"Усі дороги ведуть до Уханьского інституту вірусології": у США опублікували звіт про витік COVID-19 із китайської лабораторії
Член комітету Палати представників США у закордонних справах Майкл Маккол опублікував доповідь, у якій навів аргументи на користь теорії про те, що в Ухані з лабораторії стався витік коронавірусу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання The Hill.
Маккол закликає Конгрес прийняти закон, який накладає санкції на вчених у лабораторії Ухані й посадових осіб Комуністичної партії Китаю.
Він також закликає комітет із закордонних справ Палати представників викликати в суд Пітера Дасзака, американського вченого, який піддався критиці через його зв'язки з лабораторією Ухані та участь у публікації відкритого листа в лютому 2020 року, в якому теорія лабораторії відкидається як ксенофобне відволікання від усього решти.
"Оскільки ми продовжуємо розслідування причин пандемії COVID-19, я вважаю, що прийшов час повністю виключити ринок як джерело спалаху. Замість цього, як показано в цьому звіті, переважна частина доказів доводить, що всі дороги ведуть до WIV (Уханьского інституту вірусології. - ред.), - сказано в заяві Маккола.
У республіканському звіті також висловлюється стурбованість з приводу того, що лабораторія проводила дослідження "підвищення функціональності" в небезпечному середовищі. У дослідженнях вчені генетично модифікували бактерії або віруси, щоб "зробити їх більш заразними", щоб вивчити більш ефективні профілактичні заходи.
У звіті республіканців висловлюється стурбованість із приводу того, що вчені з лабораторії Ухані, в тому числі американські дослідники, мали можливість модифікувати генетично змінені віруси, не залишаючи слідів.
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Тільки порівняння жертв і захворілих у демократичній США із тоталітарним китаєм повністю підтверджує штучне походження вірусу.
Это как поджоги в Турции ..детьми Огня!!! Это же надо было такую бредню придумать!
у латиніної є кілька стримів на цю тему,
як ін-т в Вухані займався тренуванням короновірусів на геномодіфікованих мишах (з людськими клітинами у легенях)
зараз вірус ковід19 летючих мишей не заражає, бо у вірусі ковід19 було цілеспрямовано змінено білкову структуру для зараження людей
https://www.fontanka.ru/2021/07/31/70054664/
"Новичку" и цианистому калию, но действует в общем неплохо.
- читайте статью..
- ученными из США даже сильнее..
% Held by Institutions 66.73%
Найбільший shareholder - Vanguard mutual fund, 7%
https://finance.yahoo.com/quote/PFE/key-statistics?p=PFE
б) Гейтс компьютерщик с большой натяжкой, примерно как продавец микросхим на радиорынке в ту прошедшую эпоху.
в) Гейтс не цеплялся за вакцины.
Когда то давно я услышал хороший совет - не бери дурного в голову а тяжелого в руки. Так вот, бростьте вы эти два полных ведра х*йни, которые несете - вам полегчает.
И да, ответом на то, почему так много антивакцинаторов в Украине -
1) недоверие власти....это понятно - но в данном случае можно доверять имени производителя вакцины и количеств прошедших вакцинаций
2) хороших людей всегда больше, чем плохих.... но их не видно и не слышно. они молча делают свои дела. А г-но люди всегда непотопляемы и их слышно и видно всегда и везде. Они свое г-но несут в себе и пачкают им всё и всех вокруг себя
Китай першим із провідних світових держав прийняв удар вірусу і пішов на карантин. Він же першим відзвітував у п'ятницю про економічні наслідки.
Вони - безпрецедентні. Економіка країни скоротилась на 6,8% у річному вираженні, тоді як майже пів століття вона зростала темпами до 15% на рік.
Китай не знав такого з часів руйнації та репресій "культурної революції" Мао Цзедуна кінця 1970-х років.https://www.bbc.com/ukrainian/features-52323397
https://abcnews.go.com/Health/trumps-chinese-virus-tweet-helped-lead-rise-racist/story?id=76530148
https://www.washingtonpost.com/politics/2020/09/16/trumps-chinese-virus-slur-makes-some-people-blame-chinese-americans-others-blame-trump/
https://www.politico.com/news/2021/06/15/wuhan-lab-trump-officials-covid-494700
Вам же говорят - прекращайте жрать говно.