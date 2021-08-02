Тривалий вікенд чекає на українців у кінці серпня у зв'язку зі святкуванням Дня Незалежності
На українців у кінці серпня чекає один довгий вікенд на чотири вихідні дні в зв'язку зі святкуванням Дня Незалежності.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
У 2021 році державне свято День Незалежності України (24 серпня) припадає на вівторок. У зв'язку з цим уряд прийняв рішення зробити понеділок, 23 серпня, також вихідним днем. Таким чином в Україні буде вікенд із 21 по 24 серпня.
Водночас робочий день з понеділка, 23 серпня, переноситься на суботу, 28 серпня.
Топ коментарі
+7 HartmannEri
показати весь коментар02.08.2021 12:07
+4 Volodymyr Volodymyr #490180
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+3 Дмитро Черних #470343
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Непорядок
"Товарищи офицеры, объявляю новый распорядок на неделю: понедельник - отдых после выходного дня. Вторник - подготовка к рабочей неделе. Среда - рабочий день. Четверг - отдых после рабочего дня. Пятница - подготовка к выходным. Суббота, воскресенье - выходные. Вопросы есть? Товарищ командир, у сколько нам теперь по средам вкалывать?"(с)
- а что мы имеем?
на посту президента чел не украинской национальности, веры и менталитета..
как ты думаешь мы долго протянем с такими избирателями, которым наплевать на вот это вот все?
Волали, що через карантин не можуть ходити на роботу, а тут вікенд за вікендом влаштовують.