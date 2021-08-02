24 серпня Рада проведе урочисте засідання з нагоди Дня Незалежності: Разумков підписав розпорядження. ДОКУМЕНТ
Спікер парламенту Дмитро Разумков підписав розпорядження про проведення урочистого засідання Верховної Ради з нагоди 30-ї річниці прийняття Акту проголошення незалежності України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомила прессекретар спікера Ольга Туній.
"Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження про проведення урочистого засідання парламенту з нагоди 30-ї річниці прийняття Акту проголошення незалежності України 24 серпня о 13:00", - ідеться в повідомленні.
Топ коментарі
+3 Valery Greff
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+2 Valery Greff
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+2 Don Bessam #359417
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на чужій шиї в'їхала, на фанері все життя в урядових концертах
тут подробиці "Етер Володимира Івасюка | Музичний Детокс" - https://www.youtube.com/watch?v=crpDdL0QT1A&ab_channel=%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%8F%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://twitter.com/Garry51302808 Garry @Garry51302808
https://twitter.com/Garry51302808 https://twitter.com/Garry51302808
Навіть той же ВВ блть має більше прав виступать, чим бабкін.
Нема Бумбокс - але є всраті мозгі...
30 років Незалежності?
Скажіть (навіть рос.мовні), за 30 років ви по п*яні хоча раз але ж волали "А ВОНАА,ЛИШ ВОНААА,СИДІТИМЕ СУМНААААА"..?
Волали,не *******.
А їх нема. Зато є блть монатік.