Шабунін: Конкурс на голову САП призупинено, оскільки ОП не влаштовує лідируючий кандидат Клименко
Офіс Президента не влаштовує кандидатура Олександра Клименка, який лідирує в конкурсі на посаду голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Про це пише у фейсбуці голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, повідомляє Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що від завершення етапу перевірки доброчесності пройшов цілий тиждень, а Конкурсна комісія так і не зібралася аби визначити дати і деталі наступних етапів.
"Ключова причина паузи - Офіс президента явно не влаштовує лідер рейтингу - детектив НАБУ Олександр Клименко, який керував слідством щодо Татарова", - впевнений Шабунін.
Він нагадав, що до наступних етапів пройшли всього два кандидати - Клименко, який набрав 212 балів, і прокурор Андрій Синюк, у якого 195 балів. Шабунін вважає, що далі ОП може або спробувати заручитися лояльністю Синюка, або зірвати процес за допомогою скандального Окружного адмінсуду Києва.
"В цьому і причина затримки конкурсу зараз. У разі невпевненості в лояльності Синюка, Офіс руками парламентської квоти буде тягнути час до отримання рішення ОАСК", - наголосив Шабунін.
На його думку, ці махінації можуть пошкодити візиту Зеленського в США. Адже конкурс на посаду глави САП для американських партнерів - індикатор готовності української влади будувати незалежні інституції.
"Розуміючи наслідки маніпуляцій для історичної поїздки Зеленського у Вашингтон, в Офісі можуть захотіти посунути фальсифікації на осінь - аби не загострювати", - припускає Шабунін.
"Для країни це означатиме ще 5 років чергового "Холодницького" і злиття справ топкорупції", - підсумував він.
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Видно неслабый транш зашел борцуну с ко-ко-корупцийой.
Или вы таки просто захотели испортить воздух в теме?
А шабунку лишили зображать "непримириму опозицію". Тіпа все отлічно, - от тільки голову САП не такого обрали)
Вне конкурса.
Хроника одного президента, 02.08.2021
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Невипадково
Кончится всё плохо, очень плохо.
ЗеБанду нужно остановить.