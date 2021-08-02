УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10232 відвідувача онлайн
Новини
3 453 102

У рейтингу оцінки якості середньої освіти Україна - одна з найкращих у Східній Європі та Центральній Азії, - Острікова

У рейтингу оцінки якості середньої освіти Україна - одна з найкращих у Східній Європі та Центральній Азії, - Острікова

Продуктивність праці вчителів перевищує розвинені країни.

Про це у Facebook повідомила екснардеп Тетяна Острікова, інформує Цензор.НЕТ.

"30 липня ОЕСР опублікувала аналіз результатів тестування учнів у країнах Східної Європи і Центральної Азії Хоча в більшості міжнародних рейтингів України "відстає", але в рейтингу оцінки якості середньої освіти за міжнародним стандартом ОЕСР PISA - Україна показала одні з найкращих результатів у регіоні", - йдеться в повідомленні.

За її словами, PISA також вимірювала набір навичок, які називаються метапізнавальними (meta-cognitive).

"Наявність метапізнавальних навичок має вирішальне значення в сучасному суспільстві, вони допомагають орієнтуватися і вирішувати непередбачені проблеми.
Українські школярі мають найкращі результати за цим критерієм у регіоні і вище середніх по країнах ОЕСР", - наголосила Острікова.

"У дослідженні проаналізовано два цікаві співвідношення:

1) Навички школярів з читання і ВВП на душу населення в країні.
Україна показує значно кращий результат серед країн з аналогічним ВВП на душу населення.

2) Навички школярів із читання і витрати держави на учня за весь період його навчання в школі.
Наші вчителі навчають школярів на рівні з країнами, в яких витрати на учня в рази більші.

Іноді кажуть, що в Україні низький ВВП тому, що низька продуктивність праці. Результати PISA показують, що принаймні в освіті, продуктивність праці вчителів перевищує розвинені країни. Україна фактично найкраща в регіоні для розміщення високотехнологічного виробництва. Але корумпованість і некомпетентність наших чиновників гальмує таку велику інвестиційну перевагу", - підсумувала екснардеп.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Через пандемію коронавірусу темп міграції в розвинені країни в першому півріччі скоротився на 46%, - звіт Організації економічного співробітництва

освіта (1297) ОЕСР (76) Острікова Тетяна (45)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+7
Два вопроса.Знаешь сколько процентов студентов из Украины выбирают иностранные вузы?Знаешь сколько студентов в Польше выбирают иностранные вузы?
показати весь коментар
02.08.2021 13:43
+7
Очередные Нью - Васюки... Читали, знаем. А еще наш приписдент - найвелычниший говноралиссимус в галактике.
показати весь коментар
02.08.2021 13:43
+6
Саме тому велика кількість майбутніх студентів вибирають вузи Польші, Чехії, Словакії та інших Західних сусідів?
показати весь коментар
02.08.2021 13:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Сторінка 2 з 2
 
 