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На урочистості до 30-річчя незалежності України ми очікуємо безпрецедентно велику кількість міжнародних гостей найвищого рівня, - Кулеба

На урочистості до 30-річчя незалежності України ми очікуємо безпрецедентно велику кількість міжнародних гостей найвищого рівня, - Кулеба

Україна очікує на урочистостях з нагоди 30-річчя незалежності безпрецедентно велику кількість міжнародних гостей найвищого рівня.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на всеукраїнському форумі "Україна 30. Імідж України" в Києві в понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На урочистості в Україні ми очікуємо безпрецедентно велику кількість міжнародних гостей найвищого рівня: глав держав і урядів, глав парламентів, членів урядів інших країн", - сказав Кулеба.

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Він наголосив, що такої кількості високопоставлених іноземців столиця України не бачила ніколи в історії.

"Уже 29 країн, як повідомив президент України сьогодні, і міжнародних організацій підтвердили свою участь у саміті Кримської платформи 23 серпня. Ми знаємо, що ця цифра ще зростатиме. Будуть усі провідні держави-партнери України в Європі та Північній Америці, а також держави з-поза меж трансатлантичного регіону", - зазначив Кулеба.

Міністр розповів, що на саміті Кримської платформи, крім основного засідання за участю глав делегацій, відбудуться чотири тематичні панелі для предметної розмови про подальші кроки. Зокрема, про невизнання спроби анексії Криму, про мілітаризацію Азово-Чорноморського регіону, про шляхи реінтеграції Криму через права людини і сталий розвиток і про відновлення прав кримськотатарського народу.

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"Декларація, яка буде ухвалена на саміті, буде відкритою для приєднання інших країн. Тобто саміт мине, але ті держави, які з тієї чи іншої причини не змогли взяти в ньому участі, будуть приєднуватися до декларації, до тих принципів і кроків, які вона передбачає", - пояснив він.

Кулеба також зазначив, що Україну відвідають іноземні перші леді і джентльмени, які будуть у гостях у першої леді України Олени Зеленської.

"Це дійсно безпрецедентний формат - Київський саміт перших леді та джентльменів. Він продемонструє потужність м'якої сили для зміни наших суспільств і країн на краще. Це буде перший такий захід у Європі і практично у всьому світі. На саміті йтиметься, зокрема, про доступ до медичних послуг і впровадження програм здоров'я, майбутнє системи освіти, забезпечення рівних можливостей та подолання дискримінації. Це теми, які об'єднують усіх нас у всьому світі, і говорити про це ми будемо саме в Києві", - підкреслив він.

Глава МЗС поінформував, що також очікуються десятки іноземних гостей на військовому параді з нагоди Дня Незалежності.

Також читайте: Крім основного засідання Кримської платформи, відбудуться ще чотири тематичні панелі, - Кулеба

"Їхня участь стане надзвичайно важливим знаком підтримки України і поваги до Збройних сил України. Ми маємо пам'ятати, що саме завдяки нашим мужнім чоловікам і жінкам у формі Україна має можливість святкувати 30-ту річницю нашої незалежності. Саме на їхніх плечах тримається світ не лише в українських містах, а й у Європі. Участь іноземних гостей продемонструє повагу до наших воїнів і ветеранів, без яких цього свята могло б не бути", - додав він.

Кулеба заявив, що кілька цих днів засвідчать авторитет України на міжнародній арені і повагу партнерів до Української держави в історичний рік 30-річчя її незалежності.

Автор: 

День Незалежності (701) МЗС (4107) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+11
а Санду приедет на Чауса посмотреть ?
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02.08.2021 13:05
+9
на трусы могилевской
На торжества к 30-летию независимости Украины мы ожидаем беспрецедентно большое количество международных гостей наивысшего уровня, – Кулеба - Цензор.НЕТ 351
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02.08.2021 13:08
+7
Давно не бачили.
А ще отого гей гей зайчика з українським прапором, як уособлення боротьби за Незалежність в розумінні зеленського.
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02.08.2021 13:09
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а Санду приедет на Чауса посмотреть ?
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02.08.2021 13:05 Відповісти
на трусы могилевской
На торжества к 30-летию независимости Украины мы ожидаем беспрецедентно большое количество международных гостей наивысшего уровня, – Кулеба - Цензор.НЕТ 351
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02.08.2021 13:08 Відповісти
или на сердючку, это уж как Бадон Алоев упорится и к нему прийдет вдохновение
На торжества к 30-летию независимости Украины мы ожидаем беспрецедентно большое количество международных гостей наивысшего уровня, – Кулеба - Цензор.НЕТ 9073
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02.08.2021 13:09 Відповісти
Іспанський сором....
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02.08.2021 13:21 Відповісти
Так на труси у Сердючки чи на її саму?
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02.08.2021 14:13 Відповісти
Давно не бачили.
А ще отого гей гей зайчика з українським прапором, як уособлення боротьби за Незалежність в розумінні зеленського.
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02.08.2021 13:09 Відповісти
Ні. То приїдуть китайці. Кожен тисячний.
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02.08.2021 13:21 Відповісти
І приймати усіх буде найвеличніший межгалактичний правитель усіх часів і народів .......
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02.08.2021 13:07 Відповісти
да он еще 20го в пт в отрыв уйдет
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02.08.2021 13:42 Відповісти
давай за завтра поговорим завтра !!!
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02.08.2021 13:08 Відповісти
Уважают президента Зеленского.
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02.08.2021 13:08 Відповісти
а он каким боком к 30-летию Украины?
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02.08.2021 13:13 Відповісти
Кто бы приехал к Януковичу или Прыщавому?)
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02.08.2021 13:14 Відповісти
Зеленський в сауну.
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02.08.2021 13:16 Відповісти
https://twitter.com/malitskiy_ Дід Микола
Зеленський вважає фейком зростання тарифів.
Нарід вважає фейком зростання пенсій і рівня життя.
Мудріші воліли би вважати фейком преЗЕдентство Зеленського, але вимушені визнати, що завдяки цьому наріду, та ганьба зовсім не фейк
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02.08.2021 13:08 Відповісти
Что-то заело...
Или так надо - по два раза?
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02.08.2021 13:10 Відповісти
Це ти в своєї дружини вночі спитай.
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02.08.2021 13:12 Відповісти
На урочистості до 30-річчя незалежності України ми очікуємо безпрецедентно велику кількість міжнародних гостей найвищого рівня, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7468
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02.08.2021 13:36 Відповісти
А кто этот Дід Микола, что бы его репостить?
Большой человек?
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02.08.2021 13:12 Відповісти
ну,мабуть,ходе до магазину та пенсію отримує...
а ти теж пенсіонер,чи так,абинепорошенко?
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02.08.2021 13:14 Відповісти
А ты сегодня за неё?
Или ты - она?
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02.08.2021 13:19 Відповісти
не,просто мимо совков и лапотников мимо не прохожу... обязательно макаю в ими наделанное
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02.08.2021 13:20 Відповісти
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02.08.2021 13:37 Відповісти
Ну там султан Омана, президент Уганды, и всё такое.
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02.08.2021 13:09 Відповісти
Султан Омана не приїде, бо попередній після зустрічі з зе- помер.
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02.08.2021 13:47 Відповісти
ЩО??? Невже в Україну зЇдуться ВСІ дебіли світу???
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02.08.2021 13:12 Відповісти
а яо так много?неужто раха тоже едет?
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02.08.2021 13:12 Відповісти
Путин будет? Тогда не забудь конфетку в карман положить. Мало ли что, вдруг на этот раз не откажется...
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02.08.2021 13:13 Відповісти
Гадкий Путенок и ЖуйХу может приедут??
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02.08.2021 13:23 Відповісти
ожидаем (!) беспрецедентно большое количество/ Никто не думал о возвращении Крыма с 2014 года и до моего прихода к власти", - Зеленский/ Зеленский: Крым вернем, и людей вернем. Мы в это верим безумно. /Россиянам будет стыдно за Крым, - Зеленский. Пустая болтовня-особенность ближневосточного менталитета.
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02.08.2021 13:29 Відповісти
На урочистості до 30-річчя незалежності України ми очікуємо безпрецедентно велику кількість міжнародних гостей найвищого рівня, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2281
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02.08.2021 14:34 Відповісти
Хутина хоть не пригласят?
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02.08.2021 14:39 Відповісти
*******, ви там нижню губу підшийте!!!! З того що виробляє твій маломєрок бОсссссс та вся ваша гОп компанія, є великі сумніви що приїдуть перши персони заходу, так приїдуть якісь не зрозумілі персони з різних країн та й все!!!! Так що не перетворюйся на блазня ареХтовича, сиди мовчки а потім нам розповісиш як це все могло статися!!!!!!!!
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02.08.2021 16:07 Відповісти
Якщо міністр транспорту США це гість найвищого рівня, то так, такого сорому ще не було
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02.08.2021 18:13 Відповісти
 
 