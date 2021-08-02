У серпні в Україну надійде мінімум 5 млн доз вакцини від COVID-19, - Ляшко

У серпні в Україну надійде ще 5 млн доз вакцини проти COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Сьогодні вже в Україну надійшло майже 12 млн доз вакцини, 5,6 млн уже сьогодні захищають українців, близько 6 млн доз очікують на українців, плюс як мінімум 5 млн доз вакцини надійдуть у серпні на територію України, і це ще не все. Ми будемо продовжувати нарощувати темпи поставок вакцин в Україну", - зазначив голова МОЗ.

Ляшко нагадав, що зараз Україна перебуває в "зеленій" зоні епідемічної небезпеки, і для того, щоб "зелений" рівень був і надалі, необхідно вакцинувати від COVID-19 якнайбільше громадян.

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