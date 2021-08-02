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Новини
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Росія хоче провести очне засідання ТКГ в Мінську, щоб чинити тиск на українську делегацію, - Іванова

Росія хоче провести очне засідання ТКГ в Мінську, щоб чинити тиск на українську делегацію, - Іванова

Росія просуває питання очної зустрічі Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу в Мінську.

Членкиня гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи Тетяна Іванова прокоментувала ініціативу РФ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Вони почали просувати це питання, і моя особиста думка, що не просто так. Процес ніяк не просувається з точки зору Росії, нав'язування нам якихось своїх бачень, як потрібно врегулювати процес. А точніше, не врегулювати, а віддати непідконтрольні території України на умовах Росії. Їм потрібно знайти якийсь тиск на українську делегацію в ТКГ", — пояснила Іванова.

"Наприклад, якщо ми будемо проводити зустріч у Мінську, то там потрібно забезпечити безпеку української делегації. Гарантувати таку безпеку після подій у Мінську ніхто не може. Там активно працюють не тільки білоруські, а й російські спецслужби. А на деяких членів української делегації порушені кримінальні справи, за якими вони переслідуються. І хто їм там гарантуватиме безпеку, хто гарантує, що вони не будуть затримані? Хто гарантує, що на тих членів, на яких ще немає справ, вони не з'являться завтра? А це, звичайно, буде тиск на українську делегацію", — додала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ пропонує провести очне засідання ТКГ у Мінську.

Читайте також: Успіх переговорів щодо Донбасу залежить від особистості модератора ОБСЄ, - Резніков

Автор: 

Білорусь (7923) росія (64923) Мінськ (828) Тристороння контактна група (827)


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Топ коментарі
+5
Россия хочет провести очное заседание ТКГ в Минске, чтобы оказывать давление на украинскую делегацию, - Иванова - Цензор.НЕТ 7502
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02.08.2021 17:26
+1
Пусть оказывают давление шеей на верёвку, упыри.
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02.08.2021 17:28
+1
Россия хочет провести очное заседание ТКГ в Минске, чтобы оказывать давление на украинскую делегацию, - Иванова - Цензор.НЕТ 9987
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02.08.2021 17:31
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Россия хочет провести очное заседание ТКГ в Минске, чтобы оказывать давление на украинскую делегацию, - Иванова - Цензор.НЕТ 7502
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02.08.2021 17:26 Відповісти
Пусть оказывают давление шеей на верёвку, упыри.
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02.08.2021 17:28 Відповісти
Россия хочет провести очное заседание ТКГ в Минске, чтобы оказывать давление на украинскую делегацию, - Иванова - Цензор.НЕТ 9987
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02.08.2021 17:31 Відповісти
Украине нужно четко заявить, что не будет вести с РФ никаких переговоров, кроме подписания РФ капитуляции - вывода войск со всей территории Украины и выплаты репараций! Освобождения пленных. А по другим вопросам даже не обращаться!
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02.08.2021 17:32 Відповісти
а, юношеский максимализм...
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02.08.2021 17:34 Відповісти
нет! это константа политики Украины!
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02.08.2021 17:40 Відповісти
упс...
гігант інтелекту
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02.08.2021 17:44 Відповісти
та нєту нікакіх бєлорускіх спєцслужб - то все те ж совкове кагебе
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02.08.2021 17:33 Відповісти
вопрос не в том...вопрос о обструкции желающих прислушиваться к желаниям жидоугрофиннобурятии..
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02.08.2021 17:33 Відповісти
без палева пытаются затащить в Минск, что бы спокойно себе вербовать, посылайте их куда подальше.
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02.08.2021 17:38 Відповісти
а ще що..? а ху-ху не хо-хо?..
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03.08.2021 03:55 Відповісти
 
 