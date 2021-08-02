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"Донбасенерго" збільшило збиток у 10 разів через маніпуляції трейдерів й аварійних ремонтів

Енергогенеруюча компанія "Донбасенерго" в січні-червні 2021 року збільшила чистий збиток в 9,6 рази (на 202,5 ​​млн грн) порівняно з аналогічним періодом 2020 року - до 226,1 млн грн, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

Дохід компанії за півріччя впав у 2,7 рази (на 1,9 млрд грн) - до 1,15 млрд грн. Валовий збиток становив 386,1 млн грн проти валового прибутку 230,6 млн грн у січні-червні-2020. Настільки значне падіння доходу в основному пов'язане з тримісячними аварійними ремонтами сьомого блоку Слов'янської ТЕС (з 17 січня по 18 квітня і з 22 квітня по 12 травня).

Виробництво електроенергії Слов'янської ТЕС за перше півріччя становило 563,1 млн кВт-год, що склало 46,2% плану з вироблення. Крім того, "Донбасенерго" відзначало, що через маніпуляції на ринку електроенергії, які спричинили за собою обвал цін, компанія генерує тільки збитки, що призвело до присвоєння їй статусу "дефолтний". Зокрема, ціна на ринку "на добу вперед" (РСВ) у травні становила 930 грн/МВт-год, у червні - +1362 грн/МВт-год при собівартості мінімум 1600 грн/МВт-год.

Нагадаємо, на початку липня загострилася криза на енергоринку через маніпуляції трейдерів. Запаси вугілля на місяць впали до рекордно низьких 950 тис. т, а третина енергоблоків державних ТЕС зупинилися через брак вугілля і газу. Ціни на електроенергію впродовж останніх 4 місяців штучно перебували на рівні нижче собівартості виробництва, позбавило реальних виробників кошти на закупівлю палива і проведення ремонтів.

Автор: 

збитки (1422) Донбасенерго (83)


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Топ коментарі
+8
"Донбассэнерго" увеличило убыток в 10 раз из-за манипуляций трейдеров и аварийных ремонтов - Цензор.НЕТ 7012
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02.08.2021 16:50
+2
Кінець енергетичної незалежності.
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02.08.2021 16:40
+2
кароче 3,5 грн за киловатт бамбассэнерго категорически не удовлетворяет...футбольоры ахметки голодать не должны.
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02.08.2021 16:40
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Кінець енергетичної незалежності.
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02.08.2021 16:40 Відповісти
кароче 3,5 грн за киловатт бамбассэнерго категорически не удовлетворяет...футбольоры ахметки голодать не должны.
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02.08.2021 16:40 Відповісти
А до чого тут Рудий Гудок? Компанія належить Єфімову (другу і партнеру Кононенка), члену БПП, акціонеру РосАтома і т.д. і т.п.
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02.08.2021 16:48 Відповісти
ригло воно і в африці ригло...
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02.08.2021 17:02 Відповісти
100%-во згоден з Вами: ригів "бувших" не буває (тим більше, якщо цей риг з верхівки ПР)!
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02.08.2021 17:47 Відповісти
та да ніпрічом) гудок з бенею завалили ринок і загнали генераторів в збитки. І тепер у них будуть нові руденькі і пейсаті власники
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02.08.2021 17:04 Відповісти
"Донбассэнерго" увеличило убыток в 10 раз из-за манипуляций трейдеров и аварийных ремонтов - Цензор.НЕТ 7012
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02.08.2021 16:50 Відповісти
Пускай рыжый гудок продаст свою французскую виллу и сделает донбассэнерго прибыльным
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02.08.2021 16:58 Відповісти
В частности, цена на рынке "на сутки вперед" (РСВ) в мае составила 930 грн/МВт-ч, в июне - 1362 грн/МВт-ч при себестоимости минимум 1600 грн/МВт-ч.Источник: https://censor.net/ru/n3280429

А население платит 1680 грн/МВт-ч...хоть за сутку вперед...хоть за месяц..
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02.08.2021 17:03 Відповісти
Не несіть таких страшних збитків бідолашки ви наші-все для людей, повертайте ці страшно збиткові енергетичні компанії у державну власність.
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02.08.2021 17:13 Відповісти
Угадаю с пол раза. Донбасэнерго госконтора.
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02.08.2021 17:15 Відповісти
Управляется эффективными менеджерами с нострикифицированными дипломами от Поплавского. И на кой ляд Индиану ехать заканчивать?
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02.08.2021 17:18 Відповісти
Не угадал, владелец Максим Ефимов - любый друзь Игоря Кононенко и Петра Алексеевича
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02.08.2021 19:05 Відповісти
абинеротердам+
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02.08.2021 18:50 Відповісти
усли где-то шото убыло, то у кого-то прибыло. затариваются по полной пока зелебобы принимают законы не читая
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02.08.2021 18:52 Відповісти
 
 