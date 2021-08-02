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Новини Агресія Росії проти України
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Російські бойовики затримали представників СММ ОБСЄ на блокпостах поблизу окупованих Оленівки і Старомихайлівки, - штаб ООС

Російські бойовики затримали представників СММ ОБСЄ на блокпостах поблизу окупованих Оленівки і Старомихайлівки, - штаб ООС

Збройні формування Російської Федерації продовжують перешкоджати роботі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (СMM ОБСЄ) на тимчасово окупованій території, створюючи перешкоди й обмеження, а іноді навіть відкрито погрожуючи.

Про це йдеться в повідомленні штабу ООС у соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, в Оперативному звіті СММ ОБСЄ №19/2021 поширено інформацію про погрозу окупантів збити БПЛА СММ поблизу Старомихайлівки у разі його запуску.

"Вчергове окупанти заборонили перебуванню команді Місії на пункті пропуску поблизу населеного пункту Ізварине та затримали представників СММ ОБСЄ на блокпостах поблизу окупованих населених пунктів Оленівка та Старомихайлівка.

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Систематичні відмови СММ у доступі до районів на тимчасово окупованих територіях з боку кремлівських найманців вкотре засвідчують факт приховування численних порушень Мінських домовленостей задля подальшого загострення обстановки в районі проведення операції Об’єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

Автор: 

бойовик (3414) затримання (4336) спостерігач (397) ОБСЄ (3498) тероризм (2865) Донбас (22354)


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Топ коментарі
+7
Половина ОБСЕ из кацапов состоит, что же они своим угрожают
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02.08.2021 14:11
+7
Задержали...и в ресторан.
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02.08.2021 14:14
+5
Вторую половину и не пускают, а первая - кацапская сама знает где ходить. Зато по нашей территории шарятся беспрепятственно, а как еще с лохами...
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02.08.2021 14:17
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Половина ОБСЕ из кацапов состоит, что же они своим угрожают
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02.08.2021 14:11 Відповісти
Вторую половину и не пускают, а первая - кацапская сама знает где ходить. Зато по нашей территории шарятся беспрепятственно, а как еще с лохами...
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02.08.2021 14:17 Відповісти
А ОБСЕ чего сопли жуёт, какие меры собирается предпринимать? Или им лишь бы очередную бумажку составить и зарплату вовремя получить?
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02.08.2021 14:11 Відповісти
Задержали...и в ресторан.
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02.08.2021 14:14 Відповісти
таки да .сколько видосиков было как эти обсе шники с дырявыми по саунам и кабакам вместе гуляют
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02.08.2021 14:17 Відповісти
Правильно! Ще б вивели "в ярок"! Може-б тоді вони трохи "мазгами параскинули"?
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02.08.2021 14:17 Відповісти
та ради бога это всё на публику .дырявые с ордло водителями подрабатывают в этой миссии
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02.08.2021 14:20 Відповісти
Вони там і "спостерігачами" працюють! А коли це кацапи своїх жаліли? "Бабы новых нарожают!"
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02.08.2021 14:24 Відповісти
а де заяви про стурбованність?! Ніт?
А що з цього приводу скаже фрау Ріббентропп?
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02.08.2021 14:21 Відповісти
Порошенко потребовал немедленного освобождения представителей СММ ОБСЕ. Молодец!
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02.08.2021 14:23 Відповісти
ВСУ нужно обеспечивать передовым вооружением, готовить для зимы комфортные условия с той же баней!!! И снайперами насытить передовую, чтобы сепары с кацапней осознавали неизбежность ответки!!! На ОБСЕ нет надежды, они себя уже показали... И базу америкосов соорудить в Мариуполе или рядом....!!!!!!!!!!
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02.08.2021 14:24 Відповісти
ВСУ нужно обеспечивать передовым вооружением, готовить для зимы-даа хоть лазерные пушки дай а команды стрелять не будет,смысл какой?
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02.08.2021 14:32 Відповісти
бред.. пора кончать эту юхн с ссссммм-ами и с вытекающим в\п)))
доказательств хватает
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03.08.2021 03:34 Відповісти
 
 