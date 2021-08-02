Крім основного засідання Кримської платформи, відбудуться ще чотири тематичні панелі, - Кулеба

Голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав чотири тематичні панелі Кримської платформи. Окремо буде основне засідання за участі голів делегацій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"На саміті, крім основного засідання за участі голів делегацій, відбудуться 4 тематичні панелі", - повідомив Кулеба.

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Ідеться про такі тематичні панелі:

про невизнання спроби анексії Криму,

про мілітаризацію Азово-Чорноморського регіону,

про шляхи реінтеграції Криму через права людини і сталий розвиток,

про відновлення прав кримськотатарського народу.

За його словами, декларація, яка буде прийнята, буде відкритою для приєднання інших держав.