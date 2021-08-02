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Вакцинованим жителям Дніпра обіцяють безкоштовні проїзні і знижки на квитки в кіно. ДОКУМЕНТ

Вакцинованим жителям Дніпра обіцяють безкоштовні проїзні і знижки на квитки в кіно. ДОКУМЕНТ

Після другої дози вакцини від COVID-19 городяни зможуть отримати безкоштовний проїзний на громадський транспорт.

Відповідне розпорядження підписав Дніпровський міський голова Борис Філатов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради.

Рішення про безкоштовні місячні абонементи на проїзд має ще розробити Департамент транспорту і затвердити виконком.

У фейсбуці Філатов уточнив, що йдеться про проїзд електротранспортом і метро.

Також у Дніпрі збираються організувати в жовтні-листопаді два безкоштовні розважальні заходи для вакцинованих городян: одне - для молоді, інше - для літніх людей.

Крім цього, розпорядженням зобов'язано всіх працівників виконавчих органів, комунальних підприємств, закладів та установ міської ради вакцинуватися до 15 жовтня. Ті, хто цього не зроблять, будуть зобов'язані щотижня надавати довідку про відсутність COVID-19.

Вакцинованим жителям Дніпра обіцяють безкоштовні проїзні і знижки на квитки в кіно 01
Вакцинованим жителям Дніпра обіцяють безкоштовні проїзні і знижки на квитки в кіно 02

Автор: 

вакцина (4419) Дніпро (3253) Філатов Борис (463) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+7
Кого не приб'ють штучним вірусом, того спробують добити щепленням
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02.08.2021 21:35
+4
Ну отрицать коронавирус глупо, а вот откуда он взялся и как так много штаммов вируса появилось это другой вопрос... Ну точно скажу не бесплатный сыр это, вакцины куплены за налоги с бюджета, а если еще через фирмы прокладки то и на "куртку" хватит
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02.08.2021 20:52
+3
прикольная инициатива
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02.08.2021 19:57
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прикольная инициатива
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02.08.2021 19:57 Відповісти
и по две гвоздики на могилку всем не уколотым

а что ты хотел . лимон баксов в благодарность ?
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02.08.2021 20:49 Відповісти
Філатов - просто феєричний довбо-б. От і все, що про нього потрібно знати.
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02.08.2021 21:31 Відповісти
в піндосії молодняку по сто баксов,а вам слугу нарота на бальшом экране...в авторской версии...но то не точно...
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02.08.2021 20:01 Відповісти
в режиссерской версии? это там, где голобородька пьяный в трусах бегал по Банковой, скрываясь от эмиссаров МВФ?
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02.08.2021 20:04 Відповісти
почему в трусах...совсем даже нет...
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02.08.2021 20:07 Відповісти
Не исключено, что этот эпизод был пророческим. С такими мансами, шо мы наблюдаем, это очень даже может случиться...
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02.08.2021 20:12 Відповісти
Завивання антиваксів через
3
2
1
Поїхали!
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02.08.2021 20:03 Відповісти
В разных странах по разному.В принципе в Украине ещё не плохой вариант.А то на Масковии просто колят спрутникомс вакциной для животных ,в в Индии просто бьют . в США и Израиле деньги платят. Так что билет в кино это не плохо.
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02.08.2021 20:06 Відповісти
не плохой вариант на последок "кузюку" посмотреть!!!!!
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02.08.2021 21:09 Відповісти
Ну в Дніпрі були спочатку понаривали могил.Так що тут ще норм.
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02.08.2021 20:13 Відповісти
"То вам седло большое, ковёр и телевизор,
В подарок сразу вручат, а может быть, вручат."
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02.08.2021 20:22 Відповісти
Ну отрицать коронавирус глупо, а вот откуда он взялся и как так много штаммов вируса появилось это другой вопрос... Ну точно скажу не бесплатный сыр это, вакцины куплены за налоги с бюджета, а если еще через фирмы прокладки то и на "куртку" хватит
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02.08.2021 20:52 Відповісти
Кроме этого, распоряжением обязали всех работников исполнительных органов, коммунальных предприятий, заведений и учреждений городского совета вакцинироваться до 15 октября. Те, кто этого не сделают, будут обязаны еженедельно предоставлять справку об отсутствии COVID-19Источник: https://censor.net/ru/n3280479 - на каком основании? Это вопиющее нарушение действующего законодательства
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02.08.2021 21:24 Відповісти
Кого не приб'ють штучним вірусом, того спробують добити щепленням
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02.08.2021 21:35 Відповісти
зачем давать стимуляцию за чудодейственную вакцину, которая защищает от смертельного вируса? Все же должны хотеть себя защитить?
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02.08.2021 21:38 Відповісти
а еще водокачку и анальную пробку!
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02.08.2021 21:59 Відповісти
ковідофашизм і ковідосегрегація та дискримінація + інформаційний терор.
Про порушення законів навіть вже і мови нема.
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03.08.2021 00:02 Відповісти
Зато у тебя есть фейки
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03.08.2021 00:24 Відповісти
бесплатный сыр...)))
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03.08.2021 00:30 Відповісти
 
 