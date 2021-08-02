Російські бойовики затримали представників СММ ОБСЄ на блокпостах поблизу окупованих Оленівки і Старомихайлівки, - штаб ООС

Збройні формування Російської Федерації продовжують перешкоджати роботі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (СMM ОБСЄ) на тимчасово окупованій території, створюючи перешкоди й обмеження, а іноді навіть відкрито погрожуючи.

Про це йдеться в повідомленні штабу ООС у соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, в Оперативному звіті СММ ОБСЄ №19/2021 поширено інформацію про погрозу окупантів збити БПЛА СММ поблизу Старомихайлівки у разі його запуску.

"Вчергове окупанти заборонили перебуванню команді Місії на пункті пропуску поблизу населеного пункту Ізварине та затримали представників СММ ОБСЄ на блокпостах поблизу окупованих населених пунктів Оленівка та Старомихайлівка.

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Систематичні відмови СММ у доступі до районів на тимчасово окупованих територіях з боку кремлівських найманців вкотре засвідчують факт приховування численних порушень Мінських домовленостей задля подальшого загострення обстановки в районі проведення операції Об’єднаних сил", - йдеться в повідомленні.