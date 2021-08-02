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Новини Агресія Росії проти України
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Війська РФ від початку доби тричі порушили режим "тиші", втрат немає, - штаб ООС

Війська РФ від початку доби тричі порушили режим

Російсько-окупаційні війська від початку доби тричі порушили режим "тиші". Серед особового складу українських воїнів втрат немає.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.

Поблизу населеного пункту Опитне окупанти відкрили вогонь із мінометів 82-го калібру.

Біля Причепилівки противник вів вогонь зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає. На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь.

Про всі факти порушень із боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ.

У районі проведення операції Об'єднаних сил виконують завдання і інші складові сил оборони. Сьогодні піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували 1 гектар території і передали на знищення 64 вибухонебезпечних предмети.

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обстріл (28212) Донбас (22354) найманці рф (2043) операція Об’єднаних сил (6725)


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Скільки "тиші" нарахувала обсє?
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02.08.2021 17:56 Відповісти
Хреново нарушили, раз потерь нет!
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02.08.2021 23:32 Відповісти
 
 