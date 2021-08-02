24 серпня Рада проведе урочисте засідання з нагоди Дня Незалежності: Разумков підписав розпорядження. ДОКУМЕНТ

Спікер парламенту Дмитро Разумков підписав розпорядження про проведення урочистого засідання Верховної Ради з нагоди 30-ї річниці прийняття Акту проголошення незалежності України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомила прессекретар спікера Ольга Туній.

"Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження про проведення урочистого засідання парламенту з нагоди 30-ї річниці прийняття Акту проголошення незалежності України 24 серпня о 13:00", - ідеться в повідомленні.

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