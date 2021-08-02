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Шабунін: Конкурс на голову САП призупинено, оскільки ОП не влаштовує лідируючий кандидат Клименко

Шабунін: Конкурс на голову САП призупинено, оскільки ОП не влаштовує лідируючий кандидат Клименко

Офіс Президента не влаштовує кандидатура Олександра Клименка, який лідирує в конкурсі на посаду голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це пише у фейсбуці голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що від завершення етапу перевірки доброчесності пройшов цілий тиждень, а Конкурсна комісія так і не зібралася аби визначити дати і деталі наступних етапів.

"Ключова причина паузи - Офіс президента явно не влаштовує лідер рейтингу - детектив НАБУ Олександр Клименко, який керував слідством щодо Татарова", - впевнений Шабунін.

Він нагадав, що до наступних етапів пройшли всього два кандидати - Клименко, який набрав 212 балів, і прокурор Андрій Синюк, у якого 195 балів. Шабунін вважає, що далі ОП може або спробувати заручитися лояльністю Синюка, або зірвати процес за допомогою скандального Окружного адмінсуду Києва.

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"В цьому і причина затримки конкурсу зараз. У разі невпевненості в лояльності Синюка, Офіс руками парламентської квоти буде тягнути час до отримання рішення ОАСК", - наголосив Шабунін.

На його думку, ці махінації можуть пошкодити візиту Зеленського в США. Адже конкурс на посаду глави САП для американських партнерів - індикатор готовності української влади будувати незалежні інституції.

"Розуміючи наслідки маніпуляцій для історичної поїздки Зеленського у Вашингтон, в Офісі можуть захотіти посунути фальсифікації на осінь - аби не загострювати", - припускає Шабунін.

"Для країни це означатиме ще 5 років чергового "Холодницького" і злиття справ топкорупції", - підсумував він.

Шабунін: Конкурс на голову САП призупинено, оскільки ОП не влаштовує лідируючий кандидат Клименко 01
Шабунін: Конкурс на голову САП призупинено, оскільки ОП не влаштовує лідируючий кандидат Клименко 02Шабунін: Конкурс на голову САП призупинено, оскільки ОП не влаштовує лідируючий кандидат Клименко 03

Автор: 

конкурс (1285) Шабунін Віталій (534) Офіс Президента (2020) Окружний адмінсуд Києва (538)


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Топ коментарі
+26
клоун, всю жизнь обсеравший Украину за кацапские деньги, дорвался до власти с одной целью до власти - грабить лохов, которые его избрали. Но только упоротые зебилы продолжают не замечать очевидного.
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02.08.2021 17:05
+19
Віталька, ти зробив це РАЗОМ!
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02.08.2021 17:02
+10
Шабуня, а шож тебя так бубочка обидел? Ты поливал грязью Пороха на меньше чем Серлещ и пуштун Мустафа, их найвелычнишый сделал членами( между нами, они всегда были членами, еще со школы), членими наблюдательных советов с зряплатолй больше 300 000 гр. в месяц а тебя оставил как каку на цидылке.
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02.08.2021 17:26
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02.08.2021 17:01 Відповісти
Віталька, ти зробив це РАЗОМ!
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02.08.2021 17:02 Відповісти
Шабунин: Конкурс на главу САП приостановлен, так как ОП не устраивает лидирующий кандидат Клименко - Цензор.НЕТ 9420
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02.08.2021 17:04 Відповісти
клоун, всю жизнь обсеравший Украину за кацапские деньги, дорвался до власти с одной целью до власти - грабить лохов, которые его избрали. Но только упоротые зебилы продолжают не замечать очевидного.
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02.08.2021 17:05 Відповісти
шобунько бегает возле места "главы САП" как **************)
Видно неслабый транш зашел борцуну с ко-ко-корупцийой.
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02.08.2021 17:09 Відповісти
Тобто конкурс іде прозорий і чесний, а "шобунько" заважає?
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02.08.2021 17:16 Відповісти
ага) у зебілів всі конкурси були "прозорі і чесні"
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02.08.2021 17:30 Відповісти
зедебіла завжди видно здалека ну ви ж вже зробили їх разом?
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02.08.2021 17:18 Відповісти
Шабуня так громко кукарекает в надежде, что бубочка и его заметит.
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02.08.2021 17:33 Відповісти
Люся №2?
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02.08.2021 17:55 Відповісти
Т.е., он не прав?
Или вы таки просто захотели испортить воздух в теме?
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02.08.2021 18:49 Відповісти
зеля наривається на копняки від Байдена у Вашингтоні..
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02.08.2021 17:12 Відповісти
та йому насрати,клоуну вже ніхто не указка
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02.08.2021 17:18 Відповісти
А Байден чи хтось з американців точно кинуть це зеленському у вічі.
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02.08.2021 17:26 Відповісти
А могут и в морду. ЗЕленую.
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02.08.2021 17:27 Відповісти
Шабуня, а шож тебя так бубочка обидел? Ты поливал грязью Пороха на меньше чем Серлещ и пуштун Мустафа, их найвелычнишый сделал членами( между нами, они всегда были членами, еще со школы), членими наблюдательных советов с зряплатолй больше 300 000 гр. в месяц а тебя оставил как каку на цидылке.
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02.08.2021 17:26 Відповісти
у нього якась вівця сидить в ВР і нормально доїть конверти.
А шабунку лишили зображать "непримириму опозицію". Тіпа все отлічно, - от тільки голову САП не такого обрали)
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02.08.2021 17:36 Відповісти
Скоро будет как при Яныке - слуги будут даже городскими туалетами руководить.
Вне конкурса.
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02.08.2021 17:33 Відповісти
Это единственное, на что эти Бенины слуги способны.
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02.08.2021 19:52 Відповісти
"В развернутых планах государственного департамента США на август 2021 г. нет упоминания об официальном визите президента Украины. Это означает что, либо его не будет, либо он будет проходить по линии администрации президента США со статусом «не официальный визит». В планах администрации президента США этого визита тоже нет, но в этом случае он не требует специальной дипломатической процедуры и может быть внесен накануне самого визита".

Хроника одного президента, ‎02.‎08.‎2021
************
Невипадково
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02.08.2021 17:45 Відповісти
Шабуніна в ЛЮБУ наглядову раду і фсьо! В любу! І корупція буде знищена. Вся корупція.
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02.08.2021 17:58 Відповісти
Эта мразь шабунин .привел зеЛю к власти.а теперь еще вякает что-то.
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02.08.2021 18:14 Відповісти
..последнее время тупо троллю лохторат их зелёного Вошьдя - занятие непредсказуемое и, иногда, даже небезопасное, но, по-любому, опыты над жЫвотными интересные и, в целом, безобидные, а для общего развития серого вещества подопытных - даже полезные.. Шабуниным привет..
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02.08.2021 18:17 Відповісти
Выбирало преза быдлонаселение, но маловероятно, шо быдлонаселение интересует конкурс в САП, к стыду признаться, надежда оста6ется только на Байдена.
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02.08.2021 18:22 Відповісти
Цікаво, скіки Холодницький отримав грошей від держави за 5 років своєї ніякої праці?
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02.08.2021 18:44 Відповісти
зеленые наперсточники, все им власти мало. с таким монобольшинствои и такой результат. это вам не простят
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02.08.2021 18:54 Відповісти
Так би і сказав: - Цирк продовжиться, після антракту.
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02.08.2021 20:07 Відповісти
ермак-Козырь, гауляйтер Украины от руSSкого мира, со своим подручными татаровым и портновым ещё не такое устроят, уже все подмяли под себе: прокуратуру (Венедиктову), суды (ОАСК), разведку (вагнергейт и дело Бурбы).
Кончится всё плохо, очень плохо.
ЗеБанду нужно остановить.
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03.08.2021 03:03 Відповісти
МВФ как раз деньги на борьбу с коррупцией собрался выделить.
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03.08.2021 10:22 Відповісти
шабунінські казочки,а розумний-аж страшно!!!
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26.01.2022 17:11 Відповісти
 
 