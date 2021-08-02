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Новини
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Тривалий вікенд чекає на українців у кінці серпня у зв'язку зі святкуванням Дня Незалежності

Тривалий вікенд чекає на українців у кінці серпня у зв'язку зі святкуванням Дня Незалежності

На українців у кінці серпня чекає один довгий вікенд на чотири вихідні дні в зв'язку зі святкуванням Дня Незалежності.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У 2021 році державне свято День Незалежності України (24 серпня) припадає на вівторок. У зв'язку з цим уряд прийняв рішення зробити понеділок, 23 серпня, також вихідним днем. Таким чином в Україні буде вікенд із 21 по 24 серпня.

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Водночас робочий день з понеділка, 23 серпня, переноситься на суботу, 28 серпня.

День Незалежності (701) вихідний (78)


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Топ коментарі
+7
Не путай власть клоунов-временщиков с Днем Независимости и Днем государственного флага. Этих рано или поздно смоет в унитаз, а эти Даты были, есть и будут
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02.08.2021 12:07
+4
так президент тоже символ гос-ва наравне с флагом, гимном и суверенитетом..
- а что мы имеем?
на посту президента чел не украинской национальности, веры и менталитета..
как ты думаешь мы долго протянем с такими избирателями, которым наплевать на вот это вот все?
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02.08.2021 12:13
+3
Досвід 30-річчя Незалежності доводить поки що зворотнє!!! "Мудрий нарід" продовжує швендяти по тих самих граблях !!!)))
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02.08.2021 12:10
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Да, но с праздника то на работу сразу.
Непорядок
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02.08.2021 12:00 Відповісти
Как в армии
"Товарищи офицеры, объявляю новый распорядок на неделю: понедельник - отдых после выходного дня. Вторник - подготовка к рабочей неделе. Среда - рабочий день. Четверг - отдых после рабочего дня. Пятница - подготовка к выходным. Суббота, воскресенье - выходные. Вопросы есть? Товарищ командир, у сколько нам теперь по средам вкалывать?"(с)
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02.08.2021 13:32 Відповісти
Вроде не бездельники и могли бы жить,им бы понедельники взять и отменить...
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02.08.2021 12:03 Відповісти
Нема особливо що святкувати,маючи владу кремлівських маріонеток !!!))))
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02.08.2021 12:04 Відповісти
Не путай власть клоунов-временщиков с Днем Независимости и Днем государственного флага. Этих рано или поздно смоет в унитаз, а эти Даты были, есть и будут
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02.08.2021 12:07 Відповісти
Досвід 30-річчя Незалежності доводить поки що зворотнє!!! "Мудрий нарід" продовжує швендяти по тих самих граблях !!!)))
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02.08.2021 12:10 Відповісти
так президент тоже символ гос-ва наравне с флагом, гимном и суверенитетом..
- а что мы имеем?
на посту президента чел не украинской национальности, веры и менталитета..
как ты думаешь мы долго протянем с такими избирателями, которым наплевать на вот это вот все?
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02.08.2021 12:13 Відповісти
Это не Президент, а мелкое, хрипатое недоразумение. И оно априори никаким символом быть не может.
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02.08.2021 13:27 Відповісти
Це таке величне свято, але стіки вихідних як на мене забагато, все ж таки ми небагата країна
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02.08.2021 12:12 Відповісти
то працюй
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02.08.2021 12:48 Відповісти
понеділок переноситься на суботу. кількість вихідних на тижні та сама
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02.08.2021 12:49 Відповісти
ну можливо, можливо, а то раніше на Новий Рік тижнями гуляли, що в процвітаючих Швейцаріях такого не знали
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02.08.2021 12:59 Відповісти
Вообще-то нужно работать в поте лица! Праздновать-то нечего!!!
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02.08.2021 12:16 Відповісти
Зелений дибілізм...
Волали, що через карантин не можуть ходити на роботу, а тут вікенд за вікендом влаштовують.
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02.08.2021 12:20 Відповісти
Та основна маса народу "бульбу буде довбати"!
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02.08.2021 15:56 Відповісти
А 1 сентября будет черная среда...
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02.08.2021 12:28 Відповісти
Для учеников после лета.
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02.08.2021 15:57 Відповісти
Для их родителей - подорожание коммуналки и не только.
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02.08.2021 17:44 Відповісти
"Я же говорил, работать не хотят!" (с)
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02.08.2021 12:44 Відповісти
Просто перенос рабочего дня, который многие фирмы не делают - заказчик не поймет.
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02.08.2021 13:09 Відповісти
 
 