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Новини
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"Нафтогаз" відзвітував про виконання плану із закачування газу для опалювального сезону: в сховищах уже 17 млрд куб. м

Станом на 1 серпня в підземних сховищах України розташовано 17 млрд куб. м газу. Плановий обсяг досягнутий за два з половиною місяці до початку опалювального сезону.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАК "Нафтогаз України".

За даними компанії, на початок серпня в українських сховищах у режимі "митний склад" зберігається 3,9 млрд куб. м газу, що належить іноземним трейдерам і приватним компаніям-резидентам.

"Ми розраховуємо, що при нормальних умовах функціонування ринку приватні компанії будуть реалізовувати обсяги газу, які вони зберігають у підземних сховищах, в Україні, а не вивозити за кордон. Зі свого боку компанія продовжує імпортувати газ і закачувати його в сховища. За нашими внутрішніми планами, обсяги повинні бути ще більшими", - прокоментував голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

Нагадаємо, оператором мережі газових сховищ України є АТ "Укртрансгаз", що входить у структуру корпоративного управління НАК "Нафтогаз України".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вітренко допускає збитки "Нафтогазу" в першому кварталі 2021 року в розмірі до 105 млрд грн замість заявленого прибутку в 12,6 млрд грн

Раніше Кабінет Міністрів затвердив план заходів із підготовки об'єктів паливно-енергетичного комплексу та житлово-комунального господарства до осінньо-зимового періоду 2021/22 року та його проходження. Планом передбачено на 15 жовтня 2021 року наявність природного газу в сховищах в обсязі, достатньому для стабільного проходження осінньо-зимового періоду 2021/22 року, в тому числі забезпечення потреб побутових споживачів і підприємств теплопостачання, але не менш як 17 млрд куб. метрів.

газ (10406) газосховище (671) Нафтогаз (4407) опалювальний сезон (1744)


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02.08.2021 13:08 Відповісти
"Нафтогаз" отчитался о выполнении плана по закачке газа для отопительного сезона: в хранилищах уже 17 млрд куб. м - Цензор.НЕТ 8089
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02.08.2021 13:10 Відповісти
А какого ж мохера тогда цены на отопление поднимутся на 30-50%??????????
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02.08.2021 13:15 Відповісти
"Нафтогаз" відзвітував про виконання плану із закачування газу для опалювального сезону: в сховищах уже 17 млрд куб. м - Цензор.НЕТ 1071
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02.08.2021 14:10 Відповісти
"Нафтогаз" отчитался/ Набсовет "Нафтогаза" наперед(!) выписал 126 млн грн премии потому что : "Северный поток - 2" можно(!) остановить даже после его запуска, - Витренко. "Нафтогаз" усиливает(!) команду для противодействия достройке "Северного потока-2", - Витренко. Увеличив добычу газа, Украина может(!) выйти на уровень энергонезависимости и даже экспортировать его за границу, - Витренко
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02.08.2021 13:18 Відповісти
 
 