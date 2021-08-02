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Новини
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Чоловік влаштував стрілянину в селі Чермалик на Донеччині: постраждала 18-річна дівчина. Поліція відкрила кримінальне провадження

Попередньо встановлено, що між 46-річним чоловіком та жителями села стався словесний конфлікт. Під час сварки чоловік дістав зброю і вистрілив у землю, одна з куль зачепила ногу 18-річної дівчини.

Про це інформує пресслужба поліції Донецької області, інформує Цензор.НЕТ. 

Пригода сталася вчора, 1 серпня, о 23:51 у селі Чермалик. Встановлено жителя Кіровоградської області, який відкрив стрілянину. Дівчину, яка отримала пошкодження ноги, доставили до медичного закладу.

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На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Кальміуського відділу поліції (відділ поліції №1).

Чоловік влаштував стрілянину в селі Чермалик на Донеччині: постраждала 18-річна дівчина. Поліція відкрила кримінальне провадження 01

Поліцейські продовжують працювати на місці події і встановлюють повні обставини злочину.

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Зазначений факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). За це правопорушення передбачено від 3 до 7 років позбавлення волі. Тривають оперативні та слідчі дії.

Нацполіція (15132) стрілянина (1778) кримінальна справа (519) Донецька область (8317)


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сепари дістали вояка
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02.08.2021 20:26 Відповісти
А вы там были?? Прям уверены на все 100% в своей версии? Скажу вам, что среди ребят военнослужащих попадаются невменяемые синяки, ловящие белочку. К счастью случаи не частые и единичные. И не надо говорить что нет. В семье не без урода.
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02.08.2021 20:58 Відповісти
больше скажу , там все синяки, я там был!!!!!!
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02.08.2021 21:36 Відповісти
ты уверен..?- або шоб пукнуть ...?
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03.08.2021 04:03 Відповісти
 
 