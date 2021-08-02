Збірна України завоювала 52 медалі на чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств серед дітей, юнаків та юніорів

Чемпіонат світу зі змішаних єдиноборств ММА серед дітей, юнаків та юніорів пройшов у болгарській Софії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку федерації ММА, українські спортсмени завоювали 17 золотих нагород, 18 срібних і 17 бронзових.

Збірна України посіла перше командне місце з 23 країн.

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