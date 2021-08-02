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Новини
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24 серпня Рада проведе урочисте засідання з нагоди Дня Незалежності: Разумков підписав розпорядження. ДОКУМЕНТ

24 серпня Рада проведе урочисте засідання з нагоди Дня Незалежності: Разумков підписав розпорядження. ДОКУМЕНТ

Спікер парламенту Дмитро Разумков підписав розпорядження про проведення урочистого засідання Верховної Ради з нагоди 30-ї річниці прийняття Акту проголошення незалежності України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомила прессекретар спікера Ольга Туній.

"Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження про проведення урочистого засідання парламенту з нагоди 30-ї річниці прийняття Акту проголошення незалежності України 24 серпня о 13:00", - ідеться в повідомленні.

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24 серпня Рада проведе урочисте засідання з нагоди Дня Незалежності: Разумков підписав розпорядження 01

ВР (14941) День Незалежності (701) Разумков Дмитро (1526)


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Топ коментарі
+3
24 серпня Рада проведе урочисте засідання з нагоди Дня Незалежності: Разумков підписав розпорядження - Цензор.НЕТ 3429
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02.08.2021 18:00
+2
Достаточно было бы этого дуэта, тока второй - ермак:

24 серпня Рада проведе урочисте засідання з нагоди Дня Незалежності: Разумков підписав розпорядження - Цензор.НЕТ 850
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02.08.2021 18:18
+2
неа,йермак с тыла за обоими приглядывает...
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02.08.2021 18:21
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Правила форума Рада форумчан
А два дєда-мопєда запросять?
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02.08.2021 17:50 Відповісти
оркєстер гопакрєольскава танго...

24 августа Рада проведет торжественное заседание по случаю Дня Независимости: Разумков подписал распоряжение - Цензор.НЕТ 689
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02.08.2021 17:52 Відповісти
24 серпня Рада проведе урочисте засідання з нагоди Дня Незалежності: Разумков підписав розпорядження - Цензор.НЕТ 3429
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02.08.2021 18:00 Відповісти
Не два дня в году, а уже два года!
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02.08.2021 18:02 Відповісти
24 серпня Рада проведе урочисте засідання з нагоди Дня Незалежності: Разумков підписав розпорядження - Цензор.НЕТ 1266
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02.08.2021 18:03 Відповісти
как вроде и никуда не уходили )))
24 серпня Рада проведе урочисте засідання з нагоди Дня Незалежності: Разумков підписав розпорядження - Цензор.НЕТ 8623

...
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02.08.2021 18:05 Відповісти
Ротару давно ватой стала...
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02.08.2021 18:10 Відповісти
а чого раптом "стала"?..
на чужій шиї в'їхала, на фанері все життя в урядових концертах
тут подробиці "Етер Володимира Івасюка | Музичний Детокс" - https://www.youtube.com/watch?v=crpDdL0QT1A&ab_channel=%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%8F%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
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02.08.2021 18:18 Відповісти
Надеюсь, Сердючка будет с зайчиками на трамвайчике? А солист ансамбля Вирского Жека Лысый тоже будет?
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02.08.2021 18:24 Відповісти
Більшість вата(((
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02.08.2021 18:45 Відповісти
https://twitter.com/Garry51302808

https://twitter.com/Garry51302808 Garry @Garry51302808

https://twitter.com/Garry51302808 https://twitter.com/Garry51302808



Навіть той же ВВ блть має більше прав виступать, чим бабкін.
Нема Бумбокс - але є всраті мозгі...
30 років Незалежності?
Скажіть (навіть рос.мовні), за 30 років ви по п*яні хоча раз але ж волали "А ВОНАА,ЛИШ ВОНААА,СИДІТИМЕ СУМНААААА"..?
Волали,не *******.
А їх нема. Зато є блть монатік.
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02.08.2021 18:07 Відповісти
24 серпня Рада проведе урочисте засідання з нагоди Дня Незалежності: Разумков підписав розпорядження - Цензор.НЕТ 3530
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02.08.2021 18:08 Відповісти
24 серпня Рада проведе урочисте засідання з нагоди Дня Незалежності: Разумков підписав розпорядження - Цензор.НЕТ 1466
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02.08.2021 18:09 Відповісти
странно,нафига так напрягаться?чы уже сердючки в стрингах с крыши вагона недостаточно?
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02.08.2021 18:14 Відповісти
Достаточно было бы этого дуэта, тока второй - ермак:

24 серпня Рада проведе урочисте засідання з нагоди Дня Незалежності: Разумков підписав розпорядження - Цензор.НЕТ 850
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02.08.2021 18:18 Відповісти
неа,йермак с тыла за обоими приглядывает...
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02.08.2021 18:21 Відповісти
Ну как "приглядывает"?.. "Притыкивает"...
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02.08.2021 18:37 Відповісти
За сверхурочные заседания будут избранникам доплаты и прочие плюшки. Гулять так гулять! А иликторату медицинский министр рекомендовал воздержаться. Алкоголь у нас злой ,так и сказал!
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02.08.2021 18:23 Відповісти
І нікого вже не цікавить.куди підуть 200 мільйонів доларів.По тв і інтернеті трошки по говорили,та й все.
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02.08.2021 18:42 Відповісти
в крємльовском дворце с'єздов?
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02.08.2021 19:44 Відповісти
 
 