Вакцинованим жителям Дніпра обіцяють безкоштовні проїзні і знижки на квитки в кіно. ДОКУМЕНТ

Після другої дози вакцини від COVID-19 городяни зможуть отримати безкоштовний проїзний на громадський транспорт.

Відповідне розпорядження підписав Дніпровський міський голова Борис Філатов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради.

Рішення про безкоштовні місячні абонементи на проїзд має ще розробити Департамент транспорту і затвердити виконком.

У фейсбуці Філатов уточнив, що йдеться про проїзд електротранспортом і метро.

Також у Дніпрі збираються організувати в жовтні-листопаді два безкоштовні розважальні заходи для вакцинованих городян: одне - для молоді, інше - для літніх людей.

Крім цього, розпорядженням зобов'язано всіх працівників виконавчих органів, комунальних підприємств, закладів та установ міської ради вакцинуватися до 15 жовтня. Ті, хто цього не зроблять, будуть зобов'язані щотижня надавати довідку про відсутність COVID-19.



