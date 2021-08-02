Голова Білоруського Дому в Україні Віталій Шишов зник у Києві (оновлено)

Сьогодні вранці голова Білоруського Дому в Україні Віталій Шишов вийшов, ймовірно, на щоденну пробіжку (вдома не виявлено його спортивних речей) і не повернувся.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Білоруського Дому в Україні (БДУ), інформує Цензор.НЕТ.

"З його номера було зроблено кілька так званих "глухарів" (дзвінків на невідомі номери - ред.), проте зараз зв'язатися з ним неможливо. Більше на зв'язок він не виходив. Ми прочесали масив, де він зазвичай здійснював пробіжки, але жодних слідів Віталія не виявлено", - зазначили в БДУ.

Повідомляться також, що в правоохоронні органи вже повідомлено про зникнення Шишова, на місце виїхав кінолог, ведуться пошуки.

Білоруський Дім в Україні є некомерційною громадською організацією, яка надає допомогу громадянам Білорусі і тим, хто постраждав від режиму "президента" країни Олександра Лукашенка, який захопив владу, зокрема, з житлом і працевлаштуванням.

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Як повідомили в поліції, "сьогодні в поліцію Києва звернулася місцева жителька і повідомила, що її співмешканець не виходить на зв'язок. На пошуки чоловіка оперативний черговий зорієнтував усі чергові наряди столичної поліції".

Попередньо поліцейські встановили, що громадянин іноземної держави, 1995 року народження, вранці вийшов на пробіжку і не повернувся. Коли чоловік перестав виходити на зв'язок, його співмешканка звернулася на 102.

Подію належним чином зареєстровано в Святошинському управлінні поліції. Наразі пошуки тривають, до них залучено слідчих, кінологів та оперативних співробітників.