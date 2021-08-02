Ляшко закликав українців не пити на День Незалежності: "Алкоголь - зло сам по собі"

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко просить українців утриматися в свято від вживання алкогольних напоїв, адже воно створює ризик порушення протиепідемічних норм.

Про це Ляшко заявив на всеукраїнському форумі "Україна 30. Імідж України", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Не вживайте алкогольні напої. Алкоголь - зло сам по собі. Але велика кількість алкоголю - це нехтування в подальшому чіткими прописаними протиепідеміологічними нормами. Тому - ніякого алкоголю під час проведення святкових заходів. Після - можливо, трохи із сім'єю", - сказав Ляшко.

Міністр закликав громадян, які належать до груп ризику, утриматися від відвідування місць масового скупчення людей. А всіх інших - дотримуватися всіх протиепідемічних правил: дистанції, носіння масок, гігієни рук. Тим же, в кого є симптоми COVID-19 або ГРВІ, варто сидіти вдома, - нагадав Ляшко.

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