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Новини Агресія Росії проти України
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Російські терористи розмістили озброєння і техніку за межами виділених місць зберігання, - СММ ОБСЄ

Російські терористи розмістили озброєння і техніку за межами виділених місць зберігання, - СММ ОБСЄ

Російські бойовики розмістили озброєння за межами виділених місць зберігання на полігонах Успенка і Круглик на тимчасово непідконтрольній уряду України території Луганської області.

Про це йдеться у Звіті СММ ОБСЄ від 31 липня 2021 року, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення штабу ООС у соціальній мережі "Фейсбук".

Так, БПЛА малого радіуса дії СММ ОБСЄ зафіксував озброєння, розміщене за межами виділених місць зберігання на полігонах Успенка та Круглик на тимчасово непідконтрольній Уряду України території Луганської області, а саме: 6 протитанкових гармат, 20 гаубиць та 61 танк.

Також читайте: Російські бойовики затримали представників СММ ОБСЄ на блокпостах поблизу окупованих Оленівки і Старомихайлівки, - штаб ООС

Також кремлівські найманці розмістили в зоні безпеки на території об’єкту в Будьонівському районі Донецька 4 одиниці БТР, 8 одиниць МТ-ЛБ, землерийну машину (МДК-3) та броньовану ремонтно-евакуаційну машину (БТС-4А).

Автор: 

ОБСЄ (3498) тероризм (2865) Донбас (22354) техніка (1820) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+7
Почему эта техника не уничтожается? Ведь ее там нет и быть не должно, и никто не пожалуется, ведь все это обман зрения. И зачем ним беспилотники Турецкие, или их тоже как бы нет, как и Главнокомандующего?
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02.08.2021 14:23
+3
За своим очком смотри, я офицер запаса. И зачем мне туда ехать, наблюдать как такие как ты ЗЕослы армией керуют?
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02.08.2021 14:54
+2
Потому что наша Бубочка дала приказ не стрелять. Он еще во время предвыборной кампании заявлял, что "нужна проста пиристать стрилять". Лучше в шоколадный глазик ***** позаглядывать как в калейдоскоп
Російські терористи розмістили озброєння і техніку за межами виділених місць зберігання, - СММ ОБСЄ - Цензор.НЕТ 7723
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02.08.2021 15:18
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Почему эта техника не уничтожается? Ведь ее там нет и быть не должно, и никто не пожалуется, ведь все это обман зрения. И зачем ним беспилотники Турецкие, или их тоже как бы нет, как и Главнокомандующего?
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02.08.2021 14:23 Відповісти
...нам...
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02.08.2021 14:28 Відповісти
Потому что у нас есть ВСУ, 250000 чел., чей Конституционный долг защита Родины, а ты про это не знал?
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02.08.2021 14:42 Відповісти
За своим очком смотри, я офицер запаса. И зачем мне туда ехать, наблюдать как такие как ты ЗЕослы армией керуют?
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02.08.2021 14:54 Відповісти
Ты свои мозги здесь выложи для начала, молодые офицеры увольняются из этого балагана, служить в нем не хотят, а ты тут мое удостоверение решил посмотреть. Кретины...
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02.08.2021 15:45 Відповісти
Потому что наша Бубочка дала приказ не стрелять. Он еще во время предвыборной кампании заявлял, что "нужна проста пиристать стрилять". Лучше в шоколадный глазик ***** позаглядывать как в калейдоскоп
Російські терористи розмістили озброєння і техніку за межами виділених місць зберігання, - СММ ОБСЄ - Цензор.НЕТ 7723
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02.08.2021 15:18 Відповісти
якуты опять заблудились?
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02.08.2021 14:28 Відповісти
так начасі команда "333"
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02.08.2021 14:29 Відповісти
Ну, разместили и чё? Шо дальше, какой смысл в вашей мониторинговой миссии? Что санкции какие то будут? Нихрена, нули, пустое место ваша миссия и ваши выводы.
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02.08.2021 14:34 Відповісти
А кули не разместить никто же не стреляет,сидят как мыши в окопах,ждут заветные 2га..
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02.08.2021 14:37 Відповісти
А їм можна. Наш же през приховує злочини окупанта.
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02.08.2021 14:38 Відповісти
Не террористы, а партнеры по СЦКК, СММ, трехсторонней комиссии, Нормандскому формату ну и прочее, прочее.
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02.08.2021 14:43 Відповісти
У оккупантов есть выделенная для хранения военной техники территория Украины...
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02.08.2021 14:55 Відповісти
Просто констатировали и даже "ай-ай-ай!" не сказали?!!
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02.08.2021 14:59 Відповісти
З пустого в порожнє !!!))))
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02.08.2021 15:06 Відповісти
а потому что нет механизма наказания за такие действия !!!
(как и за стрельбу и за ранения (и не только) наших солдат)
нигде не прописано ни в одном документе не отворотное и мгновенное наказание!!!
А НЕ НАКАЗАННОЕ ЗЛО - БОРЗЕЕТ !!!!
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02.08.2021 15:10 Відповісти
А хто забороняє ВСУ провести відповідні міроприємства?
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02.08.2021 15:14 Відповісти
И ни одна люсяарестович не вякнет по этому поводу. Зато лезет слабоумное определять и комментировать внешнюю политику Украины,типа кто то ее просил это делать. Дол***бы у власти полные.
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02.08.2021 15:51 Відповісти
Російські терористи розмістили озброєння і техніку за межами виділених місць зберігання, - СММ ОБСЄ - Цензор.НЕТ 5918
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02.08.2021 20:19 Відповісти
 
 