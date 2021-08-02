Понад 4 тис. навчальних закладів в Україні не мають централізованого водопостачання, - Держпродспоживслужба

Не мають централізованих мереж водопостачання, тобто використовують воду з колодязів, 4018 навчальних закладів по всій Україні, при цьому працюють на привізній воді 604 харчоблоки навчальних закладів.

Про це повідомила керівник Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів (Держпродспоживслужби) Владислава Магалецька, передає Цензор.НЕТ.

За даними відомства, з початку року Держпродспоживслужбою також було проведено 5 тис 686 комісійних перевірок об'єктів водопостачання, при цьому на кожному другому (52,9%) перевіреному об'єкті встановлено порушення.

"Наші стандарти якості не дотягують до європейських. Певні показники в Україні зовсім не беруться до уваги, деякі нормативи в Європі значно жорсткіші. Нам потрібно змінювати законодавство і підтягувати норми до європейських. Сподіваюся, що до кінця року матимемо важливі рішення, які дозволять посилити контроль над якістю води і змінити ситуацію в країні з водопостачанням", - зазначила Магалецька.

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Перевірки також встановили, що в кількох областях у централізованому водопостачанні порушення мають тотальний характер. Зокрема, порушення вимог дотримання санітарного законодавства зафіксовано в Запорізькій області на 98% перевірених об'єктах, у Дніпропетровській - на 90%, у Сумській - на 88%, у Миколаївській - на 93%, у Рівненській - на 89%, у Київській - на 100%.

Найбільші відхилення проб питної води за мікробіологічними показниками встановлені в Миколаївській та Івано-Франківській областях. Значні відхилення за санітарно-хімічними показниками встановлені в Запорізькій, Миколаївській та Рівненській областях.