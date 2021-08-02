Поліцейські Донеччини повідомили про підозру "судді" терористів ОРДО, який засудив невинну за "тероризм"
Правоохоронці заочно притягують до відповідальності так званого суддю незаконно створеного "Верховного суду ДНР".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Нацполіції.
"Слідством встановлено, що в 2017 році 64-річний чоловік, незаконно будучи "суддею" в незаконно створеному судовому органі, визнав мирну жительку винною в низці злочинів. Зокрема, зберіганні, перевезенні, передачі та контрабанді вибухових речовин для здійснення теракту і виніс "покарання" у вигляді позбавлення волі на строк 5 років і 6 місяців", - сказано в повідомленні.
Уточнюється, що під час "слідства" жінку змусили зізнатися в інкримінованих злочинах.
"Потерпіла два роки перебувала в СІЗО, після чого була поміщена до виправної колонії. У кінці 2017 року жінка з обміну полоненими була звільнена і повернена в Україну, де змогла дати свідчення. Обмін відбувся на КПВВ "Майорське".
Зараз так званому судді заочно повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає позбавлення волі від 8 до 12 років.
Досудове розслідування триває", - уточнили в поліції.
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А вот сообщить здесь подозрение причастным к тому что Кузьменко полгода провела в СИЗО, Антоненко 500 дней, Стерненко, боевые генералы как-то у полицаев руки не доходят.
Ну никак не видят того судейско-прокуроского беспредела, что рагзулялся при зелени