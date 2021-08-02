Донецькі медики про завезену в ОРДЛО вакцину "Спутник Лайт": "У самій Росії її бояться робити. Фактичні випробування на людях видають за гумдопомогу"
Російська вакцина "Спутник Лайт", яку окупанти раніше завезли в ОРДЛО і почали вакцинувати населення, за своєю ефективністю значно гірша за "Спутник V", ефективність якого ледве дотягувала до 50%.
Про це пише donpress.com із посиланням на Телеграм-канал "Вільнодумець", донецьких лікарів і працівників із так званого "МОЗ "ДНР", передає Цензор.НЕТ.
За їхніми словами, дані про клінічні випробування в Росії "Спутник Лайт" не оприлюднюють. Видання зазначає, що представники МОЗ РФ ретельно фіксують усі результати вакцинації в "ДНР" під наглядом кураторів із ФСБ, щоб не було витоку інформації.
"А все тому, що в самій Росії бояться це робити на тлі побічних ефектів, повторного зараження і смертей після вакцинації "Спутником V" і від уже інших застосовуваних російських недовакцин. Цинізм ситуації полягає в тому, що фактичні випробування "Спутник Лайт" на людях у "ДНР" видають за гуманітарну допомогу від путінської партії "Єдина Росія" в боротьбі з пандемією", - цитує видання блогера.
Джерела в "МОЗ ДНР" додають, що в ОРДО після вакцинації "Спутником V" захворіли вперше або захворіли повторно на "COVID-19" багато щеплених. При цьому більшість досі чекає на другий укол, однак поставки вакцини постійно відкладаються.
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Если бы не набсовет Привата ППБ давно бы был к примеру бенина шестерка
(с судами Беня всегда умел работать)
и с Нафтогазом
и с Укрпоштой и тд и та
была бы такая же история
Витренко продавили (для этого пришлось уволить Набсовет Нафтогаза)
У Краснодарському краї Росії на Кубані після вакцинації від коронавірусу померла сім'я.
Щеплення зробили препаратом https://www.obozrevatel.com/ukr/entity/vaktsina-epivakkorona/ ЕпіВакКорона виробництва новосибірського "Вектора".
Відомо, що чотири людини отримали щеплення в один день, після чого по черзі померли двоє батьків і бабуся. Дідуся госпіталізували в реанімацію у важкому стані. 13-річна дитина пари, що загинула, залишилася сиротою, повідомляє https://sibkray.ru/news/2127/944950/ Сібкрай.ru .
"Чистая дистиллированная" - на самом деле, довольно ДОРОГОЙ препарат, что бы так бездарно им разбрасываться.
Откуда вообще данные про необходимость многолетних программ испытаний?
1-й вариант - вакцинация. Человеку вводится точно дозированное и неспособное к размножению кол-во м-РНК, кодирующее спайковый белок вируса. м-РНК проникает в клетки и начинается синтез участка спайкового белка, достаточный для распознавания и связывания антителами. м-РНК в клетках за несколько дней полностью разлагается. У организма вырабатывается минимальное кол-во антител, затем, через 3-4 недели повторяют для плавного и щадящего увеличения титра антител до нужного уровня.
2-й вариант - заражение коронавирусом, вызывающим ковид-19. В организм человека проникает вирус ковида. Он проникает в клетки, вводит РНК с таким же участком, как и в вакцине плюс огромный участок РНК, кодирующий протеины капсиды и фермента РНК зависимой полимеразы. Это все бесконтрольно размножается и вирусы всборе, части вирусов и остатки погибших от чрезмерной репликации клеток попадает в кровь. До конца латентного периода это все растет практически бесконтрольно. Антитела вырабатываются и на спайковый белок (точно так как и в вакцине, но с неконтролируемой концентрацией), так и на белки капсиды и на РНК зависимой полимеразы (которые для защиты от жизнеспособного вируса не нужны, но при гибели вирусов дадут воспалительную реакцию) и на ошметки протеинов умерших клеток (привет аутоиммунные заболевания).
При этом поражение легких тоже присутствует, но у молодоых организмов неплохие резервы и это скажется потом, когда на занятиях спортом или подвижных играх вдруг проявится одышка, если не хуже.
Итак очевидно, что побочка от вакцин - это небольшое подмножество серьезных побочек от самого ковида. Но вакцину вводят, когда человек здоров и с первого дня наблюдают за ним, а ковид может наложиться и на ОРВИ и на обычный грипп или др. заболевания или на период прививки от другой болезни.
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Возможно готовы были уехать, но Украина ничего не предлагала беженцам, кроме убогой "компенсации" за аренду жилья.
"Новичку" и цианистому калию, но действует в общем неплохо.