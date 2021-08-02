"Я радник Офісу і обіймаю кілька посад в Україні, але все це другорядне порівняно з викладанням у Піттсбурзі", - Милованов
Радник керівника Офісу Президента України, президент Київської школи економіки Тимофій Милованов розповів про свою роботу професором у Піттсбурзі.
Про це він поділився на своїй сторінці у фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.
У процесі розповіді Милованов поінформував, що в Чикаго на кордоні його відправили на перевірку.
"У мене є Goobal Entry. Це означає, що я пройшов глибокий background check і мене зазвичай система пропускає автоматично, без спілкування з людиною. Цього разу так не вийшло. Система ідентифікувала моє обличчя (facial recognition), незважаючи на синець і запливше око. І відправила до офіцерів митниці та кордону. Мені це не сподобалось. Я трохи злякався. Бо я не був в США з минулого листопада. І технічно порушив вимоги грін карти знаходиться більшу частину року в США. Я постійно порушую цю вимогу останні 7 років, але намагаюсь бувати в США кожного місяця. Тоді прикордонники не чіпляються", - розповів він.
"Офіцери почали розпитувати мене про мою діяльність в Україні. Я сказав що був міністром, але маю повну позицію професора в Піттсбургу, плачу податки тут, маю тут пенсійні заощадження тощо. Тобто США з точки зору їхніх законів є для мене домом. Так, я є радником Офісу (Президента. - Ред.), викладаю в Київській Школі Економіки, та маю кілька посад в Україні, але це все вторинне порівняно з викладанням в Піттсбургу. Вони запитали як я викладав минулого року. Я сказав онлайн. І все. Мої аргументи прийняли", - акцентував Милованов.
"Перевірили і відпустили", - додав він.
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А в нас заробляє на лохах.
Милованов признался, что в аспирантуре курил марихуану: видео
П.С. Вопросы есть ?
https://m.youtube.com/watch?v=********-Lo
Это кого-то удивило?!🙄
🐸🎹🎹
Все що ви хтіли знати про Мілованова, але стидались спитати.
Дебил сам себя палит, даже не осознавая этого.
Могу только предположить. ))
дебильё хвастается наплевательским отношение к Законам и Конституции Украины...
зе-дыбельё вам по-прежнему по-приколу? или таки пофиг совсем.. а .сметуны ???
його давно мають вигнати з університету за аморалку
після Трампа, як президента Штатів, - це знак, що не тільки в Україні пасуться дебіли..