Парад, концерт і вручення нагород: Зеленський розповів, як Україна святкуватиме День Незалежності
Президент України Володимир Зеленський презентував план святкування Дня Незалежності країни. Святкові заходи триватимуть із 22 по 24 серпня. У ці три дні по всій країні відбудеться понад 150 подій, приурочених до 30-річчя Незалежності України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За тиждень до Дня Незалежності в Україну потрапить оригінал Конституції Пилипа Орлика. Українці зможуть побачити її з 16 серпня у Софіївському соборі.
22 серпня українці вшанують пам'ять тих, завдяки кому незалежність збереглась у 2014 році, зазначив президент. Це учасники АТО: добровольці, медики, волонтери.
22 серпня за участю президента відбудеться вручення відзнаки "Національна легенда України".
23 серпня, у День державного прапора України, в Черкаській області відбудеться урочисте підняття синьо-жовтого стяга - символу нашої незалежності. Урочистості відбудуться у всіх областях країни.
23 серпня відбудеться саміт ініціативи президента України "Кримська платформа". Захід складатиметься з чотирьох панелей на теми: політика невизнання та санкцій; безпекові виклики; захист прав людини в тимчасово окупованому Криму; відновлення прав кримськотатарського народу.
23 серпня запланований святковий концерт для лідерів держав у Національній опері України за участю легенд опери та балету.
24 серпня на центральній вулиці столиці відбудеться святковий парад Збройних сил України. Заплановані заходи за участю представників і техніки всіх сил сектору безпеки і оборони України та країн-партнерів.
Цього ж дня відбудеться концерт італійського співака Андреа Бочеллі.
Увечері 24 серпня на НСК "Олімпійський" розпочнеться святкове шоу "Незалежність у нашій ДНК. День незалежності країни", у якому візьмуть участь естрадні зірки, артисти опери та балету, а також симфонічний оркестр.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.facebook.com/alexnoiyit/posts/4480489015304431?__cft__[0]=AZVgCg8U9bjdBzqXw7J6nDSuGUZBMR8k7p1CNpmtIkuNeeFGYJj8fzNMSsgMbWIhbIckujfdiQgxjF3kYI_7L71om8gpw_gEd1rc8-QQtqPUslD7bsYDsqJVPmDun8fMPEk&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·
Как вам объяснение распила 2,7 миллиардов гривен, в то время, как долги перед бойцами ВСУ под миллиард, а гос.оборон заказ и закупки в армии в этом году даже не начинались...