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Новини Репресії в Білорусі
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У Білорусі журналіста Гордієвича засудили до 1,5 року колонії за "образу Лукашенка"

У Білорусі журналіста Гордієвича засудили до 1,5 року колонії за

Журналіста видання "Першый рэгиён" Сергія Гордієвича засудили до 1,5 року колонії за образу білоруського диктатора Олександра Лукашенка і двох міліціонерів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

50-річного журналіста звинуватили в образі й наклепі на Лукашенка, а також в образі двох міліціонерів у чаті на телеграм-каналі "Реальний Дорогичин".

Сам обвинувачений не визнав себе винним і відмовився давати свідчення в ході слідства.

"У ході розслідування я побачив презумпцію винності щодо мене. І ніяких свідчень не дав, користуючись своїм конституційним правом", - пояснив на одному із засідань Гордієвич.

Журналіст був затриманий 22 грудня минулого року співробітниками ОМОНу на шляху з Дорогичина в Брест. У його квартирі був проведений обшук, пізніше його затримали на 72 години на підставі кримінальної справи за ст. 368 КК РФ (образа Президента Республіки Білорусь).

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Білорусь (7923) Лукашенко Олександр (2653) репресії (1621) в’язниця (440)


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Топ коментарі
+9
У Білорусі журналіста Гордієвича засудили до 1,5 року колонії за "образу Лукашенка" - Цензор.НЕТ 1172
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02.08.2021 15:17
+8
Лукашеску, задохни, вурдалак!
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02.08.2021 15:18
+4
- голубая мечта закомплексованной ссыкливой Зели Императрицы..
"спасибо" за тупорылую, легкодоступную олигархам, аниматоршу Зелю 73%ным элитным зебилам.. ваші діти, зебіли, згадають вам не раз про прорив у сраку імені Зелі.. - вона просрала вже ВСЕ, дебилы-экспериментаторы..
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02.08.2021 15:32
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И в Украине нужно так делать.
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02.08.2021 15:12 Відповісти
Зеленский демократ(ну по крайне мере он так заявляет) следовательно, ты сейчас его оскорбил призывам к диктатуре, тебя надо сажать. Все верно, или скажешь, а тебя то за что?!
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02.08.2021 15:15 Відповісти
Президент это в первую очередь институция.
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02.08.2021 15:23 Відповісти
А Конституція як? А Закони? Ну і такі прості слова, як чесність, порядність... Хоча, яке ж вони відношення до інституції можуть мати, правда ж, виродку?
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02.08.2021 15:34 Відповісти
В текущее время данный персонаж на этом посту это не институция, а проституция.,
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02.08.2021 15:40 Відповісти
)) снова жалуешься,ростовский сметун...
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03.08.2021 07:19 Відповісти
Мойша, мы вам здравствуйте. Але не доўга. Скажыце, Мойша, як вам жывецца сёння ў вашай Карэйскай Народнай Беларусі? І другое пытанне, - асабіста вы, Мойша, колькі букетаў сваім мянтам падарылі ў мінулым годзе? Ня саскнарнічаў?
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03.08.2021 12:40 Відповісти
А ты в первую очередь - холоп.
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02.08.2021 16:12 Відповісти
У Білорусі журналіста Гордієвича засудили до 1,5 року колонії за "образу Лукашенка" - Цензор.НЕТ 1172
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02.08.2021 15:17 Відповісти
А ху-ху не хо-хо, чмо Олег ? Падло вперед в кацапию или в белОруССию, там тебя ждут, раб.
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02.08.2021 15:29 Відповісти
Анекдот из СССР

Встретились русский и американец и заспорили, у кого в стране больше свободы. Вот американец и говорит: я могу встать перед Белым домом и во всю глотку крикнуть: "Рейган дурак!", и мне ничего за это не будет. Русский отвечает: у нас тоже полная свобода. Я тоже могу выйти на Красную площадь и во всю глотку орать: "Рейган дурак!" И мне тоже ничего не будет.
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02.08.2021 15:32 Відповісти
Т.е., Зеленский должен отсидеть?
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02.08.2021 15:34 Відповісти
А разве у нас не так? Напиши против сивочолого и трое суток бана обеспечены. Несмотря даже на то, что оно не БоХ, ни ЦаР, ни президент.
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02.08.2021 17:13 Відповісти
Это я знаю.Но ты не путай интернетовские сайты и Закон страны.
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02.08.2021 17:36 Відповісти
Лукашеску, задохни, вурдалак!
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02.08.2021 15:18 Відповісти
Сотрудники ОМОН- Дебилы!!!!!! А лукошенко просто - ку-ку улетела!!!
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02.08.2021 15:19 Відповісти
Он его земляным червяком называл!
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02.08.2021 15:19 Відповісти
что-то постарел ГрЫгоровЫч, добреет...а мог ведь и к стенке поставить))
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02.08.2021 15:21 Відповісти
Отож. Беларусь хоть не Северная Корея. Там бы за такое из зенитного орудия расстреляли...два раза. А так всего лишь 1,5 годика сухарики погрызет на нарах. Эх, добрейшей души Грыгорыч
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02.08.2021 15:26 Відповісти
даже семью не тронули...дедушка Сталин от такой некомпетентности властей в гробу переворачивается))
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02.08.2021 15:38 Відповісти
У них такое в недалёком и обозримом будущем будет.
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02.08.2021 15:44 Відповісти
Сожгли бы из огнемета, при чем остались бы от него только волосы, как от "мятежного генерала", история о котором мелькала в сми.
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02.08.2021 17:49 Відповісти
Не будет не путай с Мордором,и подобного не было и не будет Зебил трусливее за Яныка
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02.08.2021 15:33 Відповісти
не будет.
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02.08.2021 15:33 Відповісти
К настоящему времени минимум 25% кандидаты в "сидельцы", а в дальнейшем - "всех не пересаджаешь", гляди ещё и сами на что-то посадят.
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02.08.2021 15:33 Відповісти
Скоро если я назову телевизионного клоуна из 95 квартета игрули на рояле клоуном а не президентом то меня СБУ заметут в ГУЛАГ, , как при Сралине, когда забирали на 25 лет в кацапский ГУЛАГ людей, которые подтерли в туалете тухес газетой " Правда" со сралинским ********* ? Вот это бла мы дожили до 1937 года кацапской Московии.
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02.08.2021 15:43 Відповісти
Просто ненавижу людей своим членом играющих в телевизоре на смех кацапов на пианино а потом стающих из-за 72% молодых идиотов президентами. Мне этого просто не понять никогда.
Вы не задумывались о кварталовце Валере Жидкове ?
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02.08.2021 15:59 Відповісти
Не будет.
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02.08.2021 15:48 Відповісти
Ну лукаш оскорбил публично сотни тысяч беларусов обозвав их наркоманами и сошло с рук.
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02.08.2021 15:32 Відповісти
- голубая мечта закомплексованной ссыкливой Зели Императрицы..
"спасибо" за тупорылую, легкодоступную олигархам, аниматоршу Зелю 73%ным элитным зебилам.. ваші діти, зебіли, згадають вам не раз про прорив у сраку імені Зелі.. - вона просрала вже ВСЕ, дебилы-экспериментаторы..
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02.08.2021 15:32 Відповісти
А Зеля чисто по дружбе сдал этому агрофюрреру СБУ-шную операцию, не забываем. Так что помните, что ещё три года правления Зермака и куда они приведут Украину.
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02.08.2021 15:34 Відповісти
лукашенко чмо
менти козли...а зеленський такий самий
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02.08.2021 15:35 Відповісти
описочка в статье по фрейду
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02.08.2021 15:36 Відповісти
На самом деле, кацапская шлюха зеленский - такое же сцикливое дерьмо, как и бульбофюррер, достаточно вспомнить на сколько лет посалили минера хаты мамы риммы. Но Украина не Беларусь, тут есть 25% граждан, которые никогда не согласятся быть рабами, следственно свои питорские диктаторские замашки, зеЛох может запихнуть себе в очко.
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02.08.2021 15:51 Відповісти
Так за этож награждать надо.Обругал 2-х ментов и главного узурпатора.Брависимо!
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02.08.2021 16:19 Відповісти
 
 