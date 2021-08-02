"Укравтодор" вводить нові вимоги безпеки під час будівництва доріг: Мета - зведення смертності на дорозі до нуля

Безпеку на дорогах буде істотно посилено завдяки імплементації нових правил Державних будівельних норм, проведених "Укравтодором".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укравтодору", розроблений "ДерждорНДІ" проєкт направлено на погодження в міністерства.

"За основу взято концепцію VisionZero. Її мета – зведення цифри смертності на дорозі до нуля завдяки продуманій системі безпеки. Оновлення будівельних норм щодо створення автомобільних доріг забезпечує реалізацію одного з важливих принципів програми Vision Zero", - зазначили в агентстві.

Так, під час будівництва та ремонту доріг у межах президентської програми "Велике будівництво" будуть прописані вимоги щодо мінімальної товщини шарів дорожнього покриття, смуг руху для аварійної зупинки, пішохідних переходів, дорожніх огороджень тощо.

Крім того, для більшої безпеки руху вже не можна створювати віднесені ліві повороти на дорогах вищих категорій (крім перетинів з незначною інтенсивністю руху, до 20 тисяч автомобілів на добу).

Також дивіться: Будівництво багатопрофільної лікарні стартувало в Краматорську, - заступник голови ОП Тимошенко. ФОТОрепортаж

Пішохідні переходи на дорогах I категорії будуть створювати на різних рівнях, залежно від транспортних потоків. Також на автомобільних дорогах міжнародного значення I категорії з інтенсивністю руху більш як 30 тисяч автомобілів на добу обов'язковим є освітлення.

"У 2020 році набув чинності Закон про аудит безпеки, який передбачає оцінку чинників безпеки на кожному з етапів інфраструктурного циклу. Це дозволить суттєво наблизитися до впровадження принципів Vision Zero", - вважають в "Укравтодорі".

Першими нові норми використають на реконструкції траси М-05 Київ - Одеса. Після проведення аудиту тут закриють 21 із 23 лівих розворотів.

Крім того, починаючи з 2021-го, на всіх дорогах поставлять уніфіковані нові дорожні знаки - без нечитабельних шрифтів і колірних поєднань, які важко сприймати водіям.

Як повідомляв координатор "Великого будівництва", заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, цього року в межах інфраструктурної програми президента Володимира Зеленського відремонтують і побудують 4500 км державних і 2000 км місцевих доріг.

Також дивіться: Наслідки зсуву ліквідовують на трасі в Одеській області, роботи завершать до 3 серпня, - "Укравтодор". ФОТО