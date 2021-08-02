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Новини
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Понад 4 тис. навчальних закладів в Україні не мають централізованого водопостачання, - Держпродспоживслужба

Понад 4 тис. навчальних закладів в Україні не мають централізованого водопостачання, - Держпродспоживслужба

Не мають централізованих мереж водопостачання, тобто використовують воду з колодязів, 4018 навчальних закладів по всій Україні, при цьому працюють на привізній воді 604 харчоблоки навчальних закладів.

Про це повідомила керівник Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів (Держпродспоживслужби) Владислава Магалецька, передає Цензор.НЕТ.

За даними відомства, з початку року Держпродспоживслужбою також було проведено 5 тис 686 комісійних перевірок об'єктів водопостачання, при цьому на кожному другому (52,9%) перевіреному об'єкті встановлено порушення.

"Наші стандарти якості не дотягують до європейських. Певні показники в Україні зовсім не беруться до уваги, деякі нормативи в Європі значно жорсткіші. Нам потрібно змінювати законодавство і підтягувати норми до європейських. Сподіваюся, що до кінця року матимемо важливі рішення, які дозволять посилити контроль над якістю води і змінити ситуацію в країні з водопостачанням", - зазначила Магалецька.

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Перевірки також встановили, що в кількох областях у централізованому водопостачанні порушення мають тотальний характер. Зокрема, порушення вимог дотримання санітарного законодавства зафіксовано в Запорізькій області на 98% перевірених об'єктах, у Дніпропетровській - на 90%, у Сумській - на 88%, у Миколаївській - на 93%, у Рівненській - на 89%, у Київській - на 100%.

Найбільші відхилення проб питної води за мікробіологічними показниками встановлені в Миколаївській та Івано-Франківській областях. Значні відхилення за санітарно-хімічними показниками встановлені в Запорізькій, Миколаївській та Рівненській областях.

освіта (1297) школа (2203) водопостачання (831) Держпродспоживслужба1 (573) вода (1176)


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Топ коментарі
+6
Следовательно и туалет они имеют типа сортир...на улице..
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02.08.2021 14:56
+4
Астанавитесь все Вы врете...В рейтинге оценки качества среднего образования Украина - одна из лучших в Восточной Европе и Центральной Азии, - Острикова
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02.08.2021 14:56
+4
даёшь, новый ЗЕ-университет за 7 млрд грн!
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02.08.2021 14:59
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Следовательно и туалет они имеют типа сортир...на улице..
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02.08.2021 14:56 Відповісти
Украина не расея! Обобщения не катят!
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02.08.2021 16:33 Відповісти
Астанавитесь все Вы врете...В рейтинге оценки качества среднего образования Украина - одна из лучших в Восточной Европе и Центральной Азии, - Острикова
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02.08.2021 14:56 Відповісти
А я согласен.Когда общаешься с людьми из других стран они тупые как пробки.
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02.08.2021 15:11 Відповісти
рівеь життя громадян, сам вказує які "пробки" при владі.Чим тупіші і жадібніші пробки,тим народ живе бідніше,адже в "тупих пробок" не вистарчає розуму,щоб покращити життя людей в державі
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02.08.2021 16:02 Відповісти
русскій?
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02.08.2021 15:12 Відповісти
даёшь, новый ЗЕ-университет за 7 млрд грн!
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02.08.2021 14:59 Відповісти
А централизованого и не нужно
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02.08.2021 15:09 Відповісти
Неправильно. Надо Бубочке сказать, что в 4 тыс школ нечем поливать тот миллиард деревьев, что Бубочка хочет посадить... Сразу воду тянуть начнут.
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02.08.2021 15:30 Відповісти
На каждое учебное заведение надо не меньше миллиона
А почему не мделать проще
Скважина, насос ,емкость на 1000литров
И система разводки выгребная яма
Вопрос решен
Зато все помещения гос чинуш /ремонт и прочее /
Деньги есть .
Ввести правило --ремонт у чинуш после
ремонта во всех подчиненных
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02.08.2021 15:59 Відповісти
Интересно,а в пречень этих заведений входят уч/зав. имеющие СВОЮ,отдельную от города, систему водоснабжения?
Систему водоотвода не учитывают?
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02.08.2021 16:30 Відповісти
а вы оцифруйте водоснабжение
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02.08.2021 16:38 Відповісти
 
 