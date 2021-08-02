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Час США та європейським союзникам визначити чітку "дорожню карту" вступу України в НАТО та ЄС, - Кулеба

Час США та європейським союзникам визначити чітку

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав США та їхніх європейських союзників інституційно закріпити місце України в західному світі прийняттям "дорожньої карти" вступу України в НАТО та Європейський Союз.

Про це він написав у своїй статті для видання Foreign Affairs, переклад якої був опублікований на сайті МЗС України в понеділок, інформує Цензор.НЕТ.

"Після 1991 року спільна історія певний час ще об’єднувала країни, які повстали на руїнах Союзу. Проте у наступні десятиріччя вони рухалися вкрай різними траєкторіями, а спільний досвід втрачав важливість. Західним країнам час позбутися погляду на регіон як просто "пострадянський простір". Але якщо ця геополітична конструкція застаріла, яке бачення має прийти їй на заміну? Що США та їх союзники мають змінити у своїй політиці, аби вона відповідала новим реаліям? У випадку України йдеться, насамперед, про інституціалізацію місця нашої держави у західному світі. Час США та європейським союзникам врешті визначити чітку дорожню карту вступу України до НАТО та ЄС", - пише Кулеба.

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Він зазначає, що США та їхні західні партнери мають можливість розробити амбітну стратегію щодо регіону, що передбачає особливу політику з урахуванням обставин окремих країн і блоків.

"У випадку України та Грузії, головним пріоритетом має бути просування на шляху вступу наших країн до НАТО. Як сам Альянс зазначив у підсумковій декларації саміту 2008 року у Бухаресті та підтвердив на саміті у Брюсселі цьогоріч, цей день неминуче настане", - наголосив міністр.

За його словами, крім взаємодії з безпеки, Україна і Грузія також віддані подальшій економічній і політичній інтеграції з Європою. Він нагадав, що разом зі своїм колегою з Молдови, міністри закордонних справ України і Грузії заснували цього року в Києві "Асоційоване тріо", яке декларує мету набуття членства трьох країн у Європейському Союзі.

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"Поглиблення взаємодії з цією групою країн надає Європі можливість зміцнити свій глобальний вплив, розширити простір своїх демократичних цінностей та накачати додаткові економічні м’язи. Це також сприяє адміністрації Джозефа Байдена у втіленні його мети підтримати трансатлантичну єдність та зміцнити східний кордон демократичної Європи", - додав Кулеба.

Голова МЗС України вказав, що Україна вже досягла значного прогресу в реформах, хоча потрібні подальші внутрішні трансформації. Йдеться, перш за все, про викорінення корупції, додав він.

"Ми реалістично дивимося на те, скільки ще потрібно зробити для подолання корупції у судовій системі, секторі оборони та безпеки та інших інституціях. Але сильна політична воля для руху вперед є: це очевидно з останніх сміливих кроків, здійснених попри шалений спротив корупційних сил", - наголосив Кулеба.

МЗС (4107) НАТО (6422) Євросоюз (13313) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+14
1. Посадить Коломоя
2. Посадить Ермака
3. Посадить всех причастных к сливу Вагнергейта
4. Посадить всех причастных к Чаусгейту

я не слишком сложно для ЗЫбилом поясняю?
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02.08.2021 17:00
+8
Досить косити під дурнів. Посадіть міжнародного злочинця каломойшу.
Це буде першим вагомим знаком, що ви насправді хочете рухатись в ЄС і НАТО.
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02.08.2021 16:54
+7
Вам же ЗЕбилам уже не раз говорили какая ситуация с коррупцией в Украине. А вы все требования какие-то предъявляете.
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02.08.2021 17:04
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Время США и европейским союзникам определить четкую "дорожную карту" вступления Украины в НАТО и ЕС, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3681
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02.08.2021 16:54 Відповісти
Досить косити під дурнів. Посадіть міжнародного злочинця каломойшу.
Це буде першим вагомим знаком, що ви насправді хочете рухатись в ЄС і НАТО.
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02.08.2021 16:54 Відповісти
Чого так затято і тупо вчепились до того нездійсненого ПДЧ, таке враження , що по вказівці Кремля...? Проситись треба у Євросоюз...!!! Якщо ж Україна буде мати Статус Союзника США поза НАТО , то США ж член НАТО, а там згідно Статуту НАТО, напад на одну із членів...?!
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02.08.2021 22:52 Відповісти
Рано вам ще в НАТО. Спочатку в своєму домі лад наведіть, Щоб НАБУ не гонялось за СБУ, подолайте корупцію, реформуйте суди, і заберіть совок з армії.
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02.08.2021 16:57 Відповісти
1. Посадить Коломоя
2. Посадить Ермака
3. Посадить всех причастных к сливу Вагнергейта
4. Посадить всех причастных к Чаусгейту

я не слишком сложно для ЗЫбилом поясняю?
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02.08.2021 17:00 Відповісти
І перестать пистіть та красти)
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02.08.2021 17:11 Відповісти
Це просто. Вже все вкрадено.
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02.08.2021 17:35 Відповісти
малувато буде...
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02.08.2021 18:01 Відповісти
все правильно, не нужно стесняться говорить нашим партнерам кхе кхе, что они мягко говоря ведут себя херово.
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02.08.2021 17:02 Відповісти
Вам же ЗЕбилам уже не раз говорили какая ситуация с коррупцией в Украине. А вы все требования какие-то предъявляете.
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02.08.2021 17:04 Відповісти
Взяточники в МО получают вознаграждение. НАТО? Ну-ну...

https://censor.net/ru/news/3280277/poyimannyyi_na_vzyatke_nachalnik_otdela_minoborony_nepota_otdelalsya_shtrafom_150_tys_grn_pri_etom_uvolilsya
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02.08.2021 17:05 Відповісти
Масштабы пожаров в Якутии спаскут РАБссию от дебилизма...Точка кипения достигла высшей точки... 3 млн гектаров леса на РАБссии никогда не горели...то ли еще будет...
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02.08.2021 17:06 Відповісти
При байдене этому не бывать, он на стороне зла против Украины.
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02.08.2021 17:07 Відповісти
...Людина не "безрозмірна" - "закон збереження енергії" працює й на тонкому плані, і досвід виживання в неволі не на пусте місце приходить, а набувається за рахунок інших, НЕНАБУТИХ за цей час переживань, навичок і вмінь.
(Авторитарні режими - вампіри, вони крадуть у вас ваше життя, висисають із нього соки й не дають йому розквітнути.) Тому "людина неволі" в умовах волі виглядає примітивнішою, простішою, в багатьох відношеннях "недорозвиненою" (і так воно й є!) - і не завжди симпатичною (так іноземці в Совку все дивувалися, чого ми на вулицях не всміхаємось і уникаємо контактів очима, а сьогоднішні відвідувачі Москви й Петербурга дивуються з розлитої в повітрі безпричинної аґресії).
Тому, м.ін., ******* росіяни (навіть супер-пупер фахівці) НІЧОМУ нас не можуть навчити, окрім того, як жити в Росії, і вкрай глупо наймати їх на працю в якійсь іншій галузі: "лагерь ничему не учит" (с) Шаламов). Багато чого ще можна додати... Але, позаяк мене читають і українці на окупованих територіях, не хочеться додавати їм зайвого туску. - https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream
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02.08.2021 17:08 Відповісти
Британия вышла из ЕС и делает что хочет...Договор в военной сфере между Британией и Украиной заключен надолго...Сумма внушает доверие Борис Джонсон сказал 1 миллиард 500 миллинов фунтов..хрюкайте дальше Мавзолейные...
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02.08.2021 17:10 Відповісти
США уже ввели санкции в отношении Коломойского, в Украине у него дела идут превосходно, все, на этом можно заканчивать все ваши разговоры о дорожных картах.
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02.08.2021 17:11 Відповісти
Зелемойские и Украина...это как говорят в Одессе, разный КАЛИБР чуваки...
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02.08.2021 17:13 Відповісти
Вчера Посол Украины в Британии ВАДИМ Пристайко рассказал ближайшую ПЕРСПЕКТИВУ РАЗВИТИЯ торговых и военных тОТНОШЕНИЙ УКРАИНА-БРИТАНИЯ....вам лучше не знать когда в Украине войдут в строй базы НАТО в Очакове и Бердянске...,не сцы Мавзолейные Путлерцы..все идет путьом...
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02.08.2021 17:17 Відповісти
Ну хто схоче мати справу з "Кварталом-95"? Ти йому щось скажеш, а за три хвилина та інформація буде на столі у Путіна.
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02.08.2021 17:39 Відповісти
Зелені пішли другим путьом.Їм здається,що коли вони намєкнуть Байдену,що Зєля під час "разговора с нім с глазу на глаз" поведе себе "жостко",а конкретно заїде йому в те саме око то Байден в силу своєї старчєскої лякливості тут же откриє нам дорогу і в НАТО,і в Євросоюз...в общєм в щаслівоє будущєє...
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02.08.2021 17:40 Відповісти
Час українцям повертати Президента України, Зескоморохам ПДЧ ніхто не дасть
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02.08.2021 17:41 Відповісти
Для кого ці понти? Для "мудрого" наріду?
Два з половиною роки руйнацій і ганьби.
" Санду в масці, залишивши біля входу свою делегацію, кинувши портфель помічниці, не сідаючи запитала дивлячись на Зеленського "Де Чаус?" Відповісти спробував Єрмак, але Санду навіть не звернувши на нього уваги звернулася до Кулеби, примостившись на самому краю стола - "А ти хто у них? Міністр закордонних справ, або ганчірка?". Кулеба промовчав."
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02.08.2021 17:44 Відповісти
кулєба,закрий йбальнік.
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02.08.2021 17:46 Відповісти
Можно слямзить какого-нибудь судью, например из ЕСПЧ и атомную бомбу. Тогда и шантажировать Запад сразу станет легче)
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02.08.2021 17:53 Відповісти
Крадіть менше і буде вам щастя.
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02.08.2021 17:54 Відповісти
Закликати Америку і Європу ця влада навчилася.
Тільки навіть не хоче вчитися хоч шось самій зробити в плані руху по дорожній карті до НАТО і ЄС...
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02.08.2021 18:00 Відповісти
Кулеба, а хто ти такий? Чому ти їз препіздентом не можете самі розробити та запропонувати чітку дорожну карту. Якщо вона буде не така, її поправлять. Критикувати, вимагати, істерити..., а самим робити не пробували?
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02.08.2021 18:24 Відповісти
Сейчас будет тыц😂😂😂🌷×××
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02.08.2021 18:35 Відповісти
Не роби вигляду, хлопчику, що не розумієш чого ЦЕ ВСЕ - ТАК. Вас, зільоних довбнів, не сприймають за партнерів, тим більш, серйозних партнерів. І скільки б ви щоки не надували, ваші ляпи настільки яскраві, що вам їх вже ніхто не забуде. З вами зараз Ще розмовляють тільки тому, що Є повага до Держави, яку заробив Порох і яку ви стрімко щоденно просираєте, ***, гішпанський сором та й годі. А за це дуже скоро прийдеться відповідати.
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02.08.2021 19:18 Відповісти
Мы вам ничего не должны, таков ответ США и ЕС. Наведите порядок сначала в своём доме.
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02.08.2021 19:23 Відповісти
В институте было три категории студентов: первые учились и всё сдавали сами, вторые тупо все покупали, третьи не учились и не покупали, а постоянно доставали преподов своим бесконечным хождением по пересдачам, пока преподу это не надоедало и он ставил им зачёт или удовлетворительно. Похоже все Зе-команда из третьей категории.
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02.08.2021 19:41 Відповісти
Час США та європейським союзникам визначити чітку "дорожню карту" вступу України в НАТО та ЄС, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9516
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02.08.2021 19:50 Відповісти
Да вроде уже все очевидно. При нынешней власти забудьте про НАТО и ЕС.

Клоунам место в цирке, а избирателям клоунов на помойке.
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03.08.2021 02:53 Відповісти
 
 