Кремль шантажував США вторгненням в Україну, щоб добудувати "Північний потік - 2", - "слуга народу" Подгорна

США намагаються консолідувати західні країни - шляхом відновлення нормальних відносин з Євросоюзом і перш за все - з Німеччиною.

Про це заявила нардепка "Слуги народу" Вікторія Подгорна в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"З точки зору Джозефа Байдена, який вступив у переговорний процес із Путіним, - існувала реальна загроза агресії проти України. Водночас, на це і був розрахунок Кремля, який шантажував США вторгненням в Україну. Думаю, що в цьому полягала стратегічна лінія Володимира Путіна, який намагається досягти завершення проєкту "Північний потік-2". Стверджувати це з повною впевненістю я, звичайно, не можу, оскільки не є учасницею переговорів США з РФ. Але, очевидно, що така одна з ключових причин (не єдина) домовленостей про завершення будівництва "Північного потоку" між Ангелою Меркель і Джо Байденом", - зазначила парламентарій.

Водночас, за словами Подгорної, в таких домовленостях проглядається і ще один аспект - ціннісний.

Читайте також: "Слуга народу" Подгорна про "Північний потік-2": Захід все одно наш головний партнер. Не потрібно "ображатися" і "дивитися в інший бік"

"Він важливий у світлі так званої "доктрини Байдена". Справа в тому, що нинішній американський президент прийшов зі стратегічною установкою "America is back". В тому сенсі, що США повертаються як лідер ліберального світу і гарант ліберального порядку. Посил такий: консолідувати ліберальні демократії проти спроб авторитарних держав зруйнувати міжнародний порядок. Відповідно, США намагаються консолідувати західні країни - шляхом відновлення нормальних відносин з Євросоюзом і перш за все - з Німеччиною. Відносин, які серйозно підірвав Трамп", - пояснила вона.

Нардеп додала, що висунувши таку доктрину, Джо Байден досить чітко провів вододіл, підкресливши, що у світі є два полюси.

"І не випадково 25 січня цього року навіть Генсек ООН висловив тривогу, що існує загроза протистояння між Китаєм і Сполученими Штатами", - підкреслила вона.

Інтерв'ю зі "слугою народу" Вікторією Подгорною читайте тут.