Крім основного засідання Кримської платформи, відбудуться ще чотири тематичні панелі, - Кулеба
Голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав чотири тематичні панелі Кримської платформи. Окремо буде основне засідання за участі голів делегацій.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"На саміті, крім основного засідання за участі голів делегацій, відбудуться 4 тематичні панелі", - повідомив Кулеба.
Ідеться про такі тематичні панелі:
- про невизнання спроби анексії Криму,
- про мілітаризацію Азово-Чорноморського регіону,
- про шляхи реінтеграції Криму через права людини і сталий розвиток,
- про відновлення прав кримськотатарського народу.
За його словами, декларація, яка буде прийнята, буде відкритою для приєднання інших держав.
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