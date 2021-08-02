Цього року планується залучити до держбюджету до 12 млрд грн доходів від приватизації, - Шмигаль
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль дав завдання Мінекономіки спільно з Фондом держмайна протягом місяця підготувати перелік об'єктів для приватизації на 2022-2023 роки.
Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Уже цього місяця стартує велика приватизація. Підготовку до аукціонів обговорили на нараді з головою Фонду державного майна Дмитром Сенниченком і міністром Кабінету міністрів Олегом Немчіновим", - зазначив Шмигаль.
У Фонді доповіли, що за підсумками 2020 року доходи від приватизації сягнули 2,25 млрд грн. Цього року від аукціонів планують залучити до державного бюджету до 12 млрд грн, що в сумі більше, ніж за останні 5 років
"Потрібно також вже планувати наступні кроки. Тому дав завдання Мінекономіки спільно з Фондом держмайна протягом місяця підготувати перелік об'єктів для приватизації на 2022-2023 роки", - повідомив голова уряду.
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