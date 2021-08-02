Атлети з позитивними допінг-пробами мусять понести справедливе покарання, попри всі заслуги, - Мінмолодьспорту

Міністерство молоді та спорту України та Національний олімпійський комітет України (НОК) категорично засуджують дії спортсменів, які порушують антидопінгові правила, принципи чесної гри і морально-етичні норми спорту.

Про це йдеться в заяві Мінмолодьспорту, інформує Цензор.НЕТ.

"Використання заборонених речовин і методів як допінгу є однією з проблем сучасного світового спорту, цей фактор підриває довіру до спортивних змагань і чесного суперництва та шкодить здоров’ю спортсменів. Допінг у спорті ― це обман, який нехтує принципами спортивної доброчесності та справедливої гри", - йдеться в заяві.

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Україна приєдналася до всіх міжнародних документів, спрямованих на боротьбу з допінгом: так, у 2001 році було ратифіковано Антидопінгову конвенцію Ради Європи, а в 2004 році ― Додатковий протокол. У 2006 році Україна стала однією з перших країн, які ратифікували Міжнародну конвенцію ЮНЕСКО про боротьбу з допінгом у спорті.

"Міністерство молоді та спорту і Національний олімпійський комітет України категорично засуджують дії спортсменів, які порушують антидопінгові правила, принципи чесної гри і морально-етичні норми спорту.

Незважаючи на всі здобуті регалії та попередні заслуги, атлети з позитивними допінг-пробами мають понести справедливе покарання у вигляді відсторонення від змагань, анулювання результатів їхніх виступів і застосування до них фінансових санкцій, зокрема позбавлення їх державних стипендій", - сказано в заяві.

У міністерстві зазначили, що Україна і надалі продовжуватиме політику нульової толерантності до допінгу, захищатиме права чистих спортсменів, і боротиметься з маніпуляціями в спорті, співпрацюватиме на національному та світовому рівні з організаціями, які підтримують принципи чистого спорту.

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Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський позбавив державних стипендій олімпійських призерів Наталію Давидову, Ольгу Коробку та Олексія Торохтія, які рішенням Міжнародного олімпійського комітету були позбавлені своїх нагород через застосування допінгу.