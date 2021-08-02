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Новини Агресія Росії проти України
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Крім основного засідання Кримської платформи, відбудуться ще чотири тематичні панелі, - Кулеба

Крім основного засідання Кримської платформи, відбудуться ще чотири тематичні панелі, - Кулеба

Голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав чотири тематичні панелі Кримської платформи. Окремо буде основне засідання за участі голів делегацій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"На саміті, крім основного засідання за участі голів делегацій, відбудуться 4 тематичні панелі", - повідомив Кулеба.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупований Крим для Росії став валізою без ручки, "Кримська платформа" перетворить його на непідйомний вантаж, - Кулеба

Ідеться про такі тематичні панелі:

  • про невизнання спроби анексії Криму,
  • про мілітаризацію Азово-Чорноморського регіону,
  • про шляхи реінтеграції Криму через права людини і сталий розвиток,
  • про відновлення прав кримськотатарського народу.

За його словами, декларація, яка буде прийнята, буде відкритою для приєднання інших держав.

Кулеба Дмитро (3604) Кримська платформа (320)


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Топ коментарі
+1
Да, похоже что понятие кластер- таки кануло в небытие, вместе с Мендель. Теперь- платформа. Ну и ладно, хоть чуток понятней.
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02.08.2021 12:46
+1
Стратегия, консолидация и синергия(!) , - Кулеба назвал "три кита" стратегии деоккупации Крыма. Кодлан Коломойского принимает украинцев за идиотов, радостно " хавающих" всё кодлану в голову пришедшее.
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02.08.2021 13:05
+1
Майя Санду да Кулеби: "Хто ти такий?". І сама на це питання відповіла...
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02.08.2021 13:10
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Да, похоже что понятие кластер- таки кануло в небытие, вместе с Мендель. Теперь- платформа. Ну и ладно, хоть чуток понятней.
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02.08.2021 12:46 Відповісти
Кулеба единственный адеквантный министр иностранных дел за последние 30 лет!Порожняк не гонит как предшественники-настоящий патриот а не шестерка влады!
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02.08.2021 12:50 Відповісти
Майя Санду до Кулеби: "Хто ти такий?". І дальше на своє ж питання вона дала відповіть....
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02.08.2021 13:08 Відповісти
Стратегия, консолидация и синергия(!) , - Кулеба назвал "три кита" стратегии деоккупации Крыма. Кодлан Коломойского принимает украинцев за идиотов, радостно " хавающих" всё кодлану в голову пришедшее.
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02.08.2021 13:05 Відповісти
Майя Санду да Кулеби: "Хто ти такий?". І сама на це питання відповіла...
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02.08.2021 13:10 Відповісти
Була Кримська платформа, а стало ще 4 панелі... як зайцю "стоп-сигнал".
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02.08.2021 16:05 Відповісти
 
 