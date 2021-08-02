Розрив зв'язків України і Росії продовжиться незалежно від думки Путіна з цього приводу, - Кулеба

В Україні та інших країнах розрив зв'язків із Росією продовжиться незалежно від того, що думає про це Володимир Путін чи його оточення.

Таку думку висловив глава МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв'ю американському виданню Foreign Affairs, передає Цензор.НЕТ.

"Цього року Україна відзначає 30 річницю незалежності. Мільйони молодих українців жодного дня не жили в Радянському Союзі. Багато з них уже виховують власних дітей. Ідея "загального радянського минулого", яка вже втрачає популярність серед старших поколінь, не має для них майже ніякої цінності. Ці молоді люди пережили дві революції - помаранчеву в 2014 році і революцію Гідності в 2014 році - і зараз живуть в умовах війни з Росією. Для них Україна ніколи не здобувала незалежності, вона завжди була незалежною. В Україні та в інших місцях подальший розрив зв'язків із Москвою продовжиться незалежно від того, що думає про це Володимир Путін чи його оточення", - написав міністр.

Він упевнений, що в зв'язку з цим у США та їхніх західних партнерів є можливість розробити "амбітну стратегію регіону, що передбачає особливу політику з урахуванням обставин окремих країн і блоків". Серед країн він згадує Грузію, Молдову, Вірменію, Азербайджан, Білорусь та інші.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Час США та європейським союзникам визначити чітку "дорожню карту" вступу України в НАТО та ЄС, - Кулеба

Нагадаємо, 12 липня на сайті Кремля була опублікована стаття "Про історичну єдність росіян та українців" від імені Володимира Путіна. У ній він, зокрема, стверджує, що Україні нібито не потрібен Донбас. Крім того, на його думку, Україна "створювалася за рахунок історичної Росії", а під час проголошення незалежності мала повернутися в межі, в яких вступала до складу СРСР.