Офіс генпрокурора: Те, що Чаус в одній справі - підозрюваний, а в іншій - потерпілий, не може впливати на розслідування
Офіс генерального прокурора поки не отримував клопотань про зміну підслідності у справах, в яких фігурує колишній суддя Микола Чаус.
Про це в Офісі генпрокурора заявили інформагентству "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.
Там підтвердили слова адвоката Чауса Кравця про те, що колишній суддя є підозрюваним у справі про хабар, яку розслідує НАБУ. І потерпілим у справі про викрадення, яке розслідує СБУ.
"У відомстві зазначили, що за заявою потерпілого слідчі ГСУ СБУ прийняли рішення про застосування щодо Чауса заходи безпеки, спрямовані на захист його життя і здоров'я від протиправних посягань з боку невстановлених осіб", - пише "Інтерфакс-Україна".
"Різні статуси цієї особи (Чауса. - Ред.) у кримінальних процесах не є взаємовиключними і не можуть впливати на хід розслідування цих проваджень. Офіс генерального прокурора вживає заходи для забезпечення ефективної комунікації органів досудового розслідування для реалізації неухильного виконання всіх рішень слідчих і судів, спрямованих на всебічне повне і неупереджене дослідження обставин обох кримінальних проваджень", - заявили в Офісі генпрокурора.
При цьому у відомстві додали, що Офіс генпрокурора не приймав рішень щодо зміни підслідності ні в одному зі згаданих проваджень, відповідні клопотання до Офісу генпрокурора поки не надходили.
Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.
6 жовтня Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.
4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.
Молдова звинувачує Україну у викраденні екссудді і вважає причетними співробітників українських спецслужб.
17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.
30 липня суддю Чауса виявили в одному із сіл Вінницької області. Він повідомив, що був викрадений невідомими. За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, співробітники СБУ відбили Чауса у поліцейських і вивезли його в невідомому напрямку.
Увечері 30 липня було опубліковано фотографії та відео того, як співробітники НАБУ намагаються проникнути на територію будівлі СБУ в Києві, щоб затримати Чауса, але їх не пускають. 31 липня СБУ повідомила, що Чаус перебуває під захистом і що його допитали у справі про викрадення.
4 серпня Вищий антикорупційний суд має за клопотанням НАБУ обрати Чаусу запобіжний захід у справі про хабарництво, у яких він є підозрюваним.
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ЗАКАЗЧИКОМ КРАЖИ СУДЬИ-КОНСЕРВАТОРА БЫЛ ПОРОХ, ЧТОБЫ ЗАМЕСТИ СВОИ ДЕЛИШКИ
ОПа преЗЕка мастаки по изобретению оксюмюронов
Мог бы ведь уже отсидеть и выйти на свободу с чистой совестью.
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/5761809843893046?__cft__[0]=AZViVcOzLRW2DxUgPTmoqGpWsjizJ2vuGZV73aj66JKfOVVTRTfPx9-j27kTcM2HP75YBlGpyTP3XjtkBg9DB7u2B6ELkUd-VDNUckJWltBRFYceugzE-Rm9B1fU4_pneI8&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·
Я снова подчеркиваю несколько ключевых моментов.
1) Чауса никто не собирается использовать против Порошенко, посколько Петро - это политический партнёр Зеленского. И привёл его к власти.
Порошенко является неприкосновенным при власти Зеленского. В этом за два года убедились все украинцы.
2) Цель использования Чауса - это окончательная дискредитация и уничтожения судебной системы. То, что так надо Зеленскому.
Вслед за Конституционным судом будет полностью взят под контроль и Верховный. При этом нам будут рассказывать: так надо делать, потому что они там все «чаусы»...
НАБУ. полиция и тд и тл