донбас (22354) Лисянський Павло (100) ОРДЛО (320) Луганська область (4873)


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Топ коментарі
+9
І шо? Приймемо і цих козачків вчитися у Харькові на прокурорів.
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02.08.2021 11:36
+7
Под эгидой партии "Единая Россия" в НВФ "ЛНР" перепрофилируют среднюю школу в казачий кадетский корпус, - правозащитник Лисянский - Цензор.НЕТ 8191
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02.08.2021 11:43
+6
Конечно, тамжижнашилюди
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02.08.2021 11:50
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))ну ну, юные кизяки
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02.08.2021 11:35 Відповісти
А Директором будет потимствинный кизяк жопоризкой сечи!
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02.08.2021 11:35 Відповісти
І шо? Приймемо і цих козачків вчитися у Харькові на прокурорів.
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02.08.2021 11:36 Відповісти
Конечно, тамжижнашилюди
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02.08.2021 11:50 Відповісти
А хто не захоче, буде як у Керчі...
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02.08.2021 11:37 Відповісти
ну а що м'яса молодим республікам вже не вистачає ! а батьки хай думають берегти квартиру в Луганську чи дітей
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02.08.2021 11:37 Відповісти
Удивляет не то что делает расия. Удивляет то что не делает Украина. В Украине давно нужно было ввести в школах начальную военную подготовку.
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02.08.2021 11:38 Відповісти
И что с этими психами делать,когда парашисты будут вышвырнуты? Лоботомию?
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02.08.2021 11:41 Відповісти
путинюгенд
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02.08.2021 11:41 Відповісти
Под эгидой партии "Единая Россия" в НВФ "ЛНР" перепрофилируют среднюю школу в казачий кадетский корпус, - правозащитник Лисянский - Цензор.НЕТ 8191
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02.08.2021 11:43 Відповісти
Скоро рашистов начнут еще в яслях воспитыать
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02.08.2021 11:43 Відповісти
Будут коней учить ковать, бабки перематывать. Снохачество преподавать. Отличники выходят есаулами, хорошисты подхорунжими.
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02.08.2021 11:49 Відповісти
Вирощують бойове м'ясо яничарів проти онуків Українців.
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02.08.2021 11:56 Відповісти
Так їхтамнет! Як це чужа говнопартія буде щось відкривати в іншій країні??? З таким припіздентом і радою та говнопартія перепрофілює Раду?!! Хоча..там і так майже все готово до цього. А воно по маркетам ходить, хизується говнобородьком.
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02.08.2021 12:03 Відповісти
казачий кадетский корпус/ Гитлер признал в казаках арийцев. Две сотни казаков находились в станице Луганской и еще две - в Краснодоне. Многие беды от них претерпело население Луганской области, а также партизаны и подпольщики. В 1942 г. в Краснодоне состоялся «казачий парад», которым казаки показали свою преданность гитлеровскому командованию. На торжестве присутствовали 20 представителей немецкого командования. С патриотическим речами перед казаками выступили бургомистр Краснодона, атаман Гундоровской станицы и немецкий офицер.
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02.08.2021 12:08 Відповісти
Аби без бандерівців...
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02.08.2021 12:38 Відповісти
Это все..если даже произойдет деокупация...то нужно будет поступать по-ленински ..расстрелливать..расстрелливать и еще раз расстрелливать...людей из этих унтерменьш уже не будет
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02.08.2021 12:42 Відповісти
А потом эти кизяки-выпускники будут поступать без экзаменов, обучаться в вышах Украины за наш счет, да еще и стипендию нехилую за счет граждан Украины получать. Браво!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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02.08.2021 12:49 Відповісти
Прикольно.
Мені сподобалося.
Приїде такий «казак» в Україну і поступить в університет.
Який диплом йому видавати? «Казак» ветеринар? Чи ще краще «учитель казак»
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02.08.2021 14:01 Відповісти
 
 