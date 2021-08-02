Війська РФ від початку доби тричі порушили режим "тиші", втрат немає, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська від початку доби тричі порушили режим "тиші". Серед особового складу українських воїнів втрат немає.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.

Поблизу населеного пункту Опитне окупанти відкрили вогонь із мінометів 82-го калібру.

Біля Причепилівки противник вів вогонь зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає. На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь.

Про всі факти порушень із боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ.

У районі проведення операції Об'єднаних сил виконують завдання і інші складові сил оборони. Сьогодні піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували 1 гектар території і передали на знищення 64 вибухонебезпечних предмети.

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