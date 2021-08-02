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Новини Коронавірус і карантин
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За добу від коронавірусу в Києві померли 2 людини, одужали 48, виявили 62 нових випадки, - Кличко

За добу від коронавірусу в Києві померли 2 людини, одужали 48, виявили 62 нових випадки, - Кличко

За добу в Києві госпіталізували з діагнозом коронавірус 10 осіб, із підозрою на COVID-19 госпіталізували 29 хворих.

Про це у Facebook повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Так, за добу виявили 62 підтверджених випадки захворювання на коронавірус (усього з початку пандемії виявили 219 142 випадки).

Серед хворих 41 жінка у віці від 24 до 79 років, 17 чоловіків у віці від 19 до 72 років, дві дівчинки 4 і 16 років і два хлопчики 3 і 11 років.

2 летальних випадки від вірусу (усього 5235 померлих із початку пандемії).

Крім того, за добу з діагнозом коронавірус госпіталізували 10 осіб. Із підозрою на COVID-19 і пневмоніями госпіталізували 29 хворих.

Водночас 48 осіб побороли коронавірус (всього 209 427).

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Подільському (19), Оболонському (11) і в Солом'янському (10).

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карантин (18172) Київ (19410) Кличко Віталій (3507) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Кацап, а ты и нах никому не нужно.
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02.08.2021 13:29 Відповісти
дозволили хресну ходу "москальської церкви", тепер повідомляйте нам сумну статистику..
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02.08.2021 13:15 Відповісти
А нефуй шастать!!!!
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02.08.2021 13:18 Відповісти
И снова напоминаю! зэбаранам и пiд-рашкам вакцинироваться НЕ СЛЕДУЕТ!!!
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02.08.2021 14:30 Відповісти
https://www.brighteon.com/aedba18f-a3a7-43fc-a05d-246d79ce72f1
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02.08.2021 18:35 Відповісти
 
 