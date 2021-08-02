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Росія випробовує на жителях ОРДЛО новий варіант своєї вакцини "Спутнік Лайт", перш ніж запропонувати її росіянам, - розвідка

Росія випробовує на жителях ОРДЛО новий варіант своєї вакцини

Провівши на тимчасово окупованих територіях України агітаційну кампанію з вакцинації препаратом "Sputnik V", Російська Федерація насправді використовує там не цю вакцину, а її однокомпонентного двійника "Sputnik Light", тим самим вводячи людей в оману.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

""Sputnik Light", розроблена на основі вакцини "Sputnik V", не отримала погодження для використання від Європейського агентства з лікарняних виробів (ЕМА) та Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ). Усе, що Росія може сьогодні надати своїм недореспублікам на Донбасі, – це вакцини, якими користуються лише найбідніші країни світу. І навіть це Росія робить неофіційно, намагаючись приховати факти завезення вакцини в ОРДЛО.

Жителі так званої ЛДНР можуть стати банально піддослідними кроликами для російських фармацевтів, які випробовують на них новий варіант своєї вакцини "Sputnik Light", перш ніж запропонувати її росіянам", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Донецькі медики про завезену в ОРДЛО вакцину "Спутник Лайт": "У самій Росії її бояться робити. Фактичні випробування на людях видають за гумдопомогу"

"Якщо двокомпонентна російська вакцина "Sputnik V" має цілу низку побічних ефектів, виникає питання, скільки таких ефектів має її однокомпонентний нащадок. Ймовірно, їхня кількість значно більша.

Провівши випробування своєї сумнівної вакцини на мешканцях так званих ЛНР та ДНР, РФ не нестиме за загибель чи хвороби людей жодної відповідальності, у той час, як результат її випробувань на громадянах Росії повністю ляже на плечі російських фармацевтів. Скільки людей вб’є ця вакцина насправді – не дізнається ніхто", - зазначили в ГУР Міноборони.

Автор: 

вакцина (4419) розвідка (3856) Донбас (22354)


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Топ коментарі
+17
Какой "лайт"? Надо "спутник-міцне". Чтобы сразу на погост тупых лугандонцев.
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02.08.2021 19:01
+6
Я б такого дерьма прикупил бы нескольким своим знакомым,которые очень кацапов любят.А то как срать на Украину или Штаты,так те п.дары всегда быстрые,а колоться помыями из кацапстана не захотели,ждут очередь на Pfizer,суки.
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02.08.2021 19:21
+4
Недолюдям недовакцину. Все сошлосью
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02.08.2021 19:12
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Какой "лайт"? Надо "спутник-міцне". Чтобы сразу на погост тупых лугандонцев.
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02.08.2021 19:01 Відповісти
Тем временем в вЯЯликой кААсмической дЯЯржаве...

В Красноярске врачи БСМП покупают для трепанации хозяйственные дрели
https://www.sibreal.org/a/v-krasnoyarske-vrachi-pokupayut-dlya-trepanatsii-dreli/31389066.html Телеканал уточнил, что врачи для трепанирования черепа используют дрель Makita,
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02.08.2021 19:11 Відповісти
ну а шо.Мakita норм фирма, пока не испортилась.
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02.08.2021 19:53 Відповісти
Може це дрель "Макітра" Каци неправильно переклали.
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02.08.2021 19:57 Відповісти
@https://censor.net/ru/user/310944
Мабуть це нормально. Мій покійний батько (R.I.P.) був вправним нейрохірургом і в 70-ті роки використовував ручний коловорот і кутові кусачки, які за його ескізами виготовляв вдячний пацієнт-слюсар. А дірки закривав або оргсклом, або фрагментами черепів, які йому постачав патологоанатом.
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02.08.2021 21:13 Відповісти
Кстати, твой привет на ютюбе я прочитал, sorry,шо там не ответил.Вот, отвечаю
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02.08.2021 21:16 Відповісти
Той мій пост швидко прибрали. Я там не соромлюся влаштовувати час від часу "вибух мозку" козлорогим. Тримаймося!
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03.08.2021 00:52 Відповісти
Недолюдям недовакцину. Все сошлосью
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02.08.2021 19:12 Відповісти
Ну и флаг им в руки! Пусть испытывают ...Лишь бы побочным эффектом не стала излишняя агрессивность...глупость приветствуется!
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02.08.2021 19:19 Відповісти
На основе боярышника?
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02.08.2021 19:20 Відповісти
Я б такого дерьма прикупил бы нескольким своим знакомым,которые очень кацапов любят.А то как срать на Украину или Штаты,так те п.дары всегда быстрые,а колоться помыями из кацапстана не захотели,ждут очередь на Pfizer,суки.
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02.08.2021 19:21 Відповісти
Pfizer не довезут. Там температурный режим не выдержат. Хотя и у нас, так до хера доз проспали.
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02.08.2021 19:27 Відповісти
Довезли уже. Я первую дозу в Северодонецке получил.
В порядке живой очереди (на всё про всё полчаса).
Хотя, конечно, хватит не всем.
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02.08.2021 19:35 Відповісти
Яне про то. я про это https://moz.gov.ua/article/news/vakcinu-comirnaty-virobnictva-pfizer-biontech-jaku-transportuvali-z-jmovirnim-porushennjam-vidrazu-povernuli-na-sklad-rozsliduvannja-sche-trivae Вакцину Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech
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02.08.2021 19:43 Відповісти
Молодец. Зачем заходить по ссылке)
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02.08.2021 19:52 Відповісти
сразу не разглядел, что это ссылка)
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02.08.2021 20:01 Відповісти
А, понятно. Ну я, надеюсь, получил свежую. А лугандонцам и не надо. А то Билл Гейтс через вакцину сможет управлять их умами.
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02.08.2021 19:57 Відповісти
Бояра лайт
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02.08.2021 19:55 Відповісти
Взагалі всі нові препарати випробовують на ЩУРАХ.
Догодували Україну, ідіоти.
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02.08.2021 19:55 Відповісти
Тальков никогда не споет типа ...,на первом дне рождения страны,вернувшейся с войны....война ...,это для РАБссиянских хмырей нормальное состояние...,она никогда не изменится и через 100 веков...,увы увы...
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02.08.2021 19:58 Відповісти
20 апр. 2020 г. - Китайські вчені заявили про успішні випробування інактивованої вакцини від коронавірусної інфекції на мишах, щурах і мавпах.



В Раші пішли також таким самим шляхом.
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02.08.2021 19:58 Відповісти
Зато без "биндер"🤣😭
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02.08.2021 20:00 Відповісти
дауны
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02.08.2021 20:01 Відповісти
Талькова убили за слова ...Покажите мне такую страну,где славят тирана...
Известный факт...Путлер спит рядом с портретами Сралина и Гитлера...,они его кумиры....два людоеда воспитали третьего...
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02.08.2021 20:04 Відповісти
А супутник хард на кому випробовують ?
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02.08.2021 20:06 Відповісти
Спутник "HARDCORE". Подохни от самой вакцины!!!
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02.08.2021 20:17 Відповісти
Оце трупів буде в Даунбасі.
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02.08.2021 20:13 Відповісти
Гарна новина)Я - тільки ЗА.
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02.08.2021 20:36 Відповісти
Ну а что, не дураки, не на животных же испытывать, они конечно изверги, но не до такой степени 😁
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02.08.2021 21:20 Відповісти
Втрати россіянських окупантів на Донбасі в липні склали майже 70 тушок



Россия испытывает на жителях ОРДЛО новый вариант своей вакцины "Спутник Лайт", прежде чем предложить ее россиянам, - разведка - Цензор.НЕТ 6878
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02.08.2021 21:54 Відповісти
очередь за Крымом
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03.08.2021 00:09 Відповісти
Началась массовая вакцинация жителей Даунбаса
Росія випробовує на жителях ОРДЛО новий варіант своєї вакцини "Спутнік Лайт", перш ніж запропонувати її росіянам, - розвідка - Цензор.НЕТ 3031
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03.08.2021 08:47 Відповісти
Хай ще випробують отруту для щурів, це якраз для них.
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03.08.2021 11:53 Відповісти
Лугандон и лугандоны - это испытательный полигон и подопытные крысы для российского империализма. На них испытывают всю гадость - от жутких вакцин до обстрела террористами мирных кварталов с целью получения картинки для российского ТВ.
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03.08.2021 17:32 Відповісти
 
 