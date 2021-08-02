"Донбасенерго" збільшило збиток у 10 разів через маніпуляції трейдерів й аварійних ремонтів

Енергогенеруюча компанія "Донбасенерго" в січні-червні 2021 року збільшила чистий збиток в 9,6 рази (на 202,5 ​​млн грн) порівняно з аналогічним періодом 2020 року - до 226,1 млн грн, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

Дохід компанії за півріччя впав у 2,7 рази (на 1,9 млрд грн) - до 1,15 млрд грн. Валовий збиток становив 386,1 млн грн проти валового прибутку 230,6 млн грн у січні-червні-2020. Настільки значне падіння доходу в основному пов'язане з тримісячними аварійними ремонтами сьомого блоку Слов'янської ТЕС (з 17 січня по 18 квітня і з 22 квітня по 12 травня).

Виробництво електроенергії Слов'янської ТЕС за перше півріччя становило 563,1 млн кВт-год, що склало 46,2% плану з вироблення. Крім того, "Донбасенерго" відзначало, що через маніпуляції на ринку електроенергії, які спричинили за собою обвал цін, компанія генерує тільки збитки, що призвело до присвоєння їй статусу "дефолтний". Зокрема, ціна на ринку "на добу вперед" (РСВ) у травні становила 930 грн/МВт-год, у червні - +1362 грн/МВт-год при собівартості мінімум 1600 грн/МВт-год.

Нагадаємо, на початку липня загострилася криза на енергоринку через маніпуляції трейдерів. Запаси вугілля на місяць впали до рекордно низьких 950 тис. т, а третина енергоблоків державних ТЕС зупинилися через брак вугілля і газу. Ціни на електроенергію впродовж останніх 4 місяців штучно перебували на рівні нижче собівартості виробництва, позбавило реальних виробників кошти на закупівлю палива і проведення ремонтів.