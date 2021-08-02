Корбан про Чауса, який судив його: Він поплатився повною мірою і навіть більше, але не понесли покарання ті, хто організував судовий процес

Геннадій Корбан заявив, що не тримає зла на суддю Миколу Чауса, який судив його, оскільки ЄСПЛ визнав правоту Корбана за всіма оскаржуваними пунктами.

Про це заявив у Facebook бізнесмен і політик Геннадій Корбан, передає Цензор.НЕТ.

"Багато публікацій останніми днями на ґрунті явища екссудді Чауса, де часто згадують і моє ім'я. Життя стрімке. Низка подій змінюється як у кіно. Тому трохи історії для тих, хто не в темі. Микола Чаус дійсно був суддею у моїй справі в 2015-2016 рр., судив "по бєспрєдєлу". З ним ми пережили той знаменитий 30-годинний суд, керований з Адміністрації президента Порошенка. Чаус виніс свавільний вирок, який ми оскаржили в ЄСПЛ", - розповів він.

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"Процес тривав приблизно чотири роки. За всіма пунктами ЄСПЛ визнав мою правоту. Суд визнав незаконним моє затримання 31 жовтня 2015 року, виконане у форматі військової операції, повторне затримання і взяття під варту 2 листопада, 25 грудня і незаконне утримання під вартою. Моя честь і репутація відновлені", - додав він.

"І головне. Сьогодні я не тримаю зла на цю людину. На мій погляд, Чаус поніс покарання повною мірою і навіть більше, і коли я жадав відплати, то навіть у серцях не бажав йому такої долі. Він поплатився, але як і раніше не понесли покарання ті, хто організував судовий процес, а також ті мої соратники, хто був поруч і відвернувся, кинувши мене у в’язниці. От щодо них вирок ще у виконанні", - резюмував Корбан.

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Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.

6 жовтня Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

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Молдова звинувачує Україну у викраденні екссудді і вважає причетними співробітників українських спецслужб.

17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.

30 липня суддю Чауса виявили в одному із сіл Вінницької області. Він повідомив, що був викрадений невідомими. За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, співробітники СБУ відбили Чауса у поліцейських і вивезли його в невідомому напрямку.

Увечері 30 липня було опубліковано фотографії та відео того, як співробітники НАБУ намагаються проникнути на територію будівлі СБУ в Києві, щоб затримати Чауса, але їх не пускають.

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Адвокату сім'ї Чауса Роману Кравцю в СБУ повідомили, що офіційно екссуддя не перебуває на території управління спецслужби.