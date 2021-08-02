Ляшко закликав українців не пити на День Незалежності: "Алкоголь - зло сам по собі"
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко просить українців утриматися в свято від вживання алкогольних напоїв, адже воно створює ризик порушення протиепідемічних норм.
Про це Ляшко заявив на всеукраїнському форумі "Україна 30. Імідж України", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Не вживайте алкогольні напої. Алкоголь - зло сам по собі. Але велика кількість алкоголю - це нехтування в подальшому чіткими прописаними протиепідеміологічними нормами. Тому - ніякого алкоголю під час проведення святкових заходів. Після - можливо, трохи із сім'єю", - сказав Ляшко.
Міністр закликав громадян, які належать до груп ризику, утриматися від відвідування місць масового скупчення людей. А всіх інших - дотримуватися всіх протиепідемічних правил: дистанції, носіння масок, гігієни рук. Тим же, в кого є симптоми COVID-19 або ГРВІ, варто сидіти вдома, - нагадав Ляшко.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- Бог с вами, голубчик, - отозвался хозяин. - Это спирт. Дарья Петровна сама отлично готовит водку.
- Не скажите, Филипп Филиппович, все утверждают, что очень приличная - 30 градусов.
- А водка должна быть в 40 градусов, а не в 30, это, во-первых, - а во-вторых, - бог их знает, чего они туда плеснули. Вы можете сказать - что им придет в голову?
- Все, что угодно, - уверенно молвил тяпнутый." (С)
пить?
в Хмельницком?
Наглость пожалуй у него на месте.
интересно - скока бы он после такого в Англии пробыл главарем-ссанрвачом?
"В боротьби с зэлэным змием пэрэмиг зэлэный змий" (С)
Уменье пить - искусство.
Тот не умен, кто пьет вино
Без мысли и без чувства.Вино несет и яд, и мед,
И рабство, и свободу.
Цены вину не знает тот,
Кто пьет его, как воду!Люби вино, как я люблю,
В любви своей не кайся,
Не зазнавайся во хмелю,
Но и не опускайся.Одних вино влечет в полет,
Других сшибает с ходу.
Цены вину не знает тот,
Кто пьет его, как воду!Рождает в нас пьянящий сок
И блажь, и откровенье.
В нем - созидания исток
И жажда разрушенья.Вино поблажки не дает
Тем, кто ему в угоду
Порой себя не бережет,
Кто пьет вино, как воду!
у моей мамы 24-го юбилей.