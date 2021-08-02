Харківські комунальники налагодили схему розкрадання бюджету, тільки за одним договором збитки - 400 тис. грн, - Нацполіція

Співробітники одного з комунальних підприємств Харкова в змові з чиновниками кількох приватних компаній у 2020-2021 роках завищували ціни на товари, надані послуги, а також оплату робіт, які робилися частково або взагалі не виконувалися.

Як уточнює Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції, гроші в міському бюджеті Харкова були передбачені на ремонт доріг, поставки паливно-мастильних матеріалів, запчастин і ремонт техніки комунальних підприємств.

"Загальна сума бюджетних коштів, перерахована в 2020 році посадовими особами комунального підприємства Харкова на рахунки інших суб'єктів господарювання, становить близько 590 мільйонів гривень. Тільки за одним договором сума збитків орієнтовно сягає 400 тисяч гривень. Що стосується інших договорів - загальна сума збитку встановлюється.

Водночас поліцейські встановили, що паливно-мастильні матеріали, запчастини для техніки та її ремонт поставлялися і виконувалися не в повному обсязі, їхня ринкова ціна була завищеною. При цьому частина паливно-мастильних матеріалів взагалі списувалися виключно на папері", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці провели обшуки на КП і вилучили документи та електронні носії інформації, "що мають доказове значення для досудового розслідування".

Досудове розслідування триває, проводяться слідчі (розшукові) та процесуальні дії.

Зловмисникам загрожує покарання, передбачене ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) - позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Зазначають, що викрили злочинну схему розкрадання коштів, передбачених у міському бюджеті Харкова на виконання робіт і надання послуг комунальним підприємствам, слідчі управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління Національної поліції при оперативному супроводі співробітників Управління СБУ в Харківській області та процесуальному керівництві прокурорів Офісу Генерального прокурора.

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