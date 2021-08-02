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Збірна України завоювала 52 медалі на чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств серед дітей, юнаків та юніорів

Збірна України завоювала 52 медалі на чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств серед дітей, юнаків та юніорів

Чемпіонат світу зі змішаних єдиноборств ММА серед дітей, юнаків та юніорів пройшов у болгарській Софії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку федерації ММА, українські спортсмени завоювали 17 золотих нагород, 18 срібних і 17 бронзових.

Збірна України посіла перше командне місце з 23 країн.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українці Атдаєв і Светківська стали чемпіонами світу зі змішаних бойових мистецтв (MMA)

єдиноборства (8) перемога (488) Збірна України (144)


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Топ коментарі
+5
Ну шо сказать, МОЛОДЦЫ! Ещё не все потерянно в новом поколении и есть для кого делать реформы
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02.08.2021 17:44
+5
Молодці !!!
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02.08.2021 17:47
+2
Пишаюся Вами!
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02.08.2021 17:53
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Ну шо сказать, МОЛОДЦЫ! Ещё не все потерянно в новом поколении и есть для кого делать реформы
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02.08.2021 17:44 Відповісти
Молодці !!!
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02.08.2021 17:47 Відповісти
Пишаюся Вами!
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02.08.2021 17:53 Відповісти
Будуща Українська тітушня
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02.08.2021 18:00 Відповісти
Дівчат більше чим хлопчиків🤭
Куди цей світ котиться
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02.08.2021 18:05 Відповісти
так цe закон природи. так завжди було.
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02.08.2021 20:28 Відповісти
По мордобою мы почти всегда первые. Плохо, что со всем остальным у нас проблемки...
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02.08.2021 18:48 Відповісти
23Х3=69 медалей.... если я ничего не путаю.... фигасе 52 из 69........... ну слов нет апплодирую
стоя............!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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02.08.2021 18:51 Відповісти
сорян ошибочка комплекты медалей идут по видам и весовым категориям..... дал маху....
но всё таки интересно сколько было комплектов
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02.08.2021 20:43 Відповісти
Жаль что боев без правил нет на Олимпиаде. Занялись бы лучше тхеквондо, хоть медали бы приносили. А так воспитывать только агрессивных быков, которые будут избивать до полусмерти охранников магазинов и танцоров.
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02.08.2021 19:04 Відповісти
ММА! ой как круто! подрастающая быкота! браво хоть бы поинтересовались кого в большинстве воспитывают у нас в ММАшных клубах и с какими дальнейшими целями!
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02.08.2021 21:47 Відповісти
та хоть 100..- выйдите в олимпике хоть в 50...(
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03.08.2021 04:01 Відповісти
 
 