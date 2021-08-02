У Білорусі журналіста Гордієвича засудили до 1,5 року колонії за "образу Лукашенка"

Журналіста видання "Першый рэгиён" Сергія Гордієвича засудили до 1,5 року колонії за образу білоруського диктатора Олександра Лукашенка і двох міліціонерів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

50-річного журналіста звинуватили в образі й наклепі на Лукашенка, а також в образі двох міліціонерів у чаті на телеграм-каналі "Реальний Дорогичин".

Сам обвинувачений не визнав себе винним і відмовився давати свідчення в ході слідства.

"У ході розслідування я побачив презумпцію винності щодо мене. І ніяких свідчень не дав, користуючись своїм конституційним правом", - пояснив на одному із засідань Гордієвич.

Журналіст був затриманий 22 грудня минулого року співробітниками ОМОНу на шляху з Дорогичина в Брест. У його квартирі був проведений обшук, пізніше його затримали на 72 години на підставі кримінальної справи за ст. 368 КК РФ (образа Президента Республіки Білорусь).

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