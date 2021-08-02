Донецькі медики про завезену в ОРДЛО вакцину "Спутник Лайт": "У самій Росії її бояться робити. Фактичні випробування на людях видають за гумдопомогу"

Російська вакцина "Спутник Лайт", яку окупанти раніше завезли в ОРДЛО і почали вакцинувати населення, за своєю ефективністю значно гірша за "Спутник V", ефективність якого ледве дотягувала до 50%.

Про це пише donpress.com із посиланням на Телеграм-канал "Вільнодумець", донецьких лікарів і працівників із так званого "МОЗ "ДНР", передає Цензор.НЕТ.

За їхніми словами, дані про клінічні випробування в Росії "Спутник Лайт" не оприлюднюють. Видання зазначає, що представники МОЗ РФ ретельно фіксують усі результати вакцинації в "ДНР" під наглядом кураторів із ФСБ, щоб не було витоку інформації.

"А все тому, що в самій Росії бояться це робити на тлі побічних ефектів, повторного зараження і смертей після вакцинації "Спутником V" і від уже інших застосовуваних російських недовакцин. Цинізм ситуації полягає в тому, що фактичні випробування "Спутник Лайт" на людях у "ДНР" видають за гуманітарну допомогу від путінської партії "Єдина Росія" в боротьбі з пандемією", - цитує видання блогера.

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Джерела в "МОЗ ДНР" додають, що в ОРДО після вакцинації "Спутником V" захворіли вперше або захворіли повторно на "COVID-19" багато щеплених. При цьому більшість досі чекає на другий укол, однак поставки вакцини постійно відкладаються.