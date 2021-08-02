Росія випробовує на жителях ОРДЛО новий варіант своєї вакцини "Спутнік Лайт", перш ніж запропонувати її росіянам, - розвідка
Провівши на тимчасово окупованих територіях України агітаційну кампанію з вакцинації препаратом "Sputnik V", Російська Федерація насправді використовує там не цю вакцину, а її однокомпонентного двійника "Sputnik Light", тим самим вводячи людей в оману.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
""Sputnik Light", розроблена на основі вакцини "Sputnik V", не отримала погодження для використання від Європейського агентства з лікарняних виробів (ЕМА) та Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ). Усе, що Росія може сьогодні надати своїм недореспублікам на Донбасі, – це вакцини, якими користуються лише найбідніші країни світу. І навіть це Росія робить неофіційно, намагаючись приховати факти завезення вакцини в ОРДЛО.
Жителі так званої ЛДНР можуть стати банально піддослідними кроликами для російських фармацевтів, які випробовують на них новий варіант своєї вакцини "Sputnik Light", перш ніж запропонувати її росіянам", - сказано в повідомленні.
"Якщо двокомпонентна російська вакцина "Sputnik V" має цілу низку побічних ефектів, виникає питання, скільки таких ефектів має її однокомпонентний нащадок. Ймовірно, їхня кількість значно більша.
Провівши випробування своєї сумнівної вакцини на мешканцях так званих ЛНР та ДНР, РФ не нестиме за загибель чи хвороби людей жодної відповідальності, у той час, як результат її випробувань на громадянах Росії повністю ляже на плечі російських фармацевтів. Скільки людей вб’є ця вакцина насправді – не дізнається ніхто", - зазначили в ГУР Міноборони.
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В Красноярске врачи БСМП покупают для трепанации хозяйственные дрели
https://www.sibreal.org/a/v-krasnoyarske-vrachi-pokupayut-dlya-trepanatsii-dreli/31389066.html Телеканал уточнил, что врачи для трепанирования черепа используют дрель Makita,
Мабуть це нормально. Мій покійний батько (R.I.P.) був вправним нейрохірургом і в 70-ті роки використовував ручний коловорот і кутові кусачки, які за його ескізами виготовляв вдячний пацієнт-слюсар. А дірки закривав або оргсклом, або фрагментами черепів, які йому постачав патологоанатом.
В порядке живой очереди (на всё про всё полчаса).
Хотя, конечно, хватит не всем.
Догодували Україну, ідіоти.
В Раші пішли також таким самим шляхом.
Известный факт...Путлер спит рядом с портретами Сралина и Гитлера...,они его кумиры....два людоеда воспитали третьего...