Шабунін: Конкурс на голову САП призупинено, оскільки ОП не влаштовує лідируючий кандидат Клименко

Офіс Президента не влаштовує кандидатура Олександра Клименка, який лідирує в конкурсі на посаду голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це пише у фейсбуці голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що від завершення етапу перевірки доброчесності пройшов цілий тиждень, а Конкурсна комісія так і не зібралася аби визначити дати і деталі наступних етапів.

"Ключова причина паузи - Офіс президента явно не влаштовує лідер рейтингу - детектив НАБУ Олександр Клименко, який керував слідством щодо Татарова", - впевнений Шабунін.

Він нагадав, що до наступних етапів пройшли всього два кандидати - Клименко, який набрав 212 балів, і прокурор Андрій Синюк, у якого 195 балів. Шабунін вважає, що далі ОП може або спробувати заручитися лояльністю Синюка, або зірвати процес за допомогою скандального Окружного адмінсуду Києва.

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"В цьому і причина затримки конкурсу зараз. У разі невпевненості в лояльності Синюка, Офіс руками парламентської квоти буде тягнути час до отримання рішення ОАСК", - наголосив Шабунін.

На його думку, ці махінації можуть пошкодити візиту Зеленського в США. Адже конкурс на посаду глави САП для американських партнерів - індикатор готовності української влади будувати незалежні інституції.

"Розуміючи наслідки маніпуляцій для історичної поїздки Зеленського у Вашингтон, в Офісі можуть захотіти посунути фальсифікації на осінь - аби не загострювати", - припускає Шабунін.

"Для країни це означатиме ще 5 років чергового "Холодницького" і злиття справ топкорупції", - підсумував він.



