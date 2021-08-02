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Кремль шантажував США вторгненням в Україну, щоб добудувати "Північний потік - 2", - "слуга народу" Подгорна

Кремль шантажував США вторгненням в Україну, щоб добудувати

США намагаються консолідувати західні країни - шляхом відновлення нормальних відносин з Євросоюзом і перш за все - з Німеччиною.

Про це заявила нардепка "Слуги народу" Вікторія Подгорна в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"З точки зору Джозефа Байдена, який вступив у переговорний процес із Путіним, - існувала реальна загроза агресії проти України. Водночас, на це і був розрахунок Кремля, який шантажував США вторгненням в Україну. Думаю, що в цьому полягала стратегічна лінія Володимира Путіна, який намагається досягти завершення проєкту "Північний потік-2". Стверджувати це з повною впевненістю я, звичайно, не можу, оскільки не є учасницею переговорів США з РФ. Але, очевидно, що така одна з ключових причин (не єдина) домовленостей про завершення будівництва "Північного потоку" між Ангелою Меркель і Джо Байденом", - зазначила парламентарій.

Водночас, за словами Подгорної, в таких домовленостях проглядається і ще один аспект - ціннісний.

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"Він важливий у світлі так званої "доктрини Байдена". Справа в тому, що нинішній американський президент прийшов зі стратегічною установкою "America is back". В тому сенсі, що США повертаються як лідер ліберального світу і гарант ліберального порядку. Посил такий: консолідувати ліберальні демократії проти спроб авторитарних держав зруйнувати міжнародний порядок. Відповідно, США намагаються консолідувати західні країни - шляхом відновлення нормальних відносин з Євросоюзом і перш за все - з Німеччиною. Відносин, які серйозно підірвав Трамп", - пояснила вона.

Нардеп додала, що висунувши таку доктрину, Джо Байден досить чітко провів вододіл, підкресливши, що у світі є два полюси.

"І не випадково 25 січня цього року навіть Генсек ООН висловив тривогу, що існує загроза протистояння між Китаєм і Сполученими Штатами", - підкреслила вона.

Інтерв'ю зі "слугою народу" Вікторією Подгорною читайте тут.

Автор: 

Байден Джо (2883) путін володимир (23758) росія (64923) США (22497) Північний потік (2461) Подгорна Вікторія (8)


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Топ коментарі
+19
Вопрос только в том, а где Украина во всей этой схеме? С кем мы и куда идём, после этого кидалова с СП-2, всеми этими ценностями и озабоченностями?
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02.08.2021 16:29
+10
Чушь собачья.
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02.08.2021 16:27
+10
_Единственное что может удержать путлера от войны - это гарантия что он получит сокрушительный ответ. Если он будет видеть нерешимость Запада ответить на нападение, то неизбежно нападёт! Решимость эту путлер проверил на вшивость в 2010 нападением на Польшу - страну ЕС и НАТО! - и обнаружил запущенный педикулёз...
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02.08.2021 16:30
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никто и не сомневался
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02.08.2021 16:25 Відповісти
Демократи в США свідомо допомагають путіну, щоб війна в Європі не закінчувалась ніколи. Демократи дали путіну добудувати Північний поток-2 щоб війна продовжилась з новою силою! Тепер Росія перекриє газ, створить енергетичну кризу в Україні і піде у наступ! Байден дав в руки путіна чергову зброю, щоб підігріти інтерес путіна до ведення агресивної війни! Це геополітика яка послаблює ЄС.
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02.08.2021 17:19 Відповісти
Тебе вже випустили з дурки?
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02.08.2021 18:13 Відповісти
Чушь собачья.
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02.08.2021 16:27 Відповісти
таки лучше с чёрного зеркала выбрала бы сюжет с премьером и свиньёй
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02.08.2021 17:12 Відповісти
Як і всі заяви чи висловлювання "слуг". Вистачає і одного Арахамії.
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02.08.2021 19:05 Відповісти
Вопрос только в том, а где Украина во всей этой схеме? С кем мы и куда идём, после этого кидалова с СП-2, всеми этими ценностями и озабоченностями?
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02.08.2021 16:29 Відповісти
де ж тут кидалово, коли мова йде якраз про шантаж штатів з бору мордира, напасти на Украіну, щоб добудувати ПП-2?
Шантаж,розумієте?
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02.08.2021 16:54 Відповісти
Шо опять не шатайте будку а то ***** нападьот? Что то Трамп не боялся шантажа и остановил сп2, а от угроз Б52 присылал полетать над Украиной успокаивая такой же ядерной дубиной, какой и ***** шантажирует.
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02.08.2021 18:05 Відповісти
Кидалово было когда украинцы выбрали зеленско и до сих пор многие считают ********* братской страной.
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02.08.2021 17:55 Відповісти
_Единственное что может удержать путлера от войны - это гарантия что он получит сокрушительный ответ. Если он будет видеть нерешимость Запада ответить на нападение, то неизбежно нападёт! Решимость эту путлер проверил на вшивость в 2010 нападением на Польшу - страну ЕС и НАТО! - и обнаружил запущенный педикулёз...
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02.08.2021 16:30 Відповісти
СП-2 построен.
Ордынские войска отводятся от границ?
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02.08.2021 16:30 Відповісти
Кремль занимался своим любимым делом, а чем занималась Украина?
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02.08.2021 16:31 Відповісти
зеЛох полностью просрал и комуникацию с партнерами по сп-2, но у зебилов виноват кто-угодно, но только не бубочка.
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02.08.2021 16:34 Відповісти
при всех недостатках бубочки , коррупция в Германии оказалась выше здравого смысла . А также желание немцев стать главной страной в ЕС .
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02.08.2021 20:11 Відповісти
Кремль шантажував США і Байден піддався шантажу.
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02.08.2021 16:35 Відповісти
дуже швидко.
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02.08.2021 16:43 Відповісти
Попахивает бредом. С таким же успехом они могли обещать разбомбить Воронеж. для США это по важности примерно на одном уровне.
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02.08.2021 16:36 Відповісти
Меньше надо выражать озабоченность, а действовать решительней и отрывать путе, то шо на пасху красят. А то ничего низззя, а то путин нападёт
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02.08.2021 16:37 Відповісти
Вот именно, что низя. На этом и построено левое мировоззрение.
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02.08.2021 16:41 Відповісти
Никто не может шантажировать Америку!!!! Это бред!!!! Просто болтовня!!!
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02.08.2021 16:39 Відповісти
Так це ж не саму Америку, а по суті - Украіну.
я не знаю чи правда, але давайте уявимо:
Плут каже, що "не дасте добудувати пп2, нападемо на Украіну".
Як діяти Америці, неповірити?
А якщо б дійсно, плут зайшов в Украіну далі, це проблема вже всього світу була б, непередбачуваним кінцем.
Ні?
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02.08.2021 17:09 Відповісти
Тю, бред, а что им мешает вторгнуться после того как достроят? Наоборот им для этого этот сраный поток развязывает вообще все руки.
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02.08.2021 16:48 Відповісти
Вы вообще, понимаете, что значит вторжение . Вторжение в Афганистан чем закончилось? Афганцы поимели как хотели доблестные советские войска. Также будет и в Украине.
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03.08.2021 04:28 Відповісти
Звідки інфа, зєдамбаска?
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02.08.2021 16:50 Відповісти
думаю, что кремляди больше боялись, что бы наши не пошли в атаку освобождать наши территории, очень сомневаюсь, что лаптям хотелось пойти на Киев и отгрести по полной.
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02.08.2021 16:50 Відповісти
Умом зеленых не понять
Разумковым рейтинг не измерить
На храме ПРЕЗ нарисовать
Сказать икона - будут верить
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02.08.2021 16:53 Відповісти
Кремль шантажував США? А що робив Косоворотка? А Косоворотка носився по всьому світу і кричав, що бажає зустрічі з терористом № 1 і що він не вбивця (чи можен я щось пропустив і він сказав, що вбивця?) і що в очах терориста він бачитьь мир і віддав йому ключого свідка Цемаха по збиттю латака, не міжнародному суду, а ворогу. Злив інформацію по "вагнерівцях", сказав що то не його операція, а вказав на членів НАТО і показав їм дулю без маку. А після того що США, що туркам приходилось виводити свою агентуру і тратити мільярди на їх безпеку. А скільки потрібно буде часу, щоб створити нову сітку? То ви самі сказали, що путін і росія друзі, а вимагаєте від когось санкцій? Це ви "зелені" злили Україну. Вам українська мова і сама Україна заважає розвитку бізнесу, ваші щелепи заточені на московію.
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02.08.2021 17:02 Відповісти
что она курит?
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02.08.2021 17:33 Відповісти
Кокс, Лавров постоянно свежий завозит
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02.08.2021 18:17 Відповісти
Если это так, то у нынешней администрации ОЧЕНЬ слабые аналитики. Или их вообще нет.
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02.08.2021 18:50 Відповісти
если все так просто, чего моника оманская визжала как свинья на всех телевизорах, и умоляла дать ей помощи, во всех позах, со всех сторон, как в немецком для взрослых?
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02.08.2021 19:56 Відповісти
Бред сивой кобылы .
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02.08.2021 20:09 Відповісти
Пу-у-у.... Хоч росія, звичайно, казззли смердючі.
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02.08.2021 22:15 Відповісти
Випускниця Трускавецького вишу...Шо казати....?
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03.08.2021 00:40 Відповісти
Кремль шантажував США вторгненням в Україну, щоб добудувати "Північний потік - 2", - "слуга народу" Подгорна - Цензор.НЕТ 3184
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03.08.2021 06:33 Відповісти
членство в #говнонарода это диагноз
пнх мразь членограйная
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03.08.2021 09:14 Відповісти
 
 