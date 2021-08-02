Голова Білоруського Дому в Україні Віталій Шишов зник у Києві (оновлено)
Сьогодні вранці голова Білоруського Дому в Україні Віталій Шишов вийшов, ймовірно, на щоденну пробіжку (вдома не виявлено його спортивних речей) і не повернувся.
Про це повідомляється в Telegram-каналі Білоруського Дому в Україні (БДУ), інформує Цензор.НЕТ.
"З його номера було зроблено кілька так званих "глухарів" (дзвінків на невідомі номери - ред.), проте зараз зв'язатися з ним неможливо. Більше на зв'язок він не виходив. Ми прочесали масив, де він зазвичай здійснював пробіжки, але жодних слідів Віталія не виявлено", - зазначили в БДУ.
Повідомляться також, що в правоохоронні органи вже повідомлено про зникнення Шишова, на місце виїхав кінолог, ведуться пошуки.
Білоруський Дім в Україні є некомерційною громадською організацією, яка надає допомогу громадянам Білорусі і тим, хто постраждав від режиму "президента" країни Олександра Лукашенка, який захопив владу, зокрема, з житлом і працевлаштуванням.
Як повідомили в поліції, "сьогодні в поліцію Києва звернулася місцева жителька і повідомила, що її співмешканець не виходить на зв'язок. На пошуки чоловіка оперативний черговий зорієнтував усі чергові наряди столичної поліції".
Попередньо поліцейські встановили, що громадянин іноземної держави, 1995 року народження, вранці вийшов на пробіжку і не повернувся. Коли чоловік перестав виходити на зв'язок, його співмешканка звернулася на 102.
Подію належним чином зареєстровано в Святошинському управлінні поліції. Наразі пошуки тривають, до них залучено слідчих, кінологів та оперативних співробітників.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Теперь фсбэшники умыкнули у нас Шишова...
https://twitter.com/exel_lence
Рудольф Сикорски
@exel_lence
- Але, Григорьич, у меня выборы на носу, поляна зачищена, но надо подстраховаться. А кто у меня вместо пугала?
- ВладимВладимирыч, не вопрос. Сделаем так что даже узкоглазые поймут, где настоящий безумный диктатор, а где относительно демократичный государственник...
с учетом официального диагноза "мозаичная шизофрения"
Вам небезопасно в Украине.
чи Гонгадзе№2?