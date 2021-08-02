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Новини
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"Я радник Офісу і обіймаю кілька посад в Україні, але все це другорядне порівняно з викладанням у Піттсбурзі", - Милованов

Радник керівника Офісу Президента України, президент Київської школи економіки Тимофій Милованов розповів про свою роботу професором у Піттсбурзі.

Про це він поділився на своїй сторінці у фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

У процесі розповіді Милованов поінформував, що в Чикаго на кордоні його відправили на перевірку.

"У мене є Goobal Entry. Це означає, що я пройшов глибокий background check і мене зазвичай система пропускає автоматично, без спілкування з людиною. Цього разу так не вийшло. Система ідентифікувала моє обличчя (facial recognition), незважаючи на синець і запливше око. І відправила до офіцерів митниці та кордону. Мені це не сподобалось. Я трохи злякався. Бо я не був в США з минулого листопада. І технічно порушив вимоги грін карти знаходиться більшу частину року в США. Я постійно порушую цю вимогу останні 7 років, але намагаюсь бувати в США кожного місяця. Тоді прикордонники не чіпляються", - розповів він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Милованов - це провокатор для дискредитації критиків влади", - журналіст Ніколов

"Офіцери почали розпитувати мене про мою діяльність в Україні. Я сказав що був міністром, але маю повну позицію професора в Піттсбургу, плачу податки тут, маю тут пенсійні заощадження тощо. Тобто США з точки зору їхніх законів є для мене домом. Так, я є радником Офісу (Президента. - Ред.), викладаю в Київській Школі Економіки, та маю кілька посад в Україні, але це все вторинне порівняно з викладанням в Піттсбургу. Вони запитали як я викладав минулого року. Я сказав онлайн. І все. Мої аргументи прийняли", - акцентував Милованов.

"Перевірили і відпустили", - додав він.

Я радник Офісу і обіймаю кілька посад в Україні, але все це другорядне порівняно з викладанням у Піттсбурзі, - Милованов 01
Я радник Офісу і обіймаю кілька посад в Україні, але все це другорядне порівняно з викладанням у Піттсбурзі, - Милованов 02
Я радник Офісу і обіймаю кілька посад в Україні, але все це другорядне порівняно з викладанням у Піттсбурзі, - Милованов 03

Автор: 

США (22497) Милованов Тимофій (415) Офіс Президента (2020)


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Топ коментарі
+49
Він громадянин України. А в штатах має грінкарту. Там платить податки і накопичує пенсію.
А в нас заробляє на лохах.
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02.08.2021 14:44
+34
Втік у США, після наробленого в Україні....
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02.08.2021 14:37
+34
"Я советник Офиса и занимаю несколько должностей в Украине, но все это второстепенно по сравнению с преподаванием в Питтсбурге", - Милованов - Цензор.НЕТ 4876
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02.08.2021 14:44
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Втік у США, після наробленого в Україні....
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02.08.2021 14:37 Відповісти
Він громадянин України. А в штатах має грінкарту. Там платить податки і накопичує пенсію.
А в нас заробляє на лохах.
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02.08.2021 14:44 Відповісти
В статті все написано. Читайте уважно.
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02.08.2021 15:06 Відповісти
Смішно...
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02.08.2021 15:46 Відповісти
Зеленский на 73% и остальных невинных зарабатывает столько, что ему не нужны пенсионные накопления, ему нужны избиратели безмозглые и как можно побольше. Те, кто верит в хорошего и справедливого батюшку царя - плохие министры хотели поднять цену на электрику, а он, наш защитник не позволил, отложил на месяц.
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02.08.2021 15:20 Відповісти
Зеленский уже заработал себе на президентскую пенсию. Вы за него не беспокойтесь.
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02.08.2021 16:56 Відповісти
Если он такой же профессор, как советник, то несчастные студенты.
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02.08.2021 16:02 Відповісти
битый проффессор двух небитых стоит
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02.08.2021 19:02 Відповісти
"Я советник Офиса и занимаю несколько должностей в Украине, но все это второстепенно по сравнению с преподаванием в Питтсбурге", - Милованов - Цензор.НЕТ 9977
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02.08.2021 14:37 Відповісти
"Я советник Офиса и занимаю несколько должностей в Украине, но все это второстепенно по сравнению с преподаванием в Питтсбурге", - Милованов - Цензор.НЕТ 4876
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02.08.2021 14:44 Відповісти
Мальдов - то де?
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02.08.2021 14:44 Відповісти
Кацапсинка, ну ти хочаб не палився так люто! Мало того що не впізнаєш Банкову, так щей дикі фантазій про "пивнушкі" на Мальдівах.
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02.08.2021 14:48 Відповісти
Думаєте, що справжній офіс Зєлєнского на Мальдівах? 😮
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02.08.2021 14:49 Відповісти
Це якась відома особа, чи ваша подружка?
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02.08.2021 15:56 Відповісти
Подмацковье
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02.08.2021 14:47 Відповісти
То у дебіла клепка випала.😆
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02.08.2021 15:00 Відповісти
Бар "Голубая устрица".
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02.08.2021 14:49 Відповісти
Сховайся у свою клоаку, зелене.
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02.08.2021 14:58 Відповісти
Опять вторую букву "ф" в названии должности пропустили.
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02.08.2021 14:37 Відповісти
Помощник нужен? Комммуникабельный, звать илюха.
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02.08.2021 14:37 Відповісти
ничего ж себе холёный п.дарас
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02.08.2021 14:37 Відповісти
Интересно, дебилы и п.тарас... два в одном.
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02.08.2021 14:49 Відповісти
"Я советник Офиса и занимаю несколько должностей в Украине, но все это второстепенно по сравнению с преподаванием в Питтсбурге", - Милованов - Цензор.НЕТ 8758
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02.08.2021 14:55 Відповісти
существо с грникард работает в ОП и боится таможенников США. Таможенников Украины он не боится. Разница существенная, как по мне...
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02.08.2021 14:39 Відповісти
Дайте ему во второй глаз, шоб система не выпускала.
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02.08.2021 14:39 Відповісти
Свадебный Хенерал этот Милый в ванне а рядом какая Хайка сидит..
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02.08.2021 14:40 Відповісти
Может там какой негр с битой тебя и "оставит" навсегда...эх, мечты-мечты
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02.08.2021 14:41 Відповісти
"Вдома...". Отам і сиди. Тут і без тебе праффесорів вистачає.
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02.08.2021 14:41 Відповісти
вот так... он еще и праффэссар... что он нюхает?
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02.08.2021 14:41 Відповісти
А Трускавець, що в Пітсбург перейменували?
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02.08.2021 14:42 Відповісти
Ну Новгородское же переименовали в Нью-Йорк.
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02.08.2021 15:02 Відповісти
То його первинна назва була, так що з Нью Йорком трохи мимо
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02.08.2021 15:27 Відповісти
https://news.liga.net/society/video/milovanov-priznalsya-chto-v-aspiranture-kuril-marihuanu-video

Милованов признался, что в аспирантуре курил марихуану: видео
П.С. Вопросы есть ?
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02.08.2021 14:43 Відповісти
Шмаркля принял наркотики на Закарпатье
https://m.youtube.com/watch?v=********-Lo
Это кого-то удивило?!🙄
🐸🎹🎹
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02.08.2021 15:12 Відповісти
имею полную позицию профессора в Питтсбурге, плачу налоги здесь, имею здесь пенсионные сбережения и тому подобное. То есть США с точки зрения их законов для меня является домом. Так, я являюсь советником Офиса (Президента. - Ред.), преподаю в Киевской Школе Экономики, и занимаю несколько должностей в Украине, но это все вторично по сравнению с преподаванием в Питтсбурге. Источник: https://censor.net/ru/n3280393

Все що ви хтіли знати про Мілованова, але стидались спитати.
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02.08.2021 14:44 Відповісти
Раньше, до победы Коломойского, дебилов во власти, радостно кричащих Я дебил!, было меньше.
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02.08.2021 14:45 Відповісти
...занимаю несколько должностей в Украине, но это все вторично по сравнению с преподаванием в Питтсбурге. - Украина и ее народ вторичны ,но этот "лапоть" советник "опы".,которая в Украине единственная ???
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02.08.2021 14:46 Відповісти
У каждого из этих уродов есть свой "Питтсбург", где они с удовольствием тратят награбленное. Украина для них лишь место для временного и очень хорошего "заработка".
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02.08.2021 14:46 Відповісти
На кой чёрт нам это надо? Вот же придурок.
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02.08.2021 14:47 Відповісти
Придурки все,кто голосовал за этих персонажей, а он умен..нравится вам это или нет
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02.08.2021 14:51 Відповісти
Он сам себя дебилом назвал. Так что не надо ляля.
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02.08.2021 15:17 Відповісти
"Я советник Офиса и занимаю несколько должностей в Украине, но все это второстепенно по сравнению с преподаванием в Питтсбурге".

Дебил сам себя палит, даже не осознавая этого.
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02.08.2021 14:47 Відповісти
Кому же,он преподает?
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02.08.2021 15:01 Відповісти
Кому и что он преподаёт - я не знаю.
Могу только предположить. ))
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02.08.2021 15:24 Відповісти
так он же дебил.
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02.08.2021 15:09 Відповісти
Напевне потрібно проінформувати в першу чергу Пітсбург про подвиги їхнього прохвесора-хулігана і в другу чергу тих зебілів, у яких залишилась клепка, де думають осісти після пограбування зелені мародери. Це явно не в Україні, яка після їхнього господарювання не зможе платити ні пенсій, ні зарплат.
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02.08.2021 14:47 Відповісти
Зашел однажды проффессор Милованов к прафесару Киве, а там прафессор Виктор Хведорович сидит и так ему с намеком : третьим будешь?
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02.08.2021 14:49 Відповісти
Так иди же ты на, падлюка!
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02.08.2021 14:51 Відповісти
Короче это чмо для которого Украина является просто кормушкой и более ничем..
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02.08.2021 14:54 Відповісти
- Здравствуйте, царь, очень приятно! Царь, очень приятно, царь! Очень приятно, здравствуйте, царь! Очень приятно, царь! Царь, очень приятно! Здравствуйте, царь!
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02.08.2021 14:56 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform/status/1422164733835231232
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02.08.2021 15:00 Відповісти
Данилюк эти должности обошел.
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02.08.2021 15:01 Відповісти
А, так это подрались два бывших иностранных студента? Высокие отношения...
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02.08.2021 15:01 Відповісти
думаешь ну вот...тошнотворнее уже не будет.. ан нет...будет...
дебильё хвастается наплевательским отношение к Законам и Конституции Украины...
зе-дыбельё вам по-прежнему по-приколу? или таки пофиг совсем.. а .сметуны ???
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02.08.2021 15:05 Відповісти
Дебил, - он и в Питтсбурге дебил. От себя не убежишь, чучело зе-бильное)
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02.08.2021 15:08 Відповісти
Хитрожопая собака чтоб тебе рент квартиры подняли
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02.08.2021 15:12 Відповісти
Крупнейшим учебным заведением города является https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%81%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Питтсбургский университет . Он входит в десятку самых больших https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D0%A1%D0%A8%D0%90&action=edit&redlink=1 университетов США . В университете имеется кафедра славянских языков и культур, которая совместно с центром российских исследований организовывает в числе прочего Летний институт иностранных языков, а также проводит программы для детей с русским языковым наследием.
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02.08.2021 15:14 Відповісти
Такие ДЕБИЛЫ занимают по несколько должностей в правительстве. Ему свиней кормить нельзя доверять, сдохнут. И таких в верхах 90%.
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02.08.2021 15:15 Відповісти
Ясно-понятно, Пенсільванія значить комільфо, а Індіана - не комільфо?
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02.08.2021 15:15 Відповісти
"..інфляція в США 40% на рік ..." - "прохвесор". Чесанув лохам -це вам не Україна з її 10%..
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02.08.2021 15:16 Відповісти
+5 Теж у око впало ...
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02.08.2021 15:57 Відповісти
А про признание в дебилизме промолчал,хитрый дебил.
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02.08.2021 15:19 Відповісти
як таку продажну курву можуть тримати на високій посаді у поважному універі ?
його давно мають вигнати з університету за аморалку
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02.08.2021 15:20 Відповісти
путин набрал Шрёдеров которые отстаивают интересы рассии.В Украине дебилов и ворюг напихали в наблюдательные советы на миллионные зарплаты а толку ноль.И главное что уроды не несут никакой ответственности.
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02.08.2021 15:21 Відповісти
Такой крутой университет окончил, а дебилом остался. Зря не прошел повышение квалификации на Трускавецких курсах.
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02.08.2021 15:41 Відповісти
..походу люди у Піттсбурзі не набагато розумніші ніж зебіли Зелі Неймовірної, якщо слухають курси професора Мілованова і готові йому сплачувати зряплату..
після Трампа, як президента Штатів, - це знак, що не тільки в Україні пасуться дебіли..
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02.08.2021 15:46 Відповісти
Да меня удивляет, что там такие идиоты как и здесь.
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02.08.2021 15:55 Відповісти
-"Так, я являюсь советником Офиса (Президента. - Ред.), преподаю в Киевской Школе Экономики, и занимаю несколько должностей в Украине, но это все вторично по сравнению с преподаванием в Питтсбурге." ВТОРИЧНО? Так какого "***" ты тут делаешь?
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02.08.2021 15:50 Відповісти
Работает на росийскую разведку .
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02.08.2021 21:35 Відповісти
Пусть Милованов улетает в Штаты. Хоть одним проходимцем а стране буде меньше. Зачем нам нужны такие проходимцы как он, как Яресько которая помогала Яценюку транши распиливать, как Михо, который не сделал для Украины не на йоту полезного.
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02.08.2021 15:54 Відповісти
Сосед Изя спросил ,_И шо ,после того как дали в глаз его, таки , ждут у Питтсбурге ? Даже не знаю ,как ответить.....
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02.08.2021 15:55 Відповісти
1500 за місяць ... І мабуть це ж і не так у них багато ...
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02.08.2021 15:59 Відповісти
Ну той катись туди, де тобі важливо ! Щоб це працювало в Країні і казало що ця робота , як і Країна для нього другорядні? От навибирали покидьків.
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02.08.2021 16:00 Відповісти
То все другорядне. Головне, що ти - дебіл.
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02.08.2021 16:04 Відповісти
Бл..., Профффффесор!!!!!!!!!!! Дибіл!!!!!!!!!!!!!!!!!!Профффффесор!!!!!!!!!!! Може Пітсбург на Неві???
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02.08.2021 16:38 Відповісти
редкое чмо и дебил. Видно даже по его говнопосту, нафига писать про "купил очки Армани"...
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02.08.2021 16:48 Відповісти
Я прочитав його допис і нічого цікавого не побачив. Кому цікаво цитати про його апартмент та спортклуби ? От чорношкіра мер Чикаго від демпартії відмовляється давати інтерв'ю білошкірим журналістам - це яка-ніяка а новина. А те що когось зняли з рейсу щоб прилаштувати мілованова - це не новина це business as usual.
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02.08.2021 17:42 Відповісти
Наш барон Майгель "...Да, кстати, барон, - вдруг интимно понизив голос, проговорил Воланд, - разнеслись слухи о чрезвычайной вашей любознательности. Говорят, что она, в сочетании с вашей не менее развитой разговорчивостью, стала привлекать всеобщее внимание. Более того, злые языки уже уронили слово - НАУШНИК и ШПИОН. И еще более того, есть предположение, что это приведет вас к печальному концу не далее, чем через месяц. .... вы напросились ко мне в гости именно с целью подсмотреть и подслушать все, что можно..." (М. Булгаков)
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02.08.2021 17:44 Відповісти
Армані за 120 евро - ціна совісті дебіла.
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02.08.2021 17:51 Відповісти
Каких только дебилов рождает земля украинская.
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02.08.2021 20:38 Відповісти
Судя по всему товарищ работает на росийское ГРУ . Профессорство в США как легальное прикрытие для сбора разведданных .
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02.08.2021 21:33 Відповісти
Що розумного може розповісти поц, вляпавшийся у зеленську владу???
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02.08.2021 21:37 Відповісти
 
 