У Білорусі журналіста Гордієвича засудили до 1,5 року колонії за "образу Лукашенка"
Журналіста видання "Першый рэгиён" Сергія Гордієвича засудили до 1,5 року колонії за образу білоруського диктатора Олександра Лукашенка і двох міліціонерів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
50-річного журналіста звинуватили в образі й наклепі на Лукашенка, а також в образі двох міліціонерів у чаті на телеграм-каналі "Реальний Дорогичин".
Сам обвинувачений не визнав себе винним і відмовився давати свідчення в ході слідства.
"У ході розслідування я побачив презумпцію винності щодо мене. І ніяких свідчень не дав, користуючись своїм конституційним правом", - пояснив на одному із засідань Гордієвич.
Журналіст був затриманий 22 грудня минулого року співробітниками ОМОНу на шляху з Дорогичина в Брест. У його квартирі був проведений обшук, пізніше його затримали на 72 години на підставі кримінальної справи за ст. 368 КК РФ (образа Президента Республіки Білорусь).
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Встретились русский и американец и заспорили, у кого в стране больше свободы. Вот американец и говорит: я могу встать перед Белым домом и во всю глотку крикнуть: "Рейган дурак!", и мне ничего за это не будет. Русский отвечает: у нас тоже полная свобода. Я тоже могу выйти на Красную площадь и во всю глотку орать: "Рейган дурак!" И мне тоже ничего не будет.
Вы не задумывались о кварталовце Валере Жидкове ?
"спасибо" за тупорылую, легкодоступную олигархам, аниматоршу Зелю 73%ным элитным зебилам.. ваші діти, зебіли, згадають вам не раз про прорив у сраку імені Зелі.. - вона просрала вже ВСЕ, дебилы-экспериментаторы..
менти козли...а зеленський такий самий