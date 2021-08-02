УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10528 відвідувачів онлайн
Новини
12 432 100

Корбан про Чауса, який судив його: Він поплатився повною мірою і навіть більше, але не понесли покарання ті, хто організував судовий процес

Корбан про Чауса, який судив його: Він поплатився повною мірою і навіть більше, але не понесли покарання ті, хто організував судовий процес

Геннадій Корбан заявив, що не тримає зла на суддю Миколу Чауса, який судив його, оскільки ЄСПЛ визнав правоту Корбана за всіма оскаржуваними пунктами.

Про це заявив у Facebook бізнесмен і політик Геннадій Корбан, передає Цензор.НЕТ.

"Багато публікацій останніми днями на ґрунті явища екссудді Чауса, де часто згадують і моє ім'я. Життя стрімке. Низка подій змінюється як у кіно. Тому трохи історії для тих, хто не в темі. Микола Чаус дійсно був суддею у моїй справі в 2015-2016 рр., судив "по бєспрєдєлу". З ним ми пережили той знаменитий 30-годинний суд, керований з Адміністрації президента Порошенка. Чаус виніс свавільний вирок, який ми оскаржили в ЄСПЛ", - розповів він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо викрадення Чауса організували ті, хто допоміг йому втекти з України, судді може загрожувати смертельна небезпека, - Корбан

"Процес тривав приблизно чотири роки. За всіма пунктами ЄСПЛ визнав мою правоту. Суд визнав незаконним моє затримання 31 жовтня 2015 року, виконане у форматі військової операції, повторне затримання і взяття під варту 2 листопада, 25 грудня і незаконне утримання під вартою. Моя честь і репутація відновлені", - додав він.

"І головне. Сьогодні я не тримаю зла на цю людину. На мій погляд, Чаус поніс покарання повною мірою і навіть більше, і коли я жадав відплати, то навіть у серцях не бажав йому такої долі. Він поплатився, але як і раніше не понесли покарання ті, хто організував судовий процес, а також ті мої соратники, хто був поруч і відвернувся, кинувши мене у в’язниці. От щодо них вирок ще у виконанні", - резюмував Корбан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дружина судді-втікача Чауса про розгляд справи Корбана: Була серйозна вказівка. У нього не було виходу. З того моменту наше життя стало іншим

Корбан про Чауса, який судив його: Він поплатився повною мірою і навіть більше, але не понесли покарання ті, хто організував судовий процес 01

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.

6 жовтня Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

Дивіться також: "Гуляв босоніж, у самих шортах, намотував кола": мешканці Мазурівки на Вінниччині розповіли про перебування Чауса в їхньому селі. ВIДЕО

Молдова звинувачує Україну у викраденні екссудді і вважає причетними співробітників українських спецслужб.

17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.

30 липня суддю Чауса виявили в одному із сіл Вінницької області. Він повідомив, що був викрадений невідомими. За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, співробітники СБУ відбили Чауса у поліцейських і вивезли його в невідомому напрямку.

Увечері 30 липня було опубліковано фотографії та відео того, як співробітники НАБУ намагаються проникнути на територію будівлі СБУ в Києві, щоб затримати Чауса, але їх не пускають.

Читайте також: СБУ: Чауса допитали про викрадення, він під захистом

Адвокату сім'ї Чауса Роману Кравцю в СБУ повідомили, що офіційно екссуддя не перебуває на території управління спецслужби.

Автор: 

Корбан Геннадій (189) Чаус Микола (327)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+32
А Корбан когда понесёт наказание за свои многочисленные подвиги?
показати весь коментар
02.08.2021 12:56
+21
Корбан. Чувак в 2014- служивший атаманом Троцким в вооруженных силах Бенина. Самый главный рейдер Украины,пытавшийся в 14-м рейдернуть Государство. Шо, Чавс, шо Корбан, шо Портнов, шо Вовк-это те самые пауки в банке, грызущиеся за тело страны.
показати весь коментар
02.08.2021 13:00
+18
Вы все одной масти, корбан. Что ты, что чаус, что зеленский с коломойским. Паразиты, которым Украина позволила расплодиться. Нигде в другом месте на этой планете так вольготно вы себя не чувствуете, как здесь. Вы же, в конечном итоге, чаусов с вовками судьями и сделали в расчете на то, что они будут вас обслуживать. Тебя бортанули, и ты обиделась. Это бывает, надеюсь пройдет. Когда все-таки доберутся до тебя. Ведь есть за что, правда?
показати весь коментар
02.08.2021 13:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А Корбан когда понесёт наказание за свои многочисленные подвиги?
показати весь коментар
02.08.2021 12:56 Відповісти
Хитрий єврей завжди викрутиться. Завдяки дядюшці Адіку.
показати весь коментар
02.08.2021 12:58 Відповісти
Точно! Яке має право цей син Йуди кришити батон на Гетьмана!
показати весь коментар
02.08.2021 13:30 Відповісти
син Юди напевне добре підсобив Чаусу в наповнюванні 3-х літрових банок з городніми "консервами"... тепер патякає про свою святість... хто повірить????
показати весь коментар
02.08.2021 13:57 Відповісти
те його патякання виїденого яйця не варте, бо визнали незаконними якесь затримання, а вину то він визнав і угоду зі слідством уклав, і той вирок не скасований.
показати весь коментар
02.08.2021 17:06 Відповісти
если РФ оккупирует Украину - только тогда..
в 2014-ом-15 годах банда Корбана массово закапывала раше-сепаров в посадках
- помню как быстро у нас на днепропетровщине исчезли эти митинги за путина, за руський мир..
Братки порешали все быстро, кардинально и красиво
- поэтому мне лично пох на его рейдерство того времени и отжатие активов..
показати весь коментар
02.08.2021 13:03 Відповісти
Настало время удивительных историй...
показати весь коментар
02.08.2021 13:15 Відповісти
сказки многим души согревают...
показати весь коментар
02.08.2021 13:59 Відповісти
Так и будем в криминальной области жить или всё-таки попытаемся переходить к цивилизации? В Донецке тоже в своё время кукарекали : Янукович хоть и бандит, но наш бандит...Все видим результат. А роль СБУ-МВД в Днепропетровской области в 2014 году никого не заботит? До сих пор отдельные морды сидят, а некоторые замечательно себя чувствуют на пенсии. Так что на очередных бандитов, в случае чего, будем надеяться?
показати весь коментар
02.08.2021 13:15 Відповісти
всем пох что там тебе лично пох.
может выкопать раша-сепаров назад и свезти их на митинг.
за *****.
Днепр под это дело он разграбил вдоль и поперек. и продолжает в бешеном темпе
показати весь коментар
02.08.2021 13:16 Відповісти
оце то ти канешно бзднув про закопаних сєпарів в посадках, ти хоч подумало, що ти оце бзднуло? та вже тільки за це йому довічно можна вкклєпати, я не про втою бзду, а за закопаних сєпарів
показати весь коментар
02.08.2021 17:11 Відповісти
Гену следует также подшить в труселях в подвал СБУ к Чаусу.
В качестве вещдока 😁
показати весь коментар
02.08.2021 13:59 Відповісти
Колись цікава публікація була про цього "потерпілого" від безпрєдєлу з явками, ставками і паролями:
https://www.epravda.com.ua/publications/2012/04/23/322046/ Геннадій Корбан: Лазаренко вважав, що Аксельрод його "розвів" | Економічна правда (epravda.com.ua)

і друга частина:
https://www.epravda.com.ua/publications/2012/04/24/322139/ Геннадій Корбан: Я би зміг відібрати Полтавський ГЗК | Економічна правда (epravda.com.ua)
показати весь коментар
02.08.2021 15:55 Відповісти
и шо толкового этот поц сказал ?
показати весь коментар
02.08.2021 16:10 Відповісти
той мудило дещо не договорює, бо його не виправдали по всіх звинуваченнях, по деяких він пішов на угоду зі слідством і вину визнав, тому нехай не бреше собака. те, що визнали незаконим його затримання і якісь інші дії, не значить, що він нічого не вчиняв і не злочинець.
показати весь коментар
02.08.2021 16:55 Відповісти
Перечислите пожалуйста.
Организация отпора русским наемникам и приезжавшему из Киева за данью СБУшнику это таки заслуга Корбана.
Потому хотелось бы знать что вы ему ставите в вину.
Причем конкретные доказанные факты, а не бла-бла-бла.
"В сентябре 2017-го ГПУ сняла все обвинения с Корбана из-за отсутствия доказательств по всем ранее предъявленным эпизодам. А также, главное управление Нацполиции в Днепропетровской области своим решением закрыло уголовное преследование дело о хищении средств «Фонда обороны страны», не обнаружив доказательств и установив факты, реабилитирующих деятельность фонда. В своем постановлении Нацполиция установила историческую значимость Фонда в обороне государства Украины.
показати весь коментар
02.08.2021 18:46 Відповісти
не бреши. Принаймі, за позбавлення свободи і утримування на підвалі (тиждень? місяць? - я забув тут вже) нині народного депутата (і тоді він був депутатом) Сергія Рудика з нього звинувачення не були зняті.
І Корбан адекватну міру покарання в СІЗО відсидів.
показати весь коментар
02.08.2021 19:53 Відповісти
Я написал официальную информацию.
По факту:

"Председатель Государственного агентства земельных ресурсов Украины Сергей Рудык попал в коррупционный скандал в Днепропетровске, где он пытался назначить на должность руководителя Главного управления Госземагентства в Днепропетровской области Вадима Чувпило.
Чувпило является начальником криворожского управления агенства, и его общественные организации обвиняют в создании коррупционных схем...".
Жалко что не довели дело до конца.
показати весь коментар
03.08.2021 09:35 Відповісти
Натякає на те, що скоро Чаус почне розповідати від кого він отримував вказівки щодо того чи іншого судового рішення. А ось це вже буде цікаво послухати.
показати весь коментар
02.08.2021 12:57 Відповісти
А, то з надією на це, його викрадали, попри міжнародний скандал і зіпсовані стосунки з сусідами. Тягне на великий злочин. Не кажучи вже про порушені права Чауса, за які він у майбутньому засудить Україну на кілька мульйонів а то і десятки мульйонів доларів.
показати весь коментар
02.08.2021 12:59 Відповісти
Ни одно демократическое государство даже озабоченности не выразило по поводу этого похищения.
показати весь коментар
02.08.2021 13:06 Відповісти
Да, да... Кулуарні розмови точно були. Вже Санду про це подбала.
показати весь коментар
02.08.2021 13:11 Відповісти
У тебя богатая фантазия.
Но она у тебя - больная.
Выдаёшь желаемое за действительное.
показати весь коментар
02.08.2021 13:15 Відповісти
Твою персону я оцінюю абсолютно вірно.
показати весь коментар
02.08.2021 13:16 Відповісти
А я твою.
показати весь коментар
02.08.2021 13:16 Відповісти
Корбан про Чауса, який судив його: Він поплатився повною мірою і навіть більше, але не понесли покарання ті, хто організував судовий процес - Цензор.НЕТ 1026
показати весь коментар
02.08.2021 13:26 Відповісти
Ну хорошо, это он про моё остроумие. Ладно.
А что он говорил про твоё тупоумие?
показати весь коментар
02.08.2021 13:33 Відповісти
буде версія, що він сам Молдови в Україну нелегально пробрався
показати весь коментар
02.08.2021 17:18 Відповісти
розповідати можна що завгодно, коли пальці в тиски зажмуть, то все будуть порожні слова, бо доказів немає, і на підставі тільки показів самого Чауса нічого не відкатаєш.
показати весь коментар
02.08.2021 16:57 Відповісти
Я так понял Чаус реально поехал мозгами? Судя по всему...
показати весь коментар
02.08.2021 12:58 Відповісти
Из чего ты это понял?
показати весь коментар
02.08.2021 14:45 Відповісти
Выходит Чауса надо выпускать!
показати весь коментар
02.08.2021 12:58 Відповісти
Он просто играет в азартные игры походу, остался в одних трусиках
Корбан о судившем его Чаусе: Он поплатился в полной мере и даже более, но не понесли наказание те, кто организовал судебный процесс - Цензор.НЕТ 2716
показати весь коментар
02.08.2021 13:02 Відповісти
Его распяли в 2014м, но он воскрес, чтобы судить Корбана. А трусики остались.
показати весь коментар
02.08.2021 13:19 Відповісти
Кто-то мне может объяснить почему Чавус в одних трусах лазил по селу?
показати весь коментар
02.08.2021 13:00 Відповісти
Жарко.
показати весь коментар
02.08.2021 13:05 Відповісти
Корбан о судившем его Чаусе: Он поплатился в полной мере и даже более, но не понесли наказание те, кто организовал судебный процесс - Цензор.НЕТ 5635

....
показати весь коментар
02.08.2021 13:06 Відповісти
Корбан. Чувак в 2014- служивший атаманом Троцким в вооруженных силах Бенина. Самый главный рейдер Украины,пытавшийся в 14-м рейдернуть Государство. Шо, Чавс, шо Корбан, шо Портнов, шо Вовк-это те самые пауки в банке, грызущиеся за тело страны.
показати весь коментар
02.08.2021 13:00 Відповісти
А самий правильний пацан це ахметов... погудів .. погудів.. в Донецьку і мотнувся на Київ з поклоном до петі...
Результат:
в Донецьку - днр, ахметка зализав рани і замутив схемки з петруччо, плавно переповз в еру Зеленського...
Коломойський+Корбан тормознули сепарів в Дніпрі, не захотіли з пецею мутити, в Коломойського віджали банк, Корбана засудили - Євросуд оправдав, державі Україні прийдеться розхльобувати..
Значить пеця -рошеновський дАртаньян, всі решта мудаки))
Нікого не боготворю, я за зміни, прокатаю на виборах і Зеленського, хіба посадить всіх вище перечислених.. Або як мінімум кофіскує активи...)
показати весь коментар
02.08.2021 13:30 Відповісти
Ага, по твоей логике и Гепа красивчик, если сумел "потушить" сепарский шабаш в Харькове. И вомбат Насиння тоже герой. Жги исчо!
показати весь коментар
02.08.2021 13:42 Відповісти
То заслуга Авакова, а Кернес, по чуткам, отримав від Путіна 500 000 доларів, якраз на те, щоб встановити ХНР, чим він успішно і займався, доки не втрутився Аваков із вінницьким "Ягуаром".
показати весь коментар
02.08.2021 15:17 Відповісти
А я за что!

ЗЫ: так може и корбан там был во времена пистеца не такой уж белый и пушистый? Время покажет...
показати весь коментар
02.08.2021 15:58 Відповісти
Ага, пиши, пиши, Корбан с Беней тебе заплатят, потом, половину. Они тебе ишо на малой родине бюст поставят, но не из бронзы а из папье -маше. А вообще, ты сайтом ошибся. Тут из дегенратов токо тролли Бенинские водятся, больше никого.
показати весь коментар
02.08.2021 13:49 Відповісти
Таким чином ти брешеш, так як і Корбан!
https://www.echr.com.ua/translation/sprava-korban-proti-ukra%D1%97ni-pres-reliz/
показати весь коментар
02.08.2021 13:51 Відповісти
Не пиши глупостей.
Беня кинул Корбана лет 6 назад.
показати весь коментар
03.08.2021 09:36 Відповісти
Вот именно, после провала операции по попытке рейдернуть Украину, Беня и сдал подельника. Просто отморозился-"Корбан гуляет сам по себе..."
показати весь коментар
03.08.2021 09:54 Відповісти
"Євросуд оправдав, державі Україні прийдеться розхльобувати" - ти брешеш, як і Корбан.

У березні 2016 року він визнав себе винним у викраденні людей в першому наборі проваджень підписавши угоду про дружнє врегулювання, в якій він погодився на ув'язнення протягом трьох років в напіввідкритій в'язниці, відкладене на випробувальний термін в один рік і шість місяців. Інші провадження були припинені в вересні 2017 року через відсутність доказів.

Пан Korban подав декілька скарг відповідно до статті 3 (заборона нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження) Європейської конвенції стверджуючи, що умови транспортування під час перевезення 2 листопада були невідповідними; він був змушений брати участь в тривалих судових слуханнях з 26 до 28 грудня 2018 року, у тому числі і протягом ночі, для прийняття рішення за запитом про його взяття під варту незважаючи на те, що він щойно пройшов коронарне шунтування; а також те, що його тримали в металевій клітці під час трьох судових засідань у його справі в січні 2016 року.

Справедлива сатисфакція : Заявник не подав вимоги справедливої сатисфакції.
показати весь коментар
02.08.2021 13:50 Відповісти
А Свынарчук , що обикрав Укрэксимбанк на 1, 36 млрд грн , не ?
И ты забыл , что "атаманом" (губернатором) его назначил Турчинов , и.о. президента Украины в то время , глава СНБО при Поцрошенко. И пока Гена давил сепаров , а если не мог впоймать, то выкупал их и их оружие за нал, то Пеця с Фирташем в Вене терки тер (вместе с Кличко), и комбинировал, что бы президентом стать.
Просто время тогда было такое , в атаманы идти ни кто не хотел. Пинчук, Порошенко, Ахметов сдрыснули как последние проститутки. Майно свое спасали. А Корбан взял и подписался , отстоял днепропетровскую область. Уже за это ему огромное спасибо.
показати весь коментар
02.08.2021 15:49 Відповісти
Глазман, ти щось поплутало - губернатори то у вас на параші.
показати весь коментар
02.08.2021 17:22 Відповісти
Вы все одной масти, корбан. Что ты, что чаус, что зеленский с коломойским. Паразиты, которым Украина позволила расплодиться. Нигде в другом месте на этой планете так вольготно вы себя не чувствуете, как здесь. Вы же, в конечном итоге, чаусов с вовками судьями и сделали в расчете на то, что они будут вас обслуживать. Тебя бортанули, и ты обиделась. Это бывает, надеюсь пройдет. Когда все-таки доберутся до тебя. Ведь есть за что, правда?
показати весь коментар
02.08.2021 13:01 Відповісти
"реформ 12-16 х годов" - дах поїхав остаточно?
показати весь коментар
02.08.2021 13:17 Відповісти
Кто же организовал этот процесс?
показати весь коментар
02.08.2021 13:04 Відповісти
показати весь коментар
02.08.2021 13:07 Відповісти
Обох у топку.
показати весь коментар
02.08.2021 13:05 Відповісти
Нужно быть по настоящему сильным человеком, чтоб суметь простить своих обидчиков. Уважение Корбану.
показати весь коментар
02.08.2021 13:07 Відповісти
Кого он простил?
показати весь коментар
02.08.2021 13:14 Відповісти
по нему карма уже лупит дай боже. историю с сыном наверное слышал.
показати весь коментар
02.08.2021 13:18 Відповісти
)))) Что за наивность?! Сейчас как раз в самом разгаре сеанс мести. Пусть не конкретно от Корбана, но он точно в числе главных интересантов.
показати весь коментар
02.08.2021 13:25 Відповісти
то что сейчас начудили с Чаусом переплюнет с лихвой то сто он может рассказать о суде над Корбаном. Да и поверить в то что он раскажет врядли любой суд.
показати весь коментар
02.08.2021 13:11 Відповісти
Порошенко напрягся......))
показати весь коментар
02.08.2021 13:25 Відповісти
С начала 2019-го в напряжении.)
показати весь коментар
02.08.2021 13:27 Відповісти
..за твоїми словами вже більш як два роки тому... в крайньому випадку в твоїх вологих еротичних мріях.
показати весь коментар
02.08.2021 13:30 Відповісти
...как верёвочке не виться
показати весь коментар
02.08.2021 13:39 Відповісти
...а мізків в тебе як небуло так і нема!
показати весь коментар
02.08.2021 13:41 Відповісти
Корбан про Чауса, який судив його: Він поплатився повною мірою і навіть більше, але не понесли покарання ті, хто організував судовий процес - Цензор.НЕТ 6810
показати весь коментар
02.08.2021 14:57 Відповісти
Оце і все на що вистачило мізків? За що тобі, ідіоту, тільки гроші платять?!!!
показати весь коментар
02.08.2021 15:08 Відповісти
можно тебя холуйок в спам отправить...но я не ты
показати весь коментар
02.08.2021 16:02 Відповісти
В гризло, за "холуйок", запросто! А от в спам - це без мене. Буду я ще час на всяке лайно витрачати...
показати весь коментар
02.08.2021 20:00 Відповісти
главный рейдер Днепра слово молвил...
показати весь коментар
02.08.2021 13:32 Відповісти
С ним мы пережили тот знаменитый 30ти-часовой суд, управляемый из Администрации президента Порошенко.

Гена, все херня - давай по новой!
показати весь коментар
02.08.2021 13:40 Відповісти
Корбан конечно умный чувак, но его ум работает только на его карман.
показати весь коментар
02.08.2021 13:45 Відповісти
Коли ми не знаємо ВСІХ складових обставин в які потрапляємо, то схильні звинувачувати тих або те що знаходиться в полі зору і Корбан у цьому не єдиний
показати весь коментар
02.08.2021 13:49 Відповісти
ДЕЛО КОРБАНА
Больничный, который, по словам его адвоката, должен был длиться до Нового года, в конце декабря 2015 года Чаус провел 36-часовое заседание по делу тогдашнего соратника олигарха Игоря Коломойского Геннадия Корбана.
К тому времени Коломойского уже уволили с должности главы Днепровской облгосадминистрации, и он конфликтовал с командой президента Петра Порошенко

Корбана обвиняли по четырем статьям: похищение людей, расхищение имущества, руководство организованной преступной группой и присвоение средств в особо крупных размерах.
Справка
Конфликт, который разгорелся в марте 2015 года и привел к отставке Коломойского с должности главы Днепропетровской ОГА.
Причины: Коломойский не хотел отдавать контроль над госпредприятиями «Укртранснафта» и «Укрнафта»; существование добробатов, близких к Коломойскому.

Последней каплей стало УБИЙСТВО СОТРУДНИКА СБУ ВИКТОРА МАНДЗИКА ЧЛЕНОМ «ПРАВОГО СЕКТОРА», БЛИЗКИМ К КОЛОМОЙСКОМУ.
https://babel.ua/ru/texts/61998-sudyu-nikolaya-chausa-vykrali-v-moldove-kto-eto-sdelal-i-zachem-nikto-ne-znaet-no-vse-stroyat-dogadki-my-tozhe
показати весь коментар
02.08.2021 13:46 Відповісти
Здається мені, що Чауса триматимуть "у безпечному місці" до фільму Bellingcat про вагнерівців
показати весь коментар
02.08.2021 13:46 Відповісти
Чаус бежал из Украины в Беларусь, а уже потом в Крым
ПЯТНИЦА, 9 СЕНТЯБРЯ 2016
Об этом УП сообщили высокопоставленные источники в САП.

"Чаус официально не оставлял подконтрольную территорию Украины. Но сейчас он все-таки в Крыму", - сказал один из собеседников.

"Он ехал через Беларусь по чужому паспорту. А почему по чужому паспорту, так как пересечение границы может стать основанием для международного розыска", - добавил он.
11 августа судьи Чаусу сообщено о подозрении в получении взятки.

6 сентября http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/09/6/7119746/ Рада дала согласие на его арест, но Чаус уже был в Крыму.
Роман Кравец, Татьяна Кусок, Украинская правда
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/09/9/7120075/
показати весь коментар
02.08.2021 13:47 Відповісти
Час ставить все на свої місця. Які б байки нам не розповідали олігархи зі своїх каналів. Не виключення і соєві канали.
показати весь коментар
02.08.2021 14:10 Відповісти
Отлично,если чусик заговорит и сдаст всем известного фабриканта из липецка,то у прокуроров бравших у него взятки уже не будет аргументов не сажать фигуранта на скамью подсудимых.
показати весь коментар
02.08.2021 15:44 Відповісти
На первом российском канале рекламируют концерты Квартала, сейчас в 2021. А кому-то до сих пор Липецкая фабрика снится
показати весь коментар
02.08.2021 17:36 Відповісти
Корбан такая же мразь как и Чавус...
показати весь коментар
02.08.2021 16:24 Відповісти
Генерал Гречка, так называли Корбана во время выборов. Ибо всех предвыборной гречкой засыпал
показати весь коментар
02.08.2021 17:37 Відповісти
Буде цікаво, як Чаус розповість, як він дав молдаванам хабаря, щоб закрили очі, коли він сам себе "викрадав", а потім зварганили (тупе) звинувачення проти українських спецслужб. Сильно цікаво, що заспіває "євроСанду" з румунським паспортом.
показати весь коментар
02.08.2021 16:37 Відповісти
Посли удержания и накачки в СБУ кто ж ему поверит?
показати весь коментар
02.08.2021 17:39 Відповісти

Деятельность Корбана по слияниям и поглощениям началась в 1999 году, когда по приглашению Льва Черного он занимался приватизацией Николаевского глиноземного завода- юридическим сопровождением, работой с акционерным капиталом, управлением предприятием. Затем были коксохим им. Калинина, завод им. Петровского, Баглейский, Днепродзержинский коксохимы, Южный ГОК, Ингулецкий, Центральный ГОК, облэнерго от Одессы до Днепропетровска; https://file.liga.net/companies/ykrtatnafta Укртатнафта , https://file.liga.net/company/2085-ykrnafta_pao.html Укрнафта , Одессанефтепродукт. Задачей Корбана, по его словам, были оптимизация и налаживание бизнес-процессов.

В конце 90-х познакомился с КОЛОМОЙСКИМ, в 1999 году они начали работать совместно.
показати весь коментар
02.08.2021 17:44 Відповісти
ИМЕННО КОРБАН ПОЗНАКОМИЛ С КОЛОМОЙСКИМ ЮРИСТА АНДРЕЯ БОГДАНА. После того, как Коломойский сцепился с президентом за контроль над «Укрнафтой» и Приват банком Корбана задержали. Какое-то время он провел в СИЗО и под домашним арестом, получил условный срок, в июне 2016 года уехал в Израиль и вернулся в Днепр в декабре 2017 года
Когда Владимир Зеленский стал президентом, во власть пришли люди, с которыми Геннадий Корбан знаком много лет

https://babel.ua/ru/texts/52815-oni-********-mne-v-spinu-i-sdelali-vid-chto-menya-ne-znayut-gennadiy-korban-daet-ocenku-komande-vladimira-zelenskogo-biznesmenu-igoryu-kolomoyskomu-i-meru-dnepra-borisu-filatovu
показати весь коментар
02.08.2021 17:52 Відповісти
Я на него свое зло не держу. Я на него свое зло напускаю.
показати весь коментар
02.08.2021 18:49 Відповісти
 
 