"Укравтодор" вводить нові вимоги безпеки під час будівництва доріг: Мета - зведення смертності на дорозі до нуля
Безпеку на дорогах буде істотно посилено завдяки імплементації нових правил Державних будівельних норм, проведених "Укравтодором".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укравтодору", розроблений "ДерждорНДІ" проєкт направлено на погодження в міністерства.
"За основу взято концепцію VisionZero. Її мета – зведення цифри смертності на дорозі до нуля завдяки продуманій системі безпеки. Оновлення будівельних норм щодо створення автомобільних доріг забезпечує реалізацію одного з важливих принципів програми Vision Zero", - зазначили в агентстві.
Так, під час будівництва та ремонту доріг у межах президентської програми "Велике будівництво" будуть прописані вимоги щодо мінімальної товщини шарів дорожнього покриття, смуг руху для аварійної зупинки, пішохідних переходів, дорожніх огороджень тощо.
Крім того, для більшої безпеки руху вже не можна створювати віднесені ліві повороти на дорогах вищих категорій (крім перетинів з незначною інтенсивністю руху, до 20 тисяч автомобілів на добу).
Пішохідні переходи на дорогах I категорії будуть створювати на різних рівнях, залежно від транспортних потоків. Також на автомобільних дорогах міжнародного значення I категорії з інтенсивністю руху більш як 30 тисяч автомобілів на добу обов'язковим є освітлення.
"У 2020 році набув чинності Закон про аудит безпеки, який передбачає оцінку чинників безпеки на кожному з етапів інфраструктурного циклу. Це дозволить суттєво наблизитися до впровадження принципів Vision Zero", - вважають в "Укравтодорі".
Першими нові норми використають на реконструкції траси М-05 Київ - Одеса. Після проведення аудиту тут закриють 21 із 23 лівих розворотів.
Крім того, починаючи з 2021-го, на всіх дорогах поставлять уніфіковані нові дорожні знаки - без нечитабельних шрифтів і колірних поєднань, які важко сприймати водіям.
Як повідомляв координатор "Великого будівництва", заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, цього року в межах інфраструктурної програми президента Володимира Зеленського відремонтують і побудують 4500 км державних і 2000 км місцевих доріг.
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Кстате один такой переход уже устроили в чистом поле за Глевахой. Как положено - светофор (пешкодральный), зна 50 и радар.
Може нові виборчі норми тре встановити:
- окремі виборчі палати для 73;
- окремі лікарні для обраних ними преЗЕдентів, зепутатів та кабміну;
- галоперідол для зеРНБО
Тільки таким чином можна уявити зниження "смертності", що заявлено.
Ну дійсно, просто можливо уявити, що хтось з цього брехливого болота почне будувати дороги з одностороннім рухом (мін 2 полоси в одну сторону), робити зручні багаторівневі пішохідні переходи, ставити логічно працюючі адаптивні світлофори, дійсно карати по закону бухих та обдовбаних пальцатих за кермом, та т.і.
49°42'16.5"N 37°38'50.9"E
Купянск, Харьковская область
https://www.google.com/maps/search/49%C2%B042'16.5%22N+37%C2%B038'50.9%22E+%D0%9A%D1%83%D0%BF%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA,+%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C+https:%2F%2Fgoo.gl%2Fmaps%2F1j3gbWbrc6K84fP98/@0,0,22z
Сколько там машин побили не пересчитать.
Уже лет 10 как разбитая в хлам. Зато за ней и перед ней сделали. А 200 метров так и лежат разбитые в хлам. Великие крадивництво.
Джерело: https://censor.net/ua/n3280376
Є ДБН і його вимоги повинні виконуватись незалежно від нявності будь-яких "програм".
А ось за освітлення - гарна думка. Нехай балансують АЕС нічним освітленням як роблять в Європі
Все сделаем за счёт бюджета, а потом зебил верховный переложит трассы в свой частный карман и поколения украинцев будут кормить писькаграя!