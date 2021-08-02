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Новини
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Харківські комунальники налагодили схему розкрадання бюджету, тільки за одним договором збитки - 400 тис. грн, - Нацполіція

Харківські комунальники налагодили схему розкрадання бюджету, тільки за одним договором збитки - 400 тис. грн, - Нацполіція

Співробітники одного з комунальних підприємств Харкова в змові з чиновниками кількох приватних компаній у 2020-2021 роках завищували ціни на товари, надані послуги, а також оплату робіт, які робилися частково або взагалі не виконувалися.

Як уточнює Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції, гроші в міському бюджеті Харкова були передбачені на ремонт доріг, поставки паливно-мастильних матеріалів, запчастин і ремонт техніки комунальних підприємств.

"Загальна сума бюджетних коштів, перерахована в 2020 році посадовими особами комунального підприємства Харкова на рахунки інших суб'єктів господарювання, становить близько 590 мільйонів гривень. Тільки за одним договором сума збитків орієнтовно сягає 400 тисяч гривень. Що стосується інших договорів - загальна сума збитку встановлюється.

Водночас поліцейські встановили, що паливно-мастильні матеріали, запчастини для техніки та її ремонт поставлялися і виконувалися не в повному обсязі, їхня ринкова ціна була завищеною. При цьому частина паливно-мастильних матеріалів взагалі списувалися виключно на папері", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці провели обшуки на КП і вилучили документи та електронні носії інформації, "що мають доказове значення для досудового розслідування".

Досудове розслідування триває, проводяться слідчі (розшукові) та процесуальні дії.

Зловмисникам загрожує покарання, передбачене ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) - позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Зазначають, що викрили злочинну схему розкрадання коштів, передбачених у міському бюджеті Харкова на виконання робіт і надання послуг комунальним підприємствам, слідчі управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління Національної поліції при оперативному супроводі співробітників Управління СБУ в Харківській області та процесуальному керівництві прокурорів Офісу Генерального прокурора.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чиновники Київщини, Чернігівщини та Сумщини "нагріли руки" на ремонті доріг, - поліція

Нацполіція (15132) розтрата (256) Харків (5562) Харківщина (6054) комунальне підприємство (93)


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Топ коментарі
+5
НУ так великае крадивныцтво, зельке можно, а им нет мутить схемы?
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02.08.2021 17:05
+4
харьковчанам так нравилось как их грабит гепа, что они решили избрать его труп мером.
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02.08.2021 17:08
+1
ПОсмотрите видео с заседаний горсовета харькова - это же просто "из грязи в князи". Смотреть противно.
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02.08.2021 17:05
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НУ так великае крадивныцтво, зельке можно, а им нет мутить схемы?
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02.08.2021 17:05 Відповісти
Этим схемам сто лет в обед. Коммунальщики всегда воровали, только эти с какого-то дуру спалились.
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02.08.2021 17:06 Відповісти
Жаль, что спалились. Пусть лучше мои налоги пойду в карман этим комунальщикам, чем зеленым скотам в офшер
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02.08.2021 17:08 Відповісти
Так по этим схемам они туда и идут
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02.08.2021 17:09 Відповісти
ПОсмотрите видео с заседаний горсовета харькова - это же просто "из грязи в князи". Смотреть противно.
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02.08.2021 17:05 Відповісти
И че ? Раз все президенты значит все .
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02.08.2021 17:06 Відповісти
харьковчанам так нравилось как их грабит гепа, что они решили избрать его труп мером.
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02.08.2021 17:08 Відповісти
Падумаешь... тоже мне! У них засушенный труп выборы мэра "выиграл".
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02.08.2021 17:09 Відповісти
добкин стайл...чы таки кернесс стайл?
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02.08.2021 17:09 Відповісти
Харьковские коммунальщики наладили схему расхищения бюджета, только по одному договору убытки - 400 тыс. грн, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6319
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02.08.2021 17:11 Відповісти
шо за красавчег?мож референдум о мавзолее в первой столице адольфовичу уже на часи?
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02.08.2021 17:16 Відповісти
когда-то еще при сотворении мира Господь засевал землю мудаками и над Харьковом у него рука дрогнула. и здесь их теперь больше чем в среднем по стране
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02.08.2021 17:33 Відповісти
у меня тоже к коммунальщикам претензии, они после выборов Зе, перекрасили все что можно было из желто-синего в зеленый, а еще вместо того, что бы нормальные асфальтированные дорожки сделать, накидали гребенных плит, что пройти не возможно, обязательно споткнешься раз 10.
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02.08.2021 17:30 Відповісти
показательно прищемили одно звено коммунальщиков, остальные теперь будут целенаправленно заносить новым лицам, идет передел королевства Гепы
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02.08.2021 17:44 Відповісти
"Так зато он лавочки поставил!", какой же народ тупой, за эти деньги можно было лавочки на каждом квадратном метре в городе поставить, так и живём ((((
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02.08.2021 17:56 Відповісти
А киевские не такие? на Оболони например. Ремонтируют например тротуар - 30% от того что надо. Причем не понятен критерий отбора участков одной и той же дороги. Пишу жалобу Кличку на сайт КМДА, они жалобу его друзьям коррупционерам из Оболонской РДА отфутболивают. Никто ничего доделывать не собирается. Ответы: выделим финансирование, доделаем, как итог только работает выделение финансирования без результата работы...
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02.08.2021 17:56 Відповісти
А в Одессе Трухановские не такие ?)))
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02.08.2021 18:06 Відповісти
ани на мавзалей Лутшему сабирали..
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02.08.2021 17:58 Відповісти
Шото начали наезжать на харьков...не поделили кормушку?
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02.08.2021 18:05 Відповісти
 
 