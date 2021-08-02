Українська сторона не вважає за можливе проведення очного засідання ТКГ у Мінську через COVID-19, - радник Єрмака

Українська делегація в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з урегулювання ситуації на Донбасі не вважає можливою організацію очної зустрічі в Мінську доти, поки діють карантинні обмеження через COVID-19.

Про це повідомив радник голови Офісу президента, спікер Української делегації в ТКГ Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Зараз карантинні обмеження через COVID-19 українська сторона сприймає всерйоз і не вважає можливою організацію очної зустрічі", - заявив Арестович.

"Тим не менш, ми почули позицію російської сторони. Ми її обговоримо на рівні голови делегації, на рівні МЗС і приймемо відповідне рішення до моменту наступного засідання ТКГ - це 26 серпня. Ще є цілий місяць. Ми своєчасно повідомимо наших партнерів", - додав він.

Він також зазначив, що "російська сторона видає бажане за дійсне, що свідчить про те, що ОБСЄ виступає "за" проведення очної зустрічі в Мінську".

"ОБСЄ ніколи не виносить однозначних суджень, поки немає гарантованої та однозначної позиції всіх трьох сторін переговорів ТКГ. Вони видають бажане за дійсне", - наголосив Арестович.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія хоче провести очне засідання ТКГ в Мінську, щоб чинити тиск на українську делегацію, - Іванова

Раніше голова російської делегації в ТКГ Борис Гризлов заявив про те, що для чергового засідання контактної групи щодо Донбасу, запланованого на 26 серпня, є всі можливості проведення в очному форматі.

Він також нагадав, що "все реальні результати переговорів між Києвом і Донбасом були досягнуті саме в прямому діалозі при особистому спілкуванні", а також поклав відповідальність за конструктивне продовження переговорів на Київ".

Навесні представники Української делегації в ТКГ вже заявляли про те, що відмовляться від поїздок на переговори в Білорусь через епідеміологічну обстановку, а також через "ворожу риторику" Білорусі щодо України черезн перебування першої під впливом Росії.