Оригінал конституції Пилипа Орлика українці зможуть побачити у Софійському соборі із 16 серпня, - Зеленський

6 серпня, за тиждень до Дня незалежності України, в Софійський собор у Києві привезуть оригінал Конституції Пилипа Орлика.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"За тиждень до Дня Незалежності України і вперше в історії нашої країни в Україну надійде оригінал Конституції Пилипа Орлика. Всі громадяни, починаючи з 16 серпня, зможуть побачити оригінал у Софійському соборі. Пам'ятка нашого права написана 300 років тому і пам'ятка нашої архітектури побудована 1000 років назад", - йдеться в повідомленні.

Наприкінці червня Зеленський повідомив, що до 30-річчя незалежності України до Києва вперше за 311 років зі Швеції привезуть оригінал першої української Конституції Пилипа Орлика 1710 року.

"Конституція Пилипа Орлика" - договори та постанови Прав і вольностей Війська Запорозького - конституційний договір гетьмана Війська Запорозького Пилипа Орлика зі старшиною та козацтвом, який визначав права та обов'язки всіх членів Війська. Укладено 5 квітня 1710 року в м. Бендери під час обрання Орлика гетьманом. Від усієї старшини та козацтва конституцію Орлика підписав кошовий отаман Кость Гордієнко. Мала бути ратифікована шведським королем Карлом XII, в разі його перемоги в Північній війні. Написана латиною та староукраїнською мовою. Складається з преамбули та 16 статей. Україномовний оригінал Конституції зберігається в Москві у Російському державному архіві давніх актів.

Латиномовна копія XVIII століття зберігається в Стокгольмі у Національному архіві Швеції (тека "Справи Козаччини"). До архіву документ потрапив після розкопок на сільськогосподарських угіддях. Його знайшли в глиняному горщику, згорнутим у сувій. На думку шведських вчених, документ переписав Пилип Орлик для вручення дипломатам європейських держав.

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