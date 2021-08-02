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"Слуга народу" Подгорна про "Північний потік-2": Захід все одно наш головний партнер. Не потрібно "ображатися" і "дивитися в інший бік"

Угода між США і Німеччиною про "Північний потік-2" це не просто встановлення дружніх відносин у межах євроатлантичного блоку між двома ключовими державами.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявила нардепка "Слуги народу" Вікторія Подгорна.

"Багатьом це видається поганим симптомом послаблення Заходу. Виходить, стратегічно В.Путін домагається своїх результатів. Так, зрозумілими методами - як типово ревізіоністська держава. Але результат у нього є - і це вкрай небезпечний сигнал для інших ревізіоністських держав: Захід стає слабшим, із Заходом можна грати, використовуючи подібного роду інструменти шантажу і тиску. І Захід змушений поступатися. Це погано не тільки для України, а й для самого колективного Заходу", - зазначила парламентарка.

За словами Подгорної, Україна має показувати західним партнерам, до чого ведуть поступки Кремлю.

"При цьому, звичайно, нам не слід псувати відносини з нашими західними стратегічними партнерами. Ми не можемо собі дозволити робити різкі розвороти із серії "ми образилися, грюкнемо дверима і подивимося в інший бік". Це неправильно. Не варто забувати, що у нас суспільство - однозначно проєвропейське за настроями; майже дві третини поділяють курс на інтеграцію в ЄС.

І грюкати дверима - це нерозумно. Тому що все одно саме Захід залишається нашим головним партнером. У них є свої слабкості і свої проблеми. Вони в тому числі хочуть десь захистити нас таким чином, ось такими поступками. Потрібно просто знайти правильну модель узгодження наших інтересів. І Україні важливо вести більш проактивну політику. Оскільки ми самі упускаємо важливі моменти і час", - додала нардеп.

Повний текст інтерв'ю з нардепкою "Слуги народу" Вікторією Подгорною читайте тут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина не перекриє "Північний потік - 2", навіть якщо він стане геополітичною зброєю Росії, - Bloomberg

Автор: 

Євросоюз (13313) Північний потік (2461) Подгорна Вікторія (8)


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Топ коментарі
+4
Сп-2 -это докательство того, что зеЛох политический ноль. Чучело, которое не способное ни на что, а только умеет, что обвинять папередников в личных *******
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02.08.2021 15:56
+3
Займитесь развитием экономики,хватит ныть про трубу,арестуйте агента кремля гетьмановича,дайте свободу украинскому бизнесу и западным инвесторам.
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02.08.2021 15:53
+3
говорить Западу, что они подельники рашиста - оккупанта Украины , - это не что инное, как говорить истину .И дело Запада обижатся ,или нет на то,что им Украина указывает на это, и они таковыми есть ,
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02.08.2021 16:10
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Займитесь развитием экономики,хватит ныть про трубу,арестуйте агента кремля гетьмановича,дайте свободу украинскому бизнесу и западным инвесторам.
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02.08.2021 15:53 Відповісти
https://twitter.com/Dredd_Director
https://twitter.com/Dredd_Director @Dredd_Director

На каналі "Рада" передача про те, яка офігенна країна Китай, і Україні варто брати з неї приклад незалежності від Заходу.
Далі Філарет втирає, що в Україні слід створити незалежну помісну церкву, бо віряни розділені між 2 патріархатами УПЦ (ПЦУ ж немає).
Курс на схід взято...
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02.08.2021 15:55 Відповісти
А можна просто закрити всі Ц?
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02.08.2021 16:17 Відповісти
Сп-2 -это докательство того, что зеЛох политический ноль. Чучело, которое не способное ни на что, а только умеет, что обвинять папередников в личных *******
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02.08.2021 15:56 Відповісти
Із всіма формулюваннями відносно чучелоЗЕ згоден, але, боюсь, запуск СП-2 від України не залежить. Ніяк. Хто б не був при владі. Фашисти є фашисти.
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02.08.2021 16:18 Відповісти
Зеленский самый великий президент этой страны! Он сделал для людей и страны столько , что не снилось всем президентам вместе взятым!!!!!!!! СЛАВА ВЕЛИКОМУ ЗЕЛЕНСКОМУ!!!!!!!
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02.08.2021 21:45 Відповісти
А на что еще эта власть способна, во внешней политике, кроме как обижаться и "смотреть в другую сторону"?
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02.08.2021 15:56 Відповісти
говорить Западу, что они подельники рашиста - оккупанта Украины , - это не что инное, как говорить истину .И дело Запада обижатся ,или нет на то,что им Украина указывает на это, и они таковыми есть ,
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02.08.2021 16:10 Відповісти
Україна повинна вести зовнішню політику з вектором насамперед на вигоду для самої України, не прив'язуючись до окремих країн чи напрямків.
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02.08.2021 16:12 Відповісти
Плювати на "партнерів". Немає їх. Є ситуативні співпадіння інтересів. Потрібно гнути свої інтереси. Але хто.......?
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02.08.2021 16:20 Відповісти
Большой геополитик мирового масштаба... эта Подгорная! Где-то уровня 95-го квартала... Даже сразу не знаешь с кем сравнить...
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02.08.2021 16:24 Відповісти
в отвір , задній отвір потрібно смотрэть
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02.08.2021 16:26 Відповісти
 
 