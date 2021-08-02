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Оригінал конституції Пилипа Орлика українці зможуть побачити у Софійському соборі із 16 серпня, - Зеленський

Оригінал конституції Пилипа Орлика українці зможуть побачити у Софійському соборі із 16 серпня, - Зеленський

6 серпня, за тиждень до Дня незалежності України, в Софійський собор у Києві привезуть оригінал Конституції Пилипа Орлика.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"За тиждень до Дня Незалежності України і вперше в історії нашої країни в Україну надійде оригінал Конституції Пилипа Орлика. Всі громадяни, починаючи з 16 серпня, зможуть побачити оригінал у Софійському соборі. Пам'ятка нашого права написана 300 років тому і пам'ятка нашої архітектури побудована 1000 років назад", - йдеться в повідомленні.

Наприкінці червня Зеленський повідомив, що до 30-річчя незалежності України до Києва вперше за 311 років зі Швеції привезуть оригінал першої української Конституції Пилипа Орлика 1710 року.

"Конституція Пилипа Орлика" - договори та постанови Прав і вольностей Війська Запорозького - конституційний договір гетьмана Війська Запорозького Пилипа Орлика зі старшиною та козацтвом, який визначав права та обов'язки всіх членів Війська. Укладено 5 квітня 1710 року в м. Бендери під час обрання Орлика гетьманом. Від усієї старшини та козацтва конституцію Орлика підписав кошовий отаман Кость Гордієнко. Мала бути ратифікована шведським королем Карлом XII, в разі його перемоги в Північній війні. Написана латиною та староукраїнською мовою. Складається з преамбули та 16 статей. Україномовний оригінал Конституції зберігається в Москві у Російському державному архіві давніх актів.

Латиномовна копія XVIII століття зберігається в Стокгольмі у Національному архіві Швеції (тека "Справи Козаччини"). До архіву документ потрапив після розкопок на сільськогосподарських угіддях. Його знайшли в глиняному горщику, згорнутим у сувій. На думку шведських вчених, документ переписав Пилип Орлик для вручення дипломатам європейських держав.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подружжя Зеленських 2 серпня візьме участь у презентації заходів до Дня Незалежності

Автор: 

Зеленський Володимир (23683) Конституція (548)


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А, что нам на него смотреть! Конституция Основной Закон Страны! Мы должны его чувствовать! А это всё просто на бумаге!
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02.08.2021 12:19 Відповісти
Этот оригинал на украинском языке? Нет конечно. И кажется там пишется о евреях, надо туда о коммунистах внести.
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02.08.2021 12:23 Відповісти
Покажіть це зеленому наркоману, може він згадає що він гарант Конституції
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02.08.2021 13:54 Відповісти
Сопля зелёная , которая каждый день нарушает закон , пиарится на Конституции Пилипа Орлика
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02.08.2021 14:18 Відповісти
... ех, нам би іще мумію Тутанхамона привезли та лапті Івана Сусініна... от би зажили...
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02.08.2021 18:12 Відповісти
при чём тут членограй ? кто его спрашивал ?
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02.08.2021 19:03 Відповісти
 
 