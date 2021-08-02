УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5581 відвідувач онлайн
Новини
6 469 58

Ляшко закликав українців не пити на День Незалежності: "Алкоголь - зло сам по собі"

Ляшко закликав українців не пити на День Незалежності:

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко просить українців утриматися в свято від вживання алкогольних напоїв, адже воно створює ризик порушення протиепідемічних норм.

Про це Ляшко заявив на всеукраїнському форумі "Україна 30. Імідж України", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Не вживайте алкогольні напої. Алкоголь - зло сам по собі. Але велика кількість алкоголю - це нехтування в подальшому чіткими прописаними протиепідеміологічними нормами. Тому - ніякого алкоголю під час проведення святкових заходів. Після - можливо, трохи із сім'єю", - сказав Ляшко.

Міністр закликав громадян, які належать до груп ризику, утриматися від відвідування місць масового скупчення людей. А всіх інших - дотримуватися всіх протиепідемічних правил: дистанції, носіння масок, гігієни рук. Тим же, в кого є симптоми COVID-19 або ГРВІ, варто сидіти вдома, - нагадав Ляшко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Під час святкування Дня Незалежності закликаємо популяризувати вакцинацію від COVID-19, - Ляшко

алкоголь (1234) День Незалежності (701) Ляшко Віктор (1512)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+19
А шо такое?

Ляшко призвал украинцев не пить на День независимости: "Алкоголь – зло сам по себе" - Цензор.НЕТ 6809
показати весь коментар
02.08.2021 18:16
+10
Если в магазинах продается алкоголь..значит его будут покупать...а раз будут покупать..значит будут пить..а про нормы надо было в велюре и буковеле вспоминать..
показати весь коментар
02.08.2021 18:18
+8
пить нельзя, нюхать - поощряется
показати весь коментар
02.08.2021 18:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ляшко призвал украинцев не пить на День независимости: "Алкоголь – зло сам по себе" - Цензор.НЕТ 3653
показати весь коментар
02.08.2021 18:12 Відповісти
А хтось бачить логіку в діях влади?
показати весь коментар
02.08.2021 18:39 Відповісти
...і до чого це? Як в бородатому анекдоті: "А до плоту".
показати весь коментар
02.08.2021 18:14 Відповісти
Ляшко призвал украинцев не пить на День независимости: "Алкоголь – зло сам по себе" - Цензор.НЕТ 5359
показати весь коментар
02.08.2021 18:15 Відповісти
Не-а! Я в данный момент щас стартую, завтра буду, послезавтра... ну и каждый вечер, по 200 грамм. И вааще, я всё более убеждаюсь: послушай Ляшко, сделай наоборот и Благо тебе будет.
показати весь коментар
02.08.2021 18:15 Відповісти
А шо такое?

Ляшко призвал украинцев не пить на День независимости: "Алкоголь – зло сам по себе" - Цензор.НЕТ 6809
показати весь коментар
02.08.2021 18:16 Відповісти
пить нельзя, нюхать - поощряется
показати весь коментар
02.08.2021 18:21 Відповісти
Дійсно, а що це було? Пародія? Сумніваюся.
показати весь коментар
02.08.2021 18:47 Відповісти
нажаль документальне кино
показати весь коментар
02.08.2021 18:52 Відповісти
а як відтакого не запити запоєм, не те що навіть в День Незалежності...
показати весь коментар
02.08.2021 21:11 Відповісти
Если в магазинах продается алкоголь..значит его будут покупать...а раз будут покупать..значит будут пить..а про нормы надо было в велюре и буковеле вспоминать..
показати весь коментар
02.08.2021 18:18 Відповісти
От заголовка перепугался...подумал с ума сбрендил вилоносец ,а это медицина распоясалась.. Кто бы ему объяснил ,что с нынешними ценами перебрать никак не получиться.
показати весь коментар
02.08.2021 18:18 Відповісти
Да ну ? слабоалкоголка и пиво дешевле молока .В магазинах акцизная водка от 90 гривен. за поллитра, в интернете контрабандное пойло тонами продают.
показати весь коментар
02.08.2021 18:21 Відповісти
Ну ,так не все же настоящие ценители..Есть просто гурманы.
показати весь коментар
02.08.2021 18:27 Відповісти
причем даже детям!
показати весь коментар
02.08.2021 19:53 Відповісти
это смотря что пить . не все же в магазинах покупают . а так да . мне как почитателю Балантайса это влетит в копеечку
показати весь коментар
02.08.2021 18:22 Відповісти
Стало быть праздник отзовется на семейном бюджете? Надо жить скромнее . Вот товарисч подсказывает искать в инете...Там элитные напитки продают тоннами.
показати весь коментар
02.08.2021 18:31 Відповісти
"- Ново-благословенная? - Осведомился он.
- Бог с вами, голубчик, - отозвался хозяин. - Это спирт. Дарья Петровна сама отлично готовит водку.
- Не скажите, Филипп Филиппович, все утверждают, что очень приличная - 30 градусов.
- А водка должна быть в 40 градусов, а не в 30, это, во-первых, - а во-вторых, - бог их знает, чего они туда плеснули. Вы можете сказать - что им придет в голову?
- Все, что угодно, - уверенно молвил тяпнутый." (С)
показати весь коментар
02.08.2021 18:36 Відповісти
не . там можно такого купить лучше все таки из магаза . просто воспользуюсь советом министра и ограничусь . грамм 200-250 на 30-ти летний юбилей Родины вполне достаточно
показати весь коментар
02.08.2021 18:36 Відповісти
а нюхать как Зеля можно ?
показати весь коментар
02.08.2021 18:19 Відповісти
Ляшко закликав українців не пити на День Незалежності: "Алкоголь - зло сам по собі" - Цензор.НЕТ 4963
показати весь коментар
02.08.2021 18:41 Відповісти
Кокс не всем по карману...не все в офисе презедента и раде работают...значит будут пить..😀
показати весь коментар
02.08.2021 18:19 Відповісти
Ляшко призвал украинцев не пить на День независимости: "Алкоголь – зло сам по себе" - Цензор.НЕТ 7045
показати весь коментар
02.08.2021 18:27 Відповісти
А если не сам по себе, а вместе с закуской?? Можно?))
показати весь коментар
02.08.2021 18:19 Відповісти
Да не прихоти ради, а пользы для.
показати весь коментар
02.08.2021 18:41 Відповісти
Глядя на клована поневоле запьёшь прямо возле шаурмятни.
показати весь коментар
02.08.2021 18:19 Відповісти
Ляшко, а кофе можно?

пить?
в Хмельницком?
показати весь коментар
02.08.2021 18:20 Відповісти
Может ты меня и Сердючку с Кароль смотреть заставишь?
показати весь коментар
02.08.2021 18:21 Відповісти
Это советует человек который закрыл парки шоб напугать население, а потом в этом еще и признался и в рез-те все забили ухй на эти все меры ибо "так они ж брешут все, вон Ляшко высрал".
Наглость пожалуй у него на месте.
интересно - скока бы он после такого в Англии пробыл главарем-ссанрвачом?
показати весь коментар
02.08.2021 18:21 Відповісти
Кстати- да! Как-то забылся этот идиотизм, с парками, скверами, пляжами... В Мариуполе спасатели на сайте написали что самое тяжелое время пляжное- с 16.00 начинается. И цифры привели: 80% бухих в это время!!! Восемьдесят! На самой жаре! Бухих!!!
показати весь коментар
02.08.2021 18:26 Відповісти
Він би мером хотів там...
показати весь коментар
02.08.2021 18:40 Відповісти
100%! І не тільки на День Незалежності!
показати весь коментар
02.08.2021 18:21 Відповісти
спалился огенд пепсиколы...
показати весь коментар
02.08.2021 18:26 Відповісти
завтра офис на мендельштрассе объявит сало с чесноком вне закона...
показати весь коментар
02.08.2021 18:29 Відповісти
Те не! Не посмеют. По крайней мере- пока что.
показати весь коментар
02.08.2021 18:31 Відповісти
Пивка-то хоть можно, изверг?
показати весь коментар
02.08.2021 18:30 Відповісти
Дада, Ляшко, ты слышишь этот топот? То украинцы побежали бросать пить .
"В боротьби с зэлэным змием пэрэмиг зэлэный змий" (С)
показати весь коментар
02.08.2021 18:32 Відповісти
Кто как хочет, а я нарушу...
Ляшко закликав українців не пити на День Незалежності: "Алкоголь - зло сам по собі" - Цензор.НЕТ 5871
показати весь коментар
02.08.2021 18:36 Відповісти
Что тот ляшко, что этот ляшко...
показати весь коментар
02.08.2021 18:37 Відповісти
это чм0 не понимает, что хороший кокаин не всем по карману
показати весь коментар
02.08.2021 18:38 Відповісти
Был история на па-рашке, как двум следакам попал в руки не разбодяженый кокаин. И шо вы думаете? Тут же образовалось два жмура! Передоз... Так тому диллеру, чей кокс, начали шить и эти два трупа.
показати весь коментар
02.08.2021 18:41 Відповісти
Для нього це не свято. Ось що це означає.
показати весь коментар
02.08.2021 18:43 Відповісти
Дежавю. В своё время Горбачев также "призывал".
показати весь коментар
02.08.2021 18:45 Відповісти
А призвать преЗедента слабо!? На днях видео выложили, как Бубочка тарился винчестером в магазине.......
показати весь коментар
02.08.2021 18:46 Відповісти
Уменье пить не всем дано,
Уменье пить - искусство.
Тот не умен, кто пьет вино
Без мысли и без чувства.Вино несет и яд, и мед,
И рабство, и свободу.
Цены вину не знает тот,
Кто пьет его, как воду!Люби вино, как я люблю,
В любви своей не кайся,
Не зазнавайся во хмелю,
Но и не опускайся.Одних вино влечет в полет,
Других сшибает с ходу.
Цены вину не знает тот,
Кто пьет его, как воду!Рождает в нас пьянящий сок
И блажь, и откровенье.
В нем - созидания исток
И жажда разрушенья.Вино поблажки не дает
Тем, кто ему в угоду
Порой себя не бережет,
Кто пьет вино, как воду!
показати весь коментар
02.08.2021 18:47 Відповісти
військовий парад на чолі з верховним Зе білом...як після цього та не бухати???цю травму нічим іншим не знімеш...
показати весь коментар
02.08.2021 18:49 Відповісти
Да пошел ты. Ты само зло.
показати весь коментар
02.08.2021 18:58 Відповісти
ага, ща(((
у моей мамы 24-го юбилей.
показати весь коментар
02.08.2021 18:58 Відповісти
Алкоголь убивает клетки головного мозга. Но не все, а только те, которые отказываются выпить
показати весь коментар
02.08.2021 19:18 Відповісти
Да где ж у нас таких министров клепают? Ляшко больное? Скоро будет диктовать как нам надо с постели утром встать и в туалет сходить
показати весь коментар
02.08.2021 19:27 Відповісти
Олень якраз і найменше а то і зовсім не п*ють Українці в день Незалежності,попереджай савєтскіх дєсантніков.
показати весь коментар
02.08.2021 19:54 Відповісти
Ляшко, ти з якої планети, чудик? Всі тіки і чекають, шоб нарешті випити і шось порушити.
показати весь коментар
02.08.2021 20:11 Відповісти
Короче, бухать можно, но 23 и 25 августа.
показати весь коментар
02.08.2021 20:30 Відповісти
харьковчане так и делают - 23 на день фашистских захватчиков начинают пить, 24 продолжают а 25 похмеляются
показати весь коментар
03.08.2021 02:05 Відповісти
А в парках гуляти можна, чи небезпечно?
показати весь коментар
02.08.2021 21:27 Відповісти
С алкоголем Украинцы знаком давно,а с нынешним руководителями-ну не итить твою мать.И как тут не обрюмашиться.
показати весь коментар
02.08.2021 21:55 Відповісти
Людина, яка не п'є, або хвора, або падлюка！
показати весь коментар
02.08.2021 22:11 Відповісти
Алкоголь - спасает от Зелёной действительности
показати весь коментар
02.08.2021 23:17 Відповісти
 
 