"Усі дороги ведуть до Уханьского інституту вірусології": у США опублікували звіт про витік COVID-19 із китайської лабораторії

Член комітету Палати представників США у закордонних справах Майкл Маккол опублікував доповідь, у якій навів аргументи на користь теорії про те, що в Ухані з лабораторії стався витік коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання The Hill.

Маккол закликає Конгрес прийняти закон, який накладає санкції на вчених у лабораторії Ухані й посадових осіб Комуністичної партії Китаю.

Він також закликає комітет із закордонних справ Палати представників викликати в суд Пітера Дасзака, американського вченого, який піддався критиці через його зв'язки з лабораторією Ухані та участь у публікації відкритого листа в лютому 2020 року, в якому теорія лабораторії відкидається як ксенофобне відволікання від усього решти.

"Оскільки ми продовжуємо розслідування причин пандемії COVID-19, я вважаю, що прийшов час повністю виключити ринок як джерело спалаху. Замість цього, як показано в цьому звіті, переважна частина доказів доводить, що всі дороги ведуть до WIV (Уханьского інституту вірусології. - ред.), - сказано в заяві Маккола.

У республіканському звіті також висловлюється стурбованість з приводу того, що лабораторія проводила дослідження "підвищення функціональності" в небезпечному середовищі. У дослідженнях вчені генетично модифікували бактерії або віруси, щоб "зробити їх більш заразними", щоб вивчити більш ефективні профілактичні заходи.

У звіті республіканців висловлюється стурбованість із приводу того, що вчені з лабораторії Ухані, в тому числі американські дослідники, мали можливість модифікувати генетично змінені віруси, не залишаючи слідів.

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