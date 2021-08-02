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Парад, концерт і вручення нагород: Зеленський розповів, як Україна святкуватиме День Незалежності

Парад, концерт і вручення нагород: Зеленський розповів, як Україна святкуватиме День Незалежності

Президент України Володимир Зеленський презентував план святкування Дня Незалежності країни. Святкові заходи триватимуть із 22 по 24 серпня. У ці три дні по всій країні відбудеться понад 150 подій, приурочених до 30-річчя Незалежності України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За тиждень до Дня Незалежності в Україну потрапить оригінал Конституції Пилипа Орлика. Українці зможуть побачити її з 16 серпня у Софіївському соборі.

22 серпня українці вшанують пам'ять тих, завдяки кому незалежність збереглась у 2014 році, зазначив президент. Це учасники АТО: добровольці, медики, волонтери.

22 серпня за участю президента відбудеться вручення відзнаки "Національна легенда України".

23 серпня, у День державного прапора України, в Черкаській області відбудеться урочисте підняття синьо-жовтого стяга - символу нашої незалежності. Урочистості відбудуться у всіх областях країни.

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23 серпня відбудеться саміт ініціативи президента України "Кримська платформа". Захід складатиметься з чотирьох панелей на теми: політика невизнання та санкцій; безпекові виклики; захист прав людини в тимчасово окупованому Криму; відновлення прав кримськотатарського народу.

23 серпня запланований святковий концерт для лідерів держав у Національній опері України за участю легенд опери та балету.

24 серпня на центральній вулиці столиці відбудеться святковий парад Збройних сил України. Заплановані заходи за участю представників і техніки всіх сил сектору безпеки і оборони України та країн-партнерів.

Цього ж дня відбудеться концерт італійського співака Андреа Бочеллі.

Увечері 24 серпня на НСК "Олімпійський" розпочнеться святкове шоу "Незалежність у нашій ДНК. День незалежності країни", у якому візьмуть участь естрадні зірки, артисти опери та балету, а також симфонічний оркестр.

Автор: 

День Незалежності (701) Зеленський Володимир (23683) свято (682) прапор (480)


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Топ коментарі
+22
Вже бачили.Парад, концерт и вручение наград: Зеленский рассказал, как Украина будет праздновать День Независимости - Цензор.НЕТ 1770
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02.08.2021 12:26
+17
Парад, концерт і вручення нагород: Зеленський розповів, як Україна святкуватиме День Незалежності - Цензор.НЕТ 5170
Святкування Дня Незалежностi при Порошенко
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02.08.2021 13:26
+16
Парад, концерт " Квартал-95 " и вручение наград
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02.08.2021 12:21
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Парад, концерт і вручення нагород: Зеленський розповів, як Україна святкуватиме День Незалежності - Цензор.НЕТ 1083
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02.08.2021 17:50 Відповісти
https://www.facebook.com/alexnoiyit?__cft__[0]=AZVgCg8U9bjdBzqXw7J6nDSuGUZBMR8k7p1CNpmtIkuNeeFGYJj8fzNMSsgMbWIhbIckujfdiQgxjF3kYI_7L71om8gpw_gEd1rc8-QQtqPUslD7bsYDsqJVPmDun8fMPEk&__tn__=-UC%2CP-R Alex N Alex Noyt

https://www.facebook.com/alexnoiyit/posts/4480489015304431?__cft__[0]=AZVgCg8U9bjdBzqXw7J6nDSuGUZBMR8k7p1CNpmtIkuNeeFGYJj8fzNMSsgMbWIhbIckujfdiQgxjF3kYI_7L71om8gpw_gEd1rc8-QQtqPUslD7bsYDsqJVPmDun8fMPEk&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·

Как вам объяснение распила 2,7 миллиардов гривен, в то время, как долги перед бойцами ВСУ под миллиард, а гос.оборон заказ и закупки в армии в этом году даже не начинались...
Парад, концерт і вручення нагород: Зеленський розповів, як Україна святкуватиме День Незалежності - Цензор.НЕТ 4333
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02.08.2021 18:42 Відповісти
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