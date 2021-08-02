Українська сторона не вважає за можливе проведення очного засідання ТКГ у Мінську через COVID-19, - радник Єрмака
Українська делегація в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з урегулювання ситуації на Донбасі не вважає можливою організацію очної зустрічі в Мінську доти, поки діють карантинні обмеження через COVID-19.
Про це повідомив радник голови Офісу президента, спікер Української делегації в ТКГ Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Зараз карантинні обмеження через COVID-19 українська сторона сприймає всерйоз і не вважає можливою організацію очної зустрічі", - заявив Арестович.
"Тим не менш, ми почули позицію російської сторони. Ми її обговоримо на рівні голови делегації, на рівні МЗС і приймемо відповідне рішення до моменту наступного засідання ТКГ - це 26 серпня. Ще є цілий місяць. Ми своєчасно повідомимо наших партнерів", - додав він.
Він також зазначив, що "російська сторона видає бажане за дійсне, що свідчить про те, що ОБСЄ виступає "за" проведення очної зустрічі в Мінську".
"ОБСЄ ніколи не виносить однозначних суджень, поки немає гарантованої та однозначної позиції всіх трьох сторін переговорів ТКГ. Вони видають бажане за дійсне", - наголосив Арестович.
Раніше голова російської делегації в ТКГ Борис Гризлов заявив про те, що для чергового засідання контактної групи щодо Донбасу, запланованого на 26 серпня, є всі можливості проведення в очному форматі.
Він також нагадав, що "все реальні результати переговорів між Києвом і Донбасом були досягнуті саме в прямому діалозі при особистому спілкуванні", а також поклав відповідальність за конструктивне продовження переговорів на Київ".
Навесні представники Української делегації в ТКГ вже заявляли про те, що відмовляться від поїздок на переговори в Білорусь через епідеміологічну обстановку, а також через "ворожу риторику" Білорусі щодо України черезн перебування першої під впливом Росії.
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и ладно бы ты просто (как всегда) демонстрировал свой идиотизм, но орать о пленках после того как США официально признали деркача расейским агентом - все равно что открыто заявлять о своей причастности к ботам из лахты))
Впрочем, ты слишком тупой чтобы осознавать такие простые вещи - а других в вашей ботоферме нет))
действительно,при чём всё это,нам только ковид мешает
Для всего мира: эпидемиологической обстановки,
Для своего электората: "враждебной риторики" Беларуси в отношении Украины по причине нахождения первой под влиянием России. Источник: https://censor.net/ru/n3280449
"Украинская сторона не считает возможным проведение очного заседания ТКГ в Минске из-за COVID-19, - советник Ермака"
Радуцкий, последнее предупреждение. Заземлитесь , потому что Филатову уже послали уведомление о том, "как весело" будет он,вы, Коломойский и Ахметов отрабатывать учения о том, как правильно снизить тарифы на коммуналку, вашими личными финансовыми активами, с возмещением приченённого ущерба государству Украина (СБУ нейтрализовала группировку, причастную к преступлениям на идеологической почве, которую контролировал нардеп) , вашими личными финансовыми активами.
Осознайтесь. Осознайтесь.