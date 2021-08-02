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Розрив зв'язків України і Росії продовжиться незалежно від думки Путіна з цього приводу, - Кулеба

Розрив зв'язків України і Росії продовжиться незалежно від думки Путіна з цього приводу, - Кулеба

В Україні та інших країнах розрив зв'язків із Росією продовжиться незалежно від того, що думає про це Володимир Путін чи його оточення.

Таку думку висловив глава МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв'ю американському виданню Foreign Affairs, передає Цензор.НЕТ.

"Цього року Україна відзначає 30 річницю незалежності. Мільйони молодих українців жодного дня не жили в Радянському Союзі. Багато з них уже виховують власних дітей. Ідея "загального радянського минулого", яка вже втрачає популярність серед старших поколінь, не має для них майже ніякої цінності. Ці молоді люди пережили дві революції - помаранчеву в 2014 році і революцію Гідності в 2014 році - і зараз живуть в умовах війни з Росією. Для них Україна ніколи не здобувала незалежності, вона завжди була незалежною. В Україні та в інших місцях подальший розрив зв'язків із Москвою продовжиться незалежно від того, що думає про це Володимир Путін чи його оточення", - написав міністр.

Він упевнений, що в зв'язку з цим у США та їхніх західних партнерів є можливість розробити "амбітну стратегію регіону, що передбачає особливу політику з урахуванням обставин окремих країн і блоків". Серед країн він згадує Грузію, Молдову, Вірменію, Азербайджан, Білорусь та інші.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Час США та європейським союзникам визначити чітку "дорожню карту" вступу України в НАТО та ЄС, - Кулеба

Нагадаємо, 12 липня на сайті Кремля була опублікована стаття "Про історичну єдність росіян та українців" від імені Володимира Путіна. У ній він, зокрема, стверджує, що Україні нібито не потрібен Донбас. Крім того, на його думку, Україна "створювалася за рахунок історичної Росії", а під час проголошення незалежності мала повернутися в межі, в яких вступала до складу СРСР.

путін володимир (23760) росія (64926) інтерв’ю (221) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+16
Стрелков/Дыркин проскулил сегодня о месячном убое ватоскота..
земля стекловатой сепаратистам и оккупантам!.. Слава Украине!
Разрыв связей Украины и России продолжится, независимо мнения Путина по этому поводу, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7110
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02.08.2021 18:44
+16
"Защитников расеи в днр"...Грёбаный маразм. Это только кацапня может такое формулировать.
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02.08.2021 18:47
+14
я особо хочу выразить мысль, которая осталася не высказанной в предыдущем комменте:
кто-то из бойцов нашей украинской Армии, очень сильно постарался, что бы почти что взвод орков отбыл в Ад.. Это заслуживает уважения!
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02.08.2021 18:57
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Стрелков/Дыркин проскулил сегодня о месячном убое ватоскота..
земля стекловатой сепаратистам и оккупантам!.. Слава Украине!
Разрыв связей Украины и России продолжится, независимо мнения Путина по этому поводу, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7110
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02.08.2021 18:44 Відповісти
"Защитников расеи в днр"...Грёбаный маразм. Это только кацапня может такое формулировать.
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02.08.2021 18:47 Відповісти
Це параноїдальна шизофренія великодержавного шовінізма !!!)))
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02.08.2021 18:57 Відповісти
я особо хочу выразить мысль, которая осталася не высказанной в предыдущем комменте:
кто-то из бойцов нашей украинской Армии, очень сильно постарался, что бы почти что взвод орков отбыл в Ад.. Это заслуживает уважения!
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02.08.2021 18:57 Відповісти
-Как по-украински будет "кит"?
-Груз 200

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02.08.2021 19:05 Відповісти
головне щоб була геометрична прогресія.
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02.08.2021 19:37 Відповісти
до речі місяць має 31 день, трішки план не виконали. Надіюсь в серпні перевиконають.
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02.08.2021 19:39 Відповісти
Брехня, вони померли від передоза. Перемир*я, не стріляємо, та і наші війська відведені назад бо головком переплутав напрямок.
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03.08.2021 07:06 Відповісти
Мечтаю увидеть список длиной в 140 млн...
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03.08.2021 08:35 Відповісти
типа у бубы також заслуги имеются...трошкы и воно козацького роду..
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02.08.2021 18:51 Відповісти
Не ганьбіть козаків.
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03.08.2021 09:07 Відповісти
Донбас ,реально,не потрібен Росіі,Росіі потрібна вся Україна ,принаймні в якості країни-сателіта !!!))))
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02.08.2021 18:53 Відповісти
Вдала євроінтеграція України ,це гаплик "Русскому миру" та імперським амбіціям Московіі !!!))))+
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02.08.2021 18:55 Відповісти
таки да, когда Запад поможет сделать из Украины-витрину успешной экономики-московия развалится окончательно! етого и боится *****
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02.08.2021 20:56 Відповісти
Московия - это не страна, не народ: это заживо гниющее скопище манкуртов без веры, без морали, без традиций, без будущего.

Украине следует максимально изолироваться от этого скотомогильника по соображениями санитарии и гигиены.
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02.08.2021 23:31 Відповісти
Проблема в тому, що Заходу також не потрібна успішна Україна. Ми повинні бути придатком таким, буферною зоною. І 30 років у всіх це успішно виходить підтримувати.
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03.08.2021 11:23 Відповісти
обоснуй,иначе ты тролль!
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03.08.2021 19:37 Відповісти
Ти не зрозумієш. Ніколи тролем не був і не буду. Мені давно остогидло, що нас морковкою манять і манять, але не дають. Так що я приверженець того, щоб послати на-й і Захід, і срашу. А робити потрібно те, що вигідно Україні. Але продажні до мозку кісток політики та половина населення-дебілів цього робити не дають.
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03.08.2021 20:25 Відповісти
так то так,та тільки жодна влада не вічна,а ця тим паче.
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02.08.2021 19:24 Відповісти
не те бл*ди, кто денег ради, *бутся, сбившись с пути, а деньги берущие, *бать не дающие - вот *ляди сущие, мать их ити... какой из куляйбы (кяльб - по-арабски - собака, уменьшительно - куляйба - собачонка) министр.. егойный папанька (камцамолец) купил в Египте новое здание Посольства Украины и получил откат... *****, променял район Докки (центр, рядом все министерства, главные посольства), на Маади (отшиб на то время)... за этот откат купил димону должность... а димон в деле дипломатии (как и папанька) - полный ноль... нет - не ноль... враг Украины...
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02.08.2021 20:15 Відповісти
когда визовый режим?
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02.08.2021 20:29 Відповісти
Кулеба- твой предшественник сказал короче и точнее.
Розрив зв'язків України і Росії продовжиться незалежно від думки Путіна з цього приводу, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3136
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02.08.2021 20:29 Відповісти
Красота! Все четко сказал. путин ху*ло
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02.08.2021 21:34 Відповісти
Господин Кулеба, по должности вы кто? Почему встречу президентов Украины и США "готовит" самозванец и агент России Ермак?
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02.08.2021 21:39 Відповісти
Якщо американці почали розмовляти з Єрмаком, напевно, то це свідчить про те, що Єрмака американці перевербували.
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03.08.2021 08:51 Відповісти
Рюсский праваславный это венерическое заболевание... .по имени Прилагательное...
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02.08.2021 21:54 Відповісти
Вот и ладненько...
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02.08.2021 22:07 Відповісти
Розрив зв'язків України і Росії продовжиться незалежно від думки Путіна з цього приводу, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7790
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02.08.2021 23:31 Відповісти
Таке написать міг лише дурний сосюра. Мазепа до старості був вельможним паном при царському дворі, а потім вирішив визволяти Україну, підняв тільки один козацький полк, інших не повідомив (як пишуть історики) і одне місто -- Батурин. Місто кинув без помічі, а сам подався до шведів за допомогою... Москалі порізали всіх жителів міста. А може, історики брешуть, і інші козаки не підтримали його?..
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03.08.2021 09:19 Відповісти
Правильно! Назло бабушке себе уши отморозим!
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02.08.2021 23:34 Відповісти
Тамбовский волк тебе бабушка
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03.08.2021 01:12 Відповісти
"https://censor.net/ru/news/3276629/putin_sovremennaya_ukraina_tselikom_i_polnostyu_detische_sovetskoyi_epohi, а во время провозглашения независимости должна была вернуться в границы, в которых вступала в состав СССР.Источник: https://censor.net/ru/n3280462"
Т.е. Украине должны вернуться Белгородская и Курская области?
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03.08.2021 08:19 Відповісти
І Кубань, і частина Вороніжської обл.
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03.08.2021 09:25 Відповісти
и даже сваты перестанут транслировать?
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03.08.2021 08:30 Відповісти
Дааа, и Германия этому отличный пример!
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03.08.2021 08:38 Відповісти
А що Німеччина? Німеччина то вигадка США. США з 1945 року зробили з Німеччини потужну державну. Можуть і закрити "вигадку".
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03.08.2021 08:53 Відповісти
Німеччина то вигадка сша. Типовий захисний механізм психології слабкої людини.
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03.08.2021 09:00 Відповісти
та, звичайно. То, напевно, не США Німеччину відбудовували після 1945 року. Фіг його знає хто то зробив?
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03.08.2021 14:39 Відповісти
Ну і що з того?
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03.08.2021 18:03 Відповісти
Та звичайно нічого
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04.08.2021 16:57 Відповісти
Цензор, не "оранжевую в 2014", а "Помаранчевую в 2004-м".
Этот протест против фальсификаций выборов был не менее важным, чем Революция Достоинства.
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03.08.2021 08:54 Відповісти
Та революція була проти Кучми, по сценарію кремля, бо він осмілився стати на позицію національних інтересів, ще й написав книгу "Україна -- не Росія". А Юля й допомогла.
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03.08.2021 09:31 Відповісти
Кучма і національні інтереси..... Хм.
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03.08.2021 11:25 Відповісти
ну, тобі, звісно, відніше ... геполітик
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03.08.2021 14:40 Відповісти
Ну промий глазки скипидаром, може й ти щось побачиш.
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03.08.2021 19:29 Відповісти
мені не потрібен твій досвід.
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04.08.2021 16:58 Відповісти
Одобряю на все 100%.
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03.08.2021 08:56 Відповісти
 
 