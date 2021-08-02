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Українська сторона не вважає за можливе проведення очного засідання ТКГ у Мінську через COVID-19, - радник Єрмака

Українська сторона не вважає за можливе проведення очного засідання ТКГ у Мінську через COVID-19, - радник Єрмака

Українська делегація в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з урегулювання ситуації на Донбасі не вважає можливою організацію очної зустрічі в Мінську доти, поки діють карантинні обмеження через COVID-19.

Про це повідомив радник голови Офісу президента, спікер Української делегації в ТКГ Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Зараз карантинні обмеження через COVID-19 українська сторона сприймає всерйоз і не вважає можливою організацію очної зустрічі", - заявив Арестович.

"Тим не менш, ми почули позицію російської сторони. Ми її обговоримо на рівні голови делегації, на рівні МЗС і приймемо відповідне рішення до моменту наступного засідання ТКГ - це 26 серпня. Ще є цілий місяць. Ми своєчасно повідомимо наших партнерів", - додав він.

Він також зазначив, що "російська сторона видає бажане за дійсне, що свідчить про те, що ОБСЄ виступає "за" проведення очної зустрічі в Мінську".

"ОБСЄ ніколи не виносить однозначних суджень, поки немає гарантованої та однозначної позиції всіх трьох сторін переговорів ТКГ. Вони видають бажане за дійсне", - наголосив Арестович.

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Раніше голова російської делегації в ТКГ Борис Гризлов заявив про те, що для чергового засідання контактної групи щодо Донбасу, запланованого на 26 серпня, є всі можливості проведення в очному форматі.

Він також нагадав, що "все реальні результати переговорів між Києвом і Донбасом були досягнуті саме в прямому діалозі при особистому спілкуванні", а також поклав відповідальність за конструктивне продовження переговорів на Київ".

Навесні представники Української делегації в ТКГ вже заявляли про те, що відмовляться від поїздок на переговори в Білорусь через епідеміологічну обстановку, а також через "ворожу риторику" Білорусі щодо України черезн перебування першої під впливом Росії.

Мінськ (828) Тристороння контактна група (827) Арестович Олексій (378)


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Топ коментарі
+16
Из-за ковида...Не потому шо усатый любовник ***** , в сущности, признал лынры-дыныры. И не потому шо в белорашке - террористическая хунта.
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02.08.2021 17:41
+11
Украинская сторона не считает возможным проведение очного заседания ТКГ в Минске из-за COVID-19, - советник Ермака - Цензор.НЕТ 68
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02.08.2021 17:45
+10
Суки. Причем ковид . Сказали в минск ни ногой . Надо держать слово клоуны и не лизать жопу россиянам .
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02.08.2021 17:41
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02.08.2021 17:37 Відповісти
только идиоты будут кричать "правильно", изза того что у бесноватого клоуна придумали отмазку "по причине ковида"
Типа, не будь ковида - то можно...
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02.08.2021 18:34 Відповісти
Это правильно.Під сраку.
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02.08.2021 17:37 Відповісти
Петляют. А прямо послать - сцыкотно зелебобикам
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02.08.2021 17:39 Відповісти
наприклад отак: "Жму руку, обіймаю!"
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02.08.2021 17:40 Відповісти
в тебе ще до цих пір проблеми з твоєю головою? таки не слабо тебе акумулятором припечатало
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02.08.2021 17:42 Відповісти
Хе-хе. кацапские фейки - это, конечно, "аргумент" Палятся зелебобики на кацапизмах
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02.08.2021 17:42 Відповісти
Как они на вкус, гнойные выделения гэбнявой мразоты, русский?
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02.08.2021 17:44 Відповісти
Украинская сторона не считает возможным проведение очного заседания ТКГ в Минске из-за COVID-19, - советник Ермака - Цензор.НЕТ 68
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02.08.2021 17:45 Відповісти
к чему ты это? состряпать аудиодорожку с похожим голосом сейчас может любой школьник.
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02.08.2021 17:45 Відповісти
зебил, видать ты на кремлевские пленки совсем уже задрочился
и ладно бы ты просто (как всегда) демонстрировал свой идиотизм, но орать о пленках после того как США официально признали деркача расейским агентом - все равно что открыто заявлять о своей причастности к ботам из лахты))
Впрочем, ты слишком тупой чтобы осознавать такие простые вещи - а других в вашей ботоферме нет))
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02.08.2021 18:37 Відповісти
Самое простое обьяснение-оно просто тупое.
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02.08.2021 22:30 Відповісти
Из-за ковида...Не потому шо усатый любовник ***** , в сущности, признал лынры-дыныры. И не потому шо в белорашке - террористическая хунта.
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02.08.2021 17:41 Відповісти
сняли с языка
действительно,при чём всё это,нам только ковид мешает
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02.08.2021 17:59 Відповісти
Суки. Причем ковид . Сказали в минск ни ногой . Надо держать слово клоуны и не лизать жопу россиянам .
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02.08.2021 17:41 Відповісти
Отличный трюк, в духе пуйлостана😁😁😁😁😁
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02.08.2021 17:50 Відповісти
Из-за короны, говоришь... Люся кокетничает. Почему без кокошника, дура?!
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02.08.2021 17:50 Відповісти
Весной представители Украинской делегации в ТКГ уже заявляли о том, что откажутся от поездок на переговоры в Беларусь из-за
Для всего мира: эпидемиологической обстановки,
Для своего электората: "враждебной риторики" Беларуси в отношении Украины по причине нахождения первой под влиянием России. Источник: https://censor.net/ru/n3280449
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02.08.2021 18:13 Відповісти
Вы ж все там привитые пфайзером давно.
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02.08.2021 18:19 Відповісти
Хіба тількі іза ковіда 7 Сцукі.
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02.08.2021 18:29 Відповісти
Ковид - это кто? Узурпатор? Пора называть вещи своими именами. Дескать , не поедим к бульбашам и точка. Вперед на Париж!
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02.08.2021 18:35 Відповісти
Кулеба, что они несут?!
"Украинская сторона не считает возможным проведение очного заседания ТКГ в Минске из-за COVID-19, - советник Ермака"
Радуцкий, последнее предупреждение. Заземлитесь , потому что Филатову уже послали уведомление о том, "как весело" будет он,вы, Коломойский и Ахметов отрабатывать учения о том, как правильно снизить тарифы на коммуналку, вашими личными финансовыми активами, с возмещением приченённого ущерба государству Украина (СБУ нейтрализовала группировку, причастную к преступлениям на идеологической почве, которую контролировал нардеп) , вашими личными финансовыми активами.
Осознайтесь. Осознайтесь.
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02.08.2021 18:43 Відповісти
У Білорусі за фактом при владі узурпатор, про яки міжнароднi зустрічи взагалі може бути розмова ??
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02.08.2021 21:32 Відповісти
Жалкая бесполезная дешевая шлюха пи**растович оторвал свой натруженный язык от сраки дерьмака и изрек очередной бесполезный двуличный позор
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02.08.2021 22:20 Відповісти
 
 