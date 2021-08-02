УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10085 відвідувачів онлайн
Новини
9 355 28

"Укравтодор" вводить нові вимоги безпеки під час будівництва доріг: Мета - зведення смертності на дорозі до нуля

Безпеку на дорогах буде істотно посилено завдяки імплементації нових правил Державних будівельних норм, проведених "Укравтодором".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укравтодору", розроблений "ДерждорНДІ" проєкт направлено на погодження в міністерства.

"За основу взято концепцію VisionZero. Її мета – зведення цифри смертності на дорозі до нуля завдяки продуманій системі безпеки. Оновлення будівельних норм щодо створення автомобільних доріг забезпечує реалізацію одного з важливих принципів програми Vision Zero", - зазначили в агентстві.

Так, під час будівництва та ремонту доріг у межах президентської програми "Велике будівництво" будуть прописані вимоги щодо мінімальної товщини шарів дорожнього покриття, смуг руху для аварійної зупинки, пішохідних переходів, дорожніх огороджень тощо.

Крім того, для більшої безпеки руху вже не можна створювати віднесені ліві повороти на дорогах вищих категорій (крім перетинів з незначною інтенсивністю руху, до 20 тисяч автомобілів на добу).

Також дивіться: Будівництво багатопрофільної лікарні стартувало в Краматорську, - заступник голови ОП Тимошенко. ФОТОрепортаж

Пішохідні переходи на дорогах I категорії будуть створювати на різних рівнях, залежно від транспортних потоків. Також на автомобільних дорогах міжнародного значення I категорії з інтенсивністю руху більш як 30 тисяч автомобілів на добу обов'язковим є освітлення.

"У 2020 році набув чинності Закон про аудит безпеки, який передбачає оцінку чинників безпеки на кожному з етапів інфраструктурного циклу. Це дозволить суттєво наблизитися до впровадження принципів Vision Zero", - вважають в "Укравтодорі".

Першими нові норми використають на реконструкції траси М-05 Київ - Одеса. Після проведення аудиту тут закриють 21 із 23 лівих розворотів.

Крім того, починаючи з 2021-го, на всіх дорогах поставлять уніфіковані нові дорожні знаки - без нечитабельних шрифтів і колірних поєднань, які важко сприймати водіям.

Як повідомляв координатор "Великого будівництва", заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, цього року в межах інфраструктурної програми президента Володимира Зеленського відремонтують і побудують 4500 км державних і 2000 км місцевих доріг.

Також дивіться: Наслідки зсуву ліквідовують на трасі в Одеській області, роботи завершать до 3 серпня, - "Укравтодор". ФОТО

Автор: 

безпека (929) дороги (3056) Укравтодор (1200) Велике будівництво (741)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+5
А вместо разворотов и переходов поставят светофоры с перекрёстками, ограничением в 50 и радарами.
Кстате один такой переход уже устроили в чистом поле за Глевахой. Как положено - светофор (пешкодральный), зна 50 и радар.
показати весь коментар
02.08.2021 14:10
+4
Если слегка обезумевший от вседозволенности и правового нигилизма народец массово пьяным за руль садиться, то никакие меры, кроме карательных не помогут. Две графы в статистике с самыми большими показателями смертности : ДТП и купание и почти везде, под градусом
показати весь коментар
02.08.2021 13:52
+3
ДТП с жертвами 95% устраивают трезвые. Давайте запретим без стограмма за руль садицца!
показати весь коментар
02.08.2021 14:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Если слегка обезумевший от вседозволенности и правового нигилизма народец массово пьяным за руль садиться, то никакие меры, кроме карательных не помогут. Две графы в статистике с самыми большими показателями смертности : ДТП и купание и почти везде, под градусом
показати весь коментар
02.08.2021 13:52 Відповісти
ДТП с жертвами 95% устраивают трезвые. Давайте запретим без стограмма за руль садицца!
показати весь коментар
02.08.2021 14:11 Відповісти
Ціль нових норм які розробляють в НДІ Укравтодору - здорожчання кілометра дороги, щоб автодорожна мафія заробляла ще більше грошей на тендерах! В Грузії дороги які будував Саакашвілі коштували 250 тис. доларів за кілометр, а в нас більше 1 млн. доларів! Тобто навіть ідіотам зрозуміло що в ціну вкладені роботи які не виконуються, матеріали які не використовуються і всі ці заробітки забирає собі автодорожна мафія. Тому норми потрібно правити в частині здешевшення будівництва кілометра автомобільної дороги, а не збільшувати товщину шарів та ширину роз'їздів! Ми не маємо коштів на ці будівництва, тому потрібно змінювати норми в сторону здешевлення а не здорожчання! А сьогодні НДІ праціює в тісній кооперації з виконавцями робіт, тобто мафією і розробляє норми в яких закладені роботи і матеріали які ніхто не виконує і не використовує і це злочин!!!!! Керівництво НДІ потрібно закривати в тюрму за сотні мільярдів збитків, які вони нанесли державі!
показати весь коментар
02.08.2021 15:19 Відповісти
Треба посилити контроль додержання норм і якості будівництва доріг. Тоді не буде заробляння "ще більше грошей на тендерах".
показати весь коментар
02.08.2021 19:04 Відповісти
Т.е. обдолбанные наркотой в хлам зебилы теперь будут без аварий ездить но новым дорогам?
показати весь коментар
02.08.2021 13:56 Відповісти
нит. теперь они перейдут на более тяжелую наркоту.
показати весь коментар
02.08.2021 14:05 Відповісти
Ага, к нулю, конечно
показати весь коментар
02.08.2021 14:09 Відповісти
А вместо разворотов и переходов поставят светофоры с перекрёстками, ограничением в 50 и радарами.
Кстате один такой переход уже устроили в чистом поле за Глевахой. Как положено - светофор (пешкодральный), зна 50 и радар.
показати весь коментар
02.08.2021 14:10 Відповісти
Есть знаки, поверь Просто не каждый может осознать, что на четырёхполоске с отбойником, в поле, такое может быть. И не видит.
показати весь коментар
02.08.2021 14:20 Відповісти
Цель недостижима: наш человек сам жизнью не дорожит и делает всё возможное, чтобы поскорее свалить с "этой планеты".
показати весь коментар
02.08.2021 14:13 Відповісти
Ага. Появилась "классная" практика, после строительства полотна, нагрести экскаватором землю с обочины. В итоге, за дорогой имеем обрыв высотой 2-3 метра, если не войти в поворот, или, например, попытаться уйти от "встречки" - смерть гарантированна на 100%!!!
показати весь коментар
02.08.2021 14:19 Відповісти
"цель - сведение смертности на дороге к нулю" не на часі. Зараз життя людей та країни залежить від ступеню ідіотизму зе та шобли, а він зашкалює!!!

Може нові виборчі норми тре встановити:
- окремі виборчі палати для 73;
- окремі лікарні для обраних ними преЗЕдентів, зепутатів та кабміну;
- галоперідол для зеРНБО
показати весь коментар
02.08.2021 14:29 Відповісти
Я уже знаю эти нормы - каждые пять метров дороги горб поперек высотой сантиметров 30 или яма такойже глубины.
показати весь коментар
02.08.2021 14:32 Відповісти
Може і дурацькі відбійники перероблять? На які масово нанизуються авто. І стовпчики-відбійники, відділяючі зупинки громадського транспорту від дороги встановлять?
показати весь коментар
02.08.2021 14:36 Відповісти
та навпаки - на одеській трасі бетонні розбирають і ставлять оці - залізні та вбивчі
показати весь коментар
02.08.2021 22:50 Відповісти
это означает что некто вошол во вкус, строить. убрать левые повороты, это значит строить развязки (клеверный лист) а это охренительные бабки на территории 1 км2. + все подельники, кумовья, братья, сваты которые занимаються инфраструктурой (освещение, ограждения, пеш. переходы, знаки) тоже будут при деле. я писал еще гройсману. сделайте сначала хорошую дорогу с разметкой и знаками а потом все остальное. он переслал мое письмо в укравтодор и уже от туда меня послали нах..... й. типа мы работаем согласно норм и требований, которые сами себе придумали.
показати весь коментар
02.08.2021 14:47 Відповісти
21 міст щонайменше - хоче затміть Кучму мабуть чи Ющенка.... За Ющенка же здається з'єднали Одесу з Києвом?
показати весь коментар
02.08.2021 22:49 Відповісти
Заметил одну интересную особенность. В Нидерландах светофоры устроены так, что если тебе загорается зелёный, то всем остальным участникам движения - красный. Включая пешеходов. Есть конечно очень редко исключения, но в основном - так. ИМХО это очень здравый подход в отличие от Украины, где зелёный загорается одновременно и водилам и пешеходам, а потом пешеходы выпрыгивают из-под колёс поворачивающего транспорта.
показати весь коментар
02.08.2021 15:05 Відповісти
Лев Парцхаладзе будучі міністром розвитку громад і територій вніс зміни в ДБН щодо зменшення ширини ряду (смуги). Це все для для підвищення рівня БДР. Логіка залізна: смуги вужчі, щоб розминутися водії автомобілів зменшать швидкість. І ще основне - екомомія матеріалів і ресурсів, збільшення обсягів дорожного будівництва, зменшення витрат на експлуатацію і поточні ремонти. Ай, молодець...
показати весь коментар
02.08.2021 15:15 Відповісти
А поциму ми ни в НАТЕ ? Папа, где море ?
показати весь коментар
02.08.2021 15:32 Відповісти
Напевно, всі асфальтовані дороги перетворять в "пральні дошки". Тобто, вся дорога - суцільний лежачий "зелений" поліцейській.
Тільки таким чином можна уявити зниження "смертності", що заявлено.
Ну дійсно, просто можливо уявити, що хтось з цього брехливого болота почне будувати дороги з одностороннім рухом (мін 2 полоси в одну сторону), робити зручні багаторівневі пішохідні переходи, ставити логічно працюючі адаптивні світлофори, дійсно карати по закону бухих та обдовбаних пальцатих за кермом, та т.і.
показати весь коментар
02.08.2021 16:11 Відповісти
Дороги нужно строить из расчета, что через 10 лет половина транспорта будет управляться автопилотом.
показати весь коментар
02.08.2021 16:25 Відповісти
Вот пожалуйста участок в 200 метров который не принадлежит никому и никто его делать не хочет. Поворот. Мол не принадлежит никому дорога.
49°42'16.5"N 37°38'50.9"E
Купянск, Харьковская область
https://www.google.com/maps/search/49%C2%B042'16.5%22N+37%C2%B038'50.9%22E+%D0%9A%D1%83%D0%BF%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA,+%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C+https:%2F%2Fgoo.gl%2Fmaps%2F1j3gbWbrc6K84fP98/@0,0,22z
Сколько там машин побили не пересчитать.
Уже лет 10 как разбитая в хлам. Зато за ней и перед ней сделали. А 200 метров так и лежат разбитые в хлам. Великие крадивництво.
показати весь коментар
02.08.2021 17:28 Відповісти
"...під час будівництва та ремонту доріг у межах президентської програми "Велике будівництво" будуть прописані вимоги щодо мінімальної товщини шарів дорожнього покриття, смуг руху для аварійної зупинки, пішохідних переходів, дорожніх огороджень тощо."
Джерело: https://censor.net/ua/n3280376

Є ДБН і його вимоги повинні виконуватись незалежно від нявності будь-яких "програм".
показати весь коментар
02.08.2021 18:56 Відповісти
Клоун вирішив довести людей до кипіння - позакриває 21 лівий розворот а далі що? Для розвороту їхати 10-20 км? Де логіка???

А ось за освітлення - гарна думка. Нехай балансують АЕС нічним освітленням як роблять в Європі
показати весь коментар
02.08.2021 22:45 Відповісти
Ага.
Все сделаем за счёт бюджета, а потом зебил верховный переложит трассы в свой частный карман и поколения украинцев будут кормить писькаграя!
показати весь коментар
03.08.2021 15:39 Відповісти
 
 