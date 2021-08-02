Тривалий вікенд чекає на українців у кінці серпня у зв'язку зі святкуванням Дня Незалежності

На українців у кінці серпня чекає один довгий вікенд на чотири вихідні дні в зв'язку зі святкуванням Дня Незалежності.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У 2021 році державне свято День Незалежності України (24 серпня) припадає на вівторок. У зв'язку з цим уряд прийняв рішення зробити понеділок, 23 серпня, також вихідним днем. Таким чином в Україні буде вікенд із 21 по 24 серпня.

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Водночас робочий день з понеділка, 23 серпня, переноситься на суботу, 28 серпня.