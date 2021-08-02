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Цього року планується залучити до держбюджету до 12 млрд грн доходів від приватизації, - Шмигаль

Цього року планується залучити до держбюджету до 12 млрд грн доходів від приватизації, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль дав завдання Мінекономіки спільно з Фондом держмайна протягом місяця підготувати перелік об'єктів для приватизації на 2022-2023 роки.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Уже цього місяця стартує велика приватизація. Підготовку до аукціонів обговорили на нараді з головою Фонду державного майна Дмитром Сенниченком і міністром Кабінету міністрів Олегом Немчіновим", - зазначив Шмигаль.

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У Фонді доповіли, що за підсумками 2020 року доходи від приватизації сягнули 2,25 млрд грн. Цього року від аукціонів планують залучити до державного бюджету до 12 млрд грн, що в сумі більше, ніж за останні 5 років

"Потрібно також вже планувати наступні кроки. Тому дав завдання Мінекономіки спільно з Фондом держмайна протягом місяця підготувати перелік об'єктів для приватизації на 2022-2023 роки", - повідомив голова уряду.

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В этом году планируется привлечь в госбюджет до 12 млрд грн доходов от приватизации, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9605
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02.08.2021 16:31 Відповісти
Це все, на що здатні пліснява з їх "велічайшим лідером". Розпродаж країни. ФсЬо.
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02.08.2021 16:41 Відповісти
Так казначейство остановило финансирование "великого крадiвництва" - нема золотого запасу. Надо пополнять...
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02.08.2021 16:44 Відповісти
Что вы умеете делать ?
Продавать ! А ещё ?
Ну,могу поторговаться...Це всэ!Дно...
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02.08.2021 16:46 Відповісти
Найвеличніший лідор всіх народів не знає де гроші брати.
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02.08.2021 17:09 Відповісти
Не так важно сколько привлекут , намного важнее сколько уберегут от воровства всеми причастными. А этой пи@доты развелось немеряно.
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02.08.2021 17:28 Відповісти
Цього року планується залучити до держбюджету до 12 млрд грн доходів від приватизації, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 288
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02.08.2021 17:31 Відповісти
Знову планується, добре що хоч не на 2030 рік. Планів вистачає, а казна пуста. Он зебіли вже третій рік чекають кінця епохи бідності.
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02.08.2021 19:17 Відповісти
Ото - щось продати, майже задарма, все що ви вмієте...
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02.08.2021 21:31 Відповісти
 
 