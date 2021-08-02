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У серпні в Україну надійде мінімум 5 млн доз вакцини від COVID-19, - Ляшко

У серпні в Україну надійде мінімум 5 млн доз вакцини від COVID-19, - Ляшко

У серпні в Україну надійде ще 5 млн доз вакцини проти COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Сьогодні вже в Україну надійшло майже 12 млн доз вакцини, 5,6 млн уже сьогодні захищають українців, близько 6 млн доз очікують на українців, плюс як мінімум 5 млн доз вакцини надійдуть у серпні на територію України, і це ще не все. Ми будемо продовжувати нарощувати темпи поставок вакцин в Україну", - зазначив голова МОЗ.

Ляшко нагадав, що зараз Україна перебуває в "зеленій" зоні епідемічної небезпеки, і для того, щоб "зелений" рівень був і надалі, необхідно вакцинувати від COVID-19 якнайбільше громадян.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Під час святкування Дня Незалежності закликаємо популяризувати вакцинацію від COVID-19, - Ляшко

вакцина (4419) Ляшко Віктор (1512) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+10
не знаю хто як - а я чекав пфайзера або модерну. Підвернулась можливість - щепився пфайзером. Якщо що - не депутат та не міліардер та грошей на лікування, якщо захврорію по-справжньому немає. Добре , коли багато антивакцинаторів - є можливість обрати собі те, що вважаю за потрібне!!
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02.08.2021 14:50
+7
А кто вас вообще спрашивает? У вас на лаптестане вас принудительно колют, при чем, даже не вакциной, а скотомицином спутник-вектор. И сразу записывают в очередь в крематорий
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02.08.2021 15:21
+5
Опа! Слилось ольгинское набутылочное Что и требовалось доказать
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02.08.2021 15:45
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У вас она уже обязательна - без QR-кода на лаптестане на работу не пускают
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02.08.2021 15:22 Відповісти
ды вы, батенька, просто эктрасекс!... с какого инфоуровня планеты черпаете данные?...
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02.08.2021 15:40 Відповісти
Проверка фейков в рамках партнерства с Facebook
В сети https://www.facebook.com/vok.svett/posts/1467359483471006 распространяют интервью Кэтрин Остин Фиттс, которое называют «Планета Локдаун» (Planet Lockdown). Кэтрин Остин Фиттс (американская инвестбанкирка и госслужащая) утверждает, что определенные группы элиты планируют перезапустить мировую систему денежных расчетов, положив конец обращению денег и установив контроль над всем человечеством. По ее мнению, для этого используют кризис здравоохранения, пандемию коронавируса и вакцинацию против него.
Впрочем, эти тезисы не соответствуют действительности, являются бездоказательными или касаются популярных теорий заговоров.
В предыдущих материалах мы уже разоблачали фейки ою:https://voxukraine.org/uk/bezpidstavno-svitove-zakulissya-planuye-skorotiti-naselennya-ta-chipuvati-vsih-hto-zalishitsya/ использовании вакцинации для «чипирования» человечества для его https://voxukraine.org/uk/bezpidstavno-nanochastinki-u-vaktsinah-mozhut-buti-priznacheni-dlya-kontrolyu-za-lyudmi/ контроля ;https://voxukraine.org/uk/fejk-vazhkij-covid-19-ye-alergiyeyu-na-dioksid-azotu-a-bilshist-lyudej-davno-mayut-imunitet/ использовании https://voxukraine.org/uk/nepravda-meta-karantinu-znishhiti-malij-i-serednij-biznes/ пандемии коронавируса и карантина с целью уничтожения малого и среднего бизнеса;https://voxukraine.org/uk/fejk-bill-gejts-nazhivayetsya-na-vaktsinatsiyi-i-mriye-skorotiti-naselennya-planeti/ использовании пандемии COVID-19 или вакцинации против нее с целью сокращения численности населения;https://voxukraine.org/uk/fejk-pandemiya-covid-19-ye-prihovanim-planom-zaprovadzhennya-novogo-totalitarnogo-ustroyu-u-sviti/ использовании пандемии COVID-19 для установки мировой диктатуры.
Далее опровергаем другие ложные тезисы, озвученные в видео.Ложный тезис 1. Глобальная элита планирует перезапустить денежную систему и положить конец деньгам в их нынешнем виде, чтобы установить глобальную слежку за людьми.
Фиттс https://www.facebook.com/100001502779625/videos/3726876057372450/ утверждает , что группа лиц, которых она не может четко определить (иногда она говорит о центральных банкирах и представителях глобальной капиталистической элиты), планируют перезапустить систему денежных расчетов во всем мире. Причем, в одних тезисах она утверждает, что планируется перевод всех денежных транзакций и расчетов на цифровую валюту, а в других - что речь идет лишь о переходе всех денежных расчетов в цифровой режим, что обеспечит возможности для тотального контроля населения (когда доступ к средствам зависит от поведения человека). По ее словам, из-за того, что финансовый переход вызывает хаос и его поддерживает население, эта группа лиц использует кризис здравоохранения и пандемии COVID-19.
Впрочем, нет никаких оснований утверждать о переходе центральных банков во всем мире на цифровые валюты или о том, что цифровизацией денежных расчетов в различных странах мира управляет какая-то группа людей. Денежной политикой и платежными системами управляют центральные банки отдельных стран. Нет доказательств, что существует группа людей, которая может определять политику центральных банков во всем мире или использовать ее для контроля над людьми. Создание официальных цифровых валют только https://www.wsj.com/articles/china-envisions-its-digital-currency-future-with-lotteries-and-a-years-worth-of-laundry-11609066819 тестируется центральными банками некоторых стран. А относительно денежных транзакций, то значительная их доля и так https://newsroom.mastercard.com/wp-content/uploads/2014/08/MasterCardAdvisors-CashlessSociety-July-20146.pdf осуществляется в безналичной форме, и этот процесс начался задолго до пандемии коронавируса.Ложный тезис 2. Противоэпидемические ограничения применяют, чтобы посеять страх и заставить людей подчиниться.
Также Фиттс https://www.facebook.com/100001502779625/videos/3726876057372450/ утверждает , что карантинные ограничения, онлайн образование и меры по отслеживанию контактов призваны установить глобальную систему слежения за людьми и контролировать все их действия.
Впрочем, нет доказательств существования той или иной группы людей, которая могла установить глобальную систему слежения или была бы способной влиять на политику отдельных стран. В то время, как есть доказательства https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2090123220300540 природного происхождения коронавируса SARS-CoV-2, распространение которого привело к пандемии COVID-19 и вызвало необходимость вводить карантин со стороны правительств многочисленных стран мира. О неискусственной природе пандемии и отсутствии мирового заговора при введении локдаунов странами мира мы уже писали ранее, например, https://voxukraine.org/uk/nepravda-koronavirus-stvorili-shtuchno-a-pandemiyu-zaplanuvali-film-plandemiya/ здесь , https://voxukraine.org/uk/nepravda-pandemiyi-covid-19-nemaye-karantinni-zahodi-maski-ta-plr-testi-bezgluzdi/ здесь и https://voxukraine.org/uk/nepravda-svitova-spilnota-vtilyuye-stsenarij-pandemiyi-ta-provodit-primusovu-tsifrovizatsiyu/ здесь .
То же самое касается утверждения спикерки о том, что карантинные ограничения вводятся с целью https://voxukraine.org/uk/fejk-vazhkij-covid-19-ye-alergiyeyu-na-dioksid-azotu-a-bilshist-lyudej-davno-mayut-imunitet/ уничтожения независимых от государства доходов людей и https://voxukraine.org/uk/fejk-svitovij-ekonomichnij-forum-kontrolyuye-lyudstvo-cherez-pandemiyu-koronavirusu-i-yevgeniku/ малого бизнеса , который поддерживает политиков-популистов таких, как Дональд Трамп и Берни Сандерс. Этому нет никаких доказательств.
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02.08.2021 15:55 Відповісти
Ляшко гарно свою справу робить - мінімум язиком меле і займається реальними проблемами.
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02.08.2021 15:23 Відповісти
Ляшко, вколи всі 5млн. доз Зелі Неймовірній - може вона здохне - ми зкинемося, хто скільки зможе..
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02.08.2021 15:35 Відповісти
"...поступит...вакцины.. !
А когда поступят ЛЕКАРСТВА от ковида ?
Хоть в очередь Украина стала к странам разработчикам - изготовителям ?
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02.08.2021 16:21 Відповісти
Це точно. https://youtu.be/EGwvdc9ji5s
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02.08.2021 16:23 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/27046771.html Країни, в яких використовують китайські вакцини

У серпні в Україну надійде мінімум 5 млн доз вакцини від COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2205
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02.08.2021 17:02 Відповісти
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