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Новини
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Українця засудили в Росії до 3 років за "спробу контрабанди комплектуючих ЗРК"

Українця засудили в Росії до 3 років за

ФСБ РФ стверджує, що громадянин України працював на СБУ, користувався підробленими документами та псевдонімами, а також вживав заходи конспірації.

Про це повідомляє ФСБ Росії, повідомляє Цензор.НЕТ.

Вирок громадянину України виніс Йошкар-Олинський міський суд Республіки Марій Ел. Згідно з рішенням суду, він має провести в колонії загального режиму 3 роки і 4 місяці.

Згідно з повідомленням ФСБ, суд визнав чоловіка, ім'я якого не називають, винним у приготуванні до контрабанди в Україну головок самонаведення зенітно-ракетного комплексу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ФСБ стверджує, що російський пенсіонер хотів переправити в Україну приціли для гранатометів. Його посадили

"У процесі попереднього слідства виявлено та вилучено документи, що свідчать про належність засудженого громадянина до діяльності Служби безпеки України. При здійсненні протиправної діяльності винна особа використовувала фальшиві документи, псевдоніми, застосовувала заходи конспірації", - стверджують в ФСБ.

Автор: 

вирок (1062) росія (64926) українці (2537) ФСБ (1448)


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Топ коментарі
+12
Украинца приговорили в России к 3 годам за "попытку контрабанды комплектующих ЗРК" - Цензор.НЕТ 8100
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02.08.2021 18:28
+11
совершенно случайно ГБР конфисковало клистроны и потом совершенно случайно ФСБ вышло на тех кто те клистроны стырил в кацапии. Все совпадения случайны....
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02.08.2021 18:25
+10
Бигус, чмо -- это именно твое "достижение". Гордишься этим, гнида?
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02.08.2021 18:25
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02.08.2021 18:24 Відповісти
Бигус, чмо -- это именно твое "достижение". Гордишься этим, гнида?
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02.08.2021 18:25 Відповісти
Украинца приговорили в России к 3 годам за "попытку контрабанды комплектующих ЗРК" - Цензор.НЕТ 8100
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02.08.2021 18:28 Відповісти
хіба Бігус один? А не бенедіктова, коли вона ще керувала ДБРом? А потім її підлеглі - Бабіков і Соколов
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02.08.2021 18:33 Відповісти
Да, не один. Но начал именно он. С его подачи пошли вскрывать каналы нелегальной добычи крайне нужных запчастей. "Дампы" телефонов и скрины таможенных деклараций помните? Скрин "Миротворца" именно с того времени.
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02.08.2021 18:46 Відповісти
то уже не бигус. В прошлом году поинится скандал когда ГБР конфисковало клистроны с боевых бригад. Определили заводские номера и дальше дело техники.
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02.08.2021 18:31 Відповісти
Литинант Баканов співвітчизникам дружини допомагає.
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02.08.2021 18:40 Відповісти
совершенно случайно ГБР конфисковало клистроны и потом совершенно случайно ФСБ вышло на тех кто те клистроны стырил в кацапии. Все совпадения случайны....
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02.08.2021 18:25 Відповісти
а тут іще збіг, суто випадковий

https://twitter.com/dim_stoff
https://twitter.com/dim_stoff
https://twitter.com/dim_stoff


https://twitter.com/dim_stoff

https://twitter.com/dim_stoff дмитрий stoff https://twitter.com/dim_stoff @dim_stoff https://twitter.com/dim_stoff/status/1421813904519409669 1 авг.

С 1 сентября автомобилям с приднестровскими номерами будет запрещено международное передвижение.
Машины не пропустят на территорию Украины.
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02.08.2021 18:26 Відповісти
очердной "свинарчук-мародер-контрабандист" сорвался с крючка тухлого бигуша

кацапы опередили наших внутренних янычар
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02.08.2021 18:26 Відповісти
Суки зеленомордые, читайте!!!!
"28.07.21. Заметка от СМИ.
"Украинца приговорили в России к 3 годам за "попытку контрабанды комплектующих ЗРК" - Цензор.НЕТ 5694Украинца приговорили в России к 3 годам за "попытку контрабанды комплектующих ЗРК" - Цензор.НЕТ 5694 Двух украинских шпионов осудили в Ростове-на-Дону за контрабанду деталей к С-300 для "Укроборонпрома" - россиянину Денису Лобову дали 9 лет и 6 месяцев, гражданину Армении Арарату Хачатрян 10 лет и 5 месяцев. По информации ФСБ, Хачатрян и Лобов в интересах украинского оборонно-промышленного комплекса собирали сведения о так называемых клистронах, входящих в состав С-300, и передавали конкретные образцы изделий на Украину. Приобретаемое радиоэлектронное оборудование Лобов хранил в подвале своего дома, где занимался предпродажной подготовкой. "Хачатрян организовывал незаконное перемещение клистронов на Украину через жителей российско-украинского приграничья. Конечным получателем клистронов выступила государственная компания "Укроборонпром", - сообщили в ФСБ. В марте 2020 года для очередной закупки клистронов Хачатрян прибыл в Россию и был задержан с поличным."
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02.08.2021 18:30 Відповісти
украинцев сажают за граты кацапы... украинцев ходят сажать за граты украинцы... - дело Свинарчука... был "Свинарчук" и танки делали... нет "Свинарчуков" и производство танков остановилось.... - победа или зрада? - ребус для тупых поклонников г+г.
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02.08.2021 18:42 Відповісти
зебил всех сдал, вагнеровцев отдал, запчастей нет, финансирование программ приостановлено
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02.08.2021 18:46 Відповісти
Зебилы, ваша мечта исполнилась?
Українця засудили в Росії до 3 років за "спробу контрабанди комплектуючих ЗРК" - Цензор.НЕТ 4460
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02.08.2021 18:47 Відповісти
Бигус как ты спишь, тварь?
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02.08.2021 18:51 Відповісти
тупая и беспринципная тварь спит крепко, а нужно чтоб не спала, потела от страха и ходила в оглядку...
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02.08.2021 21:24 Відповісти
Ишь чо вздумали всякие Свинарчуки и им подобные! Контрабандой из России завозили запчасти без которых наши танки не ездят и ракеты не взлетают.
Правдоруб-журналист Бигус их всех обличил.
Его, этого правдоруба, следовало бы под суд отдать, а он себе и дальше всё обличает.
Что сделало ФСБ со сданными им разведчиками, даже страшно подумать.
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02.08.2021 18:59 Відповісти
Згадаємо ще й діму гондона ілліча, який тоді, у 18-19 роках, допомогав біхусу і курував розкрутку цієї теми задля обрання зільоного 3,14дора. І їздив з нею "па гарадам і вєсям". Обшем, як співається в одній пісні: "вспомнім всєх продажних сук до одного" і віддамо Їм ВСІМ, ВКЛЮЧНО З ПРПІЗДЄНТОМ, ЙОГО ОПою, його бакановим належне по самі помідори.
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02.08.2021 19:50 Відповісти
бігуси бесметні...
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02.08.2021 20:01 Відповісти
 
 