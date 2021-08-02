Міністр внутрішніх справ повинен особисто втрутитися в поліцейську розправу над Миколаївською інфекційною лікарнею, - Шахов

Замість вдячності за порятунок тисяч життів поліція Миколаївської області влаштувала справжній терор в обласній інфекційній лікарні.

Про це заявив співголова політичної партії "Наш край", народний депутат Сергій Шахов.

За його словами сьогодні вранці до кабінету директора КНП "Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб" Миколаївської обласної ради Світлани Федорової увірвалися люди у формі та заблокували роботу медичної установи. Виконати вимогу директора дочекатися адвоката, як це передбачено законом, поліцейські відмовилися.

"Очевидно, що дії правоохоронців обумовлені політичними причинами. Як партійка "Нашого краю", головний лікар Миколаївської лікарні Світлана Федорова завжди активно відстоювала інтереси пацієнтів та медичних працівників, критикувала владу за спробу знищити одну з найуспішніших медустанов країни, шукала спонсорів для ремонту відділень, коли держава відмовлялася виділити на це гроші. Саме під її керівництвом лікарня першою прийняла удар пандемії та успішно протистояла їй. Утім замість вдячності за порятунок тисяч життів – маємо поліцейський терор", — написав Сергій Шахов на своїй сторінці у фейсбук.

Він звернувся до Міністра внутрішніх справ з вимогою втрутитися і припинити самочинство.

"Україна на порозі нової хвилі агресивного штаму ковіду. Лікарям потрібна підтримка. Міністр зобов’язаний особисто втрутитися і зупинити це самочинство. Світлані не дають можливість навіть провести обхід в реанімації. Йдеться про порятунок життів. Хто відповідатиме за наслідки?" — заявив народний депутат.

Про факт незаконного обшуку повідомила сама Світлана Федорова на своїй сторінці у Фейсбук. На відео, яке виклала головний лікар, видно, як поліцейські "наче ненароком" скидають з полиць її особисті речі та копошаться в документах попри вимогу дочекатися адвоката.

Також за повідомленнями ЗМІ обшук проводять на підставі ухвали суду за підозрою, як вказано в документі, у "наче б то незаконних" нарахуваннях ковідних доплат лікарям та співробітникам лікарні. Йдеться про педіатрів, дитячого анестезіолога, медсестер, адміністративних та технічних працівників лікарні. Також головного лікаря звинувачують у "начебто незаконному" проведені ремонтів за кошти спонсорів.