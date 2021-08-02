Парад, концерт і вручення нагород: Зеленський розповів, як Україна святкуватиме День Незалежності

Президент України Володимир Зеленський презентував план святкування Дня Незалежності країни. Святкові заходи триватимуть із 22 по 24 серпня. У ці три дні по всій країні відбудеться понад 150 подій, приурочених до 30-річчя Незалежності України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За тиждень до Дня Незалежності в Україну потрапить оригінал Конституції Пилипа Орлика. Українці зможуть побачити її з 16 серпня у Софіївському соборі.

22 серпня українці вшанують пам'ять тих, завдяки кому незалежність збереглась у 2014 році, зазначив президент. Це учасники АТО: добровольці, медики, волонтери.

22 серпня за участю президента відбудеться вручення відзнаки "Національна легенда України".

23 серпня, у День державного прапора України, в Черкаській області відбудеться урочисте підняття синьо-жовтого стяга - символу нашої незалежності. Урочистості відбудуться у всіх областях країни.

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23 серпня відбудеться саміт ініціативи президента України "Кримська платформа". Захід складатиметься з чотирьох панелей на теми: політика невизнання та санкцій; безпекові виклики; захист прав людини в тимчасово окупованому Криму; відновлення прав кримськотатарського народу.

23 серпня запланований святковий концерт для лідерів держав у Національній опері України за участю легенд опери та балету.

24 серпня на центральній вулиці столиці відбудеться святковий парад Збройних сил України. Заплановані заходи за участю представників і техніки всіх сил сектору безпеки і оборони України та країн-партнерів.

Цього ж дня відбудеться концерт італійського співака Андреа Бочеллі.

Увечері 24 серпня на НСК "Олімпійський" розпочнеться святкове шоу "Незалежність у нашій ДНК. День незалежності країни", у якому візьмуть участь естрадні зірки, артисти опери та балету, а також симфонічний оркестр.