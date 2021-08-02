Росія хоче провести очне засідання ТКГ в Мінську, щоб чинити тиск на українську делегацію, - Іванова

Росія просуває питання очної зустрічі Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу в Мінську.

Членкиня гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи Тетяна Іванова прокоментувала ініціативу РФ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Вони почали просувати це питання, і моя особиста думка, що не просто так. Процес ніяк не просувається з точки зору Росії, нав'язування нам якихось своїх бачень, як потрібно врегулювати процес. А точніше, не врегулювати, а віддати непідконтрольні території України на умовах Росії. Їм потрібно знайти якийсь тиск на українську делегацію в ТКГ", — пояснила Іванова.

"Наприклад, якщо ми будемо проводити зустріч у Мінську, то там потрібно забезпечити безпеку української делегації. Гарантувати таку безпеку після подій у Мінську ніхто не може. Там активно працюють не тільки білоруські, а й російські спецслужби. А на деяких членів української делегації порушені кримінальні справи, за якими вони переслідуються. І хто їм там гарантуватиме безпеку, хто гарантує, що вони не будуть затримані? Хто гарантує, що на тих членів, на яких ще немає справ, вони не з'являться завтра? А це, звичайно, буде тиск на українську делегацію", — додала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ пропонує провести очне засідання ТКГ у Мінську.

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