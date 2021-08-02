"Слуга народу" Подгорна про "Північний потік-2": Захід все одно наш головний партнер. Не потрібно "ображатися" і "дивитися в інший бік"

Угода між США і Німеччиною про "Північний потік-2" це не просто встановлення дружніх відносин у межах євроатлантичного блоку між двома ключовими державами.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявила нардепка "Слуги народу" Вікторія Подгорна.

"Багатьом це видається поганим симптомом послаблення Заходу. Виходить, стратегічно В.Путін домагається своїх результатів. Так, зрозумілими методами - як типово ревізіоністська держава. Але результат у нього є - і це вкрай небезпечний сигнал для інших ревізіоністських держав: Захід стає слабшим, із Заходом можна грати, використовуючи подібного роду інструменти шантажу і тиску. І Захід змушений поступатися. Це погано не тільки для України, а й для самого колективного Заходу", - зазначила парламентарка.

За словами Подгорної, Україна має показувати західним партнерам, до чого ведуть поступки Кремлю.

"При цьому, звичайно, нам не слід псувати відносини з нашими західними стратегічними партнерами. Ми не можемо собі дозволити робити різкі розвороти із серії "ми образилися, грюкнемо дверима і подивимося в інший бік". Це неправильно. Не варто забувати, що у нас суспільство - однозначно проєвропейське за настроями; майже дві третини поділяють курс на інтеграцію в ЄС.

І грюкати дверима - це нерозумно. Тому що все одно саме Захід залишається нашим головним партнером. У них є свої слабкості і свої проблеми. Вони в тому числі хочуть десь захистити нас таким чином, ось такими поступками. Потрібно просто знайти правильну модель узгодження наших інтересів. І Україні важливо вести більш проактивну політику. Оскільки ми самі упускаємо важливі моменти і час", - додала нардеп.

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