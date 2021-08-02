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Донецькі медики про завезену в ОРДЛО вакцину "Спутник Лайт": "У самій Росії її бояться робити. Фактичні випробування на людях видають за гумдопомогу"

Донецькі медики про завезену в ОРДЛО вакцину

Російська вакцина "Спутник Лайт", яку окупанти раніше завезли в ОРДЛО і почали вакцинувати населення, за своєю ефективністю значно гірша за "Спутник V", ефективність якого ледве дотягувала до 50%.

Про це пише donpress.com із посиланням на Телеграм-канал "Вільнодумець", донецьких лікарів і працівників із так званого "МОЗ "ДНР", передає Цензор.НЕТ.

За їхніми словами, дані про клінічні випробування в Росії "Спутник Лайт" не оприлюднюють. Видання зазначає, що представники МОЗ РФ ретельно фіксують усі результати вакцинації в "ДНР" під наглядом кураторів із ФСБ, щоб не було витоку інформації.

"А все тому, що в самій Росії бояться це робити на тлі побічних ефектів, повторного зараження і смертей після вакцинації "Спутником V" і від уже інших застосовуваних російських недовакцин. Цинізм ситуації полягає в тому, що фактичні випробування "Спутник Лайт" на людях у "ДНР" видають за гуманітарну допомогу від путінської партії "Єдина Росія" в боротьбі з пандемією", - цитує видання блогера.

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Джерела в "МОЗ ДНР" додають, що в ОРДО після вакцинації "Спутником V" захворіли вперше або захворіли повторно на "COVID-19" багато щеплених. При цьому більшість досі чекає на другий укол, однак поставки вакцини постійно відкладаються.

вакцина (4419) випробування (402) карантин (18172) росія (64923) Донбас (22354) COVID-19 (19765) коронавірус (19922) ОРДЛО (320)


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Топ коментарі
+27
Донецкие медики о завезенной в ОРДЛО вакцине "Спутник Лайт": "В самой России ее боятся делать. Фактические испытания на людях выдают за гумпомощь" - Цензор.НЕТ 8154
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02.08.2021 12:10
+16
Желаю чтобы все!
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02.08.2021 12:11
+15
Донецкие медики о завезенной в ОРДЛО вакцине "Спутник Лайт": "В самой России ее боятся делать. Фактические испытания на людях выдают за гумпомощь" - Цензор.НЕТ 4493

...
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02.08.2021 12:15
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Донецкие медики о завезенной в ОРДЛО вакцине "Спутник Лайт": "В самой России ее боятся делать. Фактические испытания на людях выдают за гумпомощь" - Цензор.НЕТ 8154
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02.08.2021 12:10 Відповісти
Если из текста убрать Крым и Чечню и добивать иностранцев в набсоветах и Нафтогазе, то это будет об Украине.
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02.08.2021 12:20 Відповісти
иностранцы в набсоветах не дают спи...ть буквально все
Если бы не набсовет Привата ППБ давно бы был к примеру бенина шестерка
(с судами Беня всегда умел работать)
и с Нафтогазом
и с Укрпоштой и тд и та
была бы такая же история
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02.08.2021 12:36 Відповісти
кстати с Нафтогазом таки получилось
Витренко продавили (для этого пришлось уволить Набсовет Нафтогаза)
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02.08.2021 12:39 Відповісти
Да, ещё добавить пенсов даунбаса.
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02.08.2021 13:25 Відповісти
Если бы из Украины убрать всякую плесень и колоборантов, то не пришлось бы говорить о Крыме и Донбассе.
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02.08.2021 15:39 Відповісти
Лайт - это когда чистая дистиллировка, без NaCl.
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02.08.2021 12:11 Відповісти
ну.. Спутник Лайт - это вектор просто под названием Вектор - испытания проводились в Крыму - не очень удачно, я вам скажу!
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02.08.2021 12:14 Відповісти
Это смотря с какой стороны Перекопа смотреть...
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02.08.2021 12:37 Відповісти
У Росії після вакцинації від COVID-19 померла сім'я: 13-річна дівчинка залишилася сиротою

У Краснодарському краї Росії на Кубані після вакцинації від коронавірусу померла сім'я.
Щеплення зробили препаратом https://www.obozrevatel.com/ukr/entity/vaktsina-epivakkorona/ ЕпіВакКорона виробництва новосибірського "Вектора".

Відомо, що чотири людини отримали щеплення в один день, після чого по черзі померли двоє батьків і бабуся. Дідуся госпіталізували в реанімацію у важкому стані. 13-річна дитина пари, що загинула, залишилася сиротою, повідомляє https://sibkray.ru/news/2127/944950/ Сібкрай.ru .
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02.08.2021 17:32 Відповісти
гы-гы.
"Чистая дистиллированная" - на самом деле, довольно ДОРОГОЙ препарат, что бы так бездарно им разбрасываться.
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02.08.2021 12:15 Відповісти
Брехня.
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02.08.2021 12:26 Відповісти
А ширяющимся дают перорально 100 гр шмурдяка как бонус. Таким образом Спутник ШМ внедряется в массы свидетелей параши.
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02.08.2021 12:18 Відповісти
С вашей фантазией нужно романы писать.
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02.08.2021 12:27 Відповісти
Это Спарта! Так назвал свое подразделение мотрыла? Вот на спартанцах и исследуются рашошмурдяки, они вон какой год Украину в 20 раз побеждают.
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02.08.2021 12:34 Відповісти
Убери свой лайк. Не позорь меня.
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02.08.2021 12:36 Відповісти
Легче? Потом посмотри что такое "оберст" в званиях Бундестага, ок, полковник?
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02.08.2021 12:40 Відповісти
Пусть все ватники получат "премию Дарвина"... и как можно скорее!
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02.08.2021 12:11 Відповісти
отримають... у вигляді "срутніка лайт".
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02.08.2021 12:17 Відповісти
Желаю чтобы все!
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02.08.2021 12:11 Відповісти
вы ж хотите в расиюшку, вот и докажите свою преданность, быть подопытными))
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02.08.2021 12:11 Відповісти
Вот такой он рюзький мир - хавайте!
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02.08.2021 12:13 Відповісти
Спутник Лайт получают путем мытья бутылочек из под обычного Спутника и добавлением боярышника по вкусу
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02.08.2021 12:15 Відповісти
стесняюсь спросить, а вакцины от того же гриппа проходили ее?
Откуда вообще данные про необходимость многолетних программ испытаний?
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02.08.2021 12:41 Відповісти
Итак, рассмотрим 2 варианта.
1-й вариант - вакцинация. Человеку вводится точно дозированное и неспособное к размножению кол-во м-РНК, кодирующее спайковый белок вируса. м-РНК проникает в клетки и начинается синтез участка спайкового белка, достаточный для распознавания и связывания антителами. м-РНК в клетках за несколько дней полностью разлагается. У организма вырабатывается минимальное кол-во антител, затем, через 3-4 недели повторяют для плавного и щадящего увеличения титра антител до нужного уровня.
2-й вариант - заражение коронавирусом, вызывающим ковид-19. В организм человека проникает вирус ковида. Он проникает в клетки, вводит РНК с таким же участком, как и в вакцине плюс огромный участок РНК, кодирующий протеины капсиды и фермента РНК зависимой полимеразы. Это все бесконтрольно размножается и вирусы всборе, части вирусов и остатки погибших от чрезмерной репликации клеток попадает в кровь. До конца латентного периода это все растет практически бесконтрольно. Антитела вырабатываются и на спайковый белок (точно так как и в вакцине, но с неконтролируемой концентрацией), так и на белки капсиды и на РНК зависимой полимеразы (которые для защиты от жизнеспособного вируса не нужны, но при гибели вирусов дадут воспалительную реакцию) и на ошметки протеинов умерших клеток (привет аутоиммунные заболевания).
При этом поражение легких тоже присутствует, но у молодоых организмов неплохие резервы и это скажется потом, когда на занятиях спортом или подвижных играх вдруг проявится одышка, если не хуже.
Итак очевидно, что побочка от вакцин - это небольшое подмножество серьезных побочек от самого ковида. Но вакцину вводят, когда человек здоров и с первого дня наблюдают за ним, а ковид может наложиться и на ОРВИ и на обычный грипп или др. заболевания или на период прививки от другой болезни.
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02.08.2021 13:07 Відповісти
Это то же не новое Короновак сделан по технологии которой больше 100 лет
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02.08.2021 13:35 Відповісти
Донецкие медики о завезенной в ОРДЛО вакцине "Спутник Лайт": "В самой России ее боятся делать. Фактические испытания на людях выдают за гумпомощь" - Цензор.НЕТ 4493

...
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02.08.2021 12:15 Відповісти
непонятно, что им не так? Хотели умереть в России ? а тут такой шанс! можно сказать безпроигрышная лотерея!
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02.08.2021 12:15 Відповісти
А шо хотелі "донецкіє мєдікі"?
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02.08.2021 12:15 Відповісти
больших зарплат . возможности гаварить и смотреть Сватов на русском и что бы без солдат НАТО . ну еще что бы кредиты ПриватБанку не отдавать
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02.08.2021 12:19 Відповісти
Так у вас це все було до 2014 року.
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02.08.2021 12:20 Відповісти
Кредиты жеж
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02.08.2021 12:21 Відповісти
жеж
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02.08.2021 12:22 Відповісти
Может хотели чтобы ВСУ в 2014 г. освободили их землю от всякой русонечисти? А ВСУ не смогли.

Возможно готовы были уехать, но Украина ничего не предлагала беженцам, кроме убогой "компенсации" за аренду жилья.
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02.08.2021 17:35 Відповісти
удачи вам, дебилы!
Донецкие медики о завезенной в ОРДЛО вакцине "Спутник Лайт": "В самой России ее боятся делать. Фактические испытания на людях выдают за гумпомощь" - Цензор.НЕТ 9099
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02.08.2021 12:17 Відповісти
А говорят дядя Адик был плохой...
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02.08.2021 12:18 Відповісти
Адік святий супроти російської наволочі.
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02.08.2021 12:23 Відповісти
та пох
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02.08.2021 12:19 Відповісти
Бабы еще нарожают, а не нарожают, так чеченов завезут. Вопрос закрыт окончательно )))
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02.08.2021 12:19 Відповісти
жрите, кормильцы
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02.08.2021 12:22 Відповісти
так орали же "Путинввиди!". сами напросились.
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02.08.2021 12:22 Відповісти
Сначала он им ввёл разруху, войну и нищету. А теперь ширево непоятное им введёт, как крысам лабораторным
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02.08.2021 14:27 Відповісти
Донецькі медики про завезену в ОРДЛО вакцину "Супутник Лайт": "У самій Росії її бояться робити. Фактичні випробування на людях видають за гумдопомогу" - Цензор.НЕТ 9596
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02.08.2021 12:22 Відповісти
Это правильно! Нагрузку на почву надо снижать!
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02.08.2021 12:25 Відповісти
так они же своих отпущенцев этой бодягой будут колоть в первую очередь. полностью одобряю.
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02.08.2021 12:31 Відповісти
Так ОРДЛО это и есть испытательный полигон россиян. Там всё испытывают, все виды оружия, в том числе и био оружие. Утилизируют боеприпасы стреляя по нашим, это дешевле оказывается. А теперь и стали подопытными кроликами. И все это происходит из-за слабости государства. А пацифизм, которым мастерски обработали умы украинцев очень опасен. Украине без сильной армии не уцелеть, разберут по кускам.
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02.08.2021 12:28 Відповісти
100%! Это не пацифизм- это предательство украинского народа, хорошо оплаченное кремлевской бандой.
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03.08.2021 18:33 Відповісти
так не жалко шахтьоры новых дамбасян в шахтах нароют.
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02.08.2021 12:36 Відповісти
а кто-то думал, что ордло - это о простом человеческом счастье, построенном в отдельно взятой резервации? нет, это об испытаниях вакцин, лекарств, технологий оболванивания людей и оружия массового поражения в отдельно взятой резервации...
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02.08.2021 12:36 Відповісти
Донецким пох... , стакан местного самогона или плёнки отличное противоядие.
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02.08.2021 12:49 Відповісти
На лугандоне не люди. Можно смело "прививать".
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02.08.2021 12:56 Відповісти
Ну вот, а то нашидолбодятлы уже собрались их пфайзером колоть. Только спутник и пусть радуются.
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02.08.2021 13:01 Відповісти
)(уйлоцапи допомогають Україні,зачистити теріторію Донбасу від придурашного сміття.
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02.08.2021 14:17 Відповісти
Короче , російсько-фашистські загарбники вирішили самі спалити вату та колорадів до тла , а не надіятись на біндєравцев і ПС .
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02.08.2021 14:17 Відповісти
Спутник V, конечно же несколько уступает в эффективности и
"Новичку" и цианистому калию, но действует в общем неплохо.
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02.08.2021 17:07 Відповісти
 
 