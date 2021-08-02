У рейтингу оцінки якості середньої освіти Україна - одна з найкращих у Східній Європі та Центральній Азії, - Острікова

Продуктивність праці вчителів перевищує розвинені країни.

Про це у Facebook повідомила екснардеп Тетяна Острікова, інформує Цензор.НЕТ.

"30 липня ОЕСР опублікувала аналіз результатів тестування учнів у країнах Східної Європи і Центральної Азії Хоча в більшості міжнародних рейтингів України "відстає", але в рейтингу оцінки якості середньої освіти за міжнародним стандартом ОЕСР PISA - Україна показала одні з найкращих результатів у регіоні", - йдеться в повідомленні.

За її словами, PISA також вимірювала набір навичок, які називаються метапізнавальними (meta-cognitive).

"Наявність метапізнавальних навичок має вирішальне значення в сучасному суспільстві, вони допомагають орієнтуватися і вирішувати непередбачені проблеми.

Українські школярі мають найкращі результати за цим критерієм у регіоні і вище середніх по країнах ОЕСР", - наголосила Острікова.

"У дослідженні проаналізовано два цікаві співвідношення:

1) Навички школярів з читання і ВВП на душу населення в країні.

Україна показує значно кращий результат серед країн з аналогічним ВВП на душу населення.

2) Навички школярів із читання і витрати держави на учня за весь період його навчання в школі.

Наші вчителі навчають школярів на рівні з країнами, в яких витрати на учня в рази більші.

Іноді кажуть, що в Україні низький ВВП тому, що низька продуктивність праці. Результати PISA показують, що принаймні в освіті, продуктивність праці вчителів перевищує розвинені країни. Україна фактично найкраща в регіоні для розміщення високотехнологічного виробництва. Але корумпованість і некомпетентність наших чиновників гальмує таку велику інвестиційну перевагу", - підсумувала екснардеп.

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