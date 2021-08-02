Офіс генпрокурора: Те, що Чаус в одній справі - підозрюваний, а в іншій - потерпілий, не може впливати на розслідування

Офіс генерального прокурора поки не отримував клопотань про зміну підслідності у справах, в яких фігурує колишній суддя Микола Чаус.

Про це в Офісі генпрокурора заявили інформагентству "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

Там підтвердили слова адвоката Чауса Кравця про те, що колишній суддя є підозрюваним у справі про хабар, яку розслідує НАБУ. І потерпілим у справі про викрадення, яке розслідує СБУ.

"У відомстві зазначили, що за заявою потерпілого слідчі ГСУ СБУ прийняли рішення про застосування щодо Чауса заходи безпеки, спрямовані на захист його життя і здоров'я від протиправних посягань з боку невстановлених осіб", - пише "Інтерфакс-Україна".

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"Різні статуси цієї особи (Чауса. - Ред.) у кримінальних процесах не є взаємовиключними і не можуть впливати на хід розслідування цих проваджень. Офіс генерального прокурора вживає заходи для забезпечення ефективної комунікації органів досудового розслідування для реалізації неухильного виконання всіх рішень слідчих і судів, спрямованих на всебічне повне і неупереджене дослідження обставин обох кримінальних проваджень", - заявили в Офісі генпрокурора.

При цьому у відомстві додали, що Офіс генпрокурора не приймав рішень щодо зміни підслідності ні в одному зі згаданих проваджень, відповідні клопотання до Офісу генпрокурора поки не надходили.

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.

6 жовтня Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

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Молдова звинувачує Україну у викраденні екссудді і вважає причетними співробітників українських спецслужб.

17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.

30 липня суддю Чауса виявили в одному із сіл Вінницької області. Він повідомив, що був викрадений невідомими. За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, співробітники СБУ відбили Чауса у поліцейських і вивезли його в невідомому напрямку.

Увечері 30 липня було опубліковано фотографії та відео того, як співробітники НАБУ намагаються проникнути на територію будівлі СБУ в Києві, щоб затримати Чауса, але їх не пускають. 31 липня СБУ повідомила, що Чаус перебуває під захистом і що його допитали у справі про викрадення.

4 серпня Вищий антикорупційний суд має за клопотанням НАБУ обрати Чаусу запобіжний захід у справі про хабарництво, у яких він є підозрюваним.