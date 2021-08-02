Російські терористи розмістили озброєння і техніку за межами виділених місць зберігання, - СММ ОБСЄ

Російські бойовики розмістили озброєння за межами виділених місць зберігання на полігонах Успенка і Круглик на тимчасово непідконтрольній уряду України території Луганської області.

Про це йдеться у Звіті СММ ОБСЄ від 31 липня 2021 року, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення штабу ООС у соціальній мережі "Фейсбук".

Так, БПЛА малого радіуса дії СММ ОБСЄ зафіксував озброєння, розміщене за межами виділених місць зберігання на полігонах Успенка та Круглик на тимчасово непідконтрольній Уряду України території Луганської області, а саме: 6 протитанкових гармат, 20 гаубиць та 61 танк.

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Також кремлівські найманці розмістили в зоні безпеки на території об’єкту в Будьонівському районі Донецька 4 одиниці БТР, 8 одиниць МТ-ЛБ, землерийну машину (МДК-3) та броньовану ремонтно-евакуаційну машину (БТС-4А).