Українця засудили в Росії до 3 років за "спробу контрабанди комплектуючих ЗРК"

ФСБ РФ стверджує, що громадянин України працював на СБУ, користувався підробленими документами та псевдонімами, а також вживав заходи конспірації.

Про це повідомляє ФСБ Росії, повідомляє Цензор.НЕТ.

Вирок громадянину України виніс Йошкар-Олинський міський суд Республіки Марій Ел. Згідно з рішенням суду, він має провести в колонії загального режиму 3 роки і 4 місяці.

Згідно з повідомленням ФСБ, суд визнав чоловіка, ім'я якого не називають, винним у приготуванні до контрабанди в Україну головок самонаведення зенітно-ракетного комплексу.

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"У процесі попереднього слідства виявлено та вилучено документи, що свідчать про належність засудженого громадянина до діяльності Служби безпеки України. При здійсненні протиправної діяльності винна особа використовувала фальшиві документи, псевдоніми, застосовувала заходи конспірації", - стверджують в ФСБ.