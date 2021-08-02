За добу від коронавірусу в Києві померли 2 людини, одужали 48, виявили 62 нових випадки, - Кличко
За добу в Києві госпіталізували з діагнозом коронавірус 10 осіб, із підозрою на COVID-19 госпіталізували 29 хворих.
Про це у Facebook повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
Так, за добу виявили 62 підтверджених випадки захворювання на коронавірус (усього з початку пандемії виявили 219 142 випадки).
Серед хворих 41 жінка у віці від 24 до 79 років, 17 чоловіків у віці від 19 до 72 років, дві дівчинки 4 і 16 років і два хлопчики 3 і 11 років.
2 летальних випадки від вірусу (усього 5235 померлих із початку пандемії).
Крім того, за добу з діагнозом коронавірус госпіталізували 10 осіб. Із підозрою на COVID-19 і пневмоніями госпіталізували 29 хворих.
Водночас 48 осіб побороли коронавірус (всього 209 427).
Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Подільському (19), Оболонському (11) і в Солом'янському (10).
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль