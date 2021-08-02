"Нафтогаз" відзвітував про виконання плану із закачування газу для опалювального сезону: в сховищах уже 17 млрд куб. м
Станом на 1 серпня в підземних сховищах України розташовано 17 млрд куб. м газу. Плановий обсяг досягнутий за два з половиною місяці до початку опалювального сезону.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАК "Нафтогаз України".
За даними компанії, на початок серпня в українських сховищах у режимі "митний склад" зберігається 3,9 млрд куб. м газу, що належить іноземним трейдерам і приватним компаніям-резидентам.
"Ми розраховуємо, що при нормальних умовах функціонування ринку приватні компанії будуть реалізовувати обсяги газу, які вони зберігають у підземних сховищах, в Україні, а не вивозити за кордон. Зі свого боку компанія продовжує імпортувати газ і закачувати його в сховища. За нашими внутрішніми планами, обсяги повинні бути ще більшими", - прокоментував голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.
Нагадаємо, оператором мережі газових сховищ України є АТ "Укртрансгаз", що входить у структуру корпоративного управління НАК "Нафтогаз України".
Раніше Кабінет Міністрів затвердив план заходів із підготовки об'єктів паливно-енергетичного комплексу та житлово-комунального господарства до осінньо-зимового періоду 2021/22 року та його проходження. Планом передбачено на 15 жовтня 2021 року наявність природного газу в сховищах в обсязі, достатньому для стабільного проходження осінньо-зимового періоду 2021/22 року, в тому числі забезпечення потреб побутових споживачів і підприємств теплопостачання, але не менш як 17 млрд куб. метрів.
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