Чоловік влаштував стрілянину в селі Чермалик на Донеччині: постраждала 18-річна дівчина. Поліція відкрила кримінальне провадження

Попередньо встановлено, що між 46-річним чоловіком та жителями села стався словесний конфлікт. Під час сварки чоловік дістав зброю і вистрілив у землю, одна з куль зачепила ногу 18-річної дівчини.

Про це інформує пресслужба поліції Донецької області, інформує Цензор.НЕТ.

Пригода сталася вчора, 1 серпня, о 23:51 у селі Чермалик. Встановлено жителя Кіровоградської області, який відкрив стрілянину. Дівчину, яка отримала пошкодження ноги, доставили до медичного закладу.

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На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Кальміуського відділу поліції (відділ поліції №1).

Поліцейські продовжують працювати на місці події і встановлюють повні обставини злочину.

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Зазначений факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). За це правопорушення передбачено від 3 до 7 років позбавлення волі. Тривають оперативні та слідчі дії.