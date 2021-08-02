Українця засудили в Росії до 3 років за "спробу контрабанди комплектуючих ЗРК"
ФСБ РФ стверджує, що громадянин України працював на СБУ, користувався підробленими документами та псевдонімами, а також вживав заходи конспірації.
Про це повідомляє ФСБ Росії, повідомляє Цензор.НЕТ.
Вирок громадянину України виніс Йошкар-Олинський міський суд Республіки Марій Ел. Згідно з рішенням суду, він має провести в колонії загального режиму 3 роки і 4 місяці.
Згідно з повідомленням ФСБ, суд визнав чоловіка, ім'я якого не називають, винним у приготуванні до контрабанди в Україну головок самонаведення зенітно-ракетного комплексу.
"У процесі попереднього слідства виявлено та вилучено документи, що свідчать про належність засудженого громадянина до діяльності Служби безпеки України. При здійсненні протиправної діяльності винна особа використовувала фальшиві документи, псевдоніми, застосовувала заходи конспірації", - стверджують в ФСБ.
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С 1 сентября автомобилям с приднестровскими номерами будет запрещено международное передвижение.
Машины не пропустят на территорию Украины.
кацапы опередили наших внутренних янычар
"28.07.21. Заметка от СМИ.
" Двух украинских шпионов осудили в Ростове-на-Дону за контрабанду деталей к С-300 для "Укроборонпрома" - россиянину Денису Лобову дали 9 лет и 6 месяцев, гражданину Армении Арарату Хачатрян 10 лет и 5 месяцев. По информации ФСБ, Хачатрян и Лобов в интересах украинского оборонно-промышленного комплекса собирали сведения о так называемых клистронах, входящих в состав С-300, и передавали конкретные образцы изделий на Украину. Приобретаемое радиоэлектронное оборудование Лобов хранил в подвале своего дома, где занимался предпродажной подготовкой. "Хачатрян организовывал незаконное перемещение клистронов на Украину через жителей российско-украинского приграничья. Конечным получателем клистронов выступила государственная компания "Укроборонпром", - сообщили в ФСБ. В марте 2020 года для очередной закупки клистронов Хачатрян прибыл в Россию и был задержан с поличным."
Правдоруб-журналист Бигус их всех обличил.
Его, этого правдоруба, следовало бы под суд отдать, а он себе и дальше всё обличает.
Что сделало ФСБ со сданными им разведчиками, даже страшно подумать.