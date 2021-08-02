Збірна України завоювала 52 медалі на чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств серед дітей, юнаків та юніорів
Чемпіонат світу зі змішаних єдиноборств ММА серед дітей, юнаків та юніорів пройшов у болгарській Софії.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку федерації ММА, українські спортсмени завоювали 17 золотих нагород, 18 срібних і 17 бронзових.
Збірна України посіла перше командне місце з 23 країн.
Топ коментарі
+5 дмитрий иванов #379098
показати весь коментар02.08.2021 17:44
+5 Чайка Київ
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+2 GHblehjr
показати весь коментар02.08.2021 17:53
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Куди цей світ котиться
стоя............!!!!!!!!!!!!!!!!!!
но всё таки интересно сколько было комплектов