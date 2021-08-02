На урочистості до 30-річчя незалежності України ми очікуємо безпрецедентно велику кількість міжнародних гостей найвищого рівня, - Кулеба

Україна очікує на урочистостях з нагоди 30-річчя незалежності безпрецедентно велику кількість міжнародних гостей найвищого рівня.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на всеукраїнському форумі "Україна 30. Імідж України" в Києві в понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На урочистості в Україні ми очікуємо безпрецедентно велику кількість міжнародних гостей найвищого рівня: глав держав і урядів, глав парламентів, членів урядів інших країн", - сказав Кулеба.

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Він наголосив, що такої кількості високопоставлених іноземців столиця України не бачила ніколи в історії.

"Уже 29 країн, як повідомив президент України сьогодні, і міжнародних організацій підтвердили свою участь у саміті Кримської платформи 23 серпня. Ми знаємо, що ця цифра ще зростатиме. Будуть усі провідні держави-партнери України в Європі та Північній Америці, а також держави з-поза меж трансатлантичного регіону", - зазначив Кулеба.

Міністр розповів, що на саміті Кримської платформи, крім основного засідання за участю глав делегацій, відбудуться чотири тематичні панелі для предметної розмови про подальші кроки. Зокрема, про невизнання спроби анексії Криму, про мілітаризацію Азово-Чорноморського регіону, про шляхи реінтеграції Криму через права людини і сталий розвиток і про відновлення прав кримськотатарського народу.

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"Декларація, яка буде ухвалена на саміті, буде відкритою для приєднання інших країн. Тобто саміт мине, але ті держави, які з тієї чи іншої причини не змогли взяти в ньому участі, будуть приєднуватися до декларації, до тих принципів і кроків, які вона передбачає", - пояснив він.

Кулеба також зазначив, що Україну відвідають іноземні перші леді і джентльмени, які будуть у гостях у першої леді України Олени Зеленської.

"Це дійсно безпрецедентний формат - Київський саміт перших леді та джентльменів. Він продемонструє потужність м'якої сили для зміни наших суспільств і країн на краще. Це буде перший такий захід у Європі і практично у всьому світі. На саміті йтиметься, зокрема, про доступ до медичних послуг і впровадження програм здоров'я, майбутнє системи освіти, забезпечення рівних можливостей та подолання дискримінації. Це теми, які об'єднують усіх нас у всьому світі, і говорити про це ми будемо саме в Києві", - підкреслив він.

Глава МЗС поінформував, що також очікуються десятки іноземних гостей на військовому параді з нагоди Дня Незалежності.

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"Їхня участь стане надзвичайно важливим знаком підтримки України і поваги до Збройних сил України. Ми маємо пам'ятати, що саме завдяки нашим мужнім чоловікам і жінкам у формі Україна має можливість святкувати 30-ту річницю нашої незалежності. Саме на їхніх плечах тримається світ не лише в українських містах, а й у Європі. Участь іноземних гостей продемонструє повагу до наших воїнів і ветеранів, без яких цього свята могло б не бути", - додав він.

Кулеба заявив, що кілька цих днів засвідчать авторитет України на міжнародній арені і повагу партнерів до Української держави в історичний рік 30-річчя її незалежності.