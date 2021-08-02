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Голова Білоруського Дому в Україні Віталій Шишов зник у Києві (оновлено)

Голова Білоруського Дому в Україні Віталій Шишов зник у Києві (оновлено)

Сьогодні вранці голова Білоруського Дому в Україні Віталій Шишов вийшов, ймовірно, на щоденну пробіжку (вдома не виявлено його спортивних речей) і не повернувся.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Білоруського Дому в Україні (БДУ), інформує Цензор.НЕТ.

"З його номера було зроблено кілька так званих "глухарів" (дзвінків на невідомі номери - ред.), проте зараз зв'язатися з ним неможливо. Більше на зв'язок він не виходив. Ми прочесали масив, де він зазвичай здійснював пробіжки, але жодних слідів Віталія не виявлено", - зазначили в БДУ.

Повідомляться також, що в правоохоронні органи вже повідомлено про зникнення Шишова, на місце виїхав кінолог, ведуться пошуки.

Білоруський Дім в Україні є некомерційною громадською організацією, яка надає допомогу громадянам Білорусі і тим, хто постраждав від режиму "президента" країни Олександра Лукашенка, який захопив владу, зокрема, з житлом і працевлаштуванням.

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Як повідомили в поліції, "сьогодні в поліцію Києва звернулася місцева жителька і повідомила, що її співмешканець не виходить на зв'язок. На пошуки чоловіка оперативний черговий зорієнтував усі чергові наряди столичної поліції".

Попередньо поліцейські встановили, що громадянин іноземної держави, 1995 року народження, вранці вийшов на пробіжку і не повернувся. Коли чоловік перестав виходити на зв'язок, його співмешканка звернулася на 102.

Подію належним чином зареєстровано в Святошинському управлінні поліції. Наразі пошуки тривають, до них залучено слідчих, кінологів та оперативних співробітників.

Автор: 

Білорусь (7923) зникнення (137)


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Топ коментарі
+39
потерпевший вiслюк опять позвонил таракану...
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02.08.2021 18:47
+31
Гебешно - фсбешеая шваль здесь как дома пока сбу гоняет голого чауса
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02.08.2021 18:57
+28
Мы умыкнули Чауса из Молдовы.
Теперь фсбэшники умыкнули у нас Шишова...
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02.08.2021 18:45
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Какой-такой беларуский дом? Склад картошки,что ли?
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02.08.2021 18:45 Відповісти
Мы умыкнули Чауса из Молдовы.
Теперь фсбэшники умыкнули у нас Шишова...
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02.08.2021 18:45 Відповісти
хто "ми"? ти брав участь у викраденні чауса?
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03.08.2021 07:41 Відповісти
Или Баканов с кем то перепутал, или Пацька сошел с "ума". еще немного подтужится и жители Пацьковщины сами прибегут к Путину и попросят ввести.
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02.08.2021 18:46 Відповісти
https://twitter.com/exel_lence
https://twitter.com/exel_lence

Рудольф Сикорски

@exel_lence


- Але, Григорьич, у меня выборы на носу, поляна зачищена, но надо подстраховаться. А кто у меня вместо пугала?
- ВладимВладимирыч, не вопрос. Сделаем так что даже узкоглазые поймут, где настоящий безумный диктатор, а где относительно демократичный государственник...
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02.08.2021 20:46 Відповісти
потерпевший вiслюк опять позвонил таракану...
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02.08.2021 18:47 Відповісти
всех депортировать обратно на родину
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02.08.2021 18:47 Відповісти
Бубочка согласится с такой директивой Лукашенко.
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02.08.2021 20:06 Відповісти
буба кратко о могуществе бульбофюрера...
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02.08.2021 18:48 Відповісти
Де літінант, чому не ловить чортів?
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02.08.2021 18:49 Відповісти
надо дозу увеличить!...тогда поймает!))
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02.08.2021 19:00 Відповісти
Так-так... В Киеве сейчас муж этой бегуньи- Тимановской находится. Тут- напрашивается некоторое совпадение, верно? В общем и целом, я бы на месте мужа спортсменки, ограничил бы попытки пробежаться по парку.
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02.08.2021 18:51 Відповісти
Лицо, не омраченное интеллектом.
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02.08.2021 18:52 Відповісти
Последний абзац статьи. Если он как-то помогал мужу Тимановской, то я ожидаю всякого.
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02.08.2021 18:54 Відповісти
Ну ніби на гопа в костюмі абібос не ******...
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02.08.2021 18:58 Відповісти
а у лукашенка по твоему лицо обезображено интеллектом?
с учетом официального диагноза "мозаичная шизофрения"
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02.08.2021 20:44 Відповісти
Зате тут "інтелектуал" за два роки знищив майже всю економіку країни. Хай живуть шизофреніки!
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03.08.2021 08:27 Відповісти
как говорится - баба с воза....
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02.08.2021 18:55 Відповісти
Каму і ким гарітца, падло фсб-шне?
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02.08.2021 21:09 Відповісти
На и заткинсь.
Голова Білоруського Дому в Україні Віталій Шишов зник у Києві - Цензор.НЕТ 9588
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02.08.2021 21:40 Відповісти
В мене інша пропозиція: засунь його собі в сраку.
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02.08.2021 21:54 Відповісти
Ось на, засунь собі.
Голова Білоруського Дому в Україні Віталій Шишов зник у Києві - Цензор.НЕТ 3112
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02.08.2021 22:06 Відповісти
Дякую, у мене вже є проктолог і я не беру в руки і не встромляю собі в....всяку мерзоту.
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02.08.2021 22:58 Відповісти
Гебешно - фсбешеая шваль здесь как дома пока сбу гоняет голого чауса
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02.08.2021 18:57 Відповісти
зеля сдал как пить дать
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02.08.2021 19:01 Відповісти
Что сказать всем патриотам своих стран.
Вам небезопасно в Украине.
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02.08.2021 19:02 Відповісти
Небезопасно в Украине і українським патріотам.
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03.08.2021 08:34 Відповісти
При зелохе Украина стала проходным двором для кацапов и кацапской агентуры - твори что хочешь, бубочка все равно всех отмажет.
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02.08.2021 19:07 Відповісти
в то время пока все СБУ занимается Чаусом агентура ФСБ чувствует себя у нас как дома
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02.08.2021 19:09 Відповісти
знову наших волонтерів і учасників закриють?
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02.08.2021 19:13 Відповісти
Голова Білоруського Дому в Україні Віталій Шишов зник у Києві - Цензор.НЕТ 5894
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02.08.2021 19:16 Відповісти
фСБУ выполняет указы Бацки.
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02.08.2021 19:18 Відповісти
Тими ж і там де Чаус,державний кіднепінг,чимось не сподобався.
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02.08.2021 19:22 Відповісти
"бацька" вкрав... вой стоятиме такий же, як і по викраденню особливо небезпечного злочинця - чауса? дибіли будуть пузирі пускати про ущерб взаємовідносин білорусі з Україною, про те що так нізззя...
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02.08.2021 19:24 Відповісти
а "бацькі" плевать...
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02.08.2021 19:25 Відповісти
А чем в это время занята СБУ? С Чавесом от НАБУ прячутся. Что ты Клован ёханный творишь?
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02.08.2021 19:24 Відповісти
тебе, гниду вшиву, мокнуть не завадить.
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02.08.2021 19:26 Відповісти
Шеремет№2?
чи Гонгадзе№2?
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02.08.2021 19:26 Відповісти
Порошенко или те кто сидит за "убийство" Шеремета виновны. Хотя и тогда и сейчас было ясно и понятно всем что то бацька у нас убивает, но у нас ссутся с бацкой связыватся и лучше припишут убийство политическим врагам.
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02.08.2021 19:27 Відповісти
От, блін, ці пробєжчики... Ну занєш же, що пов'язаний з політикою та знаходишся в опозиції до узурпатора і за тобою, як кажуть глаз та глаз. Зараз люди за бабло шо хош зроблять. Покидьків в наш час хоть відбавляй. Ну не можна ж таким безпечним бути...
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02.08.2021 19:37 Відповісти
Зрадників повсюди карають. Патріоти лишилися в Білорусі. Одна навіть паспорт порвала на кордоні, аби лишитися у своїй країні. А цього мабуть "викрали", щоб ще більше санкцій було проти білорусів. А якщо уб'ють, звалять на бацька.
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03.08.2021 08:42 Відповісти
Санкції вводять не проти білорусів, а проти узурпаторів та їх шобли. Патріоти кажете?... Ну от вам приклад у кацапів з Навальним. Проявив патріотизм, так і здохне в буцугарні. Вже його стали забували, а потім взагалі забудуть хто він та як. Опозиціонером можна бути в нормальній країні, навіть у нас. А там де узурпатори та маньяки як у кацапів, а зараз і білорусів то яка може бути опозиція? Там в кращому випадку на нарах, або в землі. Ну, ще втекти за кордон, але ж і там можуть ці падли дістати...
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03.08.2021 09:05 Відповісти
Ну от про що я і писав... https://censor.net/ru/news/3280523/glava_belorusskogo_doma_v_ukraine_vitaliyi_shishov_nayiden_poveshennym_v_odnom_iz_kievskih_parkov_natspolitsiya
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03.08.2021 09:08 Відповісти
це зайвий раз доказує що у нас правоохоролнні органи в ж..і
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02.08.2021 19:39 Відповісти
Белорусское кгб ту как дома Сбу в носу ковыряется Вова не велит
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02.08.2021 19:44 Відповісти
Клоун походу сдает белорусов таракану. Если никаких улик не найдут, то 100%
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02.08.2021 19:48 Відповісти
То ли КГБ похитил, то ли СБУ, то ли ФСБ. Короче, Змей Горыныч.
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02.08.2021 19:54 Відповісти
Уже завтра, буде вибачатися на всіх кАналах БілоРУСІ, та прославляти бацьку.
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02.08.2021 20:00 Відповісти
Неужели бацька без помощи Зели, сам справился ?
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02.08.2021 20:05 Відповісти
Это не Лукашенко! Это снова Рифмайстер, Юлий Кузьменко и Дугарь никак успокоиться не могут!
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02.08.2021 20:03 Відповісти
ищите в Молдове.... по тому же адресу
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02.08.2021 20:51 Відповісти
Це може бути вигідно кому завгодно - лукашенко, місцевим мусорам, щоб напаскудити конкурентам, місцевим політикам для того ж, пуйлу, щоб апарафініть Україну ...
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02.08.2021 20:59 Відповісти
Є підозра, що то теж робота Порошенка, який заздрить Зєдєнскому і робить йому всілякі капості. Чаус це все знає і може дати свідчення. Тому і робили ту операцію з його викраденням. Отак! Як вам? А зебіли повірять. 😁
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02.08.2021 21:51 Відповісти
Зеля Хаос - гарант проституции
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02.08.2021 22:01 Відповісти
УКраина исчезает как страна.... никакие институции не работают...Гаити...
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03.08.2021 00:06 Відповісти
Сомалі номер два, Зімбабве, не вистачає тільки щоб когось з'їли.
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03.08.2021 00:38 Відповісти
похоже его вывезли по приказу Зеленского ...
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03.08.2021 01:51 Відповісти
Зебил отдал его ФСБ?
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03.08.2021 08:36 Відповісти
Усатый пожиратель бульбы начал уже зарываться...
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03.08.2021 08:40 Відповісти
Зариваться стали білоруські біженці, бо вже гній носять до білоруського посольства, влаштовують там провокації. Треба їх усіх відправити в Польщу, там їхній "Белсат" і вся опозиція. Саака ж туди відправляли, "а он встал и пошел"...
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03.08.2021 08:52 Відповісти
уже нашли, повешенным
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03.08.2021 09:10 Відповісти
 
 