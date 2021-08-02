Час США та європейським союзникам визначити чітку "дорожню карту" вступу України в НАТО та ЄС, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав США та їхніх європейських союзників інституційно закріпити місце України в західному світі прийняттям "дорожньої карти" вступу України в НАТО та Європейський Союз.

Про це він написав у своїй статті для видання Foreign Affairs, переклад якої був опублікований на сайті МЗС України в понеділок, інформує Цензор.НЕТ.

"Після 1991 року спільна історія певний час ще об’єднувала країни, які повстали на руїнах Союзу. Проте у наступні десятиріччя вони рухалися вкрай різними траєкторіями, а спільний досвід втрачав важливість. Західним країнам час позбутися погляду на регіон як просто "пострадянський простір". Але якщо ця геополітична конструкція застаріла, яке бачення має прийти їй на заміну? Що США та їх союзники мають змінити у своїй політиці, аби вона відповідала новим реаліям? У випадку України йдеться, насамперед, про інституціалізацію місця нашої держави у західному світі. Час США та європейським союзникам врешті визначити чітку дорожню карту вступу України до НАТО та ЄС", - пише Кулеба.

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Він зазначає, що США та їхні західні партнери мають можливість розробити амбітну стратегію щодо регіону, що передбачає особливу політику з урахуванням обставин окремих країн і блоків.

"У випадку України та Грузії, головним пріоритетом має бути просування на шляху вступу наших країн до НАТО. Як сам Альянс зазначив у підсумковій декларації саміту 2008 року у Бухаресті та підтвердив на саміті у Брюсселі цьогоріч, цей день неминуче настане", - наголосив міністр.

За його словами, крім взаємодії з безпеки, Україна і Грузія також віддані подальшій економічній і політичній інтеграції з Європою. Він нагадав, що разом зі своїм колегою з Молдови, міністри закордонних справ України і Грузії заснували цього року в Києві "Асоційоване тріо", яке декларує мету набуття членства трьох країн у Європейському Союзі.

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"Поглиблення взаємодії з цією групою країн надає Європі можливість зміцнити свій глобальний вплив, розширити простір своїх демократичних цінностей та накачати додаткові економічні м’язи. Це також сприяє адміністрації Джозефа Байдена у втіленні його мети підтримати трансатлантичну єдність та зміцнити східний кордон демократичної Європи", - додав Кулеба.

Голова МЗС України вказав, що Україна вже досягла значного прогресу в реформах, хоча потрібні подальші внутрішні трансформації. Йдеться, перш за все, про викорінення корупції, додав він.

"Ми реалістично дивимося на те, скільки ще потрібно зробити для подолання корупції у судовій системі, секторі оборони та безпеки та інших інституціях. Але сильна політична воля для руху вперед є: це очевидно з останніх сміливих кроків, здійснених попри шалений спротив корупційних сил", - наголосив Кулеба.