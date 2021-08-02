Корбан про Чауса, який судив його: Він поплатився повною мірою і навіть більше, але не понесли покарання ті, хто організував судовий процес
Геннадій Корбан заявив, що не тримає зла на суддю Миколу Чауса, який судив його, оскільки ЄСПЛ визнав правоту Корбана за всіма оскаржуваними пунктами.
Про це заявив у Facebook бізнесмен і політик Геннадій Корбан, передає Цензор.НЕТ.
"Багато публікацій останніми днями на ґрунті явища екссудді Чауса, де часто згадують і моє ім'я. Життя стрімке. Низка подій змінюється як у кіно. Тому трохи історії для тих, хто не в темі. Микола Чаус дійсно був суддею у моїй справі в 2015-2016 рр., судив "по бєспрєдєлу". З ним ми пережили той знаменитий 30-годинний суд, керований з Адміністрації президента Порошенка. Чаус виніс свавільний вирок, який ми оскаржили в ЄСПЛ", - розповів він.
"Процес тривав приблизно чотири роки. За всіма пунктами ЄСПЛ визнав мою правоту. Суд визнав незаконним моє затримання 31 жовтня 2015 року, виконане у форматі військової операції, повторне затримання і взяття під варту 2 листопада, 25 грудня і незаконне утримання під вартою. Моя честь і репутація відновлені", - додав він.
"І головне. Сьогодні я не тримаю зла на цю людину. На мій погляд, Чаус поніс покарання повною мірою і навіть більше, і коли я жадав відплати, то навіть у серцях не бажав йому такої долі. Він поплатився, але як і раніше не понесли покарання ті, хто організував судовий процес, а також ті мої соратники, хто був поруч і відвернувся, кинувши мене у в’язниці. От щодо них вирок ще у виконанні", - резюмував Корбан.
Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.
6 жовтня Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.
4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.
Молдова звинувачує Україну у викраденні екссудді і вважає причетними співробітників українських спецслужб.
17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.
30 липня суддю Чауса виявили в одному із сіл Вінницької області. Він повідомив, що був викрадений невідомими. За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, співробітники СБУ відбили Чауса у поліцейських і вивезли його в невідомому напрямку.
Увечері 30 липня було опубліковано фотографії та відео того, як співробітники НАБУ намагаються проникнути на територію будівлі СБУ в Києві, щоб затримати Чауса, але їх не пускають.
Адвокату сім'ї Чауса Роману Кравцю в СБУ повідомили, що офіційно екссуддя не перебуває на території управління спецслужби.
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в 2014-ом-15 годах банда Корбана массово закапывала раше-сепаров в посадках
- помню как быстро у нас на днепропетровщине исчезли эти митинги за путина, за руський мир..
Братки порешали все быстро, кардинально и красиво
- поэтому мне лично пох на его рейдерство того времени и отжатие активов..
может выкопать раша-сепаров назад и свезти их на митинг.
за *****.
Днепр под это дело он разграбил вдоль и поперек. и продолжает в бешеном темпе
В качестве вещдока 😁
https://www.epravda.com.ua/publications/2012/04/23/322046/ Геннадій Корбан: Лазаренко вважав, що Аксельрод його "розвів" | Економічна правда (epravda.com.ua)
і друга частина:
https://www.epravda.com.ua/publications/2012/04/24/322139/ Геннадій Корбан: Я би зміг відібрати Полтавський ГЗК | Економічна правда (epravda.com.ua)
Организация отпора русским наемникам и приезжавшему из Киева за данью СБУшнику это таки заслуга Корбана.
Потому хотелось бы знать что вы ему ставите в вину.
Причем конкретные доказанные факты, а не бла-бла-бла.
"В сентябре 2017-го ГПУ сняла все обвинения с Корбана из-за отсутствия доказательств по всем ранее предъявленным эпизодам. А также, главное управление Нацполиции в Днепропетровской области своим решением закрыло уголовное преследование дело о хищении средств «Фонда обороны страны», не обнаружив доказательств и установив факты, реабилитирующих деятельность фонда. В своем постановлении Нацполиция установила историческую значимость Фонда в обороне государства Украины.
І Корбан адекватну міру покарання в СІЗО відсидів.
По факту:
"Председатель Государственного агентства земельных ресурсов Украины Сергей Рудык попал в коррупционный скандал в Днепропетровске, где он пытался назначить на должность руководителя Главного управления Госземагентства в Днепропетровской области Вадима Чувпило.
Чувпило является начальником криворожского управления агенства, и его общественные организации обвиняют в создании коррупционных схем...".
Жалко что не довели дело до конца.
Но она у тебя - больная.
Выдаёшь желаемое за действительное.
А что он говорил про твоё тупоумие?
....
Результат:
в Донецьку - днр, ахметка зализав рани і замутив схемки з петруччо, плавно переповз в еру Зеленського...
Коломойський+Корбан тормознули сепарів в Дніпрі, не захотіли з пецею мутити, в Коломойського віджали банк, Корбана засудили - Євросуд оправдав, державі Україні прийдеться розхльобувати..
Значить пеця -рошеновський дАртаньян, всі решта мудаки))
Нікого не боготворю, я за зміни, прокатаю на виборах і Зеленського, хіба посадить всіх вище перечислених.. Або як мінімум кофіскує активи...)
ЗЫ: так може и корбан там был во времена пистеца не такой уж белый и пушистый? Время покажет...
https://www.echr.com.ua/translation/sprava-korban-proti-ukra%D1%97ni-pres-reliz/
Беня кинул Корбана лет 6 назад.
У березні 2016 року він визнав себе винним у викраденні людей в першому наборі проваджень підписавши угоду про дружнє врегулювання, в якій він погодився на ув'язнення протягом трьох років в напіввідкритій в'язниці, відкладене на випробувальний термін в один рік і шість місяців. Інші провадження були припинені в вересні 2017 року через відсутність доказів.
Пан Korban подав декілька скарг відповідно до статті 3 (заборона нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження) Європейської конвенції стверджуючи, що умови транспортування під час перевезення 2 листопада були невідповідними; він був змушений брати участь в тривалих судових слуханнях з 26 до 28 грудня 2018 року, у тому числі і протягом ночі, для прийняття рішення за запитом про його взяття під варту незважаючи на те, що він щойно пройшов коронарне шунтування; а також те, що його тримали в металевій клітці під час трьох судових засідань у його справі в січні 2016 року.
Справедлива сатисфакція : Заявник не подав вимоги справедливої сатисфакції.
И ты забыл , что "атаманом" (губернатором) его назначил Турчинов , и.о. президента Украины в то время , глава СНБО при Поцрошенко. И пока Гена давил сепаров , а если не мог впоймать, то выкупал их и их оружие за нал, то Пеця с Фирташем в Вене терки тер (вместе с Кличко), и комбинировал, что бы президентом стать.
Просто время тогда было такое , в атаманы идти ни кто не хотел. Пинчук, Порошенко, Ахметов сдрыснули как последние проститутки. Майно свое спасали. А Корбан взял и подписался , отстоял днепропетровскую область. Уже за это ему огромное спасибо.
Гена, все херня - давай по новой!
Больничный, который, по словам его адвоката, должен был длиться до Нового года, в конце декабря 2015 года Чаус провел 36-часовое заседание по делу тогдашнего соратника олигарха Игоря Коломойского Геннадия Корбана.
К тому времени Коломойского уже уволили с должности главы Днепровской облгосадминистрации, и он конфликтовал с командой президента Петра Порошенко
Корбана обвиняли по четырем статьям: похищение людей, расхищение имущества, руководство организованной преступной группой и присвоение средств в особо крупных размерах.
Справка
Конфликт, который разгорелся в марте 2015 года и привел к отставке Коломойского с должности главы Днепропетровской ОГА.
Причины: Коломойский не хотел отдавать контроль над госпредприятиями «Укртранснафта» и «Укрнафта»; существование добробатов, близких к Коломойскому.
Последней каплей стало УБИЙСТВО СОТРУДНИКА СБУ ВИКТОРА МАНДЗИКА ЧЛЕНОМ «ПРАВОГО СЕКТОРА», БЛИЗКИМ К КОЛОМОЙСКОМУ.
https://babel.ua/ru/texts/61998-sudyu-nikolaya-chausa-vykrali-v-moldove-kto-eto-sdelal-i-zachem-nikto-ne-znaet-no-vse-stroyat-dogadki-my-tozhe
ПЯТНИЦА, 9 СЕНТЯБРЯ 2016
Об этом УП сообщили высокопоставленные источники в САП.
"Чаус официально не оставлял подконтрольную территорию Украины. Но сейчас он все-таки в Крыму", - сказал один из собеседников.
"Он ехал через Беларусь по чужому паспорту. А почему по чужому паспорту, так как пересечение границы может стать основанием для международного розыска", - добавил он.
11 августа судьи Чаусу сообщено о подозрении в получении взятки.
6 сентября http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/09/6/7119746/ Рада дала согласие на его арест, но Чаус уже был в Крыму.
Роман Кравец, Татьяна Кусок, Украинская правда
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/09/9/7120075/
Деятельность Корбана по слияниям и поглощениям началась в 1999 году, когда по приглашению Льва Черного он занимался приватизацией Николаевского глиноземного завода- юридическим сопровождением, работой с акционерным капиталом, управлением предприятием. Затем были коксохим им. Калинина, завод им. Петровского, Баглейский, Днепродзержинский коксохимы, Южный ГОК, Ингулецкий, Центральный ГОК, облэнерго от Одессы до Днепропетровска; https://file.liga.net/companies/ykrtatnafta Укртатнафта , https://file.liga.net/company/2085-ykrnafta_pao.html Укрнафта , Одессанефтепродукт. Задачей Корбана, по его словам, были оптимизация и налаживание бизнес-процессов.
В конце 90-х познакомился с КОЛОМОЙСКИМ, в 1999 году они начали работать совместно.
Когда Владимир Зеленский стал президентом, во власть пришли люди, с которыми Геннадий Корбан знаком много лет
https://babel.ua/ru/texts/52815-oni-********-mne-v-spinu-i-sdelali-vid-chto-menya-ne-znayut-gennadiy-korban-daet-ocenku-komande-vladimira-zelenskogo-biznesmenu-igoryu-kolomoyskomu-i-meru-dnepra-borisu-filatovu