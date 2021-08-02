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Новини
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Україна готова виконати амбітні кліматичні цілі, але виключно за умови міжнародної фінансової підтримки, - експерт

Україна готова виконати амбітні кліматичні цілі, але виключно за умови міжнародної фінансової підтримки, - експерт

Кабінет Міністрів схвалив намір скоротити до 2030 року викиди парникових газів до 35% (порівняно з рівнем 1990 року) в межах Паризької угоди.

Ця мета – амбітніша, ніж у ЄС, який збирається скоротити викиди до 55%. Але амбіції України врівноважені чіткими умовами, на яких ми готові цю мету досягти, а саме – якщо міжнародна спільнота фінансово підтримає нашу країну. Якщо ж фінансова підтримка буде відсутня, то досягнення НВВ2 буде поставлено під загрозу. Про це написав заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Качка на своїй сторінці у Фейсбуку.

Так, відповідно до пункту 6 НВВ, "Україна зробила вагомий внесок у скорочення світових викидів парникових газів. За 11 років дії зобов’язань Сторін за Кіотським протоколом Україна сумарно скоротила свої викиди ПГ майже на 4,4 млрд тон CO2-еквіваленту порівняно з дозволеними рівнями викидів за цей період, що становить приблизно 10% від поточних річних глобальних викидів. Аде загальний економічний і соціальний розвиток України з 1990 року позначився падінням добробуту людей, деіндустріалізацією та погіршенням стану публічних фінансів", - цитує Качка документ, який підтримав Кабмін.

Також українська влада нагадує, що збройна агресія Російської Федерації та тимчасова окупація нею АР Крим, а також окремих районів Донецької та Луганської областей, негативно впливає на економічну ситуацію в Україні. Тому досягти поставлених кліматичних цілей Україна зможе, якщо їй буде гарантовано збереження та покращення доступу до зовнішніх ринків ключових торгових партнерів, а також сталої та передбачуваної торгівельної політики і відсутності обмежень і бар’єрів з боку Сторін Додатку І до РКЗК ООН та інших країн.

"Україна потребує доступу до фінансування проєктів кліматичної модернізації від Урядів розвинених країн, приватного сектору, міжнародних фінансових організацій та будь-яких інших донорів. Обсяги додаткових інвестицій, необхідних для відходу від сценарію "Бізнес як звичайно" і досягнення цілі НВВ, становить 102 млрд дол. США до 2030 року", - наголошується в документі.

Це означає, що Україна розраховує на залучення додаткового кліматичного фінансування у вигляді грантів від Урядів розвинених країн та будь-яких інших донорів, пільгового кредитування від міжнародних фінансових організацій, а також інших фінансових інструментів з метою створення окремого кліматичного фонду. Це своєю чергою дозволить збільшити обсяги фінансування декарбонізації економіки за рахунок комерційних банків та приватного сектору. Відсутність належної міжнародної підтримки ставить під загрозу досягнення мети НВВ, резюмував Качка.

Раніше генеральний директор Федерації роботодавців Руслан Іллічов заявив, що новий Національно визначений внесок (НВВ2) загрожує Україні повною зупинкою промисловості. А Міністерству екології варто спочатку заборонити ввезення в Україну "євроблях", які катастрофічно забруднюють повітря у великих містах, а вже потім перейматися проблемами глобального потепління.

Раніше Європейська Бізнес Асоціація заявила, що екомодернізація вітчизняної промисловості має відбуватися за значної фінансової підтримки держави, а не лише коштів бізнесу. За оцінкою експертів ЕВА, проєкт Другого Національно визначеного внеску України до Паризької угоди (НВВ2) має передбачати механізми державної допомоги.

Автор: 

клімат (180) Качка Тарас (121)


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Топ коментарі
+4
АКТЕРЫ и КЛОУНЫ готовы сыграть ЛЮБУЮ РОЛЬ!... лишь бы гонорар платили.
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02.08.2021 15:31
+4
Прохиндеи у власти готовы на все - "только денег дайте"
Украина готова выполнить амбициозные климатические цели, но исключительно при условии международной финансовой поддержки, - эксперт - Цензор.НЕТ 1176
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02.08.2021 15:34
+3
Я бы этим лжецам и аферистам не верил
Украина готова выполнить амбициозные климатические цели, но исключительно при условии международной финансовой поддержки, - эксперт - Цензор.НЕТ 4708
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02.08.2021 15:35
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В России возбудили уголовное дело против украинского олигарха Игоря Коломойского.
Дело завели в Главном следственном управлении МВД Татарстана, наказание по статье «Организация преступного сообщества» предусматривает до 20 лет лишения свободы.
По версии следствия, в декабре 2006 года Коломойский вместе с другими крупными украинскими предпринимателями - Геннадием Боголюбовым, Александром Ярославским и Павлом Овчаренко - создали преступное сообщество и украли нефть у компании «Татнефть» на сумму четыре миллиарда долларов.
Украина готова выполнить амбициозные климатические цели, но исключительно при условии международной финансовой поддержки, - эксперт - Цензор.НЕТ 4613
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02.08.2021 15:29 Відповісти
клоун проваливает задуманное и ему реально страшно его кукловодов нужно зачистить пока
они не оказались в алькатрасе..... потому шо тянется всё ещё с 2014..... так шо у бени вариан
тов не много - алькатрас, колыма или сердечный приступ по месту......
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02.08.2021 15:49 Відповісти
Нет такой страны Россия,есть просто засрашка,запомни это.
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02.08.2021 15:50 Відповісти
АКТЕРЫ и КЛОУНЫ готовы сыграть ЛЮБУЮ РОЛЬ!... лишь бы гонорар платили.
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02.08.2021 15:31 Відповісти
Я бы этим лжецам и аферистам не верил
Украина готова выполнить амбициозные климатические цели, но исключительно при условии международной финансовой поддержки, - эксперт - Цензор.НЕТ 4708
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02.08.2021 15:35 Відповісти
Это ппц))
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02.08.2021 15:33 Відповісти
Прохиндеи у власти готовы на все - "только денег дайте"
Украина готова выполнить амбициозные климатические цели, но исключительно при условии международной финансовой поддержки, - эксперт - Цензор.НЕТ 1176
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02.08.2021 15:34 Відповісти
А что сокращать
Полина промышленности стоит
Теперь примут что --- нам нельзя развивать про ышленность
Юля --- уже получала за сокращение выбросов
Растаскали по карманах
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02.08.2021 15:42 Відповісти
Дак кончились уже давно, надо снова чего то такого чтобы растаскать.
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02.08.2021 15:46 Відповісти
Я присоединяюсь!
Готов поменять свой бензиновый Евро-6 на амбициозный электромобиль.
В крайнем случае, на гибрид.
Но при условии, государственной поддержки.
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02.08.2021 15:42 Відповісти
ну шо запод опять лоханётся? делаем ставки....
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02.08.2021 15:52 Відповісти
Мде.... Мы уже кинули инвесторов в зелёную энергетику через йух, принесите ишо денег - нам кидать больше некого
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02.08.2021 17:14 Відповісти
Звучит как шантаж.
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02.08.2021 18:00 Відповісти
Да года через три парниковые газы будут только от велосипедистов.
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02.08.2021 18:56 Відповісти
какие климатические цели? кто будет контролировать? в Днепре на базе завода Прессов наверное какое то частное предприятие выбрасывает в окружающую среду цветной дым, рядом построили новые цеха (здание), так чтоб особо не было заметно, и травят дымом район пр. Богдана Хмельницкого, Тополя, и Кореи... и ни сантанции, ни полиции, никому это не интересно, а дышать этой гарью невозможно, особенно после Ковида... за чем тогда население стпращать за сжигание листьев или еще чего то? законы у нас для избранных!?
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02.08.2021 21:02 Відповісти
 
 