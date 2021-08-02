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Новини
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Офіс генпрокурора: Те, що Чаус в одній справі - підозрюваний, а в іншій - потерпілий, не може впливати на розслідування

Офіс генпрокурора: Те, що Чаус в одній справі - підозрюваний, а в іншій - потерпілий, не може впливати на розслідування

Офіс генерального прокурора поки не отримував клопотань про зміну підслідності у справах, в яких фігурує колишній суддя Микола Чаус.

Про це в Офісі генпрокурора заявили інформагентству "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

Там підтвердили слова адвоката Чауса Кравця про те, що колишній суддя є підозрюваним у справі про хабар, яку розслідує НАБУ. І потерпілим у справі про викрадення, яке розслідує СБУ.

"У відомстві зазначили, що за заявою потерпілого слідчі ГСУ СБУ прийняли рішення про застосування щодо Чауса заходи безпеки, спрямовані на захист його життя і здоров'я від протиправних посягань з боку невстановлених осіб", - пише "Інтерфакс-Україна".

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"Різні статуси цієї особи (Чауса. - Ред.) у кримінальних процесах не є взаємовиключними і не можуть впливати на хід розслідування цих проваджень. Офіс генерального прокурора вживає заходи для забезпечення ефективної комунікації органів досудового розслідування для реалізації неухильного виконання всіх рішень слідчих і судів, спрямованих на всебічне повне і неупереджене дослідження обставин обох кримінальних проваджень", - заявили в Офісі генпрокурора.

При цьому у відомстві додали, що Офіс генпрокурора не приймав рішень щодо зміни підслідності ні в одному зі згаданих проваджень, відповідні клопотання до Офісу генпрокурора поки не надходили.

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.

6 жовтня Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

Дивіться також: "Гуляв босоніж, у самих шортах, намотував кола": мешканці Мазурівки на Вінниччині розповіли про перебування Чауса в їхньому селі. ВIДЕО

Молдова звинувачує Україну у викраденні екссудді і вважає причетними співробітників українських спецслужб.

17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.

30 липня суддю Чауса виявили в одному із сіл Вінницької області. Він повідомив, що був викрадений невідомими. За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, співробітники СБУ відбили Чауса у поліцейських і вивезли його в невідомому напрямку.

Увечері 30 липня було опубліковано фотографії та відео того, як співробітники НАБУ намагаються проникнути на територію будівлі СБУ в Києві, щоб затримати Чауса, але їх не пускають. 31 липня СБУ повідомила, що Чаус перебуває під захистом і що його допитали у справі про викрадення.

4 серпня Вищий антикорупційний суд має за клопотанням НАБУ обрати Чаусу запобіжний захід у справі про хабарництво, у яких він є підозрюваним.

Автор: 

Чаус Микола (327) Офіс Генпрокурора (3239)


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Топ коментарі
+15
Офис генпрокурора: То, что Чаус в одном деле - подозреваемый, а в другом - потерпевший, не может влиять на расследование - Цензор.НЕТ 2249
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02.08.2021 17:51
+12
то в нас тепер цілих два патєрпєвших! і два принижня

Офис генпрокурора: То, то Чаус в одном деле - подозреваемый, а в другом - потерпевший, не может влиять на расследование - Цензор.НЕТ 9935
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02.08.2021 17:46
+12
Тепер Чауса зроблять "потерпілим" від колишнього керівника СЗР В.Бурби; бо на Пороха якось компромат тут не назбИрується...
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02.08.2021 17:50
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то в нас тепер цілих два патєрпєвших! і два принижня

Офис генпрокурора: То, то Чаус в одном деле - подозреваемый, а в другом - потерпевший, не может влиять на расследование - Цензор.НЕТ 9935
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02.08.2021 17:46 Відповісти
интересного голабародька пишут нам шиферы в ОПе преЗЕка:

ЗАКАЗЧИКОМ КРАЖИ СУДЬИ-КОНСЕРВАТОРА БЫЛ ПОРОХ, ЧТОБЫ ЗАМЕСТИ СВОИ ДЕЛИШКИ
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02.08.2021 18:11 Відповісти
Офіс генпрокурора: Те, що Чаус в одній справі - підозрюваний, а в іншій - потерпілий, не може впливати на розслідування - Цензор.НЕТ 6124
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02.08.2021 20:09 Відповісти
СБУ ПОВНІСТЮ ПІД КОНТРОЛЕМ БЛАЗНЯ , ТО Ж ЛІПИТИ СЮДИ ПОРОХА - ЦЕ ДІАГНОЗ
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02.08.2021 21:06 Відповісти
Офис генпрокурора: То, то Чаус в одном деле - подозреваемый, а в другом - потерпевший, не может влиять на расследование - Цензор.НЕТ 2619
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02.08.2021 17:48 Відповісти
нащо подляковому боту https://censor.net/ru/user/73230 лайки ставиш? Воно ж у кожній літері бреше.
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02.08.2021 18:06 Відповісти
Треба вводити нову класифікацію: Чаус - підорілий потерпілий або потерпілий підозрюваний. А чьо. Очко Государєве - воно таке.)))
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02.08.2021 17:48 Відповісти
підозріло потєрпєвшій)
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02.08.2021 17:53 Відповісти
Підорпевший.
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02.08.2021 17:55 Відповісти
Потерпевший от подозрения.
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02.08.2021 17:59 Відповісти
ПОТЕРПЕВШИЙ ПРЕСТУПНИК

ОПа преЗЕка мастаки по изобретению оксюмюронов
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02.08.2021 18:13 Відповісти
Офис генпрокурора: То, то Чаус в одном деле - подозреваемый, а в другом - потерпевший, не может влиять на расследование - Цензор.НЕТ 9706
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02.08.2021 17:49 Відповісти
Насрано звучить як італійське прізвище. Владіміро Насрано.
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02.08.2021 17:54 Відповісти
гавно вопрос
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02.08.2021 18:16 Відповісти
Офис генпрокурора: То, что Чаус в одном деле - подозреваемый, а в другом - потерпевший, не может влиять на расследование - Цензор.НЕТ 6679
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02.08.2021 17:49 Відповісти
Тепер Чауса зроблять "потерпілим" від колишнього керівника СЗР В.Бурби; бо на Пороха якось компромат тут не назбИрується...
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02.08.2021 17:50 Відповісти
Офис генпрокурора: То, что Чаус в одном деле - подозреваемый, а в другом - потерпевший, не может влиять на расследование - Цензор.НЕТ 2249
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02.08.2021 17:51 Відповісти
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02.08.2021 18:14 Відповісти
Даже не смешно -зесрань снова вопит,что вот вот навалит кучу -и так два года..чтоб вы уже в конец повыздыхали,ублюдки
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02.08.2021 17:51 Відповісти
гыроя с орденом ондрюши первозванного чаусу не забудьте...
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02.08.2021 17:55 Відповісти
Офис генпрокурора: То, что Чаус в одном деле - подозреваемый, а в другом - потерпевший, не может влиять на расследование - Цензор.НЕТ 9569
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02.08.2021 17:56 Відповісти
7-8 гдєто так
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02.08.2021 17:59 Відповісти
Прям аж жалко того бедного Чауса. Попал в переплёт.
Мог бы ведь уже отсидеть и выйти на свободу с чистой совестью.
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02.08.2021 18:01 Відповісти
... це все в стилі: какаяразніца - підозрюваний чи постраждалий...
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02.08.2021 18:06 Відповісти
Офис генпрокурора: То, что Чаус в одном деле - подозреваемый, а в другом - потерпевший, не может влиять на расследование - Цензор.НЕТ 8502
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02.08.2021 18:07 Відповісти
Офіс генпрокурора: Те, що Чаус в одній справі - підозрюваний, а в іншій - потерпілий, не може впливати на розслідування - Цензор.НЕТ 603
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02.08.2021 20:10 Відповісти
Идите в анус со своим чаусом. Что там по "вагнеровцам"?
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02.08.2021 18:14 Відповісти
По взяткам - это одно уголовное дело. По похищению, на руководителей ОП, СБУ и СВР как на заказчиков и исполнителей это другое уголовное дело. Кругом одни уголовники
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02.08.2021 18:23 Відповісти
а шо, кого-то из наивняков в Украине ещё интересует независимое, авторитетное мнение 1000% своей профурорши Вошьдя?..
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02.08.2021 18:40 Відповісти
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZViVcOzLRW2DxUgPTmoqGpWsjizJ2vuGZV73aj66JKfOVVTRTfPx9-j27kTcM2HP75YBlGpyTP3XjtkBg9DB7u2B6ELkUd-VDNUckJWltBRFYceugzE-Rm9B1fU4_pneI8&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZViVcOzLRW2DxUgPTmoqGpWsjizJ2vuGZV73aj66JKfOVVTRTfPx9-j27kTcM2HP75YBlGpyTP3XjtkBg9DB7u2B6ELkUd-VDNUckJWltBRFYceugzE-Rm9B1fU4_pneI8&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/5761809843893046?__cft__[0]=AZViVcOzLRW2DxUgPTmoqGpWsjizJ2vuGZV73aj66JKfOVVTRTfPx9-j27kTcM2HP75YBlGpyTP3XjtkBg9DB7u2B6ELkUd-VDNUckJWltBRFYceugzE-Rm9B1fU4_pneI8&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·

Я снова подчеркиваю несколько ключевых моментов.

1) Чауса никто не собирается использовать против Порошенко, посколько Петро - это политический партнёр Зеленского. И привёл его к власти.

Порошенко является неприкосновенным при власти Зеленского. В этом за два года убедились все украинцы.

2) Цель использования Чауса - это окончательная дискредитация и уничтожения судебной системы. То, что так надо Зеленскому.

Вслед за Конституционным судом будет полностью взят под контроль и Верховный. При этом нам будут рассказывать: так надо делать, потому что они там все «чаусы»...
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02.08.2021 18:52 Відповісти
ЦЕ Ж ЯКИМ "вумним" треба бути , щоб таке ліпити !!!
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02.08.2021 21:12 Відповісти
З тих заяв ГПУ тепер все зрозуміло. Зараз Чаус, у суді звісно,заявить, що його можуть вбити за гратами - і все! На волю, під "нагляд" СБУ по програмі захисту "потерпілого"...
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02.08.2021 18:57 Відповісти
следователи ГСУ СБУ приняли решение о применении в отношении Чауса меры безопасности, направленные на защиту его жизни и здоровья от противоправных посягательств со стороны неустановленных лиц таких как

НАБУ. полиция и тд и тл
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03.08.2021 05:19 Відповісти
 
 